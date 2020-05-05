Одного українського воїна поранено, один зазнав бойової травми внаслідок ворожих обстрілів біля Авдіївки й Оріхового, - пресцентр ОС
5 травня внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій Об'єднаних сил поранено двох українських військовослужбовців
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Недалеко від населеного пункту Авдіївка було поранено одного воїна. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Поблизу населеного пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник зазнав бойового травмування.
Постраждалих воїнів оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу.
А в цей час привіт для ***** з Сирії.
"Новітні російські бойові машини були задіяні в наступальній операції сирійських урядових сил проти терористів. Однак сирійці потрапили в засідку, яку влаштували повстанці недалеко від кордону провінції Латакія, повідомляють http://patrioty.org.ua Патріоти України.
В результаті один Т-14 був знищений протитанковим ракетним комплексом. Також отримали пошкодження ще дві одиниці такої техніки. За даними джерела, "унікальний" танк був підбитий зі звичайного РПГ 20-річної давності. Ніякі системи захисту не спрацювали під час атаки."
В Сирии подбит первый российский танк «Армата»
---
По сообщениям СМИ, новейшие российские боевые машины были задействованы в наступательной операции сирийских правительственных сил против террористов. Однако сирийцы попали в засаду, которую устроили боевики недалеко от границы провинции Латакия. В результате один Т-14 был уничтожен противотанковым ракетным комплексом. Также получили повреждения еще две единицы такой техники.
По данным источника, уникальный танк был подбит из обыкновенного РПГ 20-летней давности. Никакие системы защиты не сработали во время атаки.
За порушення карантину, воно передало "привіт" меру Черкас, а ***** за порушення режиму тиші, слабо передати? Сцикло блд... Яке ж воно гидке..