Заступник голови ОП Жовква спростував чутки про можливе скасування безвізу з ЄС для України
Чутки про ймовірне скасування через пандемію COVID-19 безвізового режиму з ЄС для України безпідставні.
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ні від одного нашого співрозмовника я не чув, що це стане підставою, щоб закрити кордон для українців або, тим більше, скасувати безвізовий режим. Так само, як, до речі, з іншими країнами - ми маємо безвізовий режим не тільки з Європейським союзом", - повідомив він.
Жовква також упевнений, що держави поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.
Нагадаємо, в березні ВООЗ визнала поширення коронавірусу COVID-19 глобальною світовою епідемією - пандемією, її епіцентр перемістився з Китаю в Європу.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Їх продовжено до 25 травня, однак з 11-го числа почнеться ослаблення.
Наприкінці березня глава МЗС України Дмитро Кулеба стверджував, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвіз України з Євросоюзом.
- для маскалей - безвиз - это как "без ваты" ...или "без кацапов"
"пропОганды" учи хотя бы тот язык, который ты называешь своим
Неужели уволили столь ценного работника ?
Блть, наврочив
Дешево і калорійно.
А там і кропива виросте, хроби після дощу вилазити почнуть.
Кожна паства вартує свого пароха...
Українці такого не пишуть
"Послухай, що скаже уряд і зрозумій все навпаки"