Українська армія 27 у світі і 9 в Європі, - рейтинг Global Firepower. ІНФОГРАФІКА
Згідно з рейтингом найсильніших військових держав світу, який щорічно проводить Global Firepower, Україна порівняно з минулим роком піднялася на 2 позиції і посіла 27 місце зі 138, а серед країн Європи посіла 9 місце з 50.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.
У своїх дослідженнях експерти Global Firepower оцінювали країни за 55 показниками, такими як кількість зброї, військової техніки і чисельність армії. Також були враховані транспортна інфраструктура, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.
Зазначається, що при розрахунку рейтингу не враховувався бойовий досвід армій. Оскільки наша країна вже який рік веде бойові дії проти досить потужного агресора, військовий потенціал України - значно вищий.
