Україна вже в травні може отримати $50 млн від Світового банку для підтримки вразливих верств населення, - Кабмін

Церемонія підписання кредитної угоди між Україною та Світовим банком для отримання додаткового фінансування в розмірі $150 мільйонів відбулася 5 травня.

Як нагадують у пресслужбі Кабміну, документ підписано в рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" для розширення і вдосконалення соціальної допомоги сім'ям з низьким рівнем доходу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завдяки кредитній угоді Україна отримає, зокрема, $50 мільйонів для підтримки вразливих верств населення в період епідемії COVID-19 і $100 мільйонів для поліпшення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій населення.

Першу суму Україна може отримати вже у травні цього року. Гроші будуть спрямовані на підтримку найбільш незахищених категорій населення, а також на підвищення субсидії на час карантину і її призначення тим, хто втратили роботу.

Читайте також: Світовий банк затвердив виділення Україні $135 млн для підтримки медицини, з них $35 млн передбачено на боротьбу з COVID-19

"Кошти, що надаються як додаткове фінансування для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який впроваджується Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року, будуть перераховуватися до Державного бюджету України за умови забезпечення Урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації до працевлаштування для працездатних одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, про намір Світового банку надати Україні $50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 і ще $100 мільйонів "для поліпшення рівня соціального захисту загалом" стало відомо 10 квітня.

У ніч на 1 травня Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування Україні.