УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3851 відвідувач онлайн
Новини
2 602 20

Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів

Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів

У карантинному квітні Державна податкова служба під керівництвом Сергія Верланова перевиконала індикатив з акцизного податку, який був встановлений Мінфіном на 2020 рік, проте так і не був скоригований.

Про це заявив голова Державної податкової служби України (2019 – 2020 рр.) Сергій Верланов у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це - вражаючий результат сам по собі, особливо враховуючи звільнення від оподаткування "зеленої" електроенергії, що спричинило недонадходження відповідного акцизу", - заявив Сергій Верланов. За його словами, план по спирту був виконаний на 538,2%, лікеро-горілчаної продукції – на 119%, тютюнових виробів – на 105,6%. "Ще більш показовими є цифри, якщо порівняти квітень цього року із квітнем 2019-го: акцизний податок в цілому - 121,7%; тютюн та тютюнові вироби - 137,8%; лікеро-горілчана продукція - 121,1%; спирт - 436,2%", - зазначив він.

Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів 01

Крім того, Сергій Верланов розповів, що до того, як Уряд Олексія Гончарука почав наводити лад у цій сфері, акцизи платили, хто скільки хоче, індикативи систематично не виконувалися.

"Те, що було зроблено нами у напрямку детінізації виробництва та ринку підакцизних товарів, інакше, як революцією я назвати не можу. Останні півроку система працювала ефективно та без корупції. Ділки та чиновники, які "заробляли" на тіньових схемах, були усунуті від потоків", - написав Сергій Верланов.

Він наголосив, що відповідь на те, чи стали ці позитивні зміни незворотними, отримаємо зовсім скоро. "Буду уважно стежити за діями та результатами нового керівництва, адже повернення злочинних схем у цій сфері – неприпустиме", - підсумував колишній голова ДПС.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив з займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова та керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу". У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

Читайте також: Відставка Верланова і перезавантаження податкової - привід для перегляду "закону про фіскальний терор", - експерт



Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6443) Верланов Сергій (153)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
щось я не пойму, вони що прикалуються?

Верланов: Моя команда ввела революционные изменения в сфере детенизации рынка подакцизных товаров - Цензор.НЕТ 4505
показати весь коментар
05.05.2020 18:45 Відповісти
+5
Пусть это чучело расскажет, как он с подчинёнными крышевал нелегальные АЗС (подакцизный товар) и только под натиском легальных торговцев (проблема озвучена на встрече с преЗедентом) были вынуждены их прикрыть!
показати весь коментар
05.05.2020 19:27 Відповісти
+5
Такие революционные изменения внесла ГНС, что бюджет недополучил миллиарды гривень? Лошара!
показати весь коментар
05.05.2020 19:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
все это туфта, вот кто введет электронные акцизные марки тот реально будет бороться с теневым рынком, но такого не будет, сильно много от туда кормятся
показати весь коментар
05.05.2020 18:43 Відповісти
щось я не пойму, вони що прикалуються?

Верланов: Моя команда ввела революционные изменения в сфере детенизации рынка подакцизных товаров - Цензор.НЕТ 4505
показати весь коментар
05.05.2020 18:45 Відповісти
Магазин, который принадлежит жене нардепа Тищенко, продолжает работать несмотря на карантин (ВИДЕО)
Новости общества, 17:38:29

https://enovosty.com/print?printajax=4803931 Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів - Цензор.НЕТ 4905 https://enovosty.com/news_society/full/505-magazin-kotoryj-prinadlezhit-zhene-nardepa-tishhenko-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-karantin-video# Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів - Цензор.НЕТ 4905

Сеть салонов и магазины косметики, которые принадлежат супруге народного депутата Николая Тищенко, несмотря на запрет и карантин в стране, продолжают активно работать, принимая посетителей, которые заходят без масок и других средств индивидуальной защиты.

Читать полностью на https://enovosty.com/news_society/full/505-magazin-kotoryj-prinadlezhit-zhene-nardepa-tishhenko-prodolzhaet-rabotat-nesmotrya-na-karantin-video
показати весь коментар
05.05.2020 19:02 Відповісти
А що ви очікували від феодально-торгівельної корпорації під назвою держава?
показати весь коментар
06.05.2020 10:45 Відповісти
Вова всех слил. Ну ниче щас бенины и гудка министры все разрулят. Первым приготовиться за свет
показати весь коментар
05.05.2020 18:50 Відповісти
Как сидели воры на этих схемах так и остались.
показати весь коментар
05.05.2020 19:00 Відповісти
Неправда, тобі ясно написали що, старих відсторонили і поділили потоки між своїми.
показати весь коментар
06.05.2020 10:46 Відповісти
Хвалити себе нєпрілічно. Це має хтось со сторони і на підставі фактів. А то розвели кучу кантор УЕУЕУ АПАПА АРАРА ПОПОП шо вже не зайєш шо воно таке - сидять в центрі Кийова в супер-оснащених офісах, отримують стотисячний оклад та премію 700%, катаюця на дорогущих авто, пільги, кватіри, соцпакєт, а на виході 10 тищ гривень повернень в бюджет за рік - то мо' дешевше не боротись з тею корупцією?
показати весь коментар
05.05.2020 19:22 Відповісти
Изменения есть, а деньги где? Не "намайнили" еще?
показати весь коментар
05.05.2020 19:23 Відповісти
Пусть это чучело расскажет, как он с подчинёнными крышевал нелегальные АЗС (подакцизный товар) и только под натиском легальных торговцев (проблема озвучена на встрече с преЗедентом) были вынуждены их прикрыть!
показати весь коментар
05.05.2020 19:27 Відповісти
а Гончарук волав шо всьо -- со "схєматозамі" (гидке якесь слово) покончєно!
показати весь коментар
05.05.2020 19:27 Відповісти
Такие революционные изменения внесла ГНС, что бюджет недополучил миллиарды гривень? Лошара!
показати весь коментар
05.05.2020 19:33 Відповісти
Обычно о "революционных" успехах говорят , когда запахло уголовными расследованиями .Чтобы потом себя объявить жертвой политических преследований .В ГФС завтра не было бы ни одного налоговика если бы перекрыли "схемы" , на одну зарплату там не работают .
показати весь коментар
05.05.2020 19:44 Відповісти
ща вангану, сколько на моей памяти поменялось реформаторов, пока у руля это супер реформа, приходят новые оказывается лазейка чтоб в очередной раз народ ограбить, а если реформатора арестовывают то тут же отпускают под залог сумма которого Била Гейтса краснеть заставляет
показати весь коментар
05.05.2020 19:53 Відповісти
Ну да, в Харькове на всех рынках и оживленных местах в открытую торгуют сигаретами без акциза, а этот борцун тут про очередные перемоги вещает.
показати весь коментар
05.05.2020 20:06 Відповісти
Теперь другие будут рапортовать о удивительных победах...
показати весь коментар
05.05.2020 20:12 Відповісти
Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів - Цензор.НЕТ 7081
показати весь коментар
05.05.2020 20:44 Відповісти
Вся борьба сводится к тупому повышению акцизов принцип рубить бабло по полной и законно согласно акцизам и по черному типа левака а нам втюхивают как с сигаретами борьбой за наше здоровье за наш счет повышая акцизы там еще продажная компашка типа обчественной по моему подозрению связанная с производителями антитабачных медикаментов лобисты хреновы
показати весь коментар
05.05.2020 21:30 Відповісти
Коронавірус закрив кордон і як наслідок зупинився контрабас.Звідси і збільшення надходжень і показників.Засвічені цифри проявили масштаб корупції митниці і податкової і Зе вирішив взяти під контроль потоки.Саме через ці карантинні показники Сергія і Макса відсторонили.То не могли виконати план аж раптом по деяких кодах плюс 500%.
показати весь коментар
06.05.2020 00:01 Відповісти
Будь які зміни у владі у нас пов'язані виключно з переросподілом потоків. Трохи поцарювали, дайте тепер іншим.
показати весь коментар
06.05.2020 10:48 Відповісти
 
 