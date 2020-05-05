УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3937 відвідувачів онлайн
Новини
6 233 78

"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня

"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував постанову, згідно з якою Верховна Рада відновить роботу згідно з календарним планом від 18 травня 2020 року.

Проєкт постанови опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив силу п.1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" і з 18 травня перейти до роботи в режимі, передбаченому календарним планом 3 сесії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Арахамія про ситуацію у фракції "Слуга народу": "Через карантин у нас елементарно не вистачає голосів"

Автор: 

ВР (15239) карантин (18172) Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2859)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Це кіно! Зебіли, ваш вихід!
показати весь коментар
05.05.2020 19:00 Відповісти
+31
"Слуга народа" Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая - Цензор.НЕТ 5115
показати весь коментар
05.05.2020 19:01 Відповісти
+27
как так?а бубочка сказал до 22...бунт абхазский шоле?
показати весь коментар
05.05.2020 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це кіно! Зебіли, ваш вихід!
показати весь коментар
05.05.2020 19:00 Відповісти
Купіть дебілу білет до Сочі. Там його "родина"
показати весь коментар
05.05.2020 19:56 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3

https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3 Gruzovoi_Port https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3 @Gruzovoi3 https://mobile.twitter.com/Gruzovoi3/status/1257678664243777538 2 ч

"В Раде отклонили закон о регулярном прохождении нардепами наркотеста"
показати весь коментар
05.05.2020 20:03 Відповісти
как так?а бубочка сказал до 22...бунт абхазский шоле?
показати весь коментар
05.05.2020 19:00 Відповісти
Гыг, ладно еще боты, они ведь только заголовки читают, и то, как оказалось, не до конца
Но ты же не из этих!!!
Речь же идёт исключительно о Верховной Раде
показати весь коментар
05.05.2020 19:12 Відповісти
А их постановления типа не касаются? Они не люди, или они ровнее всех ровных? Или если нельзя, но сильно хочется, то можно? Как с "Велюром" Коли Оболонского.
показати весь коментар
05.05.2020 19:16 Відповісти
и что ?...а верховная зрада живее всех живых и ей как и ее рестораторам законы не писаны?
или за те 3 дня (до предварительного окончания карантина) они торопятся что-то такое-сякое напринимать, пока еще никто не суетится под окнами ?
показати весь коментар
05.05.2020 19:19 Відповісти
Есть одиннадцатое число, и есть 22-ое!
Они ведь могут и под первый этап попасть. Верно?
показати весь коментар
05.05.2020 19:31 Відповісти
если б они попадали под первый этап, то арахамии не стоило б и заморачиваться, верно?
значит не попадают, а хотят какое-то "исключение из правил"... и это подозрительно...
почему б не подождать эти 3-4 дня и не выйти, как все... на работу (как бы)?
показати весь коментар
05.05.2020 19:36 Відповісти
Василий, это только формальность, их возобновление работы (юридические заморочки, так сказать...
Они ведь толком и не были на карантине
показати весь коментар
05.05.2020 19:40 Відповісти
возможно... но без юридических заморочек, их работа будет не легитимной...т.е. все принятое-не принятое, проголосованное - не проголосованное не имеет законного основания - они должны были сидеть дома (тем более что коронавирус был подтвержден у нескольких бохоизбранных)... повторюсь - если б было все "по закону" арахамия б не светился...
показати весь коментар
05.05.2020 19:44 Відповісти
Вообще-то, я его воспринимаю как Жирика, только версия - лайт
показати весь коментар
05.05.2020 19:48 Відповісти
э не))) до жирика ему еще расти и расти )))) то профи...))) а это так...ремесленник )))))
показати весь коментар
05.05.2020 19:53 Відповісти
Они уже столько понарушали, что не заморачиваются даже с видимостью.
показати весь коментар
05.05.2020 19:49 Відповісти
Это не формальность. Все законы и правила построены на формальностях. Они или нарушают или не нарушают. Другого не дано.

"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня - Цензор.НЕТ 3559
показати весь коментар
05.05.2020 19:47 Відповісти
Зебіл, у твоїй уяві розпорядження кабміну Ради не стосується?
показати весь коментар
05.05.2020 19:22 Відповісти
Ага, и не только Рады

"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня - Цензор.НЕТ 7026
показати весь коментар
05.05.2020 19:25 Відповісти
Тобі краще не знати про мою уяву!
А зараз
показати весь коментар
05.05.2020 19:34 Відповісти
Потужно злився!
показати весь коментар
05.05.2020 19:35 Відповісти
Это михобот, ждет, чтоб зеля назначил кем нибудь миху-хоть главным п&сом, ему уже пох)))
показати весь коментар
05.05.2020 20:00 Відповісти
так для холопов до 22 го а для "избранных" с 18
показати весь коментар
05.05.2020 19:18 Відповісти
Для избранных тел, приближенных к "величайшему", вообще с 9

"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня - Цензор.НЕТ 2758
показати весь коментар
05.05.2020 19:26 Відповісти
ты не понял...держава державой,а цьомкы в раде с 18-го...
показати весь коментар
05.05.2020 19:23 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая - Цензор.НЕТ 3186
показати весь коментар
05.05.2020 19:01 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня - Цензор.НЕТ 647
показати весь коментар
05.05.2020 19:05 Відповісти
"Слуга народа" Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая - Цензор.НЕТ 5115
показати весь коментар
05.05.2020 19:01 Відповісти
так коля_котлета уже давно отменил
показати весь коментар
05.05.2020 19:02 Відповісти
а просто маски снять или сказать хватит надышались , не ? нужно постановление ?
показати весь коментар
05.05.2020 19:03 Відповісти
Они там все дефективные или через одного?
показати весь коментар
05.05.2020 19:03 Відповісти
Даже если через одного, всё равно много.
показати весь коментар
05.05.2020 19:15 Відповісти
Правильным аллюром идёте, товарищи.
"Слуга народа" Арахамия зарегистрировал постановление об окончании карантина в Раде с 18 мая - Цензор.НЕТ 9425
показати весь коментар
05.05.2020 19:03 Відповісти
коронавирус стой! раз, два!!
показати весь коментар
05.05.2020 19:20 Відповісти
зато сразу видны дисциплина и единоначалие
показати весь коментар
05.05.2020 19:28 Відповісти
18 Травня 1987 року я був призваний до лав Збройних ********. Довелось захищати кордони ***** країни в океанах Дальнього Сходу - Камчатка-Курили.
Зараз кондони моєї Держави - рубежі з паРашею; як фізично, так і віртуально.
Слава Нації!
показати весь коментар
05.05.2020 19:07 Відповісти
Смерть ворогам.
показати весь коментар
05.05.2020 19:08 Відповісти
https://censor.net/ua/user/151793 А я 3 липня, цього ж року.
показати весь коментар
05.05.2020 19:10 Відповісти
Звільнився *****, переслуживши 20 днів (як би свято День ПВ, і в мене ДМБ, але чомусь було не весело). Бо старпомКазьол, зал...у зашарив. А так би в березні б вже вдома був. Але, я на свою долю не ображаюсь. То було все добре... Ех, був же час....Ні про що не думали. Але то й було і погано, що не думали. Жили в надії, що хтось подасть.
показати весь коментар
05.05.2020 19:19 Відповісти
https://censor.net/user/151793 Був на Кубі, півтора року. Пішов по студентському призову, 3 липня, 13 травня - дембель, на теплохід і, через 18 днів - в Мурманську, щоб він згорів, зі своїми - 7, в червні. Не дослужив 2 місяці
показати весь коментар
05.05.2020 19:35 Відповісти
В нього на масці ЗЕ написано ?
По морді ще не отримував за це ?
показати весь коментар
05.05.2020 19:08 Відповісти
Та то он «блатует» перед «зеленой сектой»........
А так ДА - можно и под «раздачу» попасть.......
показати весь коментар
05.05.2020 20:08 Відповісти
ара-хам це все що треба знати про цю бидлоту
показати весь коментар
05.05.2020 19:11 Відповісти
тобто ніякої постанови про заборону кретинізму серед слуг...
показати весь коментар
05.05.2020 19:12 Відповісти
Наверное у депутатов деньги от зарплаты закончились , не могут платить коммуналку и покупать продукты, а остальные украинцы пусть ещё посидят на карантине.
показати весь коментар
05.05.2020 19:12 Відповісти
Эта зеленая абхазская обезьянка заменяет теперь целое МОЗ? А хозяин пригрозил 120 тыс. трупиков за преждевременный выход из карантина. Это что за разночтения?
показати весь коментар
05.05.2020 19:17 Відповісти
Ты даже заглавие ниасилил прочесть.
показати весь коментар
05.05.2020 19:20 Відповісти
Зато все осилили прочитать зеленый чат-во где стыдобища зебильная))))
показати весь коментар
05.05.2020 20:05 Відповісти
Я в курсе, что у тебя голова лишь для того, чтобы туда кушать."Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня - Цензор.НЕТ 2811
показати весь коментар
05.05.2020 20:09 Відповісти
Люблю ,когда вы, зебанаты, по уши в дерьме) только вы что то каждый день теперь в гомне, и по несколько раз...
показати весь коментар
05.05.2020 20:11 Відповісти
Тебе никто не говорил, что в твоих глазах видно затылок?"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня - Цензор.НЕТ 9090
показати весь коментар
05.05.2020 20:35 Відповісти
"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня - Цензор.НЕТ 4263
показати весь коментар
05.05.2020 19:17 Відповісти
Этот ара чистый ******, пусть едет назад в свой аул!!!
показати весь коментар
05.05.2020 19:18 Відповісти
И это правильное решение! Чем раньше вы всем скопом в 420 рыл встретитесь без намордников в Раде - тем лучше!
показати весь коментар
05.05.2020 19:21 Відповісти
Это хорошо, что на масках у арахамий написано Зеко!***** (извиняюсь, восклицательный знак не туда поставил ). Теперь можно видеть сразу(прямо на улице), кому надо адресовать вопросы про рост тарифов на электроэнергию и остановку блоков АЭС.

Похоже, что слово арахнофобия обретает новый смысл
показати весь коментар
05.05.2020 19:25 Відповісти
Зебилы, а вы - в ломбарды, бо для вас карантин не закончится никогда.
показати весь коментар
05.05.2020 19:26 Відповісти
Тоесть с етого дня все заразившиеся идут к Арахамии благодарить и требовать компенсации и денег на лечение?
показати весь коментар
05.05.2020 19:28 Відповісти
Ара, регистрируй окончание эпохи бедности (читай - слуг народа) !
показати весь коментар
05.05.2020 19:29 Відповісти
Що, злякалися, що ЄС внесе пропозицію про відміну раніше?
показати весь коментар
05.05.2020 19:29 Відповісти
Я зрозумів, чому хочуть відмінити карантин з 19.05:
20.05 - річниця інаугурації Зе. Планують якісь "масові заходи" на його підтримку?
показати весь коментар
05.05.2020 19:32 Відповісти
Етнічний трансвестит і припухший дурник Арахамія взагалі має іти на фуй. Негайно!
показати весь коментар
05.05.2020 19:33 Відповісти
без компаса не попаде туди куди потрібно. Хіба замість компаса- копняк в дупу в ростовському напрямку
показати весь коментар
05.05.2020 19:43 Відповісти
він мабуть "проти" - тут він рахується "лідером" піджидків а там хто? - "чурка *******"...
показати весь коментар
05.05.2020 19:47 Відповісти
"Он сказал: "поехали!" и махнул рукой...."
показати весь коментар
05.05.2020 19:35 Відповісти
Шо він таке курить? Бачу не те саме що Вовік
показати весь коментар
05.05.2020 19:42 Відповісти
Наш пострел везде поспел!
показати весь коментар
05.05.2020 19:44 Відповісти
Ура
показати весь коментар
05.05.2020 19:48 Відповісти
а как же 122 тысячи смертей если выйти раньше из карантина
показати весь коментар
05.05.2020 19:58 Відповісти
знову Охломонія рамси поплутав
показати весь коментар
05.05.2020 20:00 Відповісти
все равны но некоторые равнее
показати весь коментар
05.05.2020 20:01 Відповісти
Тебе ЗЕ-арахамия по жизни надо носить эту повязку, что бы людей не заражал.
показати весь коментар
05.05.2020 20:09 Відповісти
Там у нього на пов"язці напис"ЗЕ-лупа" краще підходить.
показати весь коментар
05.05.2020 20:23 Відповісти
Больных в лечебнице 27,а врачей их лечащих 38.Без масок были или руки не мыли?
показати весь коментар
05.05.2020 20:58 Відповісти
Мне как-то думалось, что решать когда закрыть карантин - это дело медиков, оказывается Арахамии. Чудны дела твои, господи.
показати весь коментар
05.05.2020 21:17 Відповісти
когда Арахамия зарегистрирует постановление о криминальной ответственности тех, кТо дал указание закупать бензин в окупанта Украины,которое есть измена Украинским национальным интересам и нарушение режима санкций против окупанта ,посколько это есть финансовая поддержка вооруженной агресии против Украины...???
показати весь коментар
05.05.2020 21:47 Відповісти
Я так понимаю наши депутаты, в отличие от всех украинцев, из клана Маклаудов.
показати весь коментар
05.05.2020 22:05 Відповісти
Арахамия имеет не только лихой и придурковатый вид, но и действуе как умственно недалекий индивид. Какие тупые бездари получают деньги налогоплательщиков !!!!
показати весь коментар
05.05.2020 23:02 Відповісти
Рано. Треба без метро і транспорту тридцять три роки просидіти, як Ілля Муромець , а потім на печі поїздити щоб щука всіх нагодувала. Молодці, більше пекла, нехай ті хто їх вибирав насолоджуються країною-тюрьмою, де тільки зелені тварини можуть в час пандемії продати землю на вимогу іноземців, працювати з їх власними бізнесами ( коли все спить), гуляти в їх ресторанах, зустрічати літаки з їх контрабандою. Молодці так тримати!
показати весь коментар
06.05.2020 06:33 Відповісти
 
 