Директор Глухівської лікарні оголосив голодування через недофінансування закладу. Нацслужба здоров'я каже, що гроші виділять

Директор комунальної Глухівської міської лікарні на Сумщині Анатолій Кіяшко оголосив голодування через недофінансування закладу Національною службою здоров’я України. У НСЗУ переконують, що гроші виділять.

Про своє голодування оголосив сам Кіяшко у відеозверненні, яке опублікувала телерадіокомпанія "Глухів", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Громадське ТВ.

Він повідомив, що Глухівська міська лікарня не може укласти договір з НСЗУ на фінансування у повному обсязі. Відтак грошей не вистачає навіть на зарплату медпрацівникам.

"За півтора останніх місяці я зробив все, що було в моїх силах, звертався за допомогою в різні інстанції, але безрезультатно. У зв’язку з цим відсьогодні я оголошую голодування. Воно триватиме доти, доки колектив не отримає заробітну плату", — каже Кіяшко.

Він пояснив, що повне фінансування лікарня не може отримати, оскільки при подачі статистики медзакладом через помилку до НСЗУ направили дані не за повний рік, а за квартал. Дані стосувалися кількості людей, яких проконсультували, пролікували і яким зробили операції у Глухівській лікарні за 2018 рік.

"Глухівська лікарня неодноразово повідомляла НСЗУ про помилку у статистиці, але до цього часу її ніхто не виправив. Через це лікарня отримала кошти від НСЗУ не в повному обсязі, а лише на три місяці у сумі 867 тисяч гривень", — наголосив директор і додав, що хоч і в НСЗУ йому обіцяють виправити помилку через 2-3 дні, він буде голодувати до того часу, поки медпрацівники його лікарні не отримають зарплату.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Не цього медпрацівники очікували від медреформи, - Степанов після відвідування 3 лікарень