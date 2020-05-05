"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував постанову, згідно з якою Верховна Рада відновить роботу згідно з календарним планом від 18 травня 2020 року.
Проєкт постанови опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив силу п.1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" і з 18 травня перейти до роботи в режимі, передбаченому календарним планом 3 сесії.
"В Раде отклонили закон о регулярном прохождении нардепами наркотеста"
Но ты же не из этих!!!
Речь же идёт исключительно о Верховной Раде
или за те 3 дня (до предварительного окончания карантина) они торопятся что-то такое-сякое напринимать, пока еще никто не суетится под окнами ?
Они ведь могут и под первый этап попасть. Верно?
значит не попадают, а хотят какое-то "исключение из правил"... и это подозрительно...
почему б не подождать эти 3-4 дня и не выйти, как все... на работу (как бы)?
Они ведь толком и не были на карантине
А зараз
Зараз кондони моєї Держави - рубежі з паРашею; як фізично, так і віртуально.
Слава Нації!
По морді ще не отримував за це ?
А так ДА - можно и под «раздачу» попасть.......
Похоже, что слово арахнофобия обретает новый смысл
20.05 - річниця інаугурації Зе. Планують якісь "масові заходи" на його підтримку?