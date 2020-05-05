Зеленський просить ЄБРР підтримати уряд для запуску програми масштабного фінансування малого і середнього бізнесу

Україна розраховує на розширення програми Європейського банку реконструкції та розвитку "Пакет солідарності" з врегулювання кризових ситуацій до 4 мільярдів євро.

Про це сказав Володимир Зеленський під час телефонної розмови президента ЄБРР Сумі Чакрабарті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зокрема, обговорювалися питання підтримки бізнесу в умовах поширення коронавірусу.

"Ми розуміємо, що малий і мікробізнес страждають найбільше, а це – наша економіка. І Офіс Президента, і уряд, і парламент – усі ми злагоджено працюємо, щоб розробити програми підтримки наших підприємців. У зв’язку з цим пропоную ЄБРР розглянути шляхи підтримки дій уряду для запуску програми масштабного фінансування малого та середнього бізнесу, а також надання гарантій за такими кредитами", – зазначив Зеленський.

Він також привітав перший "Пакет солідарності" ЄБРР на 1 млрд євро, затверджений у березні, і заявив, що сподівається на затвердження "Пакета солідарності 2.0" зі збільшенням до 4 млрд євро і розширення критичної інфраструктури в рамках відповідної програми ЄБРР.

Крім того, Зеленський розраховує на затвердження Банком у липні кредиту для "Укравтодору" в розмірі 450 млн євро на новий проєкт, який передбачає подальшу реконструкцію дороги М05 Київ - Одеса в Одесу і будівництво північної об'їзної дороги Львова.

У свою чергу президент ЄБРР Сума Чакрабарті відзначив прогрес реформування в Україні, який триває, незважаючи на епідемію COVID-19, і закони про концесію і про відкриття ринку землі.