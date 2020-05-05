Прийнятий Радою за основу законопроєкт про річковий транспорт загрожує нацбезпеці: немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію, - глава "Укрсудпрому" Лисицький

УКР
Прийнятий Верховною Радою за основу законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" (№ 1182-1-д) не враховує інтереси українських підприємців, а також несе загрозу національній безпеці.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів президент Асоціації "Укрсудпром", державний службовець 1-го рангу Віктор Лисицький.

24 квітня цього року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт України "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-1-д. Цей законопроєкт відкриває річковий транспортний комплекс України для іноземного бізнесу.

"Наші головні стратегічні партнери - США і ЄС - дотримуються діаметрально протилежного підходу: як правило, іноземні судновласники мають супер жорсткі обмеження щодо входу іноземних суден у річки цих держав", - зазначив Лисицький.

"Бізнес водних вантажоперевезень, і по річках, і по морю, є чи не найбільш вигідним бізнесом. В Україні, якщо взяти Дніпро, Десну, Південний Буг та інші річки, для судноплавства буде близько 3 тис. кілометрів річок. Вони у нас мало використовуються", - акцентував він.

За його словами, річковий транспорт є засобом, який би дав змогу українцям заробляти "стабільні гроші, якщо все грамотно організовано".

"Водний транспорт у більшості країн світу дуже жорстко регулюється. Якщо брати досвід США, то там діє принцип - американські річки тільки для американця. У Європейському Союзі діє практично той самий принцип. І пояснюється це, передусім, не економічними міркуваннями, а питаннями безпеки", - пояснив Лисицький.

"Навіщо нам інші країни тут? Про Росію взагалі не йдеться. Але чи є у нас впевненість, що під прапором іншої держави, насправді, не прийдуть російські спецпризначенці? Треба робити так, як чинять американці і європейці. У них дуже жорстко контролюється, хто заходить у Дунай, Ельбу чи Сену - тільки свої судна. Вони собі створюють основи безпеки. Велику диверсію за допомогою плавзасобів можна організувати найжахливішим чином. Тому що навіть відносно нескладні судна і невеликі кораблі перевірити, як автомобіль, неможливо. У них дуже складна конструкція. Організувати потужну диверсійну групу на плавзасобах - це не складна справа. Немає жодної впевненості, що Росія таке не організує - прийде пароплав і захоче дійти до Києва, а ми не маємо права зупиняти і перевіряти, вільний рух. Він підійшов до якоїсь греблі і вибухнув. Досвід американців і європейців незаперечний, він перевірений десятками років", - пояснив Лисицький.

"Я вважаю, що нам потрібно однозначно копіювати американський досвід. Це досвід країни, яка показує просто чудеса в економічному зростанні. У інших таких успіхів немає. Я підтримую ті напрацювання, які були реально зроблені в США в 1930-х роках - американські річки для американських судновласників, для американських заводів, для американських пароплавів. Люди придумали для себе механізм, який ефективно працює 70-80 років. Чому нам його не скопіювати? У США в 1936 році створено Морську адміністрацію. Вона розробила правила, що якщо ти маєш бажання побудувати в Америці пароплав, то ти маєш бути американцем, ти маєш будувати під американський прапор, на американській верфі. Якщо ти приносиш проєкт, вони його оцінюють (за все це не беруть гроші) і дають державну гарантію під вартість проєкту і з нею можна отримати фінансування в банку під заставу 12,5% від суми, яку тобі повертають. Це не кредит. Ось як працюють американці. У них судноплавство по річках дозволено для компаній, зареєстрованих в юрисдикції США", - розповів він.

Водночас, за його словами, прийнятий за основу Радою законопроєкт дає офшорним (зокрема російським) суднам вільно здійснювати всередині України господарську діяльність і користуватися шлюзами, які є об'єктами підвищеної небезпеки.

Про загрози національній безпеці, які несе законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" (№ 1182-1-д) Лисицький поінформував Міністерство оборони України.

"Законопроєктом впроваджуються і чисто "проросійські" новації, за якими надаються економічні переваги суднам типу річка-море зі збільшеною осадкою - від 4 до 4,5 м (що характерно російським суднам). І це при тому, що гарантована глибина Дніпра 3,65 м і природна глибина-Бузького лиману - до 4-х м. Крім того, надається можливість "виходу" іноземним суднам, які здійснюють в Україні внутрішні перевезення, поза 12-ти мильну зону (за кордон) без права здійснення вантажних операцій, але з можливістю безконтрольного поповнення своїх "суднових запасів", зокрема, пальним (де його тонна дешевша на $320 - через несплату акцизу і ПДВ на нього в Україні) й іншими "припасами", серед яких може бути і військова зброя. До того ж, існує велика ймовірність, спостерігаючи на морі постійні агресивні дії РФ проти України, взагалі заблокувати в певний момент іноземними суднами рух до морпортів чи на річці Дніпро у вузьких судноплавних місцях або пошкодити шлюзи для створення катастрофи на території України", - деталізував Лисицький.

Також за його словами, цей законопроєкт несе загрозу й екологічній безпеці України, оскільки надається право здійснювати днопоглиблення без екологічних дозволів, що призведе до викидання ґрунту в будь-якому місці, а також право вільного скидання суднових стічних вод на ходу, нібито очищених на борту, що суперечить директивним вимогам ЄС, які Україна має імплементувати згідно з Угодою про ассоціацію.

+14
а мне сдается, дело говорит. А то, что флота ннет - так это транспорт. Его можно создать и верфи у нас есть. Было бы это выгодно и были бы понятны, и равные правила игры.
показати весь коментар
05.05.2020 18:31 Відповісти
+10
кацапа,не мели всякую чушь...а то ишь ты-заробитчане ему мешают.иди лучше вон сапоги пожарные испытай .

Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий - Цензор.НЕТ 7478
показати весь коментар
05.05.2020 18:41 Відповісти
+7
Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий - Цензор.НЕТ 8620
показати весь коментар
05.05.2020 18:43 Відповісти
пипец..кто мешает вести контроль..
показати весь коментар
05.05.2020 18:24 Відповісти
ну попробуй обыщи корабль
показати весь коментар
05.05.2020 18:29 Відповісти
Корабли это у военных только,у гражданских суда,ВСЕ ИНОСТРАННЫЕ суда заходящие в Украину досматриваются пограничниками,ты не знал?
показати весь коментар
05.05.2020 18:34 Відповісти
Вон, самолеты перед вылетом тоже проходят досмотр, при этом периодически в них что-то взрывается
показати весь коментар
05.05.2020 20:00 Відповісти
Национальная ментальность.
показати весь коментар
05.05.2020 18:30 Відповісти
шо кацапа,тебе национальности мешают?должен быть единый рускавый нарот?вот ужо придет ка дырка,он тебе набутылочнику расскажет,какой нарот должен быть
показати весь коментар
05.05.2020 18:51 Відповісти
ти з якої секти?
показати весь коментар
05.05.2020 18:40 Відповісти
А Лисицкий совсем дурачок, не знает что украинского речного флота вообще нет,не считая буксиров нибулона,а то что ещё плавает по Днепру это суда укрречфлота которые принадлежат России
показати весь коментар
05.05.2020 18:28 Відповісти
а мне сдается, дело говорит. А то, что флота ннет - так это транспорт. Его можно создать и верфи у нас есть. Было бы это выгодно и были бы понятны, и равные правила игры.
показати весь коментар
05.05.2020 18:31 Відповісти
Ну я на Днепре достаточно проработал,что бы сказать что этот поц отстаивает не Украинские интересы.А флот создать можно,если разрушенные заводы сначала забрать у российских олигархов типа Новинского ,а потом их восстановить,ну ты понял,в реальности это невозможно
показати весь коментар
05.05.2020 18:40 Відповісти
Была как то новость на Думской, в Одессе, посудину изготавливают, под сыпучие, класса река-море, вот не помню для какой фирмы.
показати весь коментар
05.05.2020 18:55 Відповісти
законы должны отражать основные принципы и цели государства. тут как видим целью построить свои корабли \и потом обоснованно спрашивать с них за контрабанду, экологию и т.д. и т.п.\ и не пахнет все остальное - у нас как обычно будет "в оффшорах". правда там языки придется в конце концов учить, и законы какие-то в результате соблюдать, некоторые не смогут...
показати весь коментар
05.05.2020 19:37 Відповісти
Не страшно. Купим за бугром ржавую рухлядь, поможем чужим судостроительным компаниям получить заказ на новые корыта, и отправим туда работать новую партию заробитчан.
показати весь коментар
05.05.2020 18:34 Відповісти
А так во всем мире и делают,покупают суда и новые и бу,и голландцы и немцы бу суда покупают и на Рейне все ними забито ЧС а на Днепре только жабы квакают.....и тишина, сдается мне что ты под прокси из ииз РФ строичишь и желаешь Украине только добрался,что бы без флота силели
показати весь коментар
05.05.2020 18:37 Відповісти
да если смотреть гугл, шастают баржи туда сюда по Рейну, Дунаю
показати весь коментар
05.05.2020 18:54 Відповісти
В Днепре жабы квакают, промышленность, в том числе судостроительная уничтожена, рабочие руки отправлены за рубеж, а виноват во всём чей-то прокси. Вот так и живём...
показати весь коментар
05.05.2020 18:59 Відповісти
В Днепре жабы квакают потому что российские олигархи выкупили судостроительные заводы ,как Новинский и разорили их,а боты под прокси тоже отстаивают украинские Интер мы,ага,ага
показати весь коментар
05.05.2020 19:38 Відповісти
кацапа,не мели всякую чушь...а то ишь ты-заробитчане ему мешают.иди лучше вон сапоги пожарные испытай .

Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий - Цензор.НЕТ 7478
показати весь коментар
05.05.2020 18:41 Відповісти
Сделано в России!!!
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
https://censor.net/user/469254. Откуда ты всё знаешь ?
показати весь коментар
05.05.2020 18:34 Відповісти
Работал на судах укрречфлота по Днепру ,так что представление имею,про этих доброжелателей
показати весь коментар
05.05.2020 18:44 Відповісти
у этих клоунов свидомисть растёт токо с потерей наживы...
национализировать табачку,виноводочное,грузоперевозки...и т.д. просто в тыкве не укладывается...тарифы без пинчуков с ахметками и коломойшами?это,блин,дэржзрада!
показати весь коментар
05.05.2020 18:32 Відповісти
Если где-то заговорили про агентов кремля - значит кого-то отодвигают от корыта. Верная примета.
показати весь коментар
05.05.2020 18:32 Відповісти
Просто боятся конкуренции.
показати весь коментар
05.05.2020 18:35 Відповісти
Конечно если принимается закона на пользу Украине,а не российскому олигарху,сразу поднимется вонь,как правило боты из РФ воняют,под прокси
показати весь коментар
05.05.2020 18:42 Відповісти
Ты закон читал? Ну так почитай, там чёрным на украинском написано про кацапов.
показати весь коментар
05.05.2020 18:48 Відповісти
Ты под прокси из РФ добра Украине желаешь?Никто не сомневается,если ты против этого закона,значит хороший закон для Украины,нужно поинимать
показати весь коментар
05.05.2020 18:53 Відповісти
Сорян, был не прав, я тебя не правильно понял.
показати весь коментар
05.05.2020 19:03 Відповісти
Скоро грабители тебе в карман будут залазить на твоих глазах со словами "если я это не сделаю, это будет угроза нацбезопасности" Это переходит уже все рамки.
показати весь коментар
05.05.2020 18:42 Відповісти
верно, если не поднимем тариф на электрику, то умрут шахтёры, которых Ахмет не хочет кормить за свои деньги, а хочет кормить за ваши!!
показати весь коментар
05.05.2020 18:45 Відповісти
Что это?
показати весь коментар
05.05.2020 18:47 Відповісти
Какие параллели, что ты несёшь?!?
показати весь коментар
05.05.2020 19:06 Відповісти
Уже. Еще перед президентскими выборами 2019 один из тогдашних провластных блогеров-агитаторов написал: https://censor.net/news/3097555/nyneshnyaya_vlast_vynujdena_vorovat_daby_protivostoyat_atake_putinskooligarhicheskih_informatsionnyh
показати весь коментар
05.05.2020 18:48 Відповісти
Я реально сначала подумал, что ты стебешься. Как, каааак можно изнасиловать свой мозг слажким что бы нести такую ересь?!?!!
показати весь коментар
05.05.2020 18:58 Відповісти
Молодцы наконец-то чт нормальное. Дал что столько петядибилов вокруг
показати весь коментар
05.05.2020 18:35 Відповісти
га? шо,щупальца по клавишам не попадают?
показати весь коментар
05.05.2020 18:43 Відповісти
https://censor.net/user/464621. Х**ло со спецоперациями никуда не делся.
показати весь коментар
05.05.2020 18:35 Відповісти
Иностранные суда по рекам сша, он контурные карты в школе курил? Что им там делать?)
показати весь коментар
05.05.2020 18:36 Відповісти
Грузы возить. В страну и из страны. По рекам не только речные суда ходят, а и морские (сильно зависит от реки )
показати весь коментар
05.05.2020 19:34 Відповісти
Эххх, представляю себе панамакс идущий по рекам США, красотища)
показати весь коментар
05.05.2020 20:07 Відповісти
А чего представлять - загляните на Marine Traffic, например, да посмотрите кто стоит сейчас в Новом Орлеане и вокруг (этак миль 200 в обе стороны) Для Миссисипи 60-70 000 не проблема по осадке, я уже не говорю по хэндимаксы. Кэйпсайз туда не зайдет, так им там и делать нечего.Заодно можете проверить и Коламбию - Портленд, Ванкувер(WA), Калама и т.д. Уверяю, там для панамаксов тоже проблем с осадкой никаких нет.
Про Великие Озера будем говорить?
показати весь коментар
05.05.2020 20:24 Відповісти
Ну зайди посмотри🤣 по территории США все суда голубого цвета, понажимай на них, панамакс отдыхает)) Потом на синие и красные нажми которые подозрительно трутся в мексиканском заливе и дальше не идут.
показати весь коментар
05.05.2020 21:03 Відповісти
Мы ведь с Вами на брудершафт не пили, насколько я помню?
Мне-то смотреть не надо (личный опыт, в том числе и на панамаксах). Смешно, когда дилетант пытается что-то доказать в деле, в котором абсолютно не разбирается.
К сведению - "подозрительно трутся" называется - стоят на рейде, ждут, когда причал освободится (или в случае рейдовой выгрузки/погрузки - когда освободится якорная стоянка на реке).
показати весь коментар
05.05.2020 21:24 Відповісти
Вы мне сами предложили этот ресурс как доказательство своей правоты не так ли? Я зашёл и убедился что ВСЕ суда находящиеся на реках США это начиная от небольших яхт максимум до речных барж. Все океанские лайнеры, танкеры и сухогрузы находятся там где им и положено, на реках нет ни одного.
показати весь коментар
05.05.2020 21:43 Відповісти
Вот

https://www.marinetraffic.com/en/ais/details/ships/shipid:465702/mmsi:373842000/imo:9582491/vessel:SAMMY
Первое что открылось в NOLA - это поболее стандартного панамакса, 85 тыс.

Выше по речке (в районе Батон Ружа) танкер Sea Voyager 107 тыс. (осадка 12,8 - это еще не полностью груженный). Ну лениво мне все что там есть перечислять...поищите получше, если есть интерес...найдете много чего.
показати весь коментар
05.05.2020 22:22 Відповісти
По ссылке корабль идёт аж до самого Ковента, это же целых 100 км по самой большой реке в глубь США. Убедительно, ничего не скажешь) кроме Миссисипи и Миссури есть где ходить?)
показати весь коментар
05.05.2020 23:06 Відповісти
Не до Конвента, а из Конвента. Прочитайте внимательно. Сейчас стоит в Новом Орлеане. Танкер Sea Voyager (107 тыс) стоит гораздо выше по реке. Где еще смотреть я вам писал выше - посмотрите на Columbia river (между Вашингтоном и Орегоном). там тоже бывают панамаксы частенько.

По Великим Озерам существует достаточно большая навигация крупнотоннажных (относительно) судов. Панамаксов (вы ведь знаете, почему они так называются?) там нет, чтобы пройти через местную систему шлюзов существуют специальные балкера - лейкеры, 20~30 000т. Доходят до Ниагары почти.
показати весь коментар
05.05.2020 23:27 Відповісти
на всякий случай продублирую данные:

The vessel is currently at port NEW ORLEANS, US after a voyage of 1 hour, 59 minutes originating from port CONVENT, US.

What kind of ship is this?

SAMMY (IMO: 9582491) is a Bulk Carrier that was built in 2012 (8 years ago) and is sailing under the flag of Panama.

It's carrying capacity is 82167 t DWT and her current draught is reported to be 12.1 meters. Her length overall (LOA) is 228.99 meters and her width is 32.26 meters.
показати весь коментар
05.05.2020 22:25 Відповісти
за этими жабами зелеными только глаз да глаз...
показати весь коментар
05.05.2020 18:37 Відповісти
если не использовать американский опыт 100 % гарантия рашистских диверсий, рашистские твари ,живущие по соседсву с Украиной ,хуже врага, ибо враг действует открыто ,а эти твари подло .прикрываясь лицемерием дружбы с украинским народом...
показати весь коментар
05.05.2020 18:38 Відповісти
Она уже ее организовала, 21 апреля 2019 г., с помощью зеленого рагулья
показати весь коментар
05.05.2020 18:40 Відповісти
Принятый Радой за основу законопроект о речном транспорте угрожает нацбезопасности: нет уверенности, что РФ не захочет организовать диверсию, - глава "Укрсудпрома" Лисицкий - Цензор.НЕТ 8620
показати весь коментар
05.05.2020 18:43 Відповісти
показати весь коментар
05.05.2020 19:27 Відповісти
стопроцентно кацапское лоббирование украинского судоходства.должны перетоптаться.нехай по ангаре плавают.
показати весь коментар
05.05.2020 18:44 Відповісти
Ангара-китайская река. Пусть по масква рике ходют.
показати весь коментар
05.05.2020 18:56 Відповісти
так я ж написал-плавают
показати весь коментар
05.05.2020 18:59 Відповісти
Понял. Но не сразу. Тупею.
показати весь коментар
05.05.2020 19:04 Відповісти


Прийнятий Радою за основу законопроєкт про річковий транспорт загрожує нацбезпеці: немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію, - глава "Укрсудпрому" Лисицький - Цензор.НЕТ 8105
показати весь коментар
05.05.2020 19:53 Відповісти
а тунель под Днепром слабо построить?
показати весь коментар
05.05.2020 18:48 Відповісти
Маразм. Диверсанти баржею до Києва допливуть. Волоком дотягнуть. Бо рівень води в Десні, наприклад, найнижчий за 140 років і складає менше 1,5м. І це після дощів!
Скоро і з Дніпром може статись подібне... І вже зараз треба думати, де брати воду для міст і куди лити очищені стоки. А це за кістку хапається і видумує маячню.
показати весь коментар
05.05.2020 18:53 Відповісти
я об это придуркам властным говорю последние, 16 лет, им всем пох кто бы не был у власти, скоро росу будем пить, если Бог пошлёт!
показати весь коментар
05.05.2020 19:14 Відповісти
Закон под Нибулон, осенью вывезут весь хлебушек и будет 33й
показати весь коментар
05.05.2020 18:53 Відповісти
як раз не під нібулон, а навпаки
показати весь коментар
05.05.2020 20:51 Відповісти
Касательно рек не знаю, но из одного морского порта США в другой порт США перевозки может осуществлять ТОЛЬКО судно построенное в США с командой полностью из граждан США. Многие считают этот древний закон маразмом, но он действует. Нарушителям светит тюрьма.
показати весь коментар
05.05.2020 18:54 Відповісти
Точно так и по рекам.
показати весь коментар
05.05.2020 19:07 Відповісти
Но по рекам возят не только внутренние грузы. Если на Миссисипи запретить заход иностранных судов, вывоз американского зерна остановится.
показати весь коментар
05.05.2020 19:36 Відповісти
Желание побыстрее снять трусы не говорит о нашей готовности эффективно работать ни с соседними государствами ни с возможными инвесторами. Этот акт лишь говорит о нашей беззащитности и неумению вести ни речной ни морской транспортный бизнес.
показати весь коментар
05.05.2020 19:04 Відповісти
а если учесть, что подобные законы составляют парикмахеры и тамады, то результат абсолютно предсказуем.....
показати весь коментар
05.05.2020 19:24 Відповісти
Речным транспортом только один раз путешествовал...мне было 10 лет, и мама взяла с собой командировку на запорожскую ГЭС как энергетик (инженер вода газ канализация теплоотведение в проектном инстититуте Сельэнергопроект)...в качестве ознакомлния с объектом энергетики Днепрогес 2...
Так вот до Херсона мы долетели "Кометой" буквально за 2 часа морем...А вот уже в самом Херсоне все командированные были отправлены на другой берег Днепра где всем был показан объект энергетики и ЖД ..детская железная дорога...после чего все пошли на пляж...где никак не мог привыкнуть к плаванию в пресной воде...
Ну и потом самый цимус...из Херсона до Запорожья шел колесный пароход с топливом на мазуте И машинное отделение было открыто Я как мальчишка увидел гигантский коленвал, технологические окна сами колеса ...и дверь в котельную была открыта...а там горящие форсунки и топки......ну и сама машина..она делала чих -пых чих пых... ..
Я стоял так долго, что мама кинулась меня искать и дала обьявление в капитанской рубке..но никто не мог сказать куда пацан пропал...а я все смотрел и смотрел на паровую машину...Пока маме кто-то не подсказал и она тоже спустилась в трюм и начала улыбаться и смотреть рядом со мной)))
показати весь коментар
05.05.2020 19:25 Відповісти
А Я УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО РОССИЯ САМА БОИТСЯ ДИВЕРСИИ СО СТОРОНЫ РЕК !!! А ЛИСИЦКИЙ СКОРЕЙ ВСЕГО ОЧЕРЕДНАЯ ШЕСТЕРКА КГБЭШНАЯ !!! А УКРСУДПРОМ 100% СССРОВСКОЙ ТУПОЕ НАЗВАНИЕ !!!
показати весь коментар
05.05.2020 19:27 Відповісти
а що по цьому поводу каже п"ятий президент?...і хотілось би почути думку сьомого...
показати весь коментар
05.05.2020 19:29 Відповісти
кто заходит в Дунай, Эльбу или Сену - только свои суда Источник: https://censor.net/n3193538

На самом деле это не совсем так...вернее совсем не так
показати весь коментар
05.05.2020 19:31 Відповісти
Что схемы прикрыли и финансирование урезали?
показати весь коментар
05.05.2020 19:35 Відповісти
"юристу" Зеле, парикмахерам и свадебным фотографам членов слуги виднее. А если кацапы взорвут плотину они наденутфутболки с надписью "Имею право на ошибку!".
показати весь коментар
05.05.2020 19:37 Відповісти
ой! нібулон прокинули...
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
Треба все продати тим, хто більше дасть і звалювати нафіг з грошима в Ніцу або Лондон.
показати весь коментар
06.05.2020 10:42 Відповісти
 
 