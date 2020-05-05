Прийнятий Радою за основу законопроєкт про річковий транспорт загрожує нацбезпеці: немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію, - глава "Укрсудпрому" Лисицький
Прийнятий Верховною Радою за основу законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" (№ 1182-1-д) не враховує інтереси українських підприємців, а також несе загрозу національній безпеці.
Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів президент Асоціації "Укрсудпром", державний службовець 1-го рангу Віктор Лисицький.
24 квітня цього року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт України "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-1-д. Цей законопроєкт відкриває річковий транспортний комплекс України для іноземного бізнесу.
"Наші головні стратегічні партнери - США і ЄС - дотримуються діаметрально протилежного підходу: як правило, іноземні судновласники мають супер жорсткі обмеження щодо входу іноземних суден у річки цих держав", - зазначив Лисицький.
"Бізнес водних вантажоперевезень, і по річках, і по морю, є чи не найбільш вигідним бізнесом. В Україні, якщо взяти Дніпро, Десну, Південний Буг та інші річки, для судноплавства буде близько 3 тис. кілометрів річок. Вони у нас мало використовуються", - акцентував він.
За його словами, річковий транспорт є засобом, який би дав змогу українцям заробляти "стабільні гроші, якщо все грамотно організовано".
"Водний транспорт у більшості країн світу дуже жорстко регулюється. Якщо брати досвід США, то там діє принцип - американські річки тільки для американця. У Європейському Союзі діє практично той самий принцип. І пояснюється це, передусім, не економічними міркуваннями, а питаннями безпеки", - пояснив Лисицький.
"Навіщо нам інші країни тут? Про Росію взагалі не йдеться. Але чи є у нас впевненість, що під прапором іншої держави, насправді, не прийдуть російські спецпризначенці? Треба робити так, як чинять американці і європейці. У них дуже жорстко контролюється, хто заходить у Дунай, Ельбу чи Сену - тільки свої судна. Вони собі створюють основи безпеки. Велику диверсію за допомогою плавзасобів можна організувати найжахливішим чином. Тому що навіть відносно нескладні судна і невеликі кораблі перевірити, як автомобіль, неможливо. У них дуже складна конструкція. Організувати потужну диверсійну групу на плавзасобах - це не складна справа. Немає жодної впевненості, що Росія таке не організує - прийде пароплав і захоче дійти до Києва, а ми не маємо права зупиняти і перевіряти, вільний рух. Він підійшов до якоїсь греблі і вибухнув. Досвід американців і європейців незаперечний, він перевірений десятками років", - пояснив Лисицький.
"Я вважаю, що нам потрібно однозначно копіювати американський досвід. Це досвід країни, яка показує просто чудеса в економічному зростанні. У інших таких успіхів немає. Я підтримую ті напрацювання, які були реально зроблені в США в 1930-х роках - американські річки для американських судновласників, для американських заводів, для американських пароплавів. Люди придумали для себе механізм, який ефективно працює 70-80 років. Чому нам його не скопіювати? У США в 1936 році створено Морську адміністрацію. Вона розробила правила, що якщо ти маєш бажання побудувати в Америці пароплав, то ти маєш бути американцем, ти маєш будувати під американський прапор, на американській верфі. Якщо ти приносиш проєкт, вони його оцінюють (за все це не беруть гроші) і дають державну гарантію під вартість проєкту і з нею можна отримати фінансування в банку під заставу 12,5% від суми, яку тобі повертають. Це не кредит. Ось як працюють американці. У них судноплавство по річках дозволено для компаній, зареєстрованих в юрисдикції США", - розповів він.
Водночас, за його словами, прийнятий за основу Радою законопроєкт дає офшорним (зокрема російським) суднам вільно здійснювати всередині України господарську діяльність і користуватися шлюзами, які є об'єктами підвищеної небезпеки.
Про загрози національній безпеці, які несе законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" (№ 1182-1-д) Лисицький поінформував Міністерство оборони України.
"Законопроєктом впроваджуються і чисто "проросійські" новації, за якими надаються економічні переваги суднам типу річка-море зі збільшеною осадкою - від 4 до 4,5 м (що характерно російським суднам). І це при тому, що гарантована глибина Дніпра 3,65 м і природна глибина-Бузького лиману - до 4-х м. Крім того, надається можливість "виходу" іноземним суднам, які здійснюють в Україні внутрішні перевезення, поза 12-ти мильну зону (за кордон) без права здійснення вантажних операцій, але з можливістю безконтрольного поповнення своїх "суднових запасів", зокрема, пальним (де його тонна дешевша на $320 - через несплату акцизу і ПДВ на нього в Україні) й іншими "припасами", серед яких може бути і військова зброя. До того ж, існує велика ймовірність, спостерігаючи на морі постійні агресивні дії РФ проти України, взагалі заблокувати в певний момент іноземними суднами рух до морпортів чи на річці Дніпро у вузьких судноплавних місцях або пошкодити шлюзи для створення катастрофи на території України", - деталізував Лисицький.
Також за його словами, цей законопроєкт несе загрозу й екологічній безпеці України, оскільки надається право здійснювати днопоглиблення без екологічних дозволів, що призведе до викидання ґрунту в будь-якому місці, а також право вільного скидання суднових стічних вод на ходу, нібито очищених на борту, що суперечить директивним вимогам ЄС, які Україна має імплементувати згідно з Угодою про ассоціацію.
национализировать табачку,виноводочное,грузоперевозки...и т.д. просто в тыкве не укладывается...тарифы без пинчуков с ахметками и коломойшами?это,блин,дэржзрада!
Про Великие Озера будем говорить?
Мне-то смотреть не надо (личный опыт, в том числе и на панамаксах). Смешно, когда дилетант пытается что-то доказать в деле, в котором абсолютно не разбирается.
К сведению - "подозрительно трутся" называется - стоят на рейде, ждут, когда причал освободится (или в случае рейдовой выгрузки/погрузки - когда освободится якорная стоянка на реке).
https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:465702/mmsi:373842000/imo:9582491/vessel:SAMMY
Первое что открылось в NOLA - это поболее стандартного панамакса, 85 тыс.
Выше по речке (в районе Батон Ружа) танкер Sea Voyager 107 тыс. (осадка 12,8 - это еще не полностью груженный). Ну лениво мне все что там есть перечислять...поищите получше, если есть интерес...найдете много чего.
По Великим Озерам существует достаточно большая навигация крупнотоннажных (относительно) судов. Панамаксов (вы ведь знаете, почему они так называются?) там нет, чтобы пройти через местную систему шлюзов существуют специальные балкера - лейкеры, 20~30 000т. Доходят до Ниагары почти.
The vessel is currently at port NEW ORLEANS, US after a voyage of 1 hour, 59 minutes originating from port CONVENT, US.
What kind of ship is this?
SAMMY (IMO: 9582491) is a Bulk Carrier that was built in 2012 (8 years ago) and is sailing under the flag of Panama.
It's carrying capacity is 82167 t DWT and her current draught is reported to be 12.1 meters. Her length overall (LOA) is 228.99 meters and her width is 32.26 meters.
Скоро і з Дніпром може статись подібне... І вже зараз треба думати, де брати воду для міст і куди лити очищені стоки. А це за кістку хапається і видумує маячню.
Так вот до Херсона мы долетели "Кометой" буквально за 2 часа морем...А вот уже в самом Херсоне все командированные были отправлены на другой берег Днепра где всем был показан объект энергетики и ЖД ..детская железная дорога...после чего все пошли на пляж...где никак не мог привыкнуть к плаванию в пресной воде...
Ну и потом самый цимус...из Херсона до Запорожья шел колесный пароход с топливом на мазуте И машинное отделение было открыто Я как мальчишка увидел гигантский коленвал, технологические окна сами колеса ...и дверь в котельную была открыта...а там горящие форсунки и топки......ну и сама машина..она делала чих -пых чих пых... ..
Я стоял так долго, что мама кинулась меня искать и дала обьявление в капитанской рубке..но никто не мог сказать куда пацан пропал...а я все смотрел и смотрел на паровую машину...Пока маме кто-то не подсказал и она тоже спустилась в трюм и начала улыбаться и смотреть рядом со мной)))
На самом деле это не совсем так...вернее совсем не так