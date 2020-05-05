Кабмін призначив Лозинського, Негоду, Хоцянівську і Коваленко заступниками міністра розвитку громад і територій

Кабінет міністрів призначив заступників міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби міністерства

Першим заступником міністра став Василь Лозинський. Профільними заступниками стали В'ячеслав Негода, Наталія Хоцянівська і Анна Коваленко.

Лозинський займатиметься політикою у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання та енергоефективності. Раніше він працював у Міністерстві фінансів і Львівській ОДА.

В'ячеслав Негода займатиметься формуванням і реалізацією політики в сферах територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування. Має досвід роботи в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, був міським головою Тернополя.

Наталія Хоцянівська, відповідатиме, зокрема, за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою, поводження з побутовими відходами. До цього п'ять років очолював Департамент економіки систем життєзабезпечення Міністерства розвитку громад і територій.

Анна Коваленко зосередиться на сферах регіонального розвитку, відновлення систем життєзабезпечення громад на підконтрольній території Донецької та Луганської областей.

