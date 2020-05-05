УКР
Бюджет-2020
19 896 92

Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський

За січень-квітень доходи загального фонду державного бюджету становили 44,2 млрд грн, витрати - 44,4 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook ексміністра фінансів Ігоря Уманського.

"Хроніки державного бюджету. План за доходами загального фонду за квітень не виконано на 17 млрд грн. За січень-квітень загальний фонд: доходи - 44,2 млрд грн, видатки - 44,4 млрд грн (зокрема захищені видатки не проведено на 17,9 млрд грн, незахищені на 22,9 млрд грн) Це все, що потрібно знати тим, хто шукає причини відсутності бюджетного фінансування за окремими напрямами. Зокрема медичним працівникам", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 травня Мінфін повідомив, що Державний бюджет в січні-квітні 2020 року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 33 мрд грн.

Автор: 

держбюджет (2513) Уманський Ігор (82)
Топ коментарі
+39
Чувакі, всьо чотко
План по доходам общего фонда госбюджета за апрель не выполнен на 17 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 8303
показати весь коментар
05.05.2020 23:50 Відповісти
+37
Сторонники Зеленского и "Сватами" удовлетворяться, а вот остальные вряд ли.
показати весь коментар
06.05.2020 00:05 Відповісти
+35
Гром грянул-медики и учителя крестятся. Первыми бежали за зелёную плесень голосовать-получайте.
показати весь коментар
06.05.2020 01:25 Відповісти
глистів треба вигоняти а не солодким годувати.
показати весь коментар
05.05.2020 23:51 Відповісти
Доберем у местных бюджетов, подумаешь
показати весь коментар
06.05.2020 00:20 Відповісти
Чувакі, всьо чотко
План по доходам общего фонда госбюджета за апрель не выполнен на 17 млрд грн, - Уманский - Цензор.НЕТ 8303
показати весь коментар
05.05.2020 23:50 Відповісти
А что, кто-то не верит?
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 6200
показати весь коментар
06.05.2020 08:28 Відповісти
А шо зебилам много надо?
Вон им с 1+1 сказали, что все деньги перечислены и что если не выплачивают, то это вина местных органов власти - мол задерживают на местах.....Хотя каким боком местные органы власти к деньгам перечисляемым из госбюджета и казначейским счетам непонятно!!!
Но зебилам главное, что им сказали и указали виновных, теперь они с упорством баранов будут тихо ненавидеть местные органы власти, которые решили насрать в компот бубочке и похерить самый великий карантин всех времен и народов
показати весь коментар
06.05.2020 09:33 Відповісти
План за доходами загального фонду держбюджету за квітень не виконано на 17 млрд грн, - Уманський - Цензор.НЕТ 7421
показати весь коментар
05.05.2020 23:57 Відповісти
Дождей просто не было, погода засушливая, ну ничего вот пойдут дожди и все образуется. 😔
показати весь коментар
06.05.2020 00:00 Відповісти
Сторонники Зеленского и "Сватами" удовлетворяться, а вот остальные вряд ли.
показати весь коментар
06.05.2020 00:05 Відповісти
Підкоректований бюджет 2020 передбачає витрати 1200 млрд грн.Якщо збирати як в квітні 42млрд то треба щоб в році було 30місяців.З такими поступленнями падіння ввп більше 50%.
показати весь коментар
06.05.2020 00:12 Відповісти
17 х 12 = 204 млрд грн за год недостача.
Придется одалживать 8 млрд долл.
показати весь коментар
06.05.2020 00:19 Відповісти
А закон про "рынок" земли они по вашему зачем продавливали?!
Эту дырку как то закроют "А после нас хоть трава не расти"
показати весь коментар
06.05.2020 09:36 Відповісти
Тю...17 лярдів??? Для Шмарклі це нічо...
показати весь коментар
06.05.2020 00:28 Відповісти
Великому будівництву-ще більша дупа.Епоху бідності змінила епоха виживання.
показати весь коментар
06.05.2020 00:51 Відповісти
щас март-апрель и может май ЕСВ никто не заплатит...
и будет...
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 4211
показати весь коментар
06.05.2020 01:20 Відповісти
Гром грянул-медики и учителя крестятся. Первыми бежали за зелёную плесень голосовать-получайте.
показати весь коментар
06.05.2020 01:25 Відповісти
люто плюсую
есть такие, были не пробиваемые...
теперь просто сижу и улыбаюсь...
показати весь коментар
06.05.2020 01:30 Відповісти
показати весь коментар
06.05.2020 09:29 Відповісти
а почєму платят дєпутатам, мерам , губєрнаторам, судьям , прокурорам, мєнтам-воврємя?
показати весь коментар
06.05.2020 01:30 Відповісти
патамушта ежели им не заплатить зарплату, они лично будут по хатам ходить и напрямую грабить. в отличие от нормальных мест, у нас "власть" - просто узаконенный рэкет и содержание бандитья.
показати весь коментар
06.05.2020 10:46 Відповісти
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 5313
показати весь коментар
06.05.2020 01:35 Відповісти
Так а спортивні музеї до кінця року у кожній області, шо також ні??
показати весь коментар
06.05.2020 01:37 Відповісти
Все умрем, но музеи построим!
показати весь коментар
06.05.2020 08:25 Відповісти
Да нормуль чо. Дайте ЗЕ еще год. Он просто еще не разобрался.
показати весь коментар
06.05.2020 01:39 Відповісти
Какая разница? Хуже не будет!
показати весь коментар
06.05.2020 01:54 Відповісти
А чого варто було чекати, коли економічний спад почався в Україні ще до вірусу? Зелені - майстри розмовного жанду.. Поки що вміло ''заговорюють зуби'' населенню.
показати весь коментар
06.05.2020 03:38 Відповісти
А кого это должно волновать? Зеленского с его командой наняли руководить страной, так пусть разруливают. Отмазки: "нету денег" тут не катят. Когда налоги собирают такие ответы не принимаются.
показати весь коментар
06.05.2020 04:14 Відповісти
Вы таки предлагаете, дать им еще годик для разруливания!? Вам кажется, что они мало порулили и них есть все шансы вырулить?
Какждый раз поражаюсь "вашей" тупости
показати весь коментар
06.05.2020 09:40 Відповісти
Какой годик? Камон! Людям сейчас деньги нужны а не через годик.
показати весь коментар
06.05.2020 10:47 Відповісти
Ну ведь на увеличение денег для МВД на время карантина нашли, или врачи не интересуют, не та каста?
показати весь коментар
06.05.2020 05:45 Відповісти
Быдло надо держать в узде, чтоб не гавкало, вот полиции и судьям увеличили финансирование.
показати весь коментар
06.05.2020 05:56 Відповісти
Не все учителя и тем более врачи, имеют навыки владения эбонитовой палочкой, вот денег и не получили!
показати весь коментар
06.05.2020 09:43 Відповісти
А, как же новых 500000 рабочих мест? А как же невиданный ремонт дорог - там десятки тысяч километров(а может всё таки миллиметров ) по заверениям презедента щеленского будут отремонтированы.
показати весь коментар
06.05.2020 05:47 Відповісти
Ремонт дорог не невиданный, а невидимый. По поводу щеленского (на "щ") вы правы - щель половая.
показати весь коментар
06.05.2020 09:32 Відповісти
Какое Вам финансирование, смотрите лучше видосики, а то Бакланову позвонит Зе
показати весь коментар
06.05.2020 05:58 Відповісти
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 633
показати весь коментар
06.05.2020 08:59 Відповісти
Г-н Уманский, власть должна уметь зарабатывать деньги. Ваш ЗЕВова - это "директор" фабрики под названием Украина. Не умеете ? Уходите.
показати весь коментар
06.05.2020 06:25 Відповісти
Уманський пішов з посади більше місяця тому.
показати весь коментар
06.05.2020 06:31 Відповісти
власть и сейчас умеет зарабатывать деньги. Прибыль государства = твоим личным убыткам. Даже НДС который в Украине на еду 20% хорошо показывает отношение этого государства лично к тебе.
показати весь коментар
06.05.2020 07:28 Відповісти
нужно переходить на ПОЛНЫЙ БЕЗНАЛ и тотальное электронное декларироварие, замену НДС налогом с продаж, уменьшением всех ставок налооов на 1/3 (треть), с возможным дальнейшим их уменьшением за счет 100% их собираемости, тогда будут деньги в бюджете и будет нанесен серьезный удар по воровству и коррупции - это единственный эффективный путь к экономическокму процветанию страны!
показати весь коментар
06.05.2020 06:31 Відповісти
ты шо, а с чего они кормится будут, а как же зубожилий народ? он же сразу станет состоятельным))) а как субсидии получать на квартиры по 200м2?))) низя так вот в чистую
показати весь коментар
06.05.2020 07:03 Відповісти
это я пишу про теорию, а так я в курсе, что воры никогда себе сами руки не отрубят!
показати весь коментар
06.05.2020 08:30 Відповісти
Для начала нужно выйти из карантина. А тут ещё и некоторые зубожилые депутаты требуют срочно медиков застраховать по миллиону долларов каждого и предпринимателям выдать по три тысячи долларов на руки, как в штатах . Я тоже собственно за. Но тогда до этого этому депутату не нужно было пять лет воровать хотя бы.
показати весь коментар
06.05.2020 08:28 Відповісти
пандемия очень хороший повод для отказа от наличности, как источника распространения инфекции, а что касается безответственных обещаний "каждой бабе по два мужика" /бабла и благ всем и много/, то в принципе я не против, только реалии таковы - это пока невозможно в принципе!
показати весь коментар
06.05.2020 08:42 Відповісти
то есть по 4 тыс уе зар.платы от зели это нормально а страховка медиков на время карантина это популизм?))) кстати порох говорил про 100 окладов а зе команда предложила 300. так что танюша опять гол не в те ворота)))
показати весь коментар
06.05.2020 18:42 Відповісти
а простите, я не совсем в курсе, помоему это не так работает, и бюджет на этот год состоит из денег собранных за прошлый? ну вроде как радость от недополученых денег в апреле мы должны ощутить только в следующем году, или деньги все?
показати весь коментар
06.05.2020 07:18 Відповісти
Ты реально совсем не в курсе.))
показати весь коментар
06.05.2020 08:17 Відповісти
Теоретически есть сравнительные финансовые макроэкономические расчеты реальных затрат на содержание медицинской отрасли и рыночного реального дохода государства от вылеченных больных, а также упущенной выгоды при недолечивании больных и потери их трудоспособности по отраслям медицины. Покажите эти расчеты, если они есть, в СМИ, уважаемые правители. Какой % экономии для страны при сокращениях медперсонала в разгар эпидемии? И это при том, что у нас постоянно какая-нибудь эпидемия. И не забывайте, что у наших медиков самая низкая зарплата в мире. Стыдно ее иметь в большой европейской стране. О "высокой" зарплате медиков вспоминают только когда нужно платить по счетам за медуслуги. Никто не может поверить как можно на такой мизер жить... Сало при высокой его стоимости все равно купят, а на своем здоровье можно сэкономить. До определенного времени... А тарифы на мед услуги? Какой умник ис проводил, кто реально считал? Назовите автора! И давайте ВСЕ будем платить положенные налоги, чтобы не уезжали специалисты за рубеж и не приходилось кричать караул и "доктор, спасите". А также правильно этими финансами управлять...
показати весь коментар
06.05.2020 07:26 Відповісти
Гнать гнусавого ублюдка!!!
показати весь коментар
06.05.2020 07:40 Відповісти
А вы подумайте сначала, почему нет дохода в бюджет. Включите телевизор хотя бы. Посмотрите на ситуацию по коронавирусу во всем мире. Или вы с мозгами не дружите?
показати весь коментар
06.05.2020 08:25 Відповісти
А кто в 2019 вашему Бубочке в штаны срал?
показати весь коментар
06.05.2020 08:33 Відповісти
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 4698
показати весь коментар
06.05.2020 08:56 Відповісти
Ким чен Вов.
показати весь коментар
06.05.2020 11:44 Відповісти
Об такую будку очень удобно кирпичи ломать,что думаю вскорости мы и увидим.
показати весь коментар
06.05.2020 17:09 Відповісти
Зеленым нужна эпидемия именно для того, чтобы как-то скрыть свои провалы. Зеленые крадут так, как даже януковичу не снилось. А что не могут украсть, разрушают. Результат - огромный дефицит бюджета еще в январе. И чтоб его как-то скрыть, придуман "карантин". Против коронавируса он не работает, зато отлично помогает зеленым обделывать свои делишки.
показати весь коментар
06.05.2020 11:03 Відповісти
В отличии от вас,телевизорный вы наш эксперд,у меня голова работает,и нажодится там где ей и положено быть.А вот вам бы я посоветовал,для того чтоб ваша голова перестала выполнять роль задницы,для начала выключите свой телевизор.Я понимаю,быть жертвой телеящика трудно,даже не знаю поможет вам это или нет,скорее второе,но со своими мозгами,поклонница Членограйской стаи,у вас ещё есть шанс стать именно хомо сапиенсом,а не остаться хомо туписмусом.
показати весь коментар
06.05.2020 17:07 Відповісти
Надеюсь, пенсии израильтянам платятся сполна?
показати весь коментар
06.05.2020 07:57 Відповісти
Если так пойдёт и дальше, то зелёная шобла в этом году соберёт в бюджет не более 50-60 процентов от запланированного... Это полный писец и реальная катастрофа.

Бачили очі, що купували, тепер їжте, хоч повилазьте!

Скільки серед вчителів та медиків було агітаторів за віслюка та квартальну шоблу?
Недолугі, ви ще будете згадувати 17-19 рік при Порошенко, як роки небувалого добробуту...

ЗеБіли, ви зробили це разом!
показати весь коментар
06.05.2020 08:26 Відповісти
Прикинь, такая ситуация во всем мире. Пандемия называется, которая ведёт к падению экономики и рынков
показати весь коментар
06.05.2020 08:30 Відповісти
Дура, бред не неси, у шмаркли и его шоблы и провал в наполнении бюджета, и прекращение роста ВВП, и падение промышленности начались ещё осенью прошлого года, когда никакого коронавируса и пандемии еще и в планах не было.
показати весь коментар
06.05.2020 08:52 Відповісти
Осенью прошлого года был пэтин бюджет. Сразу видно, кто здесь дура, Мора
показати весь коментар
06.05.2020 09:30 Відповісти
Идиотка, почему же при Петре бюджет исполнялся, казна наполнялась, а при твоём Зе-говне уже осенью был провал?

Ещё раз,дура, бюджет принимает парламент, президент его только подписывает, а исполняет правительство.

Ещё раз,идиотка,почему при Порошенко бюджет исполнялся, а при твоей шмаркле бюджет провален еще с осени 19 года без всякого вируса и пандемии?
показати весь коментар
06.05.2020 09:36 Відповісти
Твой осел Оманский и его шобла не исполняют никакой бюджет, ни Пэтра, ни свой, потому как полные импотенты, профаны и мудачье.
показати весь коментар
06.05.2020 09:43 Відповісти
Не обращай на нее внимание,ты же видишь это ЗЕбуиновая прокладка.Спорить с ней это все равно что тыкать палочкой в кучу дерьма.Дело бесполезное,противное и...ну короче ты меня понимаешь))
показати весь коментар
06.05.2020 17:12 Відповісти
Сразу видно поклонника бубочки-цифры и отсчеты по экономике заменяет местная скабеева с г+г.
показати весь коментар
06.05.2020 09:57 Відповісти
При Пете бюджет наполнялся, несмотря на войну. И на вооружение армии огромные деньги находились. Петя принял казну с 700 тыс.грн., оставил с 20 млрд.долл.
А Зеля уже в ноябре сел на сраку.
показати весь коментар
06.05.2020 12:09 Відповісти
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 9150
показати весь коментар
06.05.2020 08:36 Відповісти
Запад понял, что Зеленский полностью повторяет траекторию Порошенко, только быстрее Май 6, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/05/%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d0%b0%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%8f%d0%bb-%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%bf.html#comments Комментарии: 1
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 7433Для Запада Зеленский - это бессмысленный президент, дитя олигархического компромисса, при котором будут невозможны никакие реформы, а коррупция будет процветать.
Снаряды начинают рваться все ближе и ближе…
Об этом https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2330602073916224&id=100008993618796 написал намедни в Фейсбуке политический и экономический эксперт Андрей Головачев.
Вчера в известном аналитическом центре Atlantic Council (США) была опубликована знаковая статья английского эксперта Дэвида Кларка про Зеленского. Статья сопровождается красноречивым фото (см):
«Зробимо iх ще раз»
Суть статьи сводится к нескольким мыслям:
- окружение Зеленского, которое он привел с собой из «Вечернего квартала», уже коррумпировано и использует свою власть для давления на суды в пользу своих бизнесов;
- Зеленский, кажется, лично не коррумпирован, но потерял контроль над своим окружением;
- Зеленский повязан с Коломойским, потому что последний помог ему стать Президентом и поэтому не готов занять принципиальную позицию в деле Приватбанка.
И главный вывод автора: Зеленский не выполняет своих обещаний бороться с коррупцией и не выполнит, если не займет принципиальную позицию по отношению к своему коррумпированному окружению. Занавес!
Примечательно, что Зеленский полностью повторяет траекторию падения Порошенко, только быстрее. На Западе стали писать, что окружение Порошенко коррумпировано, а сам он безгрешен, только через два года. А про Зеленского стали писать уже через год.
Следующий этап - это намеки, что Президент знает о коррупции своих подчиненных, но не принимает меры .
И заключительный этап - это мягкие намеки, что президент, возможно, сам лично тоже не безгрешен. Это предложение - собирать вещи и даже не мечтать о втором сроке
Все эти этапы прошел Порошенко. Похоже, что пройдет их все и Зеленский, только в рапиде: снаряды уже начинают рваться все ближе и ближе.
Во всяком случае, для Запада уже нет никакой интриги в вопросе: «Who is Mr. Zelensky?»
Для Запада Зеленский - это бессмысленный президент, дитя олигархического компромисса, при котором будут невозможны никакие реформы, а коррупция будет процветать.
показати весь коментар
06.05.2020 09:14 Відповісти
Дорогой Зеля!
Ещё добавь 50 тысяч врачей и 333 больницы - ты же добрый и заботишься!
показати весь коментар
06.05.2020 09:55 Відповісти
Кланклоунов оказался талантлив и эфективен только в одном- пи*****е денег
показати весь коментар
06.05.2020 09:55 Відповісти
Нужно срочно заканчивать карантин, иначе будет экономическая катастрофа, которая в разы перевысит потери от короновируса. Тем более это коронобесие это старческий маразм Билла Гейтса и Сороса, самая большая информационная утка в истории человечества!
показати весь коментар
06.05.2020 10:04 Відповісти
о, дурачков подвезли...
показати весь коментар
06.05.2020 18:11 Відповісти
вот жеж нарулили зелёные мародёры
показати весь коментар
06.05.2020 10:07 Відповісти
а звідки ж його поповнювати той бюджет якщо життя у будь якій формі в Україні зелені бобіки зупинили??
показати весь коментар
06.05.2020 11:20 Відповісти
Читаешь любую тему и диву даешься какие все постящие патриоты.Что не пост,то Зеленский и команда ховнюки.
И у меня возникает вопрос,а где же делись те 73% за него проголосовавших,как он умудрился столько набрать? У нас на форумах "патриоты" переобуваются быстрее чем в парламенте депутаты.
показати весь коментар
06.05.2020 11:47 Відповісти
У тебя другое мнение?)))
Или ты считаешь,что те кто проголосовал за ЗЕурода,должны теперь подобно тебе облизывать Бубочке зад и подобострастно заглядывать ему в его лупоглазые беньки?))
На твой следующий вопрос отвечу сразу.
Да,я голосовал за Порошенко и горжусь тем,что не отношусь к той тупорылой прослойке недонаселения проголосовавших не головой а жопой.Имею ввиду и тебя и всю вашу 73%-ю пидоту.
показати весь коментар
06.05.2020 17:18 Відповісти
Что тебе объяснять,если у тебя хватило ума увидеть в списке из кандидатов только 2 фамилии? Мне ваши терки,кто круче коричнево-шоколадные или зелено-салатовые непонятны,я в сортах овна не разбираюсь.
показати весь коментар
06.05.2020 17:24 Відповісти
Конечно не разбираешься,ты ж и есть гамно зелёного цвета.А у гамна мозгов нет.
показати весь коментар
06.05.2020 21:53 Відповісти
Укуси и меня за какашку и успокойся!
показати весь коментар
06.05.2020 22:03 Відповісти
Как можно говно укусить за говно??)))
Это надо быть говноедом как ты))))
показати весь коментар
07.05.2020 07:16 Відповісти
вся відповідальність за провал медреформи несе Зеленський,він та його монобільшисть готували цей бюджет ,все було запрограмовано.
показати весь коментар
06.05.2020 12:21 Відповісти
ЩО ВИ ПІДНОСИТЕ ЛЮДЯМ? Ви в редакції хоч би ЧУТЬ-ЧУТЬ розумієте бюджет? Читайте свою писанину: За январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн, расходы - 44,4 млрд грн.
Хіба ви не орієнтуєтеся в показниках бюджету? адже тільки за січень доходи склали 50 млрд грн, ще за лютий - 71, той же Уманський у березні забезпечив 88, у квітні вже виконали 104 (із допомогою НБУ, який перерахував у бюджет понад 42 млрд грн).
І в такому аспекті ВЕСЬ ваш виклад і набирає стільки коментарів. Про що вони?
За січень-квітень доходи виконані в сумі 315 млрд грн при плані 356 або на 88 %.
Читайте уважно Уманського, якого ви наводите. Він наводить показники НЕДОВИКОНАННЯ ПЛАНІВ доходів і видатків..

Ви мені вибачте, звичайно, за пряму мою Хранцузьку, але ж так не можна давати аналіз Це ж абсурд. Источник: https://censor.net/n3193605
показати весь коментар
06.05.2020 12:22 Відповісти
пан Микола, у Вас також щось не те з цифрами:
"у квітні вже виконали 104" що це? у минулому мicяцi в загальний фонд надiйшло 90,9 млрд.гривень, в березні надходження склали 78,4 млрд грн.

за перiод сiчень-квiтень, читайте уважнiше - -44 млрд. - це мiнус 44 млрд. це недобрано у бюджет Зе-шоблою,а не загальна сума. дефiцит вiд плану за чотири мiсяцi майже 12 вiдсоткiв.

а перше речення "за январь-апрель доходы общего фонда государственного бюджета составили 44,2 млрд грн" дiйсно потрiбно виправити, слушне зауваження.
потрiбно дописати дефiцит доходiв бюджету.
показати весь коментар
06.05.2020 12:51 Відповісти
Ми з вами різними категоріями говоримо про бюджет. Треба знати Бюджетний кодекс України, який ВИЗНАЧАЄ, що державний і місцеві бюджети МОЖУТЬ формуватися по ЗАГАЛЬНОМУ і СПЕЦІАЛЬНОМУ фондах. То ми оцінюємо ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ чи загального фонду?
тому я навів показники БЮДЖЕТУ, якщо деталізувати виконання бюджету, то треба тоді називати, що доходи ЗАГАЛЬНОГО фонду у квітні становили 90,9 млрд грн при плані 107,9;
доходи спеціального фонду - 13.0 млрд грн при плані 9,7 млрд грн.

Адже треба розуміти, що загальний фонд не ХАРАКТЕРИЗУЄ весь бюджет, оскільки його (БЮДЖЕТУ) йде виконання за двома фондами.
Ми не визначаємо ДЕФІЦИТ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ. Це вираз невірний. Ми визначаємо ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ - це перевищення видатків за доходи.
Можна порекомендувати тільки уважніше читати Бюджетний кодекс, особливо 2 ст.
показати весь коментар
06.05.2020 16:40 Відповісти
звичайно, мова тут йде про державний бюджет, про загальний фонд, а не про місцеві бюджети.

але i в місцевих бюджетах Зе-шобла привела до катастрофи.
показати весь коментар
06.05.2020 16:52 Відповісти
Вам би краще було не шукати в ЗЕ-шобла катастрофи, а вивчати сутність бюджету та його аналіз. Або задайтесь питаннями, чому той же Уманський в березні міг виконати доходи бюджету до 88 млрд грн, а вже у квітні без НБУ одноразового вливання тільки нашкребли 60 млрд грн. В аналітичних матеріалах не повинно бути політики, а фінансовий аналіз, а там тільки числа складені цифрами і вони показують ХТО є ХТО. А якщо вже називати із 2020 р. імена, то треба в першу чергу назвати Маркарова, Верламов і Нефьодов. Знаєте їх?
показати весь коментар
06.05.2020 17:56 Відповісти
ХТО є ХТО вже давно добре зрозумiло.
показати весь коментар
06.05.2020 18:16 Відповісти
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 489
показати весь коментар
06.05.2020 12:31 Відповісти
http://n.kiev.ua/politicheskii-forum/93964-znai-zlodeev-moritelei.html#post1638040
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 7171
показати весь коментар
06.05.2020 13:45 Відповісти
Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський - Цензор.НЕТ 7727
показати весь коментар
06.05.2020 13:54 Відповісти
 
 