ВАКС обрав заставу в 5,255 мільйона гривень одному з фігурантів "справи Гладковського", - САП. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави одному з організаторів схеми розкрадання в оборонному комплексі через ТОВ "Оптимумспецдеталь", за яким також проходить колишній заступник секретаря РНБО Олег Гладковський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціальної антикорупційної прокуратури.

"У суді прокурор наполягав на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 23 млн гривень. Проте слідча суддя відмовила у застосуванні до фігуранта справи тримання під вартою та обрала іншу міру запобіжного заходу - а саме заставу у розмірі 5 млн 255 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Підозрюваний має:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

повідомляти детектива, прокурора або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора, суду;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним та свідками у справі;

здати паспорт для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю.

Термін дії запобіжного заходу - до 3 червня 2020 року.

У пресслужбі САП повідомляють, що питання про оскарження запобіжного заходу буде вирішене після ознайомлення з повним текстом рішення суду.

В трансляції йдеться про керівника ТОВ "Оптимумспецдеталь" Віталія Жукова.

Нагадаємо, 17 жовтня Гладковського затримали співробітники НАБУ після спроби виїхати з країни. Як повідомили в НАБУ, його затримано за підозрою в зловживанні службовим становищем.

18 жовтня Гладковському оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України.

19 жовтня Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про взяття під варту на 60 днів Олега Гладковського з можливістю внесення застави в розмірі 10,6 млн гривень.

21 жовтня за заарештованого колишнього заступника РНБО України Олега Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн гривень.

Того ж дня він покинув Лук'янівське СІЗО Києва, де утримувався під вартою за рішенням суду.

30 квітня 2020 року в НАБУ заявили, що повідомили про підозру у справі "Оптимумспецдеталі", відомій також як "справа Гладковського", 6 особам, зокрема колишньому заступнику міністра оборони.