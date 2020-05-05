Від початку доби ворог шість разів відкривав вогонь на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС
Збройні формування Російської Федерації 5 травня шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями міномети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з 82 мм мінометів обстрілював позиції ЗСУ неподалік Невельського.
По захисниках Павлополя противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а по околицях Богданівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів і снайперської зброї.
Захисників Кримського ворог обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Зазначається, що втрат серед бійців ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів не було. Крім того, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою, а на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Також не зафіксовано випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил.
Нагадаємо, 4 травня озброєні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню - поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника.
Конструкторское бюро "Южное"(КБЮ Днепр) запатентовала новый для Украины боеприпас - бесшумный выстрел для миномета.
Об этом сообщил https://mil.in.ua/uk/news/pivdenne-zapatentuvalo-bezshumnyj-minometnyj-postril/ Украинский милитарный портал со ссылкой на Украинский институт интеллектуальной собственности.
Отмечается, что бесшумность стрельбы обеспечивается за счет запирания продуктов сгорания метательного заряда внутри корпуса снаряда. Уровень шума при стрельбе подобными боеприпасами будет сопоставим со стрельбой из стрелкового оружия с глушителем. От аналогичных иностранных образцов разработка днепровских ракетчиков отличается тем, что в ней можно менять количество заряда и тем самым корректировать дальность стрельбы.
@S_vivat
· 6 ч
В Сирии уничтожили новый российский танк «Армата» Т-14. Москва направила в Сирию три танка Армата и все три были подбиты противотанковой системой TOW-2B. При этом один Armata полностью уничтожен, два других по мнению россиян можно восстановить, но танкистов не воскресить. #Syria