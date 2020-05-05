УКР
Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення

Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) спростувала інформацію щодо пропозиції підвищити тарифи на електроенергію для населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі НКРЕКП.

Регулятор повідомив, що на даний момент тарифи для населення регулюються спеціальним рішенням Кабінету міністрів.

"Комісія, як і все енергетичне співтовариство, завжди послідовно виступала за ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії. Втім, із введенням в дію з 1-го липня 2019 нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету міністрів України", - сказано в повідомленні НКРЕКП.

Читайте також: Регулятор пропонує підвищити тарифи на електроенергію для населення

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив про те, що НКРЕКП як один із варіантів розвитку подій розглядає скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем із "зеленим" тарифом.

05.05.2020 20:55
05.05.2020 20:55
Что включили обраточку? Или решили все сделать по тихому? Наверно комментариев на Цензоре начитались😂
05.05.2020 20:50
Ой, нафиг им это, визгу много шерсти мало. Они напрямую из бюджета проспонсируют сиротинушку Ахметку.
Уже приняли решение Энергоатом закрывает 8 лярдов дыры Энергорынку (Ахметову), а правительство выделит 10 лярдов для покрытия "дефицита" Энергоатому.
05.05.2020 20:54
05.05.2020 20:49
05.05.2020 20:49
Та да , рыжий ахметка ещё не раз придумает , за чей счёт возить на оккупированный донбас " гуманитарнуюпомощьотринатаахметова " . ((
05.05.2020 20:59
им ублюдкам висеть на суку как то не комефлю... вот и дают заднюю выпускают оца он тяв тяв смотрят реакция НАРОДА НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ... если передергиваются затворы автоматов и кричат мы вас сук еврейских повесим за ваши непотребства.... сразу ой вы нас не так поняли... ошибка перевода и прочая лабуда с хренью и галиматьей....
05.05.2020 21:09
Я не расист и не нацист ( не радикальный ) )) . Но то , что все коменты просматриваются на этом сайте советниками президента , - в этом уверен . И это хорошо , - знают думку народа из первых уст ... . )
05.05.2020 21:31
И как ты увязываешь расизм и нацизм с отсутстаием воды в кране???? если в кране нет воды, это всего лишь констатация факта...
06.05.2020 09:55
Что включили обраточку? Или решили все сделать по тихому? Наверно комментариев на Цензоре начитались😂
ОБОСРАЛИСЬ??? НЮ-НЮ.
05.05.2020 20:54
Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 8202
05.05.2020 20:55
https://censor.net/user/151793 Під вазом що ви маєте на увазі?
05.05.2020 21:07
Сарай жигулевский
05.05.2020 21:16
https://censor.net/user/439761 Я це знаю.Але що ви цим хотіли сказати?
05.05.2020 21:20
Владімір Алєксандровіч Зєлєнскій
07.05.2020 00:50
Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 9038
05.05.2020 20:55
Регулятор опроверг информацию о повышении тарифов на электроэнергию для населения - Цензор.НЕТ 1636
05.05.2020 20:56
Мендель! Где эта юлька мендельсон!!!??? Почему и куда подевалась деревянная с монобровью???
показати весь коментар
У нас в стране один регулятор -Ахметов..
05.05.2020 20:57
Если регулятор опроверг, значит тарифы на электроэнергию повысят. Они все врут по-примеру шмаркли.
05.05.2020 21:00
Так КОГДА они сбрехали?
Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выступила с инициативой повысить https://replyua.net/news/176511-net-alternativy-v-ukraine-podorozhaet-***************-dlya-naseleniya.html тарифы на электроэнергию для населения . Об этом сказано в презентации комиссии, состоявшейся на круглом столе, который был организован комитетом Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По данным пресс-службы НКРЭКУ, комиссия озвучила свою позицию касаемо выхода из проблемной ситуации, что сложилась на рынке электрической энергии.
Так, среди мер предлагается до конца текущего года отменить положение о льготной категории потребления до 100 кВт⋅ч для населения (тариф 0,75 грн. без НДС), что позволит получить 12 млрд. грн. в следующем году.
К тому же, предлагается на протяжении 2-5 лет отказаться от перекрестного субсидирования с обеспечением адресной помощи уязвимым категориям потребителей. Приведение тарифов населения в соответствие тарифами для небытовых потребителей позволит получить еще 38 млрд. грн. в год. Исходя из оценок НКРЭКУ, объем дотаций, которые небытовые потребители платят за население, превышает 50 миллиардов гривен.
Для коммерческих УЖЕ подняли на 46% , а это будет учтено в товарах и услугах)))
05.05.2020 21:19
Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4416
05.05.2020 21:21
НКРЭКУ пора вешать по одному или сажать на кол рядом с ахметкой зелей
05.05.2020 21:22
Гопоту регуляторну підсмажити вогнеметом.
05.05.2020 21:30
Я ещё могу понять, когда некоторым группам населения назначаются льготы. Но когда объявляется, что льготы якобы будет получать весь народ через какие-то "механизмы возложения специальных обязанностей [на производителя электроэнергии]", жди, что эти механизмы заржавеют через месяц-другой.
05.05.2020 21:40
Думаю на фоне того, что вРАГИ нАРОДА оказались предателями. Голосовать как в прошлый раз точно нужно подумать, и положить эту мысль подальше. Народ посадили под домашний арест, цены на комуналку повышают, гуляют в ресторанах... Хуже чем сейчас захочешь не придумаешь.
05.05.2020 21:44
Ну слава Богу!
05.05.2020 21:46
Значить треба цього ЧЛЄНА член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко Источник: https://censor.net/n3193522 випороти зеленою лозиною за те Шо ХВейки розповідає цензору
05.05.2020 22:17
Треба підвищити, мало карантинної тюрми, мало положити на лопатки малі підприємства, треба громадянам зробити більше пекла, щоб думали не дупами, коли когось вибирають.
06.05.2020 06:24
ЖИДЕНЬКО ОБОСРАЛИСЬ ПОСЛЕ ВЕЛЮРА И МРИИ
06.05.2020 08:06
Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення - Цензор.НЕТ 4353
06.05.2020 09:06
"Не бережешь ты себя. Трудишься, аки пчела." ©
07.05.2020 00:48
Трошки истории тарифов:с 14-го по 15-й за 150 Квт - 30.84
в том же 15 в апреле подняли до 36.6 но уже за 100 Квт
однако: на період з 01 вересня 2015 року по 29 лютого 2016 року включно стало 45.6 не плохо падаль соевая входит во вкус да?!
далее: на період з 01 березня 2016 року по 31 серпня 2016 року включно 57 копеек за 100 Квт
далее: на період з 01 вересня 2016 року по 28 лютого 2017 року включно 71.4 копейки за 100
и вот уже с 01 березня 2017 року мы платим по 90 копеек.
Это кто сделал?! Не падаль мародерская?! Не Сывочолый сраный Гетьман?! Не при нем зеленая энергетика пошла в ход в ущерб атомной?!
Эту атомную энергетику гнобили все, еще тогда когда развивали угольные станции для того что бы дать работу бамбасятам и они могли жрать водяру бочками.
Так что твари соевые - завалите свои шоколадные задницы, ваша Мразь подняла тариф в ТРИ **** РАЗА! Ему висеть на столбе позора вместе с Зе.
06.05.2020 09:19
Какие 90 копеек? На первые 100кВт? а дальше цена по 1.68грн! У нас потребление почти 500кВт/месяц, поэтому ни про какие 90 копеек мечтать не можем
06.05.2020 10:06
Какие 90 копеек? На первые 100кВт? а дальше цена по 1.68грн!
Этот тариф утвердил по твоему кто в 2017 году?! а Кто по твоему урезал льготные 150 квт до 100 КВт в 2014-ом?! Тоже зелена шмаркля?!
06.05.2020 11:30 Відповісти
неправильно, повышайте, почему это ахметов должен понести миллионные убытки?а лохи для чего? правда лохов все меньше и меньше, выезжают
06.05.2020 09:38 Відповісти
Правильно. Вон в Свиностане подняли внутреннюю цену на бензин после падения мировых цен на нефть мотивируя, что нужно же компенсировать падение доходов нефтяников. Правда не припоминаю что бы так же снижали цены на бензин при росте котировок на нефть, ну то такое...
А чем наш родной лох отличается от парашкинского?! И у нас и у них - все для людей!

Могу даже назвать их фамилии.
06.05.2020 11:35 Відповісти
Більше пекла, дурнів треба вчити.
06.05.2020 15:58 Відповісти
прощупують настрої суспільства)
07.05.2020 00:48 Відповісти
 
 