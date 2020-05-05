Регулятор спростував інформацію про підвищення тарифів на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) спростувала інформацію щодо пропозиції підвищити тарифи на електроенергію для населення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі НКРЕКП.

Регулятор повідомив, що на даний момент тарифи для населення регулюються спеціальним рішенням Кабінету міністрів.

"Комісія, як і все енергетичне співтовариство, завжди послідовно виступала за ліквідацію перехресного субсидування на ринку електроенергії. Втім, із введенням в дію з 1-го липня 2019 нової моделі ринку електричної енергії, тарифи для населення регулюються через механізм покладання спеціальних обов'язків на ринку електричної енергії, який встановлюється відповідним рішенням Кабінету міністрів України", - сказано в повідомленні НКРЕКП.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг заявив про те, що НКРЕКП як один із варіантів розвитку подій розглядає скасування пільгового тарифу для населення на перші 100 кВт-год електроенергії для вирішення проблем із "зеленим" тарифом.