Захисники екснардепа Онищенка не з'явилися на засідання суду у справі про "газові схеми", йому призначать безкоштовного адвоката, - ВАКС
Вищий антикорупційний суд доручив призначити безкоштовних адвокатів колишньому народному депутату Олександру Онищенкові та його ймовірній спільниці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.
Зазначається, що 5 травня мало відбутися підготовче засідання у справі про "газові схеми", але троє адвокатів не з'явилися.
"Причини неявки колегія суддів ВАКС визнала неповажними і доручила Регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначити безкоштовних адвокатів обом обвинуваченим", - сказано в повідомленні.
Наступне засідання заплановано на 10:00 6 травня.
Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.
30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.
