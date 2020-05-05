Склад делегації України в ТКГ посилили, інакше його не стали б оновлювати, - Кулеба

Введення до складу делегації України в Тристоронній контактній групі міністра Олексія Резнікова і діючих депутатів Верховної Ради має практичне значення.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю Радіо НВ, інформує Цензор.НЕТ.

На думку міністра, склад делегації не оновлювали би без його посилення.

"Я завжди позитивно ставлюся до будь-якого посилення позицій України на міжнародній арені. Якби ці зміни не означали посилення, то вони б просто не робилися", — заявив Кулеба.

Зокрема, керівник МЗС позитивно відгукнувся про постать віцепрем'єр-міністра України — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова у складі делегації. За його словами, це створює вертикаль не тільки "напрацювання рішень", а й їх реалізації.

Також міністр відзначив роль нардепів в делегації.

"Ви бачите появу представників парламенту, що дуже важливо, тому що ми розуміємо, що парламент має бути безпосередньо залучений до тих рішень, які напрацьовуються в Тристоронній контактній групі", — сказав Кулеба.

Нагадаємо, 5 травня президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Українську делегацію в ТКГ очолює президент України в 1994—2005 роках Леонід Кучма. До складу делегації також увійшли: віцепрем'єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації), глава комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Мережко (заступник глави делегації), заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі із соціально-економічних питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань), заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань), голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).