Повідомлено про підозру 3 особам, які заподіяли державі 30 млн грн збитків під час будівництва нового корпусу Охматдиту, - НАБУ

5 травня 2020 року НАБУ і САП повідомили трьом особам про підозру у завданні 30 млн грн збитків державі – ці кошти мали піти на будівництво нового корпусу лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Йдеться про колишнього директора державного підприємства-замовника будівництва "Укрмедпроектбуд", керівника приватного підприємства-генпідрядника, а також очільника підприємства-зберігача обладнання, яке мало використати для облаштування лікарні.

Як встановило слідство, у 2013 році підозрювані у змові фактично сфабрикували документи, які нібито підтверджували постачання інженерного та технічного обладнання для нового корпусу лікарні "Охматдит". Насправді ж ніякого постачання не відбулось і на зберігання його не передавали. Однак кошти за поставлене виключно "на папері" обладнання підприємство-генпідрядник отримав. Внаслідок таких дій державним інтересам завдано шкоди, розмір якої перевищує 30 млн грн.

Читайте також: Прокуратура повідомила про підозру екслікарю "Охматдиту", якого підозрюють у привласненні ліків майже на мільйон гривень

Дії екскерівника "Укрмедпроектбуду" кваліфіковані за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України. Керівникам приватних компаній інкримінують вчинення злочинів, пердебачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.

Оскільки місцезнаходження керівника підприємства-зберігача наразі не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст.135, ст.278 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення його в розшук.

Детективи НАБУ розпочали розслідування вказаних фактів у вересні 2017 року після одержання матеріалів від Національної поліції України.

Топ коментарі
+4
Самое страшное, что может случиться с вором в Украине - это вручение "пидозры".
05.05.2020 18:49 Відповісти
+4
Сообщено о подозрении 3 лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8206
05.05.2020 18:55 Відповісти
+2
как-то Сытник резко активизировался, когда запахло жаренным и позорным увольнением..
а раньше работать ВИП-отдыхи мешали?!
05.05.2020 18:48 Відповісти
как-то Сытник резко активизировался, когда запахло жаренным и позорным увольнением..
а раньше работать ВИП-отдыхи мешали?!
05.05.2020 18:48 Відповісти
А агент иностранного Государства, За которого дипломаты просят не трогать.- Это ШПИОН того государства? (Внедрённый в структуру управления другим Государством)
показати весь коментар
05.05.2020 19:11 Відповісти
прикинь, инстаграмнные дипломаты и лидеры иностранных держав просили за иностранного российского агента под псевдонимом "баба Йуля", лидера политической партии "Матькивщина".. ну и?!
ЗЫ.. а недавно она получила очередной коррупционный транш на 150 млн грн.. так сказать, на карманные расходы..
показати весь коментар
05.05.2020 19:29 Відповісти
Раньше мешал парашенкина шавка шокин, потом луценко. Об этом много тогда писали. Последней линией обороны были киваловские суды, которые парашенко с удовольствием оставил в прежнем виде - я про дело, как его пса? что под одеялом в суд ездил, например.
показати весь коментар
05.05.2020 19:50 Відповісти
писали кто?!.. Бенины шавки, типа Дубинский?!.. или Гандон Гужва из "Страна.уа"!?. или "Политнавигатор"?!. .или "Антифашист"?!. кого ты читаешь, "Дорогой Я"?!
показати весь коментар
05.05.2020 19:55 Відповісти
"Шрек Баблокат", я названное тобой дерьмо не читаю, вот тебе пара ссылочек, раз в Гугле забанили. Стыдно иметь такую короткую память, кстати, про "отдых" Сытника как раз и вбрасывали названные тобой бенины шавки.

https://censor.net/news/3087035/draka_nabu_sap_sbu_i_politsii_kadry_konflikta_video

https://censor.net/news/3076582/delo_o_ryukzakah_nabu_objalovalo_postanovlenie_prokurora_sap_o_zakrytii_proizvodstva
05.05.2020 20:06 Відповісти
Самое страшное, что может случиться с вором в Украине - это вручение "пидозры".
показати весь коментар
05.05.2020 18:49 Відповісти
Сообщено о подозрении 3 лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8206
05.05.2020 18:55 Відповісти
Что, опять???
показати весь коментар
05.05.2020 18:56 Відповісти
*****, а например "авторский" алюминиевый фасад (стекляшка) по 1,25 куе за м2 вас не смущает?
а ГАП и генпрооектировщик в целом, которые в медицине бараны-баранами? которые спроектировали здание, куда толком не влазят ни коммуникации, ни оборудование...?
там ***** куда ни плюнь...
05.05.2020 18:58 Відповісти
фамилии и отчества заборонэно озвучивать православной торой...
показати весь коментар
05.05.2020 19:00 Відповісти
А ОСТАЛЬНЫХ ПРОШУ ...
Сообщено о подозрении 3 лицам, нанесшим государству 30 млн грн ущерба при строительстве нового корпуса Охматдета, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8154
05.05.2020 19:04 Відповісти
В.ЗЕЛЕНСКИЙ !)
05.05.2020 19:05 Відповісти
Тільки розстріли, бть, уроди. У Ахметова спробуйте вкрасти, гниди
05.05.2020 19:06 Відповісти
Можно сказать со стопрцентной уверенностью, в ссср поголовно все были воры, и это мы сейчас пожинаем плоды, воровство заложено в генах, и происходит на уровне подсознании.
05.05.2020 19:19 Відповісти
Следствие разберется: названные уважаемые люди не виновны, путем подлой манипуляции с использованием тепловизора сторож, каменщик и плиточник этой стройки решили повести следствие по ложной версии.
Привлечь к ответственности последних не представляется возможным, так как они уже год работают на строительстве в Польше другой стране...
05.05.2020 19:45 Відповісти
Сколько лет, сколько зим...
05.05.2020 19:56 Відповісти
Отличный документ эта "пидозра".
Как предупреждение.
-Мы идем! Ховайся!
05.05.2020 21:49 Відповісти
А що там чути про розкрадання коштів "Лікарні Майбутнього"? Де Катька з Ющем? Їм підозру вручили? Саме вони навчили всіляке падло красти у дітей та хворих...
05.05.2020 23:47 Відповісти
 
 