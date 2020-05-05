Від початку доби ворог шість разів відкривав вогонь на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Збройні формування Російської Федерації 5 травня шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, зокрема, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями міномети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог з 82 мм мінометів обстрілював позиції ЗСУ неподалік Невельського.

По захисниках Павлополя противник вів вогонь із ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а по околицях Богданівки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь із автоматичних станкових гранатометів і снайперської зброї.

Захисників Кримського ворог обстрілював із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що втрат серед бійців ЗСУ внаслідок ворожих обстрілів не було. Крім того, ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою, а на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався. Також не зафіксовано випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил.

Нагадаємо, 4 травня озброєні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню - поранено українського воїна, ліквідовано найманця РФ і військову вантажівку противника.