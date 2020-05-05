УКР
Німеччина оголосила в розшук офіцера ГРУ РФ Бадіна за хакерську атаку на Бундестаг

Федеральний прокурор Німеччини оголосив у розшук ймовірного офіцера російського ГРУ за організацію хакерської атаки на Бундестаг.

Як пише газета Süddeutsche Zeitung, атака була здійснена хакерами навесні 2015 року, а отримані в її результаті документи були викладені на сайт WikiLeaks,  передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Підозрюваний – 29-річний Дмитро Бадін.

Американська влада підозрює його в атаках на сервери всесвітнього антидопінгового агентства WADA і штабу Демократичної партії США. Він, ймовірно, є службовцем військової частини 26165, розташованої на Комсомольському проспекті в Москві.

Ця військова частина відома тим, що в ній служать криптографи і фахівці з комп'ютерної безпеки. За радянських часів ця військова частина займалася дешифруванням і криптоаналізом перехоплених повідомлень для 6-го управління ГРУ, яке займалося радіотехнічної розвідкою.

Прокуратура Німеччини пов'язує Бадіна з хакерським угрупованням Fancу Bear, пише Süddeutsche Zeitung. Газета стверджує, що німецьким спецслужбам вдалося встановити особу ще одного хакера, причетного до атаки на Бундестаг, але не вдалося зібрати достатньої кількості доказів, щоб виписати ордер на його арешт. Його ім'я не розкривають.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. В результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

Листування штабу Демократичної партії США і WADA також потрапило на WikiLeaks. Засновник сайту Джуліан Ассанж чекає суду щодо екстрадиції до США в Лондоні. Влада США має намір висунути йому 17 звинувачень у порушенні закону про шпигунство і одне – в змові з метою здійснення хакерської атаки для крадіжки тисяч секретних дипломатичних і військових документів.

Кремль і російське МЗС завжди заперечують будь-яку причетність до хакерських атак.

Німеччина (7742) кіберзлочин (815) росія (67998) хакер (1375) ГРУ (91)
+25
Німці такі дивні...В них працює ціла кацапська агентура
05.05.2020 19:29 Відповісти
05.05.2020 19:29 Відповісти
+20
на чолі зі Шрьодером
05.05.2020 19:34 Відповісти
05.05.2020 19:34 Відповісти
+10
Дбл, бть....он наказ виконував! Санкції вводить! Дип відносини прекращайте! Виводте компанії з росії! Знов хочите вонючії портки на лицях своїх матерів та доньок?
05.05.2020 19:36 Відповісти
05.05.2020 19:36 Відповісти
Німці такі дивні...В них працює ціла кацапська агентура
05.05.2020 19:29 Відповісти
05.05.2020 19:29 Відповісти
на чолі зі Шрьодером
05.05.2020 19:34 Відповісти
05.05.2020 19:34 Відповісти
снова кацапня ну что за мрази эти лаптеногие мордвины
05.05.2020 19:32 Відповісти
05.05.2020 19:32 Відповісти
фрицы триста раз переспросили разрешение у ********** на розыск...
05.05.2020 19:34 Відповісти
05.05.2020 19:34 Відповісти
Хотят наградить?
05.05.2020 19:35 Відповісти
05.05.2020 19:35 Відповісти
Какие претензии? Он же в свободное от работы время, в отпуске!
05.05.2020 19:36 Відповісти
05.05.2020 19:36 Відповісти
То ужо наемничество, можа ваще проста так зарыть, патаму шо иго и не была.
05.05.2020 20:05 Відповісти
05.05.2020 20:05 Відповісти
Дбл, бть....он наказ виконував! Санкції вводить! Дип відносини прекращайте! Виводте компанії з росії! Знов хочите вонючії портки на лицях своїх матерів та доньок?
05.05.2020 19:36 Відповісти
05.05.2020 19:36 Відповісти
Тю блин, сложно киллера подослать? Давайте денег, я сам его найду способ завалить. Или в демократию поиграем?
05.05.2020 19:38 Відповісти
05.05.2020 19:38 Відповісти
У нас в парламенті ціла сіть жидо-кацапів работає.Ось тільки ніхто їх не розшукує.
05.05.2020 19:38 Відповісти
05.05.2020 19:38 Відповісти
Ну, пациенты вашей государственной думы, нам как-то не интересны...
05.05.2020 19:43 Відповісти
05.05.2020 19:43 Відповісти
Немсы, а как вы думаете, это его личная инисиатива или кремля заказон?
Ото ж бо!
05.05.2020 19:45 Відповісти
05.05.2020 19:45 Відповісти
мысль которая напрашивается сама собой:
кацапов нужно уничтожать при прохождении таможенного контроля!.
05.05.2020 19:46 Відповісти
05.05.2020 19:46 Відповісти
Так он по паспорту был Ганс фон Бирюльовдорх на границе
Хотя, для хакерства границ не существует
05.05.2020 19:58 Відповісти
05.05.2020 19:58 Відповісти
пусть работают лучше!.. у них зарплата в евро!
05.05.2020 20:02 Відповісти
05.05.2020 20:02 Відповісти
Здається, посилення санкцій саме на часі.
05.05.2020 19:46 Відповісти
05.05.2020 19:46 Відповісти
Господа Doychland , прекратите либеранство с *******, они все поголовно негодяи и урки
05.05.2020 19:49 Відповісти
05.05.2020 19:49 Відповісти
Що його шукати? Варіантів не так вже й багато де він є: офіс Газпрому в Берліні, вдома в каптьорці у фрау Ріббентроп, ну, і ще в Лондоні можна спробувати пошукати, десь в районі Белгравія.
05.05.2020 19:55 Відповісти
05.05.2020 19:55 Відповісти
Скажите спасибо, бундесы, что они к вам вместо газа по газопроводу с кинжалами в зубах и мешками "сахара" за спиной не лезут. Пока не лезут.
05.05.2020 19:58 Відповісти
05.05.2020 19:58 Відповісти
ну как можно атаковать весной 15-го года, если он ещё зимой этого же года официально уволился из военных хакеров по собственному желанию?
05.05.2020 19:58 Відповісти
05.05.2020 19:58 Відповісти
загляните к деду в схрон..... тот, кого вы ищете, от деда медальку получает...... и раздулся от "величия", как жаба......
05.05.2020 20:20 Відповісти
05.05.2020 20:20 Відповісти
Германия объявила в розыск офицера ГРУ РФ Бадина за хакерскую атаку на Бундестаг - Цензор.НЕТ 7298

Які там секрети? Та ваша баба Ангела агент Кремля. Не говорячи вже про Шрьодера. Всі ваші секретит давно там в московії. А ви дальше цілуйтесь обнімайтесь з Пуйлом.
05.05.2020 21:09 Відповісти
05.05.2020 21:09 Відповісти
Обвинять в преступлении только исполнителя, тупо не замечая заказчиков, то же самое, что считать виновником убийства пистолет, а не того, кто нажал на курок.
06.05.2020 10:20 Відповісти
06.05.2020 10:20 Відповісти
 
 