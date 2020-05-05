Велика Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу

За даними Національного бюро статистики Великої Британії загальна кількість жертв коронавірусу в країні перевищила 32 тисячі осіб. Зараз це найбільший показник смертності в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Дані бюро включають випадки смерті з підозрою на Covid-19 вдома, в будинках для людей похилого віку та хоспісах. Вони випускаються щотижня і приходять із запізненням порівняно з щоденними зведеннями міністерства охорони здоров'я, які фіксують смерті тільки в лікарнях.

За даними ONS на 24 квітня, в Англії й Вельсі померло 29 648 осіб (в їхніх свідоцтвах про смерть фігурував діагноз Covid-19), а з урахуванням летальних випадків у Шотландії і Північній Ірландії підсумкова цифра становила 32 313 осіб.

За даними британського міністерства охорони здоров'я, які були озвучені ввечері в понеділок, кількість померлих від коронавірусу досягло 28,7 тисяч, збільшившись за добу на 288 осіб. За даними Університету Джонса Хопкінса на ранок вівторка, в Британії померло трохи більше 28,8 тисяч осіб (для порівняння, в Італії - трохи більше 29 тисяч).

Читайте також: Пік епідемії коронавірусу у Великій Британії пройдено, - Джонсон

Незважаючи на різні методи розрахунків смертності в різних країнах, свіжа статистика ONS може свідчити про те, що реальна кількість жертв коронавірусу може бути ще більшою, і Британія вже вийшла на перше місце за смертністю від коронавірусу в Європі.

На тлі всього цього британська опозиція продовжує критикувати уряд за те, що він повільно відреагував на спалах коронавірусу і занадто пізно запровадив обмежувальні заходи, а також не зміг забезпечити масове тестування населення і надати достатньо захисного обладнання для працівників лікарень.

Читайте також: На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА