УКР
Новини
2 084 13

Склад делегації України в ТКГ посилили, інакше його не стали б оновлювати, - Кулеба

Введення до складу делегації України в Тристоронній контактній групі міністра Олексія Резнікова і діючих депутатів Верховної Ради має практичне значення.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

На думку міністра, склад делегації не оновлювали би без його посилення.

"Я завжди позитивно ставлюся до будь-якого посилення позицій України на міжнародній арені. Якби ці зміни не означали посилення, то вони б просто не робилися", — заявив Кулеба.

Зокрема, керівник МЗС позитивно відгукнувся про постать віцепрем'єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова у складі делегації. За його словами, це створює вертикаль не тільки "напрацювання рішень", а й їх реалізації.

Також міністр відзначив роль нардепів в делегації.

Читайте також: Переговори в ТКГ стосовно Донбасу тепер відбуватимуться і під парламентським контролем, - "слуга народу" Третьякова

"Ви бачите появу представників парламенту, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що парламент має бути безпосередньо залучений до тих рішень, які напрацьовуються в Тристоронній контактній групі", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994—2005 роках Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Автор: 

Кулеба Дмитро (3606) Тристороння контактна група (827)
Топ коментарі
+3
всьо договорєно, ці їдуть утрясати дєталі
показати весь коментар
05.05.2020 23:01 Відповісти
+2
мета-найшвидша легалізація терористів?
показати весь коментар
05.05.2020 22:36 Відповісти
+1
показати весь коментар
05.05.2020 22:34 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
05.05.2020 22:34 Відповісти
мета-найшвидша легалізація терористів?
05.05.2020 22:36 Відповісти
Гарні перемовини почав Петро,цей Мінськ буде вічним,бо як казав Барига--Альтернативи Мінську нема.
05.05.2020 22:41 Відповісти
Ты бы штаны с утра провероил.Сухие ,порох тебе туда не наложил?
06.05.2020 08:46 Відповісти
Кское же это усиление без ермака и сивохо?
05.05.2020 22:44 Відповісти
05.05.2020 23:01 Відповісти
Все домовлено в Парижі, Омані. Лишилось впихнути роздовбаний Донбас, як розграбовані кораблі. Хавайте зелені, будете платіть і за того парня. За то не стрєляют (по них).
05.05.2020 23:13 Відповісти
"... заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Юлия Свириденко (представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам)" Ми шо вже починаємо торгувати з сепарнею?

"... председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат, партия "СН", Галина Третьякова (представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам)" Права яких ветеранів вони там збираються обголорювати?

Посилили депутатами. Це ви про трьох "слуг урода". "Гарна групка" підкацапників- капіулянтів зібралась
05.05.2020 23:25 Відповісти
Макфлай слухай сюди!Ты должен срочно лететь в Украину в 2020й и предотвратить создание ТГК по Донбассу.Скажешь украинцам,що москали,не уйдут с Домбабве на условиях Украины.Если Украина согласится на мордовские условия,то её ждёт разграбленный,нищий и пустой ландшафтный регион с боевиками в форме полиции.Который москали устали содержать и хотят скинуть,як камень на шею со всеми проблемами Украине.От Украины,требуется,только подпись в документ,которая выводит москалей из позиции стороны конфликта.Эта подпись,лишает Украину,требовать какую бы то ни было компенсацию с Мордора и превращает конфликт с Мордором во внутренний.На все обращения Украины в ООН,москали будут ссылаться на этот документ,который будет освобождать их от ответственности за все те преступления,которые москали совершали в Донбассе.Давай Марти,торопись и удачи тебе.А да!Ще скажи им,що мира они всё равно не получат.А получат,закреплённый плацдарм для москалей.Этот документ, изменит не только судьбу Украины,но и всего Мира по многим вопросам, и отношением к ним.Эта технология гибридной войны,погубит Землю.

Склад делегації України в ТКГ посилили, інакше його не стали б оновлювати, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7554
05.05.2020 23:59 Відповісти
Бажано турне в одну сторону на х...
06.05.2020 07:28 Відповісти
Жаль Гиви и Моторола преждевременно ушли, а то бы усилили группу.
06.05.2020 08:29 Відповісти
 
 