У гуртожитку Житомира зафіксовано спалах COVID-19, людей ізольовано, перевіряються контакти хворих

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу заявила заступниця голови Житомирської обласної державної адміністрації Наталія Остапченко.

За її словами, в гуртожитку за адресою проспект Миру, 12 виявили трьох хворих на коронавірус.

"Там виявлено 3 випадки захворювання COVID-19. Зараз перевіряються контакти хворих. Всіх людей ізольовано і попереджено про те, що вони можуть бути небезпечними", - повідомила Остапченко.

