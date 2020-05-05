Ще 41 випадок COVID-19 виявили на Дніпропетровщині, 35 із них - у Кривому Розі, - голова ОДА Бондаренко

Коронавірус 5 травня підтвердили ще у 41 жителя Дніпропетровської області.

Як повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, два нові випадки зафіксували у Дніпрі, 35 - у Кривому Розі, ще чотири - в Софійському районі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Всього в регіоні виявили 519 випадків захворювання на коронавірус, 70 осіб вже одужали, 4 померли.

Нагадаємо, в Україні за добу 4 травня зафіксували 366 нових випадків інфікування коронавірусом, а загальна кількість заражених перевищила 12,6 тис. осіб.

