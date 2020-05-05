УКР
Україна вже в травні може отримати $50 млн від Світового банку для підтримки вразливих верств населення, - Кабмін

Україна вже в травні може отримати $50 млн від Світового банку для підтримки вразливих верств населення, - Кабмін

Церемонія підписання кредитної угоди між Україною та Світовим банком для отримання додаткового фінансування в розмірі $150 мільйонів відбулася 5 травня.

Як нагадують у пресслужбі Кабміну, документ підписано в рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" для розширення і вдосконалення соціальної допомоги сім'ям з низьким рівнем доходу, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що завдяки кредитній угоді Україна отримає, зокрема, $50 мільйонів для підтримки вразливих верств населення в період епідемії COVID-19 і $100 мільйонів для поліпшення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій населення.

Першу суму Україна може отримати вже у травні цього року. Гроші будуть спрямовані на підтримку найбільш незахищених категорій населення, а також на підвищення субсидії на час карантину і її призначення тим, хто втратили роботу.

Читайте також: Світовий банк затвердив виділення Україні $135 млн для підтримки медицини, з них $35 млн передбачено на боротьбу з COVID-19

"Кошти, що надаються як додаткове фінансування для проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України", який впроваджується Мінсоцполітики за підтримки Світового банку з 2014 року, будуть перераховуватися до Державного бюджету України за умови забезпечення Урядом підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення, впровадження додаткових соціальних послуг та послуг з активації до працевлаштування для працездатних одержувачів соціальної допомоги з метою подолання бідності", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, про намір Світового банку надати Україні $50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період спалаху коронавірусної хвороби COVID-19 і ще $100 мільйонів "для поліпшення рівня соціального захисту загалом" стало відомо 10 квітня.

У ніч на 1 травня Рада директорів Світового банку затвердила додаткове фінансування Україні.

А я бы не дал и цента...
показати весь коментар
05.05.2020 20:37 Відповісти
слуги распилят на старте, а население так и будет уязвимым...
показати весь коментар
05.05.2020 20:42 Відповісти
Вот куда уходит международная помощь, я не понимаю. Лекарств, чтобы купить, нет.
Повязки покупать что ли, а чем занята наша легенькая промышленность? Это же не в космос спутник запустить, хотя мы вроде и космическая держава!
Старое лекарство от малярии 60х годов Дарница не в состоянии возобновить производство?
Врачи обещанных денег не то, что не видели, они даже законных меньше получают!
Где деньги, Зин?!
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
А я бы не дал и цента...
показати весь коментар
05.05.2020 20:37 Відповісти
Там же процент, ну что вы. Землёй расплатимся.
показати весь коментар
05.05.2020 20:38 Відповісти
Не дадим поплавать ничиво ротшильду
показати весь коментар
05.05.2020 20:49 Відповісти
Дадим, куды мы денемся с подводной лодки...
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
А я кажу нидадим,приходит такой родшильд ,с теплицей,а тут хрен ему,думать надо!
показати весь коментар
05.05.2020 20:55 Відповісти
Типа как в 1918 году? Можно конечно. У нас только столько золота нет, чтобы откупиться.
показати весь коментар
05.05.2020 20:59 Відповісти
Ротшильд посмотрит что золота нет и уйдет
показати весь коментар
05.05.2020 21:03 Відповісти
правильно, так-как это бабло населению хрен достанется.
показати весь коментар
05.05.2020 21:58 Відповісти
Копейки.
Это всего лишь для поддержки 50 малообеспеченных депутатов Верховной рада.
Они что, не в курсе, что в Раде у нас 450 сирот ?
показати весь коментар
05.05.2020 22:30 Відповісти
А*уеть, по доллару на рыло.
показати весь коментар
05.05.2020 20:37 Відповісти
та не...ну не все ж пряо.... уязвимые)))
уязвимых там штук 50...т.е. по ляму на пысок ))))
показати весь коментар
05.05.2020 21:01 Відповісти
Согласен, увы и ах.
показати весь коментар
05.05.2020 21:02 Відповісти
уязвимые на всю голову зеленые слои приготовились, ждут-с
показати весь коментар
05.05.2020 20:38 Відповісти
Недождутся, не та сумма.
показати весь коментар
05.05.2020 20:40 Відповісти
ой не скажите! некоторые торгуются за 200 баксов с девушками. жалко ж пи. страдальцев
показати весь коментар
05.05.2020 20:45 Відповісти
Так может девушка и 100 гривень не стоит
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
Ну, это смотря как её разобрать.
показати весь коментар
05.05.2020 20:51 Відповісти
вы точно в Украине 2019-2020 гг?
показати весь коментар
05.05.2020 20:51 Відповісти
Если девушки торгуются значит жлобихи
показати весь коментар
05.05.2020 20:59 Відповісти
он просто цен не знает.
показати весь коментар
05.05.2020 21:00 Відповісти
Я дам 100 гривень,по 20 гривень ,5 купюр
показати весь коментар
05.05.2020 21:05 Відповісти
нє, трицяти гривень хватить. Одною купюрою
показати весь коментар
05.05.2020 22:11 Відповісти
нет, он просто не знает кто такой бодя яременко
показати весь коментар
05.05.2020 21:08 Відповісти
А вы его знаете?
показати весь коментар
05.05.2020 21:12 Відповісти
а ти знайєш? без табу
показати весь коментар
05.05.2020 22:11 Відповісти
Евреи, аууууууу!!!! Пришло время занимать очередь за Зебилом. Кто крайний?
показати весь коментар
05.05.2020 20:39 Відповісти
та вот что-то подозрительно..... обычно евреи, это ростовщики..., но тут происходят вещи совершенно противоположные..... может быть они даже не евреи???
показати весь коментар
05.05.2020 20:45 Відповісти
"может быть они даже не евреи???"
--------------------------------------------------------------------
Конечно нет, они уже давно жидами все стали и переквалифицировались в мародёров. В Украине с таким народонаселением это легко и просто. Рас позволяют---значит воруй.
показати весь коментар
05.05.2020 20:48 Відповісти
уязвимых слоев населения?то они так супруг министров оскорбляют?
показати весь коментар
05.05.2020 20:41 Відповісти
Вот нахрена?? всё равно ведь украдут ещё до прихода зелёные ушлёбки
показати весь коментар
05.05.2020 20:41 Відповісти
слуги распилят на старте, а население так и будет уязвимым...
показати весь коментар
05.05.2020 20:42 Відповісти
Так ето же национальная идея. Иметь нищих рабов, показывать их на площади и пробивать на слезу и выпрашивать деньги. При етом ети деньги самим нищим не дают, а барин забирает себе. Потому что если нищие исчезнут то Европа денег больше не даст. Ето же самая обычная схема по попрошайничеству только в больших масштабах.
показати весь коментар
05.05.2020 20:52 Відповісти
зе-кодла паразитирует на теле Украины только за счет подачек.....
показати весь коментар
05.05.2020 20:42 Відповісти
Итак 50 лямов делим на 450 самых уязвимых...выходит....выходит пооо 111тыщь?.... Не деньги. И чаю у тищенки не сильно попьешь. Маловато, маловато будет накинуть бы не мешало!
показати весь коментар
05.05.2020 20:44 Відповісти
Сначала сдерут все что можно, сделают людей нищими, а потом подачки дают, чтобы доить дальше.
Хорошо, что хоть пока за воздух разрешают не платить.
показати весь коментар
05.05.2020 20:45 Відповісти
Зеленые макаки разворуют и это.Им что не дай-смародерничают.
показати весь коментар
05.05.2020 20:45 Відповісти
1,2 млрд на короносвинтус и 50 млн,чтоб с голоду не подохли.Я смотрю,что у них мозгов не на много больше чем у нас.
показати весь коментар
05.05.2020 20:46 Відповісти
Сказочки о том, что "Украина вот-вот может получить деньги от МВФ" мы регулярно слышим с августа 2019 года.
показати весь коментар
05.05.2020 20:47 Відповісти
Чудово!
А що отримають уязвімиє слоя?
показати весь коментар
05.05.2020 20:48 Відповісти
ріфму
показати весь коментар
05.05.2020 22:13 Відповісти
50млн ето каждому украинцу по 1 доллару? Или по 10млн членам правительства? Смысл в етих смешных подачках, если власть хочет ударить в очередной раз по населению поднятием тарифов и уже не по 1 доллару а в 2-3 раза.
показати весь коментар
05.05.2020 20:49 Відповісти
Вот куда уходит международная помощь, я не понимаю. Лекарств, чтобы купить, нет.
Повязки покупать что ли, а чем занята наша легенькая промышленность? Это же не в космос спутник запустить, хотя мы вроде и космическая держава!
Старое лекарство от малярии 60х годов Дарница не в состоянии возобновить производство?
Врачи обещанных денег не то, что не видели, они даже законных меньше получают!
Где деньги, Зин?!
показати весь коментар
05.05.2020 20:50 Відповісти
Моника. Она такая уязвимая
показати весь коментар
05.05.2020 20:51 Відповісти
Караул
показати весь коментар
05.05.2020 20:56 Відповісти
Напомню: незащищенные сейчас - это те, кто в состоянии прокормить и себя и своих работников, но работать им никто не даст.
показати весь коментар
05.05.2020 20:57 Відповісти
Скажите, в чем логика етой помощи? Тоесть давая помощь, Европа признает что Украина нищее государство и в то же время тр**ует поднятия для украинцев цен, тарифов, налогов и пенсионного возраста. Они там совсем *****лись? Давно в Европе чумки н**ыло. Хотя хоть коронавирус немного проредил д**илов
показати весь коментар
05.05.2020 20:59 Відповісти
Это не помощь,это кредит,сейчас з.******** *поддержат население*,а через год бюджет отдаст вдвое больше наших налогов.Зато Зебилы сейчас будут пиариться.
показати весь коментар
05.05.2020 21:21 Відповісти
Для его слуг?
показати весь коментар
05.05.2020 21:01 Відповісти
"мне ж весь "эпицентр" должен. мне уже не раз говорили мои приятели из уязвимых слоёв населения: рестораторы, слуги народа, депутаты, гереги. они мне говорили: чего ты не закроеш всех магазинов в Украине, кроме "эпицентров"?"
показати весь коментар
05.05.2020 21:02 Відповісти
Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин - Цензор.НЕТ 6203
показати весь коментар
05.05.2020 21:06 Відповісти
Да конечно... Был и есть https://moz.gov.ua/uploads/3/19829-protokol.pdf
показати весь коментар
05.05.2020 21:21 Відповісти
Так бабло,то уже распилили.
показати весь коментар
05.05.2020 21:22 Відповісти
Вартість лабораторії для тестування на COVID - 17000$
У держави не вистачає грошей, тому тестування не проводяться
Середня вартість автомобіля в кортежі Зеленського - 100 000$,
всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ , або 247 лабораторий.
показати весь коментар
05.05.2020 21:07 Відповісти
А Оно на велосипеде,по Вашему,ехать должно? Не дождетесь,не для того Беня его в презе пихал.
показати весь коментар
05.05.2020 21:23 Відповісти
в ОП не 42 а 242 машины. ты навал только средний класс по их меркам
показати весь коментар
05.05.2020 21:38 Відповісти
я назвал количество в одном кортеже вазелина который зафиксировали вчера или позавчера вечером в Киеве. 42 автомобиля Карл! 42!
показати весь коментар
05.05.2020 21:49 Відповісти
интересно, а какие тогда самолеты с тестами встречал осел оманский?
Украина уже в мае может получить $50 млн от Всемирного банка для поддержки уязвимых слоев населения, - Кабмин - Цензор.НЕТ 4537
показати весь коментар
05.05.2020 21:09 Відповісти
Долго ещё Украине стоять на паперти с протянутой рукой?
Если всех коррупционеров посадить, а их майно национализировать, то хватит, чтоб поднять экономику и больше не жить на подачки МВФ.
показати весь коментар
05.05.2020 21:17 Відповісти
зрада антимармеладная.
показати весь коментар
05.05.2020 21:33 Відповісти
"Зелена актриса" приймає з різних сторін? Хоча Клоуну це як куєм по роялю...
показати весь коментар
05.05.2020 21:41 Відповісти
Напомните , сколько этих самих миллионов потратил Ахметка на покупку последней своей усадьбы в Америке и пентхауса в Лондоне ?
Вам не стыдно ?
показати весь коментар
05.05.2020 21:45 Відповісти
по 2 бакса на Громадянына и вы уже не уязвимы.
показати весь коментар
05.05.2020 21:46 Відповісти
по раз
показати весь коментар
05.05.2020 22:16 Відповісти
Думаю "Слуги" считают самыми уязвимыми самих себя, и поэтому по тихому, или в наглую попилят между уязвимыми. Как Папондопало - "Это тебе, это всё время тебе... Я ни кого не обделил..."
показати весь коментар
05.05.2020 21:50 Відповісти
А может и не получить)))
показати весь коментар
05.05.2020 21:52 Відповісти
В Україні 25млн зубожілих людей . Це получається , кожному по 2$🍺😁👍
показати весь коментар
05.05.2020 21:54 Відповісти
сказано - уйазвімих, а не зубожілих. Злидням по рєцепту кРадуцького "**********!"
показати весь коментар
05.05.2020 22:18 Відповісти
Уязвимыми слоями населения я так понимаю как всегда окажутся олигархи.
показати весь коментар
05.05.2020 21:59 Відповісти
це, мабуть, суддям та прокурвам - вони у нас найуйазвіміші
показати весь коментар
05.05.2020 22:07 Відповісти
...для поддержки уязвимых слоев населения. Это кто такие, наверное депутаты которые работают круглосуточно за мизерные для них 47000. Этого даже не хватит пообедать в Велюре.
показати весь коментар
05.05.2020 22:47 Відповісти
Ну это стандартное подкармливание клиентов банка. Все знают, что эти деньги растащат, а на остатки откроют пару ночлежек с показушным кормлением убогих дешевой баландой.
показати весь коментар
05.05.2020 22:51 Відповісти
 
 