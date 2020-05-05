"Слуга народу" Арахамія зареєстрував постанову про закінчення карантину в Раді з 18 травня

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зареєстрував постанову, згідно з якою Верховна Рада відновить роботу згідно з календарним планом від 18 травня 2020 року.

Проєкт постанови опубліковано на сайті Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ.

Згідно з текстом документа, Раді пропонується визнати таким, що втратив силу п.1 постанови парламенту "Про деякі питання організації роботи Верховної Ради України на період дії карантину" і з 18 травня перейти до роботи в режимі, передбаченому календарним планом 3 сесії.

