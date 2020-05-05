Командиру артилерійського катера "Скадовськ", який посадив судно на мілину, повідомлено про підозру, - військова прокуратура

За процесуального керівництва Військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону слідчі ДБР повідомили про підозру за ч. 3 ст. 425, ст. 417 КК України командиру артилерійського катера "Скадовськ" однієї з військових частин ЗС України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

"За даними слідства, старший мічман Д. обвинувачується в тому, що будучи військовою службовою особою, недбало поставився до військової служби в умовах особливого періоду, а також порушив правила кораблеводіння, що спричинило тяжкі наслідки. Так, рухаючись по річці Дунай, військовослужбовець не здійснив належних дій щодо попередження зіткнення при виникненні небезпеки судів, які зближаються на протилежних курсах, що спричинило посадку на мілину артилерійського катера", - говориться в повідомленні.

Як наслідок, державі в особі військової частини завдано збитків на загальну суму 1 млн 350 тис. гривень. Досудове розслідування кримінального провадження триває.

За інформацією Думской, цей інцидент стався на міжнародних навчаннях "Сі Бріз" в 2017 році.

19 липня в гирлі річки Дунай, виконуючи поставлене навчальне завдання, "Скадовськ" здійснював маневрування на мілководді. Внаслідок непродуманих дій екіпажу катер на швидкості приблизно 18 вузлів налетів на мілину і пошкодив підводну частину корпуса. До місця події виїхали фахівці з огляду, які обстежили корабель і виявили кілька пробоїн днища і тріщин у надбудовах. Загальна площа пошкодженого лакофарбового покриття корпусу становила близько 100 кв. метрів. Валоприводи гвинтів заклинило, а їх обтічники в підводної частини були деформовані. Катер відбуксирували.

Артилерійський катер U170 "Скадовськ" проєкту 1400м (шифр "Гриф-М", заводський номер 888) був побудований на Феодосійському суднобудівному заводі "Море" в 1990 році. При довжині 23,8 і ширині 5 метрів має водотоннажність 40 тонн. Осадка близько 1 метра. Два дизеля М-401БТ сумарною потужністю 2000 к.с. можуть розігнати його до швидкості 29 вузлів. Екіпаж 10 осіб.

