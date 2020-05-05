УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4541 відвідувач онлайн
Новини Допомога Україні Коронавірус і карантин
2 009 34

Зеленський просить ЄБРР підтримати уряд для запуску програми масштабного фінансування малого і середнього бізнесу

Зеленський просить ЄБРР підтримати уряд для запуску програми масштабного фінансування малого і середнього бізнесу

Україна розраховує на розширення програми Європейського банку реконструкції та розвитку "Пакет солідарності" з врегулювання кризових ситуацій до 4 мільярдів євро.

Про це сказав Володимир Зеленський під час телефонної розмови президента ЄБРР Сумі Чакрабарті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зокрема, обговорювалися питання підтримки бізнесу в умовах поширення коронавірусу.

"Ми розуміємо, що малий і мікробізнес страждають найбільше, а це – наша економіка. І Офіс Президента, і уряд, і парламент – усі ми злагоджено працюємо, щоб розробити програми підтримки наших підприємців. У зв’язку з цим пропоную ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого та середнього бізнесу, а також надання гарантій за такими кредитами", – зазначив Зеленський.

Він також привітав перший "Пакет солідарності" ЄБРР на 1 млрд євро, затверджений у березні, і заявив, що сподівається на затвердження "Пакета солідарності 2.0" зі збільшенням до 4 млрд євро і розширення критичної інфраструктури в рамках відповідної програми ЄБРР.

Дивіться також: Зеленський у Давосі обговорив із президентом ЄБРР Чакрабарті збільшення портфеля інвестицій в Україну. ФОТО

Крім того, Зеленський розраховує на затвердження Банком у липні кредиту для "Укравтодору" в розмірі 450 млн євро на новий проєкт, який передбачає подальшу реконструкцію дороги М05 Київ - Одеса в Одесу і будівництво північної об'їзної дороги Львова.

У свою чергу президент ЄБРР Сума Чакрабарті відзначив прогрес реформування в Україні, який триває, незважаючи на епідемію COVID-19, і закони про концесію і про відкриття ринку землі.

Автор: 

ЄБРР (906) Зеленський Володимир (25603) карантин (18172) підприємці (640) малий бізнес (284) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Страна страдает больше от тебя, Шута горохового и от твоего бездарного правления
показати весь коментар
05.05.2020 22:03 Відповісти
+10
ой, просит и готов принять с любой стороны - вот как судьба шутит с неуместно высказанными словами.
показати весь коментар
05.05.2020 22:05 Відповісти
+9
Зеленский ничего не решает, решают олигархи которых зебил привел к власти и казне
показати весь коментар
05.05.2020 22:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Страна страдает больше от тебя, Шута горохового и от твоего бездарного правления
показати весь коментар
05.05.2020 22:03 Відповісти
Зеленский ничего не решает, решают олигархи которых зебил привел к власти и казне
показати весь коментар
05.05.2020 22:04 Відповісти
Президент в Украине может решить очень многое,если у него есть мужество и воля. Если ничего этого нет, то он не президент, а промокашка.
показати весь коментар
05.05.2020 22:29 Відповісти
А Епицентр относится к малому или к среднему бизнесу?
показати весь коментар
05.05.2020 22:03 Відповісти
ага. давайте. инвесторы уже прут в страну. теперь банки еще отпугните....
показати весь коментар
05.05.2020 22:04 Відповісти
Не давайте ни копейки, может 73% поймёт ху есть ху.
показати весь коментар
05.05.2020 22:04 Відповісти
Уже поняли, у зебилов реальный рейтинг уже 10-15%
показати весь коментар
05.05.2020 22:05 Відповісти
«Західна нафтогазова компанія» та «Євростандарт» у кінці квітня відновили імпортні поставки автомобільних бензинів із Росії. Про це https://enkorr.ua/ru/news/ukraina_vozobnovila_import_benzina_iz_rossii/241340 повідомляє галузеве видання enkorr з посиланням на дані дослідження «Консалтингової групи А-95».
«Бензин марки А-92 був доставлений в Україну залізницею з Московського НПЗ компанії «Газпром нефть». В кінці квітня - на початку травня ЗНГК оформила імпорт близько 400 тонн бензину, «Євростандарт» - 115 тонн»
показати весь коментар
05.05.2020 22:04 Відповісти
https://antikor.com.ua/articles/378001-v_ukraine_hotjat_postroitj_hranilishche_dlja_otrabotannyh_v_rf_radioaktivnyh_othodov Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения издало приказ о строительстве хранилища для радиоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки ядерного топлива украинских АЭС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу агентства."Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения своим приказом утвердило проект строительства хранилища для промежуточного хранения высокоактивных отходов, которые вернутся из Российской Федерации после переработки отработанного ядерного топлива украинских АЭС", - говорится в сообщении.
показати весь коментар
05.05.2020 22:24 Відповісти
ой, просит и готов принять с любой стороны - вот как судьба шутит с неуместно высказанными словами.
показати весь коментар
05.05.2020 22:05 Відповісти
вони не підтримують путєнських сявок, зюзя
показати весь коментар
05.05.2020 22:06 Відповісти
а личный кнессет с монобольшинством попросить поддержать впадлу?
показати весь коментар
05.05.2020 22:07 Відповісти
Такие слова вумные,неужели Дерьмак написал,а Шмаркля зачитала? Повторить без телесуфлера сможет?
показати весь коментар
05.05.2020 22:08 Відповісти
В энергетике порядок наведите,клоуны,циркачи и фокусники!
показати весь коментар
05.05.2020 22:10 Відповісти
Зеленский просит ЕБРР поддержать правительство для запуска программы масштабного финансирования малого и среднего бизнеса - Цензор.НЕТ 6877

...
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
Клятые гейропейцы дайте бубочке денег - нечем уже в бюджете дыры затыкать. К тому рейтинг падает -лохи начали что-то подозревать
показати весь коментар
05.05.2020 22:12 Відповісти
ОООО!!! Евреи вспомнили наконец-то за малый и средний бизнес. А до этого всё разворовывали и принимали законы ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в пользу большого(еврейского) бизнеса. Охреневшие маланцы делают вид, что они волнуются за украинцев. Я умру от смеха.
показати весь коментар
05.05.2020 22:14 Відповісти
Звиздун, слажено они "работают"-с именем Порох ложатся,с именем Порох встают))))))
показати весь коментар
05.05.2020 22:14 Відповісти
Голобородьке денег никто не даст. Особенно после отката всех реформ назад. Все лучшее конечно впереди.
показати весь коментар
05.05.2020 22:15 Відповісти
а когда был голоборотькай МВФ в сраку посылал...
Давайте, зебилы, давайте, полуопки... у инвестиционных нянь уж климакс близится, а инвестиций всё нет
показати весь коментар
05.05.2020 22:16 Відповісти
Брать в долг нехорошо, а зарабатывать на страну команда Зеленского, как показало время не умеет (или не хочет).
показати весь коментар
05.05.2020 22:21 Відповісти
Вы много на карантине заработали? Или вы хозяин сети аптек?
показати весь коментар
05.05.2020 22:24 Відповісти
проблеми з економікою почалися ще до карантину,за Зе навіть сіквестр бюджету вже робили.
показати весь коментар
05.05.2020 22:32 Відповісти
Это очередная манипуляция . До карантина был бюджет пэтин. Раздутый бюджет 2019 писала прошлая рада. Бюджет 2020 начался с нового года и выполнялся. При этом выплатили даже задолженности шахтерам, которые всю жизнь не получали деньги в полном объёме и сидели на дотациях от государства.
показати весь коментар
06.05.2020 07:15 Відповісти
- Говоря об украинской экономике, вы бы сказали, что стакан наполовину полон или наполовину пуст?
- Я бы сказал, что стакан уже украли.
показати весь коментар
05.05.2020 22:23 Відповісти
за минет, зеля...., за минет.....
показати весь коментар
05.05.2020 22:31 Відповісти
"Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент України Володимир Зеленський." Народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Володимир Ар'єв. "Я з приводу того, що відбувалося з постачаннями через "Мрію". Зараз п'ять депутатських звернень зробив щодо надання інформації. Але я вже можу одну сказати дуже цікаву річ. Це мені поки що інсайд такий дали. Митниця засекретила всі дані щодо розмитнення вантажу, який був привезений літаком "Мрія" і який зустрічав президент Зеленський. Вони його перевели в розряд спецвантажу. У мене питання одне: а що ж там такого було секретного і що ховати?

Я зробив зараз депутатські звернення. Треба буде - будемо переходити на депутатські запити. Треба буде - будемо колективні робити. Але я вважаю, що вся країна повинна знати, що відбувалося", - розповів Ар'єв.

Він додав, що "за моєю інформацією, поки не підтвердженою, різниця у тоннажі, який був за китайськими митними документами, і українськими митними документами теж існує. І це теж дуже цікавий момент".

"В тому числі, цікаво, що цей вантаж міг бути оформлений як гуманітарний. До речі, відповідний запит, відповідне звернення щодо надання інформації до Міністерства соціальної політики, яке надає статус гуманітарних вантажів або не надає, щодо розмитнення теж надіслав. І зараз є десять днів. Я вчора відправив їх. Я вважаю, що в середині травня ми зможемо вже цілком нормально подивитися на те, які відповіді щодо цього вантажу в комплексі нададуть", - резюмував нардеп.
показати весь коментар
05.05.2020 22:33 Відповісти
Какое-то маленькое зеленое зеро насмехалось, что Порох просит помощи в Европе.
Как оно, забылось уже?
показати весь коментар
05.05.2020 22:34 Відповісти
Не нужно финансировать бизнес, тем более масштабно. Нужно просто не мешать, не вставлять палки в колеса..
показати весь коментар
05.05.2020 22:35 Відповісти
Цікаво хто ці гроші побачить крім бені ахметова і єже сним
показати весь коментар
05.05.2020 22:39 Відповісти
Всмысле дать собранные у простого народа деньги на поддержку держиморд? А морда у вас не треснет от палки которой вам дадут по лбу на Майдане? Тоесть Ахметову и Бене выделят денег на поддержку бизнеса, а для народа подымут цены на електроенергию? Ето кроме очередного разворовывания денег и еще большего обеднения народа ничего не даст.
показати весь коментар
05.05.2020 22:39 Відповісти
**** будет полными лохами если даст этой "владе" хоть одну копейку, учитывая что режим полностью отменил медицинскую реформу Сурпун.
показати весь коментар
06.05.2020 00:19 Відповісти
 
 