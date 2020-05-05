УКР
Новини
Кабмін призначив Лозинського, Негоду, Хоцянівську і Коваленко заступниками міністра розвитку громад і територій

Кабінет міністрів призначив заступників міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства

Першим заступником міністра став Василь Лозинський. Профільними заступниками стали В'ячеслав Негода, Наталія Хоцянівська і Анна Коваленко.

Лозинський займатиметься політикою у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання та енергоефективності. Раніше він працював у Міністерстві фінансів і Львівській ОДА.

В'ячеслав Негода займатиметься формуванням і реалізацією політики в сферах територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування. Має досвід роботи в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, був міським головою Тернополя.

Наталія Хоцянівська, відповідатиме, зокрема, за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, поводження з побутовими відходами. До цього п'ять років очолював Департамент економіки систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад і територій.

Анна Коваленко зосередиться на сферах регіонального розвитку, відновлення систем життєзабезпечення громад на підконтрольній території Донецької та Луганської областей.

Топ коментарі
+4
Кто там такой курносенький на фото?
05.05.2020 20:21 Відповісти
+4
шоу довгоносиків в режимі нон-стоп...
05.05.2020 20:26 Відповісти
+3
А Шо там с карслоном, АпрЄдЄлілісь уже или нет?
05.05.2020 20:21 Відповісти
будет отвечать, в том числе, за обеспечение формирования и реализацию государственной политики в сфере ХХХ...
05.05.2020 20:19 Відповісти
Вася Лозинський вірою і правдою в 2013 році служив в Львівській ОДА команді Віті Ростовського
05.05.2020 20:27 Відповісти
Судя по фото - Черная тень нависла над Украиной..
05.05.2020 20:19 Відповісти
шоу довгоносиків в режимі нон-стоп...
05.05.2020 20:26 Відповісти
Особливо зловіще навис НІС "министра" Такого віками викормлювати потрібно. Одна справа, расові гени
05.05.2020 20:28 Відповісти
фотожаб немаю
05.05.2020 20:21 Відповісти
Кто там такой курносенький на фото?
05.05.2020 20:21 Відповісти
05.05.2020 20:22 Відповісти
Чернышов ))))
05.05.2020 20:29 Відповісти
😂
05.05.2020 20:34 Відповісти
А Шо там с карслоном, АпрЄдЄлілісь уже или нет?
05.05.2020 20:21 Відповісти
аэропорт посадки не дает ))))
05.05.2020 20:30 Відповісти
Не того случайно Лозинского? Даже не удивлюсь, если того. Ето не страна а пздц.
05.05.2020 20:22 Відповісти
Лохновского.
05.05.2020 20:28 Відповісти
это точно не с того сериала))))))
05.05.2020 20:31 Відповісти
тот был по-моему Виктор...
05.05.2020 20:33 Відповісти
Чернышов более 20 лет был хозяином страховой компании Лемма,имел банк,потом донецкие рейдеры хапнули,он подался в инвесторы.Был неприметным,чтобы харьковские бандиты во главе с Гепой не скушали.Он и сейчас самый неприметный.Приспособленец.
05.05.2020 20:32 Відповісти
дениску отблагодарите за перевыполнение плана и сверхурочную работу.
05.05.2020 20:32 Відповісти
развивать - значит собирать от страны членские взносы в конвертах и 4 замов для цего может быть недостаточно
05.05.2020 20:34 Відповісти
И что вы там развивать собрались? Денег не дают,украсть уже нечего,все до вас украли,оставайтесь в Киеве.
05.05.2020 20:35 Відповісти
Як - всього чотирьох?
05.05.2020 20:45 Відповісти
Эти воры сейчас исправят положение в громадах.
05.05.2020 20:57 Відповісти
И ружьишко однофамильцу, уж больно плебс распоясался
06.05.2020 00:56 Відповісти
Це той поміщик Лозинський, який разом з прокурором рабів відстрелював на плантації? Як мило.
06.05.2020 06:20 Відповісти
в час, коли кожна бюджетна копійка на вагу золота, міністрам призначають по два-чотири заступника,які дублюють роботу профільних департаментів в тих же міністерствах. а може міністри у нас настільки тупорилі, що нерозбираються (некомпетентні) в проблемах, якими займається їхнє міністерство. тоді давайте зекономимо хоча б на зарплаті міністрів.
06.05.2020 07:14 Відповісти
 
 