УКР
Велика Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу

За даними Національного бюро статистики Великої Британії загальна кількість жертв коронавірусу в країні перевищила 32 тисячі осіб. Зараз це найбільший показник смертності в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Дані бюро включають випадки смерті з підозрою на Covid-19 вдома, в будинках для людей похилого віку та хоспісах. Вони випускаються щотижня і приходять із запізненням порівняно з щоденними зведеннями міністерства охорони здоров'я, які фіксують смерті тільки в лікарнях.

За даними ONS на 24 квітня, в Англії й Вельсі померло 29 648 осіб (в їхніх свідоцтвах про смерть фігурував діагноз Covid-19), а з урахуванням летальних випадків у Шотландії і Північній Ірландії підсумкова цифра становила 32 313 осіб.

За даними британського міністерства охорони здоров'я, які були озвучені ввечері в понеділок, кількість померлих від коронавірусу досягло 28,7 тисяч, збільшившись за добу на 288 осіб. За даними Університету Джонса Хопкінса на ранок вівторка, в Британії померло трохи більше 28,8 тисяч осіб (для порівняння, в Італії - трохи більше 29 тисяч).

Читайте також: Пік епідемії коронавірусу у Великій Британії пройдено, - Джонсон

Незважаючи на різні методи розрахунків смертності в різних країнах, свіжа статистика ONS може свідчити про те, що реальна кількість жертв коронавірусу може бути ще більшою, і Британія вже вийшла на перше місце за смертністю від коронавірусу в Європі.

На тлі всього цього британська опозиція продовжує критикувати уряд за те, що він повільно відреагував на спалах коронавірусу і занадто пізно запровадив обмежувальні заходи, а також не зміг забезпечити масове тестування населення і надати достатньо захисного обладнання для працівників лікарень.

Читайте також: На COVID-19 у світі захворіли 3,3 млн осіб, 1 млн - одужали, 234,1 тис. - померли. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Велика Британія (5800) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+12
Я сьогодні промоніторив кацапські сайти на тему коронавірусу- там жопа.
А ще капець з водою в Криму.
показати весь коментар
05.05.2020 23:30 Відповісти
+10
Та якось по фіг. Україна в цьому році недоотримає 45 кв. км. води в вигляді опадів. Вже сьогодні рівень води в Десні найнижчий за всю історію - -6 метрів. В минулому році рівень грунтових вод в Чернігівській області знизився на 2 з хвостиком метри і велика кількість колодязів висохла. В цьому році буде набагато гірше ніж в 2019! ... А ЗЕгенерати продовжують вирубати ліси і "жити з таможні"... І той факт що окупованому Криму взагалі наступить повний водний пипець мене якось мало хвилює - якщо ми негайно не почнемо відновлювати ліси нам дуже скоро наступить такий же капець як і в Криму...
показати весь коментар
06.05.2020 00:06 Відповісти
+6
все цифры от авторитарных режимов -туфта. заполненные койки- это реальность.
что касется смертности - в развитых странах гораздо больше глубоких стариков, которые живут благодаря препаратам и хорошему уходу.Также там популярны дома престарелых, где просиходит заражение массово. Ковид выполняет свою селекционную миссию, прерывая исскуственное продление жизни людей с тяжкими болезнями и без иммунитета.
Что плохо у нкас- мрут люди в среднем намного моложе, чем в Европе.
показати весь коментар
06.05.2020 00:04 Відповісти
Плохо считаете. У них нет убытков от дурантина. А так - да, только "осень" будет нескоро.
показати весь коментар
06.05.2020 00:20 Відповісти
Очень бы хотелось, чтоб журналисты наконец перестали путаться в трёх соснах: смертность, летальность и заболеваемость. Злостное использование некорректно посчитанной летальности и величание её "смертностью" начинает раздражать.
показати весь коментар
05.05.2020 23:45 Відповісти
педалик так и не поднялся выше уровня рэкетирчика с базарчика
показати весь коментар
05.05.2020 23:47 Відповісти
а чого соромишся дати посилання на джерело? твоя новина лише в кацапських помийках висвічує. Брись за парєбрік, рогате!
показати весь коментар
05.05.2020 23:52 Відповісти
По словам мэра Киева Виталия Кличко, по прогнозам ученых, на коронавирус могут переболеть 35 млн украинцев, летальных случаев может быть от 1,2 млн до 1,6 млн граждан. Эти данные мэр Киева Виталий Кличко сообщил на внеочередном заседании Кабмина. Трансляцию вел телеканал "112 Украина".
https://www.youtube.com/watch?v=2j8m16odSxw
показати весь коментар
06.05.2020 00:01 Відповісти
По заверениям Кличко из бюджета Киева выделоено 900 миллионов на доплату медперсоналу но вот в реальности медперсонал выходит на протесті так как реально получает зарплату ниже на 30-40% чем до начала карантина. Куда делись деньги врачам (сейчас им начислили за апрель 5-7 тысяч) и медсестрам (3-4 тысячи)? Я подозреваю что все что говорит Кличко-Этинзон это "белый шум" ворюги...
показати весь коментар
06.05.2020 00:15 Відповісти
я бачив відео і чув цей бред кличка власними вухами)
показати весь коментар
06.05.2020 00:12 Відповісти
"британская оппозиция продолжает критиковать правительство за то, что оно медленно отреагировало на вспышку коронавируса и слишком поздно ввело ограничительные меры"



А у нас наоборот - критикуют за то, что ввели меры.
показати весь коментар
06.05.2020 00:25 Відповісти
И это еще не пик. В Британии многие люди забили на карантин. Есть достаточно кадров, которое считает, что Бил Гейтц готовит их к вживлению чипа в череп...отказываются носить маски и соблюдать гребаную дистанцию. Ну ну..А здесь в Канаде к таковым относятся все кавказцы, индусы и всякий саксонский треш...
показати весь коментар
06.05.2020 00:26 Відповісти
Кому интересно,Закаев рассказывает Сотнику,як переболел в Англии.
А. ЗАКАЕВ: «РОССИЯ К РАСПАДУ ГОТОВА»https://youtu.be/a_lg7BNM2Co
показати весь коментар
06.05.2020 01:07 Відповісти
Нехай подякують англійці - Франції, США і Китаю за створення штучного коронавірусу. Адже ще в 2015 році деякі вчені США попереджали - Астанавітєсь козли! Але їх інші вчені проігнорували. Великі гроші від великих медичних корпорацій їм розум замутили.
показати весь коментар
06.05.2020 06:42 Відповісти
Лять,прямо олимпиада по кроновирусу.
показати весь коментар
06.05.2020 07:27 Відповісти
"включают случаи смерти с подозрением на Covid-19 на дому, в домах престарелых и хосписах" Ну, що тут казати, там люди зазвичай і так помирають.
показати весь коментар
07.05.2020 11:10 Відповісти
"Данные бюро включают случаи смерти с подозрением........."
показати весь коментар
08.05.2020 12:09 Відповісти
