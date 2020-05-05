УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3937 відвідувачів онлайн
Новини Справа проти Онищенка
1 585 14

Захисники екснардепа Онищенка не з'явилися на засідання суду у справі про "газові схеми", йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС

Захисники екснардепа Онищенка не з'явилися на засідання суду у справі про "газові схеми", йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд доручив призначити безкоштовних адвокатів колишньому народному депутату Олександру Онищенкові та його ймовірній спільниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

Зазначається, що 5 травня мало відбутися підготовче засідання у справі про "газові схеми", але троє адвокатів не з'явилися.

"Причини неявки колегія суддів ВАКС визнала неповажними і доручила Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначити безкоштовних адвокатів обом обвинуваченим", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Екснардеп-утікач Онищенко обіцяє погодитися на добровільну екстрадицію з Німеччини, - Ситник

Наступне засідання заплановано на 10:00 6 травня.

Захисники екснардепа Онищенка не зявилися на засідання суду у справі про газові схеми, йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС 01

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екснардеп-утікач Онищенко просить політичного притулку в Німеччині і повідомив про наявність російського паспорта

Автор: 

Онищенко Олександр (658) ВАКС Антикорупційний суд (2067)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Питання Оніщенка - питання відсутності законодавчого врегулювання "програми захисту свідків". За цією програмою Оніщенко мав би бути виправдений по всім його економічним злочинам, якщо б він дав покази по іншим фігурантам розкрадань у великих розмірах. І, звісно, поперше Порошенкові.
показати весь коментар
05.05.2020 20:08 Відповісти
+3
нищета...
еще и гимнастка бросила...
показати весь коментар
05.05.2020 20:06 Відповісти
+2
А кони от не него не сбежали?
показати весь коментар
05.05.2020 20:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пленки Порошенко от беглого Онищенко, также оказались пустым пшиком.. А какой оррр стоял!
показати весь коментар
05.05.2020 20:03 Відповісти
нищета...
еще и гимнастка бросила...
показати весь коментар
05.05.2020 20:06 Відповісти
А кони от не него не сбежали?
показати весь коментар
05.05.2020 20:37 Відповісти
и кони..и кобылы..все, что нажито непосильным трудом...все сбежало...и молоко с кастрюльки))))
Захисники екснардепа Онищенка не з'явилися на засідання суду у справі про "газові схеми", йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС - Цензор.НЕТ 9697

..
показати весь коментар
05.05.2020 20:55 Відповісти
Очередная дешёвая комедь оперетка на года три с продолжением в Полтаве. Но зрителей не будет---на-сто-хе-ре-ло!
показати весь коментар
05.05.2020 22:45 Відповісти
да там этих плядей было вагон и маленькая тележка.
как там пел бард, бабы любят не за белое лицо, а ...... и......

Ну и за кэш, а лучше всё вместе !
показати весь коментар
05.05.2020 20:58 Відповісти
Питання Оніщенка - питання відсутності законодавчого врегулювання "програми захисту свідків". За цією програмою Оніщенко мав би бути виправдений по всім його економічним злочинам, якщо б він дав покази по іншим фігурантам розкрадань у великих розмірах. І, звісно, поперше Порошенкові.
показати весь коментар
05.05.2020 20:08 Відповісти
Як би докази участі Порошенко в будь яких злочінах існували де небудь, окрім вашої уяви та россїйсскої пропаганди, пан Оніщенко вже давно би погодився на ті свідчення. А після свідчень його би обміняли на таксистів, як Цемаха, харкивських вбивць та ін. Тим більше, що рос. паспорт в нього вже є. І усі б були задоволені: і путін, і зеленський, і пан Онищенко, і Ви особисто.
показати весь коментар
05.05.2020 20:21 Відповісти
свідки не отримують гроші , знаходячись у схемі. Вони поза схемою.
Тут може бути якась угода
показати весь коментар
05.05.2020 21:16 Відповісти
Фігурант справи може свій статут поміняти з підозрюваного на свідка, якщо він надасть слідству достатньо матеріалів на своїх спільників. Цей механізм називається "програма захисту свідків" і по цій програмі між слідством і підслідним укладається угода. Це американський, законодавчий механізм. В нас він не закріплений законодавчо. Але треба. Інакше корупцію не здолати.
показати весь коментар
06.05.2020 05:08 Відповісти
Где же пленки этого поца?))))
показати весь коментар
05.05.2020 20:08 Відповісти
сынок раджаба кадырова...нах нам такие украинцы?
в кандалах на историческую родину с конфискацией.
показати весь коментар
05.05.2020 20:12 Відповісти
И плед. Старый, небось, уже поистерся.
показати весь коментар
05.05.2020 20:15 Відповісти
дада, мы помним слова петруччо "коля хороший парень".
показати весь коментар
05.05.2020 21:27 Відповісти
 
 