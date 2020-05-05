Прийнятий Радою за основу законопроєкт про річковий транспорт загрожує нацбезпеці: немає впевненості, що РФ не захоче організувати диверсію, - глава "Укрсудпрому" Лисицький

Прийнятий Верховною Радою за основу законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" (№ 1182-1-д) не враховує інтереси українських підприємців, а також несе загрозу національній безпеці.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів президент Асоціації "Укрсудпром", державний службовець 1-го рангу Віктор Лисицький.

24 квітня цього року Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт України "Про внутрішній водний транспорт" № 1182-1-д. Цей законопроєкт відкриває річковий транспортний комплекс України для іноземного бізнесу.

"Наші головні стратегічні партнери - США і ЄС - дотримуються діаметрально протилежного підходу: як правило, іноземні судновласники мають супер жорсткі обмеження щодо входу іноземних суден у річки цих держав", - зазначив Лисицький.

"Бізнес водних вантажоперевезень, і по річках, і по морю, є чи не найбільш вигідним бізнесом. В Україні, якщо взяти Дніпро, Десну, Південний Буг та інші річки, для судноплавства буде близько 3 тис. кілометрів річок. Вони у нас мало використовуються", - акцентував він.

За його словами, річковий транспорт є засобом, який би дав змогу українцям заробляти "стабільні гроші, якщо все грамотно організовано".

"Водний транспорт у більшості країн світу дуже жорстко регулюється. Якщо брати досвід США, то там діє принцип - американські річки тільки для американця. У Європейському Союзі діє практично той самий принцип. І пояснюється це, передусім, не економічними міркуваннями, а питаннями безпеки", - пояснив Лисицький.

"Навіщо нам інші країни тут? Про Росію взагалі не йдеться. Але чи є у нас впевненість, що під прапором іншої держави, насправді, не прийдуть російські спецпризначенці? Треба робити так, як чинять американці і європейці. У них дуже жорстко контролюється, хто заходить у Дунай, Ельбу чи Сену - тільки свої судна. Вони собі створюють основи безпеки. Велику диверсію за допомогою плавзасобів можна організувати найжахливішим чином. Тому що навіть відносно нескладні судна і невеликі кораблі перевірити, як автомобіль, неможливо. У них дуже складна конструкція. Організувати потужну диверсійну групу на плавзасобах - це не складна справа. Немає жодної впевненості, що Росія таке не організує - прийде пароплав і захоче дійти до Києва, а ми не маємо права зупиняти і перевіряти, вільний рух. Він підійшов до якоїсь греблі і вибухнув. Досвід американців і європейців незаперечний, він перевірений десятками років", - пояснив Лисицький.

"Я вважаю, що нам потрібно однозначно копіювати американський досвід. Це досвід країни, яка показує просто чудеса в економічному зростанні. У інших таких успіхів немає. Я підтримую ті напрацювання, які були реально зроблені в США в 1930-х роках - американські річки для американських судновласників, для американських заводів, для американських пароплавів. Люди придумали для себе механізм, який ефективно працює 70-80 років. Чому нам його не скопіювати? У США в 1936 році створено Морську адміністрацію. Вона розробила правила, що якщо ти маєш бажання побудувати в Америці пароплав, то ти маєш бути американцем, ти маєш будувати під американський прапор, на американській верфі. Якщо ти приносиш проєкт, вони його оцінюють (за все це не беруть гроші) і дають державну гарантію під вартість проєкту і з нею можна отримати фінансування в банку під заставу 12,5% від суми, яку тобі повертають. Це не кредит. Ось як працюють американці. У них судноплавство по річках дозволено для компаній, зареєстрованих в юрисдикції США", - розповів він.

Водночас, за його словами, прийнятий за основу Радою законопроєкт дає офшорним (зокрема російським) суднам вільно здійснювати всередині України господарську діяльність і користуватися шлюзами, які є об'єктами підвищеної небезпеки.

Про загрози національній безпеці, які несе законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт" (№ 1182-1-д) Лисицький поінформував Міністерство оборони України.

"Законопроєктом впроваджуються і чисто "проросійські" новації, за якими надаються економічні переваги суднам типу річка-море зі збільшеною осадкою - від 4 до 4,5 м (що характерно російським суднам). І це при тому, що гарантована глибина Дніпра 3,65 м і природна глибина-Бузького лиману - до 4-х м. Крім того, надається можливість "виходу" іноземним суднам, які здійснюють в Україні внутрішні перевезення, поза 12-ти мильну зону (за кордон) без права здійснення вантажних операцій, але з можливістю безконтрольного поповнення своїх "суднових запасів", зокрема, пальним (де його тонна дешевша на $320 - через несплату акцизу і ПДВ на нього в Україні) й іншими "припасами", серед яких може бути і військова зброя. До того ж, існує велика ймовірність, спостерігаючи на морі постійні агресивні дії РФ проти України, взагалі заблокувати в певний момент іноземними суднами рух до морпортів чи на річці Дніпро у вузьких судноплавних місцях або пошкодити шлюзи для створення катастрофи на території України", - деталізував Лисицький.

Також за його словами, цей законопроєкт несе загрозу й екологічній безпеці України, оскільки надається право здійснювати днопоглиблення без екологічних дозволів, що призведе до викидання ґрунту в будь-якому місці, а також право вільного скидання суднових стічних вод на ходу, нібито очищених на борту, що суперечить директивним вимогам ЄС, які Україна має імплементувати згідно з Угодою про ассоціацію.















