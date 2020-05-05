Депутати просять КС роз'яснити, що мається на увазі в Конституції під "гідними умовами життя"

До Конституційного Суду надійшло подання 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України, а саме терміну "гідні умови життя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КСУ.

"Сьогодні, 5 травня 2020 року, в Конституційний Суд України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертої преамбули Конституції України в їх системному зв'язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п'ятої статті 17 Конституції України", - сказано в повідомленні.

У тексті подання зазначається, що підставою для нього є "практична необхідність у роз'ясненні та офіційній інтерпретації положень абзацу 4 преамбули Конституції України у її зв'язку з іншими положеннями Основного Закону з метою з'ясування, які умови життя людини слід вважати гідними з урахуванням соціальної спрямованості економіки держави, а також, що є показником гідних умов життя в аспекті головного обов'язку держави утверджувати і забезпечувати права і свободи людини і громадянина".

