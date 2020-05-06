Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України

Чутки про ймовірне скасування через пандемію COVID-19 безвізового режиму з ЄС для України безпідставні.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ні від одного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців або, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими країнами - ми маємо безвізовий режим не тільки з Європейським союзом", - повідомив він.

Жовква також упевнений, що держави поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться ослаблення.

Наприкінці березня глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджував, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з Євросоюзом.