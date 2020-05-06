УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7590 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
6 253 60

Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України

Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України

Чутки про ймовірне скасування через пандемію COVID-19 безвізового режиму з ЄС для України безпідставні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ні від одного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців або, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими країнами - ми маємо безвізовий режим не тільки з Європейським союзом", - повідомив він.

Жовква також упевнений, що держави поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться ослаблення.

Наприкінці березня глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджував, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з Євросоюзом.

Автор: 

карантин (18172) безвізовий режим (1349) Євросоюз (14196) Офіс Президента (2060) Жовква Ігор (170) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 1202
показати весь коментар
06.05.2020 00:27 Відповісти
+18
Диму без вогню не буває.
показати весь коментар
06.05.2020 00:00 Відповісти
+11
как много режет это слово ************
- для маскалей - безвиз - это как "без ваты" ...или "без кацапов"
показати весь коментар
06.05.2020 00:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Диму без вогню не буває.
показати весь коментар
06.05.2020 00:00 Відповісти
вот именно....А сейчас самое время внести коррективы, так сказать.
показати весь коментар
06.05.2020 00:18 Відповісти
из за коронавируса беспочвенны, но есть и другие показатели и тут уже увы, ведь это же таки прикольно.
показати весь коментар
06.05.2020 00:07 Відповісти
как много режет это слово ************
- для маскалей - безвиз - это как "без ваты" ...или "без кацапов"
показати весь коментар
06.05.2020 00:15 Відповісти
Или на бутылке посидеть.Нах пшло😂🌷
показати весь коментар
06.05.2020 00:26 Відповісти
А чо ж ти сам під "гєйропєйскім" прапором ховаєшся? Де рідний триколор???
показати весь коментар
06.05.2020 00:27 Відповісти
А они очень стесняются своих тряпок на этом сайте.😄
показати весь коментар
06.05.2020 00:29 Відповісти
Хто сюди пустив кацапську свиню?
показати весь коментар
06.05.2020 00:31 Відповісти
Русский! Ану-кось залазий назад на стеклотару!

Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 3225
показати весь коментар
06.05.2020 01:53 Відповісти
Ну да, кацапу ближе все же гулаг.
показати весь коментар
06.05.2020 00:19 Відповісти
Зебильня - копает почву ...кидая вбросы для проверки нашей бдительности ..... ************ не спят ...будьте на чеку ...!!!!!!
показати весь коментар
06.05.2020 00:13 Відповісти
То навіщо про це казати?
показати весь коментар
06.05.2020 00:16 Відповісти
я так понимаю в свете последних событий, что рабочии визы украинцам и так раздают с радостью по мере потребностей. Так что...все может быть.
показати весь коментар
06.05.2020 00:16 Відповісти
...с Порошенко будет "Такого удара великий комбинатор давно не испытывал" (с)
показати весь коментар
06.05.2020 00:20 Відповісти
Ему - вообще никак. Население должно прочувствовать на своей шкуре по полной: что значит привести к власти блазеня.
показати весь коментар
06.05.2020 00:23 Відповісти
Кацап, пшел нах.
показати весь коментар
06.05.2020 00:32 Відповісти
Безграмотное чмо.
"пропОганды" учи хотя бы тот язык, который ты называешь своим
показати весь коментар
06.05.2020 00:44 Відповісти
Decalisse et mange ta merde, le tabarnac de salaud
показати весь коментар
06.05.2020 01:13 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 6713
показати весь коментар
06.05.2020 00:32 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 3951
показати весь коментар
06.05.2020 01:53 Відповісти
Полностью восстановить медрефрому Супрун. Пока это не сделано - пусть ЕС держит границы закрытыми. С этой "владой" помогает только большая финансовая дубина.
показати весь коментар
06.05.2020 00:21 Відповісти
так от упоротости своей они с радостью ринутся в объятия козломордии,вот что пугает
показати весь коментар
06.05.2020 00:26 Відповісти
Не вопрос. Просто не пускать обратно. На границе, при попытке въехать в Украину, объявить их "больными коронавирусом". За глупость надо платить; пусть платят потерей права на возвращение.
показати весь коментар
06.05.2020 00:28 Відповісти
а почему Вы так испугались? Там еще Саакашвили на подходе...Вот он то этого не допустит.
показати весь коментар
06.05.2020 00:32 Відповісти
Нічого страшного. Якщо буде якась проблема вимальовуватись, то Янелох, як президент, все вирішить. Це ж його сфера впливу
показати весь коментар
06.05.2020 00:22 Відповісти
Так Шмигаль сам ввів візи для виїзду українців....не пущать.. малова-то даєте...
показати весь коментар
06.05.2020 00:24 Відповісти
Вони без наших заробiтчан пропадуть.
показати весь коментар
06.05.2020 00:24 Відповісти
классно. То есть их этим можно будет шантажировать. Отличный ход, кэп.
показати весь коментар
06.05.2020 00:36 Відповісти
Нет. Просто придется им своим работникам платить нормальные деньги.
показати весь коментар
06.05.2020 01:12 Відповісти
Kстати, а чего это вместо Ермака теперь выступает зам ?
Неужели уволили столь ценного работника ?
показати весь коментар
06.05.2020 00:25 Відповісти
Когда нефть и доходы Роисси рекордно обвалились, Зеленский "вдруг" решил начать закупать у неё бензин. Кто ж ещё поможет рашистам оккупировать Украину и убивать украинцев, если не украинский **********Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 1202
показати весь коментар
06.05.2020 00:27 Відповісти
Перділи гусенята... Десь тиждень чи трохи більше тому я написав у приємній темі про мінусову ціну на кацапську нафту, що Віслюк може кинутися рятувати мишобратів.
Блть, наврочив
показати весь коментар
06.05.2020 01:23 Відповісти
И томос еще конфисковать. Начнем с нуля.
показати весь коментар
06.05.2020 00:37 Відповісти
начинать надо было вешать в 91 м
показати весь коментар
06.05.2020 00:44 Відповісти
Уточню, если кто не понял - на главной стеле Украины, в самом центре Киева!
показати весь коментар
06.05.2020 00:47 Відповісти
Взад до УССР !
показати весь коментар
06.05.2020 00:43 Відповісти
Советскому народу Украины верить нельзя,у них нет государства ,а они управляют государством Украина,в то время когда Украинский народ на фронте защищает свою Родину, а у советских(русских) родина всегда была совдепия(россия) ,Украинскому народу нужно формироваться с первичных общин,а потом объединение общин может создавать громаду,а громада может легко ставить на место чужаков.которые не желают жить по законам Украины. ,а если не будет результата то можно чужаков выдавливать на их этническую родину,американцы и др. давно это практикуют
показати весь коментар
06.05.2020 00:50 Відповісти
Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України - Цензор.НЕТ 4002Розрахуються за газ - будуть Томос їсти.
Дешево і калорійно.
А там і кропива виросте, хроби після дощу вилазити почнуть.
Кожна паства вартує свого пароха...
показати весь коментар
06.05.2020 01:32 Відповісти
В Україні вже картопля взійшла, кропива зараз це хіба що у Вологді.
показати весь коментар
06.05.2020 05:52 Відповісти
Я молодую крапиву на салат собрал. Нравится мне. С домашним майонезом, домашними яйцами и огурцами.
показати весь коментар
06.05.2020 09:09 Відповісти
Прапор свій на рашистський поміняй!
Українці такого не пишуть
показати весь коментар
06.05.2020 08:43 Відповісти
МУДАГ ты!!
показати весь коментар
06.05.2020 09:07 Відповісти
Если честно, то я не слышал о таких слухах и поэтому считаю эту статью вбросом, чтоб проверить реакцию народа. А реакция скорее будет такая - быстрый полет Зеленского и его свор... в политическое небытие и ненависть основной массы украинского народа.
показати весь коментар
06.05.2020 02:33 Відповісти
45 млн перетинів кордону за рік, всі на роботу їхали?
показати весь коментар
06.05.2020 05:53 Відповісти
Ні................мабуть їхали на екскурсію в Польщу та інші країни ЄС.
показати весь коментар
06.05.2020 07:11 Відповісти
безвиза не будет, европе нужна дешевая рабсила
показати весь коментар
06.05.2020 05:49 Відповісти
У вас протирічя першої половини поста з другою. Та й не дуже вона дешева, якщо оплата більше ніж в Україні, просто потрібні працьовиті люди. Це ж не москалі, де навіть Пітер з Москвою будували іноземці.
показати весь коментар
06.05.2020 05:56 Відповісти
Тепер рабів будуть продавати дорого і поштучно на роботу на плантації закордонних обкомів.
показати весь коментар
06.05.2020 06:38 Відповісти
Значить, якісь обмеження будуть.
"Послухай, що скаже уряд і зрозумій все навпаки"
показати весь коментар
06.05.2020 08:44 Відповісти
Ты смотри сколько гавканья и визга понеслось с лаптестана.
показати весь коментар
06.05.2020 09:11 Відповісти
 
 