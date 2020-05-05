УКР
Командиру артилерійського катера "Скадовськ", який посадив судно на мілину, повідомлено про підозру, - військова прокуратура

За процесуального керівництва Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону слідчі ДБР повідомили про підозру за ч. 3 ст. 425, ст. 417 КК України командиру артилерійського катера "Скадовськ" однієї з військових частин ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"За даними слідства, старший мічман Д. обвинувачується в тому, що будучи військовою службовою особою, недбало поставився до військової служби в умовах особливого періоду, а також порушив правила кораблеводіння, що спричинило тяжкі наслідки. Так, рухаючись по річці Дунай, військовослужбовець не здійснив належних дій щодо попередження зіткнення при виникненні небезпеки судів, які зближаються на протилежних курсах, що спричинило посадку на мілину артилерійського катера", - говориться в повідомленні.

Як наслідок, державі в особі військової частини завдано збитків на загальну суму 1 млн 350 тис. гривень. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

За інформацією Думской, цей інцидент стався на міжнародних навчаннях "Сі Бріз" в 2017 році.

19 липня в гирлі річки Дунай, виконуючи поставлене навчальне завдання, "Скадовськ" здійснював маневрування на мілководді. Внаслідок непродуманих дій екіпажу катер на швидкості приблизно 18 вузлів налетів на мілину і пошкодив підводну частину корпуса. До місця події виїхали фахівці з огляду, які обстежили корабель і виявили кілька пробоїн днища і тріщин у надбудовах. Загальна площа пошкодженого лакофарбового покриття корпусу становила близько 100 кв. метрів. Валоприводи гвинтів заклинило, а їх обтічники в підводної частини були деформовані. Катер відбуксирували.

Артилерійський катер U170 "Скадовськ" проєкту 1400м (шифр "Гриф-М", заводський номер 888) був побудований на Феодосійському суднобудівному заводі "Море" в 1990 році. При довжині 23,8 і ширині 5 метрів має водотоннажність 40 тонн. Осадка близько 1 метра. Два дизеля М-401БТ сумарною потужністю 2000 к.с. можуть розігнати його до швидкості 29 вузлів. Екіпаж 10 осіб.

Дивіться також: Фрегат ВМС України "Гетьман Сагайдачний" провів практичні стрільби в морі. ВIДЕО

Глупости! Были учения; в устье реки Дунай выполняя поставленную учебную задачу, "Скадовск" совершал маневрирование на мелководье; катер на скорости налетел на мель и в катера случилось повреждение подводной части корпуса. катер построен на " в 1990 году - катер 30 лет в речной и морской воде и он не из титана. Теперь руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона, следователи ГБР начинают "шить дело". Все просто: кто виноват? Старший мичман. Как будто он направлялся к невесте или чужой жене, а не выполнял боевую задачу.
Вот действительно, всегда самый умным тот, кто потом нам расскажет, как нам надо было поступать этому старшему мичману, когда он маневрируя на мелководье выполнял боевую задачу.
И теперь эти следователи будут умными, как жена того еврея из анекдота - потом.
Вот действительно, всегда самый умным тот, кто потом нам расскажет, как нам надо было поступать этому старшему мичману, когда он маневрируя на мелководье выполнял боевую задачу.
И теперь эти следователи будут умными, как жена того еврея из анекдота - потом.
05.05.2020 20:13
05.05.2020 20:22
Вообще-то на международных со староконстантинова даже два пилота на спарке убились. Наш и штатовский.
Но тебе, Валера, всю жизньь торгующему буряками не понять риски людей в погонах. Риски даже не на учениях. В мирное время.
Считай сдачу правильно, Валера.
Взвешивай буряки честно, Валера.
Избегай зоны поражения, Валера.
Относись к повесткам как зеля, Валера.
Вытирай жопу не наждачкой, Валера.
Переходи улицу на зелёный сигнал светофора, убедившись в безопасности...
05.05.2020 22:08
Коментувати
не нырнул ,обходя препятствие...то тебе не портнов с бондаренчихой.
05.05.2020 19:56
05.05.2020 23:02
Ну так и есть, и гражданского за такое бы судили. Всё норм.
05.05.2020 19:57
Глупости! Были учения; в устье реки Дунай выполняя поставленную учебную задачу, "Скадовск" совершал маневрирование на мелководье; катер на скорости налетел на мель и в катера случилось повреждение подводной части корпуса. катер построен на " в 1990 году - катер 30 лет в речной и морской воде и он не из титана. Теперь руководством военной прокуратуры Белгород-Днестровского гарнизона, следователи ГБР начинают "шить дело". Все просто: кто виноват? Старший мичман. Как будто он направлялся к невесте или чужой жене, а не выполнял боевую задачу.
Вот действительно, всегда самый умным тот, кто потом нам расскажет, как нам надо было поступать этому старшему мичману, когда он маневрируя на мелководье выполнял боевую задачу.
И теперь эти следователи будут умными, как жена того еврея из анекдота - потом.
05.05.2020 20:13
Не об"ясняй гражданским....
05.05.2020 21:04
Пойми ты,что бы умудриться по осадить на мель катер с осадкой 100 сантиметров,нужно быть уникальным дятом
05.05.2020 21:19
Не скромный вопрос.Если вы сядите пассажиром в 30ти летний автобус Икарус,он при привышении скорости ,или ухудшении погодных условий слетит с дороги и в'€беться в сосну,кто будет виноват,кривая дорога,30ти летний полуржавый автобус,плохие погодные условия или не там выросшая сосна? Водитель естественно будет не при чем.Я правильно понимаю?
05.05.2020 23:31
Є "зовсім маленька різниця" різниця між водієм автобуса, який перевозить пасажирів та командиром воєнного судна при виконанні поставленого завдання під час навчань. Зовсім маленька різниця.
06.05.2020 11:12
а как заграницей подобные дела рассматриваются, просто интересно, мичман может асс, мы то не понимаем ситуацию, каждый день на прогрев техники миллионы крадутся и ниче, никто с секундомером не бегает, ну посадил на мель судно, зато может он не зассыт и корабль не сдаст как некоторые крымские, мож мичман не протопает под музыку с флагом как на бельбеке, на базу напали готовились к штурму, а тут под музыку все усосали с аэродрома, у бурятов на видосе узкие глаза стали квадратными от такого смелого хода, еще и наградили
05.05.2020 20:15
обычное военно-морское раздолбайство . помнится во время службы наш кэп решил срезать угол и корабль влетел на мель прямо посреди Авачинской бухты ( Петропавловск-Камчатский ) вот шухеру было . двое суток снимали
05.05.2020 20:17
на какой посудине ?
05.05.2020 20:53
плавмастерская
05.05.2020 20:59
ну это не совсем критично, хотя ЧП есть ЧП, кэп стал местным чИпком
05.05.2020 21:01
05.05.2020 20:22
Осадка 1 метр , он по берегу плыл , а на берегу сел. Бывает на то Оно и Учение.
05.05.2020 20:32
надо чаще изучать акваторию, но, но, а пески то они тоже на месте не стоят!
05.05.2020 20:55
Ото ж. Кто не знает - пусть почитают рассказы Марка Твена о пароходах на Миссисипи. Он там лоцманом был.
05.05.2020 21:01
Уже и на международных учениях обосрались!
05.05.2020 20:59
05.05.2020 22:08
Стьопа, на катере это не как у тебя подводой груженной буряками управлять конями ,там эхолоты есть,и надо закончить твое ветеринарное пту что бы его на мель посадить.
05.05.2020 23:15
багато вам дадуть ехолоти на 18 узлах серед мілин?
06.05.2020 11:20
Не трогай зебилов, вонять будет
06.05.2020 11:30
Вы видели когда нибудь современный катер? Там стоит навигация с картой,отмечены мели,фарватеры.
Все произошло как в поговорке:
-Дай дураку йух стеклянный,не разобьет так потеряет.
06.05.2020 11:55
Для того и учения---учатся на ошибках, опыт приобретают!
А давайте тогда школьников и студентов, а также зеучителей в онлайне за ошибки в колонии и тюрьмы сажать, чего нет?
05.05.2020 21:33
так він же гад ско квадратів фарби здер- двісті баксів збитку!
06.05.2020 11:22
А у нас катером командует старший мичман?
05.05.2020 21:43
А повинен адмірал?
06.05.2020 11:18
Ці катери, є аналогом сухопутних БМП. Багато ви бачили БМП, якими командують офіцери?
06.05.2020 11:26
Если прапорщик (мичман) говорит, что он ничего не брал, то он вам ничего и не отдаст (армейская мудрость).
05.05.2020 23:23
Я так розумію що, хтось їм ставив завдання і прописав всі дії, які вони мали виконувати в ході навчань.То ж, є питання, хто планував маневри суден на зустрічних курсах в умовах мілководдя? Може треба було б подивитися всю документацію, а не відмазувати широкі лампаси?
06.05.2020 11:17
 
 