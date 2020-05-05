Україна вже в травні може отримати $50 млн від Світового банку для підтримки вразливих верств населення, - Кабмін
Церемонія підписання кредитної угоди між Україною та Світовим банком для отримання додаткового фінансування в розмірі $150 мільйонів відбулася 5 травня.
Як нагадують у пресслужбі Кабміну, документ підписано в рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" для розширення і вдосконалення соціальної допомоги сім'ям з низьким рівнем доходу, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що завдяки кредитній угоді Україна отримає, зокрема, $50 мільйонів для підтримки вразливих верств населення в період епідемії COVID-19 і $100 мільйонів для поліпшення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій населення.
Першу суму Україна може отримати вже у травні цього року. Гроші будуть спрямовані на підтримку найбільш незахищених категорій населення, а також на підвищення субсидії на час карантину і її призначення тим, хто втратили роботу.
"Кошти, що надаються як додаткове фінансування для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який впроваджується Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року, будуть перераховуватися до Державного бюджету України за умови забезпечення Урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації до працевлаштування для працездатних одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності", - підкреслюється в повідомленні.
Нагадаємо, про намір Світового банку надати Україні $50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 і ще $100 мільйонів "для поліпшення рівня соціального захисту загалом" стало відомо 10 квітня.
У ніч на 1 травня Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування Україні.
Это всего лишь для поддержки 50 малообеспеченных депутатов Верховной рада.
Они что, не в курсе, что в Раде у нас 450 сирот ?
уязвимых там штук 50...т.е. по ляму на пысок ))))
пи.страдальцев
--------------------------------------------------------------------
Конечно нет, они уже давно жидами все стали и переквалифицировались в мародёров. В Украине с таким народонаселением это легко и просто. Рас позволяют---значит воруй.
Хорошо, что хоть пока за воздух разрешают не платить.
А що отримають уязвімиє слоя?
Повязки покупать что ли, а чем занята наша легенькая промышленность? Это же не в космос спутник запустить, хотя мы вроде и космическая держава!
Старое лекарство от малярии 60х годов Дарница не в состоянии возобновить производство?
Врачи обещанных денег не то, что не видели, они даже законных меньше получают!
Где деньги, Зин?!
У держави не вистачає грошей, тому тестування не проводяться
Середня вартість автомобіля в кортежі Зеленського - 100 000$,
всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ , або 247 лабораторий.
Если всех коррупционеров посадить, а их майно национализировать, то хватит, чтоб поднять экономику и больше не жить на подачки МВФ.
Вам не стыдно ?