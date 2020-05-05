Повідомлено про підозру 3 особам, які заподіяли державі 30 млн грн збитків під час будівництва нового корпусу Охматдиту, - НАБУ

5 травня 2020 року НАБУ і САП повідомили трьом особам про підозру у завданні 30 млн грн збитків державі – ці кошти мали піти на будівництво нового корпусу лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Йдеться про колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд", керівника приватного підприємства-генпідрядника, а також очільника підприємства-зберігача обладнання, яке мало використати для облаштування лікарні.



Як встановило слідство, у 2013 році підозрювані у змові фактично сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит". Насправді ж ніякого постачання не відбулось і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно "на папері" обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 млн грн.

Дії екскерівника "Укрмедпроектбуду" кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Керівникам приватних компаній інкримінують вчинення злочинів, пердебачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.



Оскільки місцезнаходження керівника підприємства-зберігача наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст.135, ст.278 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення його в розшук.



Детективи НАБУ розпочали розслідування вказаних фактів у вересні 2017 року після одержання матеріалів від Національної поліції України.