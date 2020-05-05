Українська армія 27 у світі і 9 в Європі, - рейтинг Global Firepower. ІНФОГРАФІКА

УКР
Згідно з рейтингом найсильніших військових держав світу, який щорічно проводить Global Firepower, Україна порівняно з минулим роком піднялася на 2 позиції і посіла 27 місце зі 138, а серед країн Європи посіла 9 місце з 50.

У своїх дослідженнях експерти Global Firepower оцінювали країни за 55 показниками, такими як кількість зброї, військової техніки і чисельність армії. Також були враховані транспортна інфраструктура, військовий бюджет, доступ до нафти тощо.

Зазначається, що при розрахунку рейтингу не враховувався бойовий досвід армій. Оскільки наша країна вже який рік веде бойові дії проти досить потужного агресора, військовий потенціал України - значно вищий.

+43
Порошенко молодець!
05.05.2020 18:07 Відповісти
+24
А ты надеялся что Бубочка и тут все угандошит за год? Не все реформы можно ушатать так быстро без последствий, тут ему чуть больше времени надо,сначала деморализация, потом свертывание, все по плану не сцы.
05.05.2020 18:44 Відповісти
+22
Нафіга хєрню морозити? Це шо за рік зробили? Чи все одно, що ляпнути, лиш би клоуну підлизати?
05.05.2020 18:21 Відповісти
Такие рейтинги ни о чем. Учитывается: численность армии а не ее боеспособность.Общее количество танков, пушек, самолетов и т. д.а не боеготовых. Учитывается ядерный потенциал который невозможно применить по известным причинам, ну и мобилизационный потенциал.
05.05.2020 19:15 Відповісти
https://censor.net/user/468861 В цих рейтингах ядерна зброя не враховується.
05.05.2020 20:22 Відповісти
А була б ядерна зброя, ми були б в 10-ці, і Крим з Донбасом росія навіть і не думала окуповувати!
05.05.2020 19:15 Відповісти
Япония на 5 месте!!!???? Египет сильнее Бразилии! Израиля вообще нет в 10-ке....
05.05.2020 19:21 Відповісти
Израиль вне конкурса)))
И в тоже время навеяло...призвали сотрудников НИИ на военные сборы))) и ни один офицеГ не только в молоко не может из ПМ попасть...но и вообще руки дрожат...даже в мишень не попадает И тут замполит...Да что же это такое??? что с вами происходит когда вы туда уезжаете ?
05.05.2020 19:39 Відповісти
Израиль не в 10 ке

У страны 9 миллионов населения (то есть мобилизационный потенциал меньше 5). Большая часть ресурсов - завозная. Страну буквально насквозь можно обстрелять дальнобойной артиллерией не меняя позиции. Без США Израиль не так то и много может.
05.05.2020 19:44 Відповісти
З 9 млн - 2 млн арабів...
05.05.2020 22:56 Відповісти
Это шутка такая? Чего там можно обстрелять. Израиль воевал и с Египтом и с Сирией и с Ливаном и во всех войнах выходил победителем. США в этих войнах не принимали участия только их вооружение. Точно также как советское в арабских странах.

Вояки из них никакие. Максимум что могут это автомат держать.

В июне 1982 года в небе над Ливаном развернулось крупнейшее со времен Второй мировой войны воздушное сражение, в котором с обеих сторон участвовали сотни боевых самолетов.
ходе сражения израильские ВВС буквально стерли с лица земли русские системы ПВО, в воздушных боях сбили более восьмидесяти вражеских МиГов, не потеряв ни одного своего самолета.

Этого достаточно чтобы понимать силу Израиля.
05.05.2020 23:38 Відповісти
Израиль воевал со многими странами ближнего востока. При том одновременно. И судя по его территории успешно.

Мне будет жалко страну, которая объявит Израилю войну.
Они и Ливану и Ирану и Сирии дадут ********.
09.05.2020 11:27 Відповісти
А в рейтинге учитывается клоун-капитулянт-главнокомандующий?
05.05.2020 19:31 Відповісти
Я, как бывший начальник научно-методического отдела, набил бы морду разработчикам рейтинга армий, который не учитывает боевого опыта!
05.05.2020 19:42 Відповісти
Взагалі-то в Європі Україна 7-ма.
05.05.2020 19:57 Відповісти
Полный список см. https://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
05.05.2020 20:06 Відповісти
ненадовго. Вже припинені реформи і фінансування
05.05.2020 20:46 Відповісти
Зате найбоєздатніша!
Українська армія 27 у світі і 9 в Європі, - рейтинг Global Firepower - Цензор.НЕТ 5249
05.05.2020 20:53 Відповісти
Этой харей можно и танк подбить....
05.05.2020 21:41 Відповісти
Українська армія 27 у світі і 9 в Європі, - рейтинг Global Firepower - Цензор.НЕТ 8131
05.05.2020 21:30 Відповісти
Армія, якої не було, стримала ворога. А "верховний" уклав з ним гібридний мир і п'ять років годував армію обіцянками та секонхендом, не забуваючи при цьому виконувати зарубіжні військові контракти, в тому числі й з тим же ворогом.
05.05.2020 23:19 Відповісти
Армия которая не имеет ниодного современного самолета это не армия, а одно название.
05.05.2020 23:41 Відповісти
ну а ежели еще впереди пецю с шашкой и у обiсцяних штанах поставить, то можно и 1е место (у Европi).
06.05.2020 00:04 Відповісти
Упс, це якась "зрада", при Мальдівському говнокомандувачі-рехформаторі, армія була 30-ю, а тут при цьому "уклоністі" - 27-ю.
06.05.2020 03:12 Відповісти
