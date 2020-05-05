Одного українського воїна поранено, один зазнав бойової травми внаслідок ворожих обстрілів біля Авдіївки й Оріхового, - пресцентр ОС

5 травня внаслідок обстрілу найманцями РФ позицій Об'єднаних сил поранено двох українських військовослужбовців

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Недалеко від населеного пункту Авдіївка було поранено одного воїна. Противник застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Поблизу населеного пункту Оріхове ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок обстрілу один наш захисник зазнав бойового травмування.

Постраждалих воїнів оперативно доставили в лікувальні установи і надали належну медичну допомогу.

