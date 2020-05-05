6 284 23
У гуртожитку Житомира зафіксовано спалах COVID-19, людей ізольовано, перевіряються контакти хворих
Всіх людей ізольовано і попереджено про те, що вони можуть бути небезпечними.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це під час брифінгу заявила заступниця голови Житомирської обласної державної адміністрації Наталія Остапченко.
За її словами, в гуртожитку за адресою проспект Миру, 12 виявили трьох хворих на коронавірус.
"Там виявлено 3 випадки захворювання COVID-19. Зараз перевіряються контакти хворих. Всіх людей ізольовано і попереджено про те, що вони можуть бути небезпечними", - повідомила Остапченко.
Топ коментарі
+2 Don Bessam #359417
показати весь коментар05.05.2020 17:57 Відповісти Посилання
+2 Роман Шухевич #469292
показати весь коментар05.05.2020 18:12 Відповісти Посилання
+2 Роман Шухевич #469292
показати весь коментар05.05.2020 18:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судячи по деяким коментам, нашу общагу треба знищити, бо то є осередок зла, корони та нечисті.
Всі три випадки були 1,5-2,5 неділі назад. Карантін общаги, як мертвому припарка. Люди вже здорові. Швидкість реагування просто шокує. Вводьте карантин с вересня.
Останнє. Питання до влади: як вона збирається тримати в карантині тисячу людей? Забезпечити їх. Не всі мають в Житомирі родичів або близьких. Тому, коли щось збираються, то потрібно зразу пояснити всі заходи, методи, постачання необхідного.
А так. Навели кіпішу. Общага, як вулик стала. Вже шукають захворівших.
· · 5 · https://www.zhitomir.info/news_191892.html?fb_comment_id=2966812590008732_2966960726660585 6 год
Судячи по деяким коментам, нашу общагу треба знищити, бо то є осередок зла, корони та нечисті.
Всі три випадки були 1,5-2,5 неділі назад. Карантін общаги, як мертвому припарка. Люди вже здорові. Швидкість реагування просто шокує. Вводьте карантин с вересня.
Останнє. Питання до влади: як вона збирається тримати в карантині тисячу людей? Забезпечити їх. Не всі мають в Житомирі родичів або близьких. Тому, коли щось збираються, то потрібно зразу пояснити всі заходи, методи, постачання необхідного.
А так. Навели кіпішу. Общага, як вулик стала. Вже шукають захворівших.
· · 5 · https://www.zhitomir.info/news_191892.html?fb_comment_id=2966812590008732_2966960726660585 6 год
От того, что кто-то в Украине живёт не делает его автоматически учёным, а ссылок на "сосредоточение зла" можно найти и на кофе и на хлеб, если задаться этой целью.
Много ты в жизни научных статей прочитал, что выдаёшь себя экспертом?
https://grodnonews.by/news/zdorove-i-krasota/virusologi_nazvali_samyy_veroyatnyy_put_peredachi_koronavirusa.html
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса.
где говорится об исследованиях учёных, взятые из их статьи, а не рассуждения истеричек, эксперт по чтению комментариев, а не статей.
Многие всемирно известные эксперты в области вирусологии, иммунологии и эпидемиологии считают принятые меры контрпродуктивными и рекомендуют быструю естественную иммунизацию населения в целом, одновременно защищая группы риска.
Обратись завтра, я сегодня баранами никого не называю.
ахаха шутник ты однако?? статьи проплаченых ученых. забываешь уточнять, коронапсихозник, херов