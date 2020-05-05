УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4750 відвідувачів онлайн
Новини
8 332 89

Депутати просять КС роз'яснити, що мається на увазі в Конституції під "гідними умовами життя"

Депутати просять КС роз'яснити, що мається на увазі в Конституції під "гідними умовами життя"

До Конституційного Суду надійшло подання 142 народних депутатів щодо офіційного тлумачення окремих положень Конституції України, а саме терміну "гідні умови життя".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КСУ.

"Сьогодні, 5 травня 2020 року, в Конституційний Суд України надійшло конституційне подання 142 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень абзацу четвертої преамбули Конституції України в їх системному зв'язку з положеннями частини другої статті 3, частини четвертої статті 13, частини п'ятої статті 17 Конституції України", - сказано в повідомленні.

У тексті подання зазначається, що підставою для нього є "практична необхідність у роз'ясненні та офіційній інтерпретації положень абзацу 4 преамбули Конституції України у її зв'язку з іншими положеннями Основного Закону з метою з'ясування, які умови життя людини слід вважати гідними з урахуванням соціальної спрямованості економіки держави, а також, що є показником гідних умов життя в аспекті головного обов'язку держави утверджувати і забезпечувати права і свободи людини і громадянина".

Читайте також: Зеленський зрадив народ і зазіхнув на конституційний лад, - Тимошенко про підписання президентом закону про ринок землі

Автор: 

депутат (1808) Конституція (550) КС (1431)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни" - Цензор.НЕТ 9993
показати весь коментар
05.05.2020 21:25 Відповісти
+11
это так же как живут депутаты только лучше!!!
показати весь коментар
05.05.2020 21:22 Відповісти
+11
Сейчас КС войдет в ступор. Ведь в Украине достойной считается уровень жизни когда в семье сапоги одни на троих и пол пары носков на пол года.
показати весь коментар
05.05.2020 21:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это так же как живут депутаты только лучше!!!
показати весь коментар
05.05.2020 21:22 Відповісти
Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни

=====================================================================
Даю відповідь тупим трускавецьким депутатам. Достойниє условія це коли вас гнид народних посадити на 2 000 грн пенсії ,а хто до 60 років загнати на недорозкрадені заводи дати 4100 грн зарплатні забрати усі види транспорту окрім громадського і поселити в гуртожитки з загальною ванною кухнею та сральником. Це для усіх депутатів саме ті умови в яких вони мають пожити хоча б з рік! Тоді дурних запитань до КС не ставитимуть.
показати весь коментар
05.05.2020 22:19 Відповісти
Штуку евро в месяц хватит
показати весь коментар
05.05.2020 21:23 Відповісти
Штуку? Это на 4 раза поесть в Велюре на двоих
показати весь коментар
05.05.2020 21:23 Відповісти
Кому и свинарник дом, а у людей - кушают.
показати весь коментар
05.05.2020 21:29 Відповісти
Если я - свинья и кушаю, а не жру, то тогда кто ты, если жрёшь? Зеб, что-ли?
показати весь коментар
05.05.2020 21:33 Відповісти
Стас, я 20 лет дома ем, я-свыня?
показати весь коментар
05.05.2020 21:39 Відповісти
Зачем же так. на штуку можно кушать в Велюре месяц.Причем, два раза в день.
Правда, только чай
показати весь коментар
05.05.2020 21:27 Відповісти
ага, показывали ценник - 250 гривен чай
хотя может доливают неограниченно
показати весь коментар
05.05.2020 21:34 Відповісти
и с нее 35% налогов заплатить
или как всегда в конверте?
показати весь коментар
05.05.2020 21:31 Відповісти
Пенсионерам и остальным получателем социальной помощи нужно напрячься, или могут уже расслабиться?
показати весь коментар
05.05.2020 21:23 Відповісти
канешна, напрячься... ибо....(см картинку))))
Депутати просять КС роз'яснити, що мається на увазі в Конституції під "гідними умовами життя" - Цензор.НЕТ 6492

...
показати весь коментар
05.05.2020 21:52 Відповісти
Наверное, хотят забрать две пары носков, гарантированные на год, каждому.
показати весь коментар
05.05.2020 21:25 Відповісти
и одни трусы (из двух положенных ))))
показати весь коментар
05.05.2020 21:47 Відповісти
Депутаты просят КС разъяснить, что подразумевается в Конституции под "достойными условиями жизни" - Цензор.НЕТ 9993
показати весь коментар
05.05.2020 21:25 Відповісти
Типа до карантина эти средства были
показати весь коментар
05.05.2020 21:29 Відповісти
В эпоху нищеты, надеюсь, не всё занесли в ломбарды к мужу ЮВТ? Есть возможность теперь нести и к жене Разумкова...
показати весь коментар
05.05.2020 21:30 Відповісти
Не фрите,Зелень,почти каждый день,видосиками зеб1длоту кормит.
показати весь коментар
05.05.2020 21:33 Відповісти
Наверное это когда мин.пенсия 1638грн.Ну,а больше и не надо.Жирно будет.
показати весь коментар
05.05.2020 21:29 Відповісти
Сейчас КС войдет в ступор. Ведь в Украине достойной считается уровень жизни когда в семье сапоги одни на троих и пол пары носков на пол года.
показати весь коментар
05.05.2020 21:30 Відповісти
И в дополнение ко всему вышесказанному… Жалобы и просьбы помочь с оборудованием и средствами защиты от российских врачей уже не редкость. Но не получая ответа и оказываясь один на один с COVID-19 некоторые из них идут на не популярные меры - https://sprotyv.info/obshchestvo/koronavirus-v-rf-iz-bolnic-massovo-uvolnyajutsya-vrachi-i-medpersonal отказываются выходить на работу . Причем в ряде медучреждений это явление принимает массовый характер. Например, в Калининградской области 100 врачей и 250 медработников из числа среднего медицинского персонала отказались выходить на работу. И можете быть уверены, это не первый и не последний факт игнорирования своих обязанностей медработниками.
Но можно ли их в этом винить, в то время как само государство не выполняет своих обязанностей перед ними, зато "распускает гуманитарные перья" перед зарубежными странами?
показати весь коментар
05.05.2020 21:32 Відповісти
А кацапы смелее чем украинцы! Наши медики только ноют, когда кацапские больше получают зарплаты!
показати весь коментар
05.05.2020 21:40 Відповісти
Только это не касается суддей и власть тянущих.
показати весь коментар
05.05.2020 21:34 Відповісти
В Германии одна и та же буханка хлеба стоит по разному . Для бедняков 2 евро для зажиточных 20 евро а для богачей 200 евро. И никогда богач не пойдет покупать для себя где хлеб по 20. Это для него не пристижно. А наши нуворыши сразу бегут где 2евро
показати весь коментар
05.05.2020 22:43 Відповісти
переживают...вдруг выяснится шо не только им можна трахать,но и их..
показати весь коментар
05.05.2020 21:30 Відповісти
Ну, це типу таке життя, як живуть судді.
показати весь коментар
05.05.2020 21:31 Відповісти
как что???, это пахать на вас, животных, по 24 часа в сутки, за еду!!!
показати весь коментар
05.05.2020 21:31 Відповісти
А ты как думал. Это Зе реализирует проект Гершеле Бер-Кута ,, Новый Ерусалим,,
показати весь коментар
05.05.2020 22:45 Відповісти
это персия 1632гр и зарплата 4700
показати весь коментар
05.05.2020 21:36 Відповісти
Ага, отсюда -1000 ЕСВ, -1000 аренда, живи-не хочу.
показати весь коментар
05.05.2020 21:43 Відповісти
Поясню депутатам : Зарплата як у Коболева, ото i є гідні умови життя.
показати весь коментар
05.05.2020 21:36 Відповісти
А сколько необходимо платить тому, кто из убыточного предприятия сделал прибыльное?
показати весь коментар
05.05.2020 21:42 Відповісти
Сколько?
показати весь коментар
05.05.2020 21:44 Відповісти
Наверное столько, чтобы прибыль росла со снижением коррупционных рисков.
показати весь коментар
05.05.2020 21:48 Відповісти
Таких цифр еще не придумали в Украине.
показати весь коментар
05.05.2020 21:50 Відповісти
Ну избиратель зеленского может даже путать своих баранов с государственными)))
показати весь коментар
05.05.2020 22:11 Відповісти
А "Сколько?" это - сколько?
показати весь коментар
05.05.2020 21:50 Відповісти
Вот я и спрашиваю. Да и еще меня интересует вопрос,когда это нафтогаз был убыточным предприятием?
показати весь коментар
05.05.2020 21:52 Відповісти
Ты ещё тогда не родился, а в яслях и на Лахте это не проходят.

Нафтогаз обнародовал проверенную аудиторами финансовую отчетность компании как отдельного юридического лица за 2015 год
28.03.2016, 19:33:00

http://www.naftogaz.com/www/3/nakwebru.nsf/0/CCD451CB3471B240C2257F840053AEFF
показати весь коментар
05.05.2020 21:55 Відповісти
Когда я родился,не исключаю что еще на вашего папу гуся дедушка ваш не начинал полировать.
показати весь коментар
05.05.2020 22:01 Відповісти
Кацап, водкі нєт, іді дамой, гусь палірованьій.
показати весь коментар
05.05.2020 22:43 Відповісти
Это бесполезно, им что-то доказывать. Газ дешевый, коммунальные тарифы по три копейки, а откуда у обслуживающей компании потом деньги возьмутся - то всё равно. Откуда, откуда, из тумбочки. Понимание окружающей среды на уровне инфузории туфельки, плывем туда, где тепло и пахнет едой.

PS Ссылка на веб сайт, построенный на Lotus Domino. Меня просто типает уже от одной ссылки. Жуть. Любопытен процент отката, за который в такую жирную компанию затолкали сей дивный продукт.
показати весь коментар
05.05.2020 22:52 Відповісти
Швидко ви всі забули за чий рахунок його зробили прибутковим здерши з нас три шкури...
показати весь коментар
06.05.2020 10:41 Відповісти
Так ты - помнишь, тогда расскажи или ты даже не помнишь - где в Интернете найти?
показати весь коментар
06.05.2020 10:49 Відповісти
да....., кстати..., на счет Коболева:
https://www.youtube.com/watch?v=OKT3_qtzcXM&list=
показати весь коментар
05.05.2020 21:52 Відповісти
у Путина 17000 рублёв, а у нас - пойдите в Конче-Заспу и посмотрите - можно и в Козин
показати весь коментар
05.05.2020 21:37 Відповісти
У кацапов есть (был?) прекрасный видосик, где Путин с Медведевым с любопытством разглядывают российские рубли, которые они по сценарию потом вручают каким-то рыбакам за их рыбу. Всё равно, какая зарплата у Путина, он небось её никогда и в глаза то не видел. Она ему просто не нужна.
И да, в Козине живут нищеброды по сравнению с российской "илитой".
показати весь коментар
05.05.2020 22:56 Відповісти
Что то ты не понял, Путин при обращении к народу из бункера , сказал что в России 70% населения относится с среднему классу - все кто имеет доход в 17000руб и выше средний КЛАСС Карл !и официально у них 25% населения проживают за чертой бедности.
А в Козине там кажись Ляшко1 (лотарейный счастливчик) в хатынке, Кондитер во Дворце и др
показати весь коментар
06.05.2020 13:33 Відповісти
Что предложил украинцам Зеленский: обещания, штрафы и видосики?
Экономика / Мнения 05-май, 06:069 1 782 0

Издание Bloomberg пишет, что многие страны, которые из-за пандемии видят зияющий дырами дефицит своего бюджета, ищут сегодня любую форму торговли и потребления, которую они смогут быстро и достаточно безболезненно обложить налогами.

Счастливы те страны, у которых есть высокотехнологические компании. И тогда цифровые доходы таких компаний становятся вероятной целью. Так как политика карантина и пребывания дома привела к росту таких интернет-компаний, как Facebook, Google, Apple, Netflix и многих других.

Паралельно с этим ищутся варианты поддержки важных сегментов экономики и раздается целевая помощь малому и микробизнесу.

Так, например, связи с пандемией COVID-19 в Германии принята и реализуется с марта антикризисная программа. Пострадавшим микропредприятиям и самозанятым выплатят по 9-15 тыс. евро и компенсации в 67% при неполном рабочем времени.

Деньги предназначены, в первую очередь, для оплаты аренды помещений, взятого в лизинг оборудования и кредитов.

В апреле польским правительством было принят (а затем дополнен) пакет помощи для малого бизнеса и работников, трудоустроенных на гражданско-правовых договорах.

Во-первых в течение 3 месяцев такие лица не обязаны будут оплачивать взносы в польские органы социального страхования. Если лица трудоустроенные на так называемых гражданско-правовых договорах по причине эпидемии и введенных ограничений показывают, что такие договора не могли быть выполнены или были признаны несостоявшимися, то могут законно получить единоразовое пособие, которое должно компенсировать часть потерянного дохода. Сумма этого пособия 2080 злотых, что примерно равно 13 332 гривнам.

В Италии для самозанятых работников государством предусмотрена выплата ежемесячного пособия в размере 600 евро в течение 3 месяцев (в рамках муниципалитетов, затронутых COVID-19), а все магазины получают налоговый кредит, равный 60% от арендной платы за март и апрель 2020 года.

Все цивилизованные страны не только ищут возможности наполнять бюджет за счет новых налогов, но осознавая ответственность и необходимость реализуют меры помощи и спасения бизнеса.

Власти этих стран понимают, что карантин закончится и кому-то надо будет наполнять бюджет.

А что у нас? Что предложил украинцам Зеленский?

Обещания, штрафы и видосики.

И обратите внимание, что тут не соврал и все это появляется регулярно.

Да, мы конечно не Германия, не Польша, не Италия или Израиль, но с таким спасательным кругом, который предлагает государство бизнесу, этот самый бизнес точно не выплывет, если это не "Эпицентр", "Велюр" или еще какой-то бизнес близкий к "слугам народа", 95-му кварталу или Зеленскому.

В общем, я не сильно разочарован в действиях нашей власти, ведь все предсказуемо.

И не сильно удивлюсь появлению новых налогов, тут тоже все ожидаемо.

Но единственное, что мне любопытно, так это то, как Шмыгаль будет объяснять в конце мая, почему он так и не создал те 500 000 новых рабочих мест, которые обещал.

Просто интересно, кого обвинят и как будут оправдываться.

А все остальное уже прогнозируемо.

И причин для оптимизма нет. У меня нет.

Но видимо у президента и его "прислуги" иное мнение.

Велюровое такое мнение.

Борислав Береза
показати весь коментар
05.05.2020 21:40 Відповісти
Это не он боролся с Порошенко?
показати весь коментар
05.05.2020 21:48 Відповісти
Борцун. Он со всеми борется. Но, кстати, он и не фанател от Зеленского никогда. Так что его позиция по крайней мере последовательна.
показати весь коментар
05.05.2020 22:58 Відповісти
Не результатом ли его борьбы стала Моника в президентах или нет?
Нацжены тоже "борцы", но не за главное, а за раздувание второстепенного, третьестепенного в стране, когда главное требует огромных усилий, но на фоне этих пузырей его, главного, не увидел зелекторат.
показати весь коментар
06.05.2020 10:12 Відповісти
Не, Моника в президентах - это несбывшиеся мечты лохократа на "своего парня" во власти. Влияние политиков если и было, то оно ничтожно слабо на фоне телевизора. Просто сейчас демократия выродилась до чрезвычайно уродливого состояния на фоне того, что не нужно быть умным и сильным, чтобы выжить. Серость и посредственность населения порождает некомпетентность и глупость власти. Как раз в то время, когда от власти каждый день требуются быстрые и ответственные решения.
показати весь коментар
06.05.2020 14:51 Відповісти
Вот мы депутаты написали херню, разъясните что мы имели ввиду. Мы же люди необученные страдаем запором мысли и недержанием слов
показати весь коментар
05.05.2020 21:41 Відповісти
Депутати просять КС роз'яснити, що мається на увазі в Конституції під "гідними умовами життя" - Цензор.НЕТ 9284
показати весь коментар
05.05.2020 21:42 Відповісти
Для этого достаточно судьям за основу принять, что у них в декларациях!
показати весь коментар
05.05.2020 21:43 Відповісти
6k гривен в месяц и бесперебойный подвоз тротуарной плитки по формуле 24х7х365. остальные дни на сон и перекуры.
показати весь коментар
05.05.2020 21:44 Відповісти
"достойные условия жизни", это как у депутатов и судей КС..... а они что подумали???
показати весь коментар
05.05.2020 21:48 Відповісти
Конституционный суд Украины будет работать или на фиг всех надо уволить без права работать в госструктурах, безопасность Украины на кону, твари.
показати весь коментар
05.05.2020 21:48 Відповісти
не устаю повторять.в Украине 50% аполитичных. они встали утром, заглянули в холодильник, еда есть, пиво есть, по 1+1, Зе! сказал что в стране всё хорошо и всё. им зашквары не интересны. Они начнут интересоваться этим только тогда когда в холодильнике будет пусто. По другому никак
показати весь коментар
05.05.2020 21:49 Відповісти
кто-то свои склизкие зеленые лапки к Конституции протягивает. если этим придуркам что-то не понятно, то им проще упразднить, чем разобраться.
показати весь коментар
05.05.2020 21:49 Відповісти
да ....кому супчик жидковат (я про агрегатное состояние воды))))) а кому жемчуг - мелковат !
а кому и кобыла - невеста (с) ))))
показати весь коментар
05.05.2020 21:50 Відповісти
Достойные условия - когда депутаты и их семьи живут на 2 прожиточных минимума!
Прожиточный минимум для достойной жизни простых украинцев (согласно Конституции) - 2027грн в месяц.
показати весь коментар
05.05.2020 22:01 Відповісти
Шановни, вы знаете, что из этих 142 депутатов почти все слуги уродца, а для участия в процессе уполномоченным представителем субъекта права определена мадам третьякова глава комитета по вопросам соц.политики и которая сегодня приказом введена в гуманитарную подгруппу ТКГ в Минске та самая которая считает, что слишком много льгот АТОшникам.Просто от балды представление не будет, а значит на выходе готовиться очередной Закон от ЗЕленых вопрос только какой- связанный с изменениями в законодательные акты как следствие пандемии ( экономика в жо..е, Закон о банках под вопросом) или подготавливается нормативная база для содержания ОРДЛО ?
показати весь коментар
05.05.2020 22:22 Відповісти
это вопрос к велюрному владельцу
показати весь коментар
05.05.2020 22:29 Відповісти
Если, эти прихвости завыли(хотя они не закчивали) - это мрак(не верю).
показати весь коментар
05.05.2020 22:30 Відповісти
Сами судьи считают зарплату в 47 грн. тысяч недостаточной...
показати весь коментар
06.05.2020 02:19 Відповісти
Все, приплыли. Привяжут к прожиточному уровню и закроют дыру в бюджете.
показати весь коментар
06.05.2020 03:57 Відповісти
Конституция - декларативная ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА, на которой много, что (и не понятно кем "с потолка") написано, однако она ничего не значит, если за соблюдение ее положений люди не готовы убивать и умирать! Крючкотворство юристов (лжецов) не имеет никакого отношения к реальному положению дел, к устройству, отношениям в обществе!
показати весь коментар
06.05.2020 06:52 Відповісти
Минимальные налоги, минимальная бюрократия... - люди сами разберутся, что для них "достойные условия жизни"!

Вы б еще спросили, что такое "люди" по Конституции)))
показати весь коментар
06.05.2020 08:18 Відповісти
Достойный уровень жизни кого ? Человека или украинца ?
показати весь коментар
06.05.2020 09:31 Відповісти
 
 