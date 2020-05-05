Верланов: Моя команда запровадила революційні зміни у сфері детінізації ринку підакцизних товарів

У карантинному квітні Державна податкова служба під керівництвом Сергія Верланова перевиконала індикатив з акцизного податку, який був встановлений Мінфіном на 2020 рік, проте так і не був скоригований.

Про це заявив голова Державної податкової служби України (2019 – 2020 рр.) Сергій Верланов у своєму Телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це - вражаючий результат сам по собі, особливо враховуючи звільнення від оподаткування "зеленої" електроенергії, що спричинило недонадходження відповідного акцизу", - заявив Сергій Верланов. За його словами, план по спирту був виконаний на 538,2%, лікеро-горілчаної продукції – на 119%, тютюнових виробів – на 105,6%. "Ще більш показовими є цифри, якщо порівняти квітень цього року із квітнем 2019-го: акцизний податок в цілому - 121,7%; тютюн та тютюнові вироби - 137,8%; лікеро-горілчана продукція - 121,1%; спирт - 436,2%", - зазначив він.





Крім того, Сергій Верланов розповів, що до того, як Уряд Олексія Гончарука почав наводити лад у цій сфері, акцизи платили, хто скільки хоче, індикативи систематично не виконувалися.

"Те, що було зроблено нами у напрямку детінізації виробництва та ринку підакцизних товарів, інакше, як революцією я назвати не можу. Останні півроку система працювала ефективно та без корупції. Ділки та чиновники, які "заробляли" на тіньових схемах, були усунуті від потоків", - написав Сергій Верланов.

Він наголосив, що відповідь на те, чи стали ці позитивні зміни незворотними, отримаємо зовсім скоро. "Буду уважно стежити за діями та результатами нового керівництва, адже повернення злочинних схем у цій сфері – неприпустиме", - підсумував колишній голова ДПС.

Нагадаємо, 24 квітня уряд звільнив з займаних посад голову ДМС Максима Нефьодова та керівника ДПС Сергія Верланова відповідно до статті 87 (1) закону про "Про державну службу". У свою чергу, Сергій Верланов заявив, що вважає своє звільнення нічим не обґрунтованим "політичним рішенням".

