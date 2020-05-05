УКР
Єрмак закликав голів ОДА складати списки "талановитих і амбіційних" молодих людей для просування їх у владу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів традиційну селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій. У ній також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави та народні депутати. Учасники обговорили створення регіонального кадрового резерву для центральних органів влади.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ОП.

У повідомленні наголошується: "Андрій Єрмак запропонував керівникам областей запровадити посади заступників щодо роботи з талановитою молоддю. Саме вони можуть зайнятися формуванням списку амбіційних молодих і професійних людей з областей для роботи на державу.

"Сьогодні є декілька позицій навіть в уряді, які досі лишаються вакантними. Знайти професійну людину з високими моральними цінностями, яка готова присвятити себе роботі на державу, не так просто", – зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, в країні склалася така кадрова політика, при якій молоді зі столиці легше почати будувати кар’єру у центральних органах влади. Натомість багато молодих талантів залишається на периферії. А тому вкрай необхідно залучати їх до державотворчих процесів.

Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов повідомив, що пошук кадрового резерву почався два місяці тому. Після цього керівництво областей надало список з майже 300 потенційних кандидатів. Але серед них лише декілька десятків осіб відповідали вимогам.

"Ми останні два місяці справді зосереджувалися на роботі з протидії коронавірусній хворобі. Зараз ми маємо ще раз активізуватися й додати нові списки", – заявив він.

Андрій Єрмак підтримав ідею активізувати пошук кадрів у регіонах і наголосив на неперервності цього процесу.

"Ви на місці краще бачите людей, які заслуговують на те, щоб підніматися по кар’єрній службі", – підкреслив він.

Також на нараді Андрій Єрмак попросив у керівництва областей надати імена українських медиків, які загинули під час боротьби з епідемією COVID-19. За словами керівника Офісу Президента, держава вшанує пам’ять цих людей.

Автор: 

кадри (318) Єрмак Андрій (1427) Офіс Президента (2060)
Топ коментарі
+46
Нет. Предварительный план продаж составить хочет. Определить спрос на вакантные должности. Чтобы цену сложить.
показати весь коментар
05.05.2020 23:07 Відповісти
+39
показати весь коментар
05.05.2020 23:13 Відповісти
+30
а чо??? арахамии кончились???)))
показати весь коментар
05.05.2020 23:01 Відповісти
Єто дети прославленных олигархов, и внуки вертухаев в лагерях, правнуки известных большевиков.
показати весь коментар
06.05.2020 08:12 Відповісти
Если он не знает у нас есть целый Фонд зайнятости он за бюджетные деньги подбирает кадры а если этот фонд не справляется то зачем вы все там
показати весь коментар
06.05.2020 07:04 Відповісти
Ща каак ломанут!!
В очередь, сукины дети!
🤣
показати весь коментар
06.05.2020 07:52 Відповісти
А потом с родителями "талантливых детей" поговорит брат Ермака. Он же поставит точки над "ї"
показати весь коментар
06.05.2020 08:09 Відповісти
Так братан его идеально подходит.И талантлив и амбициозен.
показати весь коментар
06.05.2020 08:12 Відповісти
Там все по блату...! Лучшие (талантливые и амбициозные) уедут...
показати весь коментар
06.05.2020 08:14 Відповісти
Списки "талантливых и амбициозных" молодых людей для продвижения их во власть...

В СССР это называлось номенклатура
показати весь коментар
06.05.2020 08:21 Відповісти
И шоу на ТВ организовать на подобие:
Єрмак закликав голів ОДА складати списки "талановитих і амбіційних" молодих людей для просування їх у владу - Цензор.НЕТ 8430
показати весь коментар
06.05.2020 08:28 Відповісти
Не у д"Ермака очевидное психическое болезненное обострение : - то он просит террористов из ОРДЛО создать списки честных представителей ОРДЛО для Консультационного совета, а потом обращается к властвующим парикмахерам, свадебным фотографам, коррупционерам чтобы те создали списки "талантливых и амбициозных"
П.С. Но есть и позитив в этой "новости" д"Ермак использовал слова "список" вместо полюбившегося чиновникам слова "реестр "
показати весь коментар
06.05.2020 08:34 Відповісти
Що ж таке? Невже в "студентській лізі сміху" кадри закінчились? Чи всі студенти зараз на скейтах та електросамокатах з великими рюкзаками піцци розвозять аби якусь копійку заробити?
показати весь коментар
06.05.2020 08:50 Відповісти
Подобные наберут Подобных , а таланты уедут где талантливые отберу талантливых и буден Страна жить в Средневековье , а Другая прогрессируя развиваясь.
показати весь коментар
06.05.2020 09:20 Відповісти
Это как Фальоса Кароль продвигать будут?
показати весь коментар
06.05.2020 09:34 Відповісти
Та що там складати, беріть Сівохо, трьох боксерів: Цвяха, Вусатого, Ломатого і не забудьта покійного Моторилу. Якраз те, що потрібно.
показати весь коментар
06.05.2020 09:39 Відповісти
Этот "государственный деятель" (пока ещё) несёт полную ахинею.
Оцените уровень его совкового мышления.
Дядя, это же не КВН. Одного талантливого уже выбрали, хватит.
Если тебе нужны проф кадры, найми рекрутинговое агенство чтобы они подобрали кандидатов на должность. Все!
Ох уж эти клоуны, что б вы...
показати весь коментар
06.05.2020 09:42 Відповісти
Складайте списки і подайте Денису. Він дорого з голови не візьме, тільки за співбесіду, а там по сходах і вверх на карячках бо ліфт зелений зламався. Але сильно не парьтеся бо нам потрібен ЦУШКО ВАСЯ
показати весь коментар
06.05.2020 12:33 Відповісти
