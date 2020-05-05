Німеччина оголосила в розшук офіцера ГРУ РФ Бадіна за хакерську атаку на Бундестаг

Федеральний прокурор Німеччини оголосив у розшук ймовірного офіцера російського ГРУ за організацію хакерської атаки на Бундестаг.

Як пише газета Süddeutsche Zeitung, атака була здійснена хакерами навесні 2015 року, а отримані в її результаті документи були викладені на сайт WikiLeaks, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Підозрюваний – 29-річний Дмитро Бадін.

Американська влада підозрює його в атаках на сервери всесвітнього антидопінгового агентства WADA і штабу Демократичної партії США. Він, ймовірно, є службовцем військової частини 26165, розташованої на Комсомольському проспекті в Москві.

Ця військова частина відома тим, що в ній служать криптографи і фахівці з комп'ютерної безпеки. За радянських часів ця військова частина займалася дешифруванням і криптоаналізом перехоплених повідомлень для 6-го управління ГРУ, яке займалося радіотехнічної розвідкою.

Прокуратура Німеччини пов'язує Бадіна з хакерським угрупованням Fancу Bear, пише Süddeutsche Zeitung. Газета стверджує, що німецьким спецслужбам вдалося встановити особу ще одного хакера, причетного до атаки на Бундестаг, але не вдалося зібрати достатньої кількості доказів, щоб виписати ордер на його арешт. Його ім'я не розкривають.

Хакерська атака на Бундестаг тривала з 30 квітня по 20 травня 2015 року. В результаті зловмисники отримали доступ до щонайменше 16 гігабайтів даних, у тому числі до масштабного архіву листування депутатів німецького парламенту.

Листування штабу Демократичної партії США і WADA також потрапило на WikiLeaks. Засновник сайту Джуліан Ассанж чекає суду щодо екстрадиції до США в Лондоні. Влада США має намір висунути йому 17 звинувачень у порушенні закону про шпигунство і одне – в змові з метою здійснення хакерської атаки для крадіжки тисяч секретних дипломатичних і військових документів.

Кремль і російське МЗС завжди заперечують будь-яку причетність до хакерських атак.