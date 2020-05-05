УКР
Директор Глухівської лікарні оголосив голодування через недофінансування закладу. Нацслужба здоров'я каже, що гроші виділять

Директор комунальної Глухівської міської лікарні на Сумщині Анатолій Кіяшко оголосив голодування через недофінансування закладу Національною службою здоров’я України. У НСЗУ переконують, що гроші виділять.

Про своє голодування оголосив сам Кіяшко у відеозверненні, яке опублікувала телерадіокомпанія "Глухів", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Громадське ТВ.

Він повідомив, що Глухівська міська лікарня не може укласти договір з НСЗУ на фінансування у повному обсязі. Відтак грошей не вистачає навіть на зарплату медпрацівникам.

"За півтора останніх місяці я зробив все, що було в моїх силах, звертався за допомогою в різні інстанції, але безрезультатно. У зв’язку з цим відсьогодні я оголошую голодування. Воно триватиме доти, доки колектив не отримає заробітну плату", — каже Кіяшко.

Він пояснив, що повне фінансування лікарня не може отримати, оскільки при подачі статистики медзакладом через помилку до НСЗУ направили дані не за повний рік, а за квартал. Дані стосувалися кількості людей, яких проконсультували, пролікували і яким зробили операції у Глухівській лікарні за 2018 рік.

"Глухівська лікарня неодноразово повідомляла НСЗУ про помилку у статистиці, але до цього часу її ніхто не виправив. Через це лікарня отримала кошти від НСЗУ не в повному обсязі, а лише на три місяці у сумі 867 тисяч гривень", — наголосив директор і додав, що хоч і в НСЗУ йому обіцяють виправити помилку через 2-3 дні, він буде голодувати до того часу, поки медпрацівники його лікарні не отримають зарплату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не цього медпрацівники очікували від медреформи, - Степанов після відвідування 3 лікарень

лікарня (1377) голодування (427) Глухів (37) НСЗУ (316)
Топ коментарі
+19
та все буде, вчителя підтвердять.
05.05.2020 21:08 Відповісти
+15
Так дело оказывается не во втором этапе реформы, а в том, что денег нет.
И тут вопрос не в том, украли или прое..ли, благодаря тупости и плохому руководству.
05.05.2020 21:11 Відповісти
+11
Вартість лабораторії для тестування на COVID - 17000$ Середня вартість авто в кортежі Зеленського - 100 000$, всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ Питання: якщо б Зеленський замість кортежу користувався велосипедом, як і обіцяв, то скільки можна купити лабораторій?
05.05.2020 21:15 Відповісти
та все буде, вчителя підтвердять.
05.05.2020 21:08 Відповісти
Директор Глухівської лікарні оголосив голодування через недофінансування закладу. Нацслужба здоров'я каже, що гроші виділять - Цензор.НЕТ 4117

...
05.05.2020 22:04 Відповісти
после заявлений ********* о 300% доплате, перечислили на карту 1500!!! грн, когда спросили в бухгалтерии, что это - ответом было: АВАНС ЗП, то есть просто галимый кидок
05.05.2020 22:41 Відповісти
Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят - Цензор.НЕТ 4807
05.05.2020 21:09 Відповісти
Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят - Цензор.НЕТ 155
05.05.2020 21:12 Відповісти
Кінець епохи бідності.
05.05.2020 21:10 Відповісти
выделят. потом наверное. но это не точно
05.05.2020 21:11 Відповісти
а если и выделят, то следом отберут в два раза больше......
05.05.2020 21:40 Відповісти
Так дело оказывается не во втором этапе реформы, а в том, что денег нет.
И тут вопрос не в том, украли или прое..ли, благодаря тупости и плохому руководству.
05.05.2020 21:11 Відповісти
Благодаря тупости 73%
05.05.2020 21:12 Відповісти
Часть украли,но в основном,прое...бали,из за тупости.О чем сейчас очень жалеют,лучше бы украли,думают.
05.05.2020 21:14 Відповісти
Второй этап реформы надо было прекращать до принятия гос. бюджета в прошлом году! Поэтому сейчас и получается, что реформу начинают отменять, а средства в бюджете при этом остались без изменений!
05.05.2020 21:50 Відповісти
по ходу директор этой больницы Анатолий Кияшко достойный и волевой Чел....
Его бы министром МОЗ назначить...
Удачи ему....
05.05.2020 21:13 Відповісти
Вартість лабораторії для тестування на COVID - 17000$ Середня вартість авто в кортежі Зеленського - 100 000$, всього автомобілів - 42 шт. Разом - 4 200 000 $ Питання: якщо б Зеленський замість кортежу користувався велосипедом, як і обіцяв, то скільки можна купити лабораторій?
05.05.2020 21:15 Відповісти
При зебиле ещё снова начала перекрывать дороги как при овоще (при Порохе дороги не перекрывали)
05.05.2020 21:17 Відповісти
Директор Глуховской больницы объявил голодовку из-за недофинансирования заведения. Нацслужба здоровья говорит, что деньги выделят - Цензор.НЕТ 38
05.05.2020 21:15 Відповісти
Ох, опять биткоины...
05.05.2020 21:17 Відповісти
Дожили.
05.05.2020 21:15 Відповісти
доголосовали.................................СЬ
05.05.2020 21:32 Відповісти
буба нариформировал... сильный лидер... в разгар эпидемии врачи зарплату не получают...
05.05.2020 21:19 Відповісти
Читаешь новости, Порошенко привез средства защиты, Ставницер отчитался о работе штаба по борьбе с короновирусом и озвучил суммы собранные и количество закупиленых средств защиты и еще если покапать инет найдутся различные спонсоры. Возникает законый вопрос - А ЧТО блин делает власть для борьбы с эпидемией? Пиарится на фоне Мрии?
05.05.2020 21:30 Відповісти
а у зеленой команды нет слов, дали, выделили, обеспечили и тд. у них есть слова дадим выделим обеспечим, когдато, может быть, наверное если найдем денег
05.05.2020 21:31 Відповісти
явный антисемит...
05.05.2020 21:33 Відповісти
А зеленые ляди все с Порохом соревнуются, а на остальное им пох)
05.05.2020 21:38 Відповісти
ну так Порох же каждому из них в штаны нагадил.....
05.05.2020 21:42 Відповісти
В стране слишком много чиновников , у всех безумно высокие зарплаты .
Слишком дорогая власть , и её слишком много .
На нужды народа денег попросту не остаётся ...
05.05.2020 21:42 Відповісти
Директор Глухівської лікарні оголосив голодування через недофінансування закладу. Нацслужба здоров'я каже, що гроші виділять - Цензор.НЕТ 3526

...
05.05.2020 22:03 Відповісти
Проста дєнєг нєт, не й далі, як там Мєдвєд казав...
05.05.2020 22:21 Відповісти
Мдааа... при Порохе такого не было... ) )
05.05.2020 22:35 Відповісти
Зеленский и Путин кончат одновременно
05.05.2020 23:07 Відповісти
- Жарьте рыбу
- Я поджарю , а где рыба ?
- Рыба будет позже . Вы пока жарьте.
06.05.2020 00:02 Відповісти
 
 