Провал бюджету з початку року - 44 мільярди, тому й не платять медикам, - Уманський

За січень-квітень доходи загального фонду державного бюджету становили 44,2 млрд грн, витрати - 44,4 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook ексміністра фінансів Ігоря Уманського.

"Хроніки державного бюджету. План за доходами загального фонду за квітень не виконано на 17 млрд грн. За січень-квітень загальний фонд: доходи - 44,2 млрд грн, видатки - 44,4 млрд грн (зокрема захищені видатки не проведено на 17,9 млрд грн, незахищені на 22,9 млрд грн) Це все, що потрібно знати тим, хто шукає причини відсутності бюджетного фінансування за окремими напрямами. Зокрема медичним працівникам", - зазначив він.

Нагадаємо, 5 травня Мінфін повідомив, що Державний бюджет в січні-квітні 2020 року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, в тому числі за загальним фондом дефіцит становив 33 мрд грн.