3 995 90

До кінця року в кожній області мають створити спортивний об'єкт, присвячений досягненням місцевих чемпіонів, - Єрмак

Державний проєкт з робочою назвою "Україна - чемпіон!" передбачає створення в кожній області об'єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену або спортсменам з цього регіону.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Це буде культова споруда, поруч з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд", – сказав керівник Офісу Президента.

Він додав, що цей проєкт необхідно реалізувати протягом року.

"Дуже важливо – і я хочу це підкреслити, – щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу та пошану від суспільства й держави", – зазначив керівник ОП.

Він уточнив, що такі споруди повинні стати "магнітами", які вплинуть на розвиток у регіоні не лише спорту, а й таких сфер, як туризм.

Єрмак ініціював створення робочої групи, яка займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об'єктів, які включать в проєкт, і імен спортсменів для їхнього вшанування.

Участь у зустрічі також взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, призер Олімпійських ігор і народний депутат Жан Беленюк, радник керівника ОП з питань спорту Олена Говорова та член парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ольга Саладуха.

Автор: 

+39
До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак - Цензор.НЕТ 2314
показати весь коментар
06.05.2020 01:28 Відповісти
+34
писец. страна катится в жопу а эти уроды о музеях новых мечтают, о магнитах и туристах...
показати весь коментар
06.05.2020 01:22 Відповісти
+33
Врачей походу уже "почтили". Теперь за спортсменов принялись.
показати весь коментар
06.05.2020 01:20 Відповісти
Врачей походу уже "почтили". Теперь за спортсменов принялись.
показати весь коментар
06.05.2020 01:20 Відповісти
Але ж не барига!
показати весь коментар
06.05.2020 01:32 Відповісти
Дермак просто обнутый --тупорылая кацапская консерва которая заниматься саботажем и двигает имбицыльные проекты по уничтожению рейтинга СН которого и так уже нет !!! Бджоляр памятники нахерачил нажил миллионы и эти туда же новые лица !!! Согласен скинуться на один склеп замуровать дермаков что бы не продавали народ Украины !!!
показати весь коментар
06.05.2020 05:59 Відповісти
Готовый будующий преЗЕдент!
показати весь коментар
06.05.2020 07:30 Відповісти
чего? а пионерский галстук не надо повязать? что за бред сивой кобылы?
показати весь коментар
06.05.2020 01:21 Відповісти
До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак - Цензор.НЕТ 2314
показати весь коментар
06.05.2020 01:28 Відповісти
слишком пафосно, брежневский застой бы был от циничного мародёра, который уже все 144 реформы провёл (каких реформ вам ***** не хватает?) и осталось подкрасить сарайчик армовиры.
показати весь коментар
06.05.2020 07:22 Відповісти
Нк якщо дивитися на темпи росту ВВП (а це основний показник стагнації, тобто застою), то таки да - застой зараз...
показати весь коментар
06.05.2020 08:04 Відповісти
Странно, зашёл на минфин, перешёл на держслужбу статистики 2014 -6,6%; 2015 -9,8%; 2016 2,4%; 2017 2,5%; 2018 3,4%; 2019 3,2%. Война списала падение и дуракаваляние минфина и минэкономики на низкой базе при общем росте экономики? Ну так и спишет "пандемия" на падающих мировых рынках. Есть окна возможностей которые можно использовать. Свыночолый мародёр их просрал,- реструктуризация без налоговой реформы яркий тому пример.
показати весь коментар
06.05.2020 08:19 Відповісти
А ви по кварталах подивіться - 2 квартал 2019 - 4,6% росту ВВП (найкращий квартальний показник з 2011 року!), четвертий квартал 2019 - всього 1,5% росту ВВП. Суммарно вийшло 3,2% за рік...

Чому ж 0,5% ВВП? Бо промислове виробництво в 4 кварталі ОБВАЛИЛОСЯ - мінус 7,7% в листопаді і мінус 7,5% у грудні! Це не застій, це вже рецесія!
показати весь коментар
06.05.2020 08:29 Відповісти
почему не по часам? порошенко значит только во втором квартале начал руководить (от руками водить)? И это уже разговор других порядков о том какой бывает рост ВВП. Рост ВВП пожет показать рост издержек, налогового давления и коррупционной ренты размеры инвестиций в реальный сектор экономики (как оценку эффективности 144 реформ) по годам сможете назвать?
показати весь коментар
06.05.2020 08:37 Відповісти
А я не за Порошенка, навпаки - за Кошулинського голосував... Навпаки, я вважаю уряд Гройсмана непрофесійним. Але якщо навіть при уряді Гройсмана було 4,6% росту ВВП, то значить у економіки є потенціал. І виникає логічне питання: якщо уряд Гройсмана непрофесійний, то як тоді назвати уряд Гончарука, який обвалив промислове виробництво і ВПП???

До речі, інвестиції у 2018 і 2019 теж фактично однакові - 2,4 млрд баксів. Ось вам і стагнація...
показати весь коментар
06.05.2020 08:50 Відповісти
2,4 это общие инвестиции в том числе в ОВГЗ. В реальный сектор копейки. В этом и проблема не надо выбирать из двух говен: мародёра под прикрытием вышиванок (который дискредитирует символы) и зелёного *******, который не понимает что он ******* по-этому нелох. Нравится Кошулинский обозначайте сразу нечего пиарить на сравнениях обанкротившихся полит трупов вдыхая в них новую жизнь. Сразу продвижение нового, чтобы отара даже не думала голосовать за старое. Лучше 30 лет сменяемости власти чем болота.
показати весь коментар
06.05.2020 11:41 Відповісти
Коли хтось пише цифри ВВП, то я згадую роки Юща... Рекордні 7-8% росту ВВП (зараз от ви правильно пишете, максимум 3,4%), 9-11 млрд. доларів іноземних інвестицій на рік (зараз максимум - 3) - прекрасні показники. І народ жив багато - 1000-1200 баксів у Києві можна було легко отримувати, а в окремих галузях - і всі 1500 (мої родичі перестали на Польщу їздити, бо на будівництві в Києві мали стільки ж!). Купляли по 500-600 тис. нових машин на рік (нових, не блях!). Чому ж наш народ вибрав ідіота Яника???
показати весь коментар
06.05.2020 08:55 Відповісти
Запрос был на справедливость, на равные возможности. Ющенко же самоустранился в прошлое отдав рыжему таракану экономику страны. А должен был начать резню олигархата и уменьшение государства. Во время этого мудака налоговое давление на зп было 36,2% ЕСВ. Кто на чёрную работал,- зарабатывал, остальные этого не чувствовали оплачивая налогами с ПЗ более 50% и идя в магазин ещё 20%.
показати весь коментар
06.05.2020 11:44 Відповісти
Ну знаєте, я б з радістю вернувся б у 2007 чи 2008 з моєю зарплатою в 1250 доларів (і це біла зарплата чистими!)... Тоді ми жили НАЙКРАЩЕ за всі роки!

І так, працювали не в чорну, а в сіру - єдиний податок, СПД і тд...
показати весь коментар
06.05.2020 12:18 Відповісти
Лучше пусть будет подкрашеный сарайчик "армовиры" (это ж какой ***** надо быть, чтобы изголяться над этими понятиями), чем любимое некоторыми кацапское голодранство.
показати весь коментар
06.05.2020 09:22 Відповісти
У питушмейстеров за поребриком подкрашенный лубочный русский шовинизм с сословным обществом. Я правильно понимаю что упорантам нужны свои сцари, главное чтобы лили охлосу дичь, и не меняли, а даже наоборот укрепляли неадекватный экономический базис страны из-за чего нихера не получается уже на протяжении 30 лет.
показати весь коментар
06.05.2020 11:49 Відповісти
Это будет культовое сооружение, Источник: https://censor.net/n3193612. Срочно поискать на свалках. Там среди голов ленина точно лежит Девушка с веслом, а если повезет то и Рабочий и Колхозница(гипс, копия).
показати весь коментар
06.05.2020 02:18 Відповісти
Будуть плодити усиків.
показати весь коментар
06.05.2020 01:21 Відповісти
за наш счет
показати весь коментар
06.05.2020 01:46 Відповісти
Они еще в этой теме не отметились...
показати весь коментар
06.05.2020 01:22 Відповісти
писец. страна катится в жопу а эти уроды о музеях новых мечтают, о магнитах и туристах...
показати весь коментар
06.05.2020 01:22 Відповісти
Т.к. больше заняться , ну, как бы нЕчем((
Нет слов.................
показати весь коментар
06.05.2020 01:26 Відповісти
https://censor.net/user/83072 Ну справжні музеї,це би було добре.А тут на якусь фігню спишуть гроші.
показати весь коментар
06.05.2020 01:29 Відповісти
может сразу объект достижениям Ермака и его брата?
показати весь коментар
06.05.2020 01:23 Відповісти
Ну да, война войной, а бабло баблом

До конца года в каждой области должны создать спортивный объект, посвященный достижениям местных чемпионов, - Ермак - Цензор.НЕТ 6211
показати весь коментар
06.05.2020 01:23 Відповісти
Для нормальної країни без кризи це була би чудова ідея. У нашому випадку, коли для багатьох не буде роботи, а іншим планують за важку працю платити по 6000 грн чи планують продавати у заробітчанство... Все це сприймається так, що Єрмак займається не своєю роботою. Що при цьому робить міністр Молоді та спорту взагалі невідомо.
показати весь коментар
06.05.2020 01:24 Відповісти
"Очень важно - и я хочу это подчеркнуть, - чтобы мы почтили людей, которые еще живы, которые сегодня еще имеют возможность получить внимание и уважение от общества и государства", - отметил руководитель ОП.Источник: https://censor.net/n3193612

Єще живы? Це як розуміти?
показати весь коментар
06.05.2020 01:25 Відповісти
Как! жив ещё Єрмак?
- Живёхонек! всё так же сух и скучен,
И груб, и глуп, и завистью размучен,
Всё тискает в свой непотребный лист -
И старый вздор, и вздорную новинку.
- Фу! надоел Єрмак!
Как загасить вонючую лучинку?
Как уморить Єрмака моего?
Дай мне совет. - Да... плюнуть на него(с)
показати весь коментар
06.05.2020 01:28 Відповісти
Креативно
И Пушкин нам в помощь
показати весь коментар
06.05.2020 01:37 Відповісти
"Очень важно-И Я ХОЧУ ЭТО ПОДЧЕРКНУТЬ"...Да у него путлеровская лексика. То есть фсбшные методы воздействия. Совсем не палится чувак.
показати весь коментар
06.05.2020 01:35 Відповісти
шо воно меле. це шось із сєрії тупой, єщьо тупєє.
показати весь коментар
06.05.2020 01:28 Відповісти
Завхоз и агент фсб раздаёт указания главам областей. Что,блеать,происходит? Торчка кто-нибудь выведет из комы?
показати весь коментар
06.05.2020 01:30 Відповісти
Может цирк в каждой области посвященный главному клоуну?
показати весь коментар
06.05.2020 01:30 Відповісти
Бльо... Это уже реально махровый совок.
показати весь коментар
06.05.2020 01:36 Відповісти
Дійсно, що реалізацію цієї ідеї можна привести до Ленінського червоного кутка, як у радянські часи🐸
показати весь коментар
06.05.2020 01:41 Відповісти
Короче на входе в ОП,треба поставить козла и назвать в честь Ермака куме.
-Якого козла?
-Гимнастичного.А вы про який подумали?
показати весь коментар
06.05.2020 01:40 Відповісти
Я подумав про тих козлів, які заважають нам жити. Звичайно, що гімнастичних!
показати весь коментар
06.05.2020 01:43 Відповісти
В честь чемпионов по литрболу
показати весь коментар
06.05.2020 01:41 Відповісти
Да, это очень важно, когда пол-страны без работы, малый бизнес практически уничтожен, метро не ходит, а в бюджете - чёрная дыра.

Откуда этот шкет вообще взялся ?
показати весь коментар
06.05.2020 01:43 Відповісти
Главное что его пристеж некому заткнуть - с бабочкой они вообще перестали считаться
показати весь коментар
06.05.2020 01:50 Відповісти
Какая ахинея!
Отправить деньги не на развитие экономики и реформирование государства а на создание какой то спорт инфраструктуры которая, подчеркиваю в каждом городе и населенном пункте есть...
Забыли в каком состоянии страна?... Вообразили Украину богатейшей страной мира?! Вам больше нечем заняться во время кризиса?!
Очередной наглый навязываемый пиар, а потом и распил. Расплачиваться за кредит МВФ придется снова повышением тарифов на ком услуги. Хотите больше спорта? Тратьте свои деньги, не кредит МВФ.
Многие спортивные обьекты возможно отремонтировать. Но необходимо ли такое их большое количество? Что несет спорт? Только одно "быстрее выше сильнее", или "сила есть ума не надо" Первой задачей является неуклонное повышение уровня жизни граждан Украины, а не какие то утопические популистские "рекорды".... Заниматься спортом или другими занятиями выбор граждан.
показати весь коментар
06.05.2020 01:44 Відповісти
В Белой Церкви можно сделать спортивный объект имени Титушки 😀😀😀
показати весь коментар
06.05.2020 01:46 Відповісти
Надо напомнить этому малороссу Ермаку- как титушки в Мариинском парке спортом занимались избивая и убивая протестующих украинцев . Ермак решил создать отряды спортсменов - титушек ?
показати весь коментар
06.05.2020 01:48 Відповісти
А ще відродити піонерські табори, де поруч із гіпсовою скульптурою Павліка Морозова та маленького Єрмака з горном поставити у відомій позі скульптуру Тітушки🐸
показати весь коментар
06.05.2020 01:51 Відповісти
До речі, а де зараз Вадік? Чому не в "Слугах..."
показати весь коментар
06.05.2020 10:40 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
06.05.2020 10:43 Відповісти
Привет, совок.
показати весь коментар
06.05.2020 01:51 Відповісти
Ідіот
показати весь коментар
06.05.2020 01:51 Відповісти
Да уж, тут и слов нет. И вообще непонятно у Ермака какая должность, что он такие перлы выдает? Если не ошибаюсь завхоз или нет?
показати весь коментар
06.05.2020 02:06 Відповісти
А самый крутой объект должен быть посвящен святому виду спорта - спортивной коррупции и двум великим спортсменам - братьям Ермакам!
показати весь коментар
06.05.2020 02:10 Відповісти
Похоже, Мрия еще и кокс привезла, раз он такое опять нести начал.
показати весь коментар
06.05.2020 02:16 Відповісти
Передвиборча кампанія зелених в розпалі. Обіцянки за обіцянками. Зрозуміли, що для українців достатно і обіцянок.
показати весь коментар
06.05.2020 03:32 Відповісти
Уточнение. Для малоросов и хохлов. Украинцы за зеленое дерьмо не голосовали.
показати весь коментар
06.05.2020 07:02 Відповісти
ермак в последнее время, постоянно, с какими то инициативами выступает. Видно,что позорно пытается отмыться, заговорить народ, как, кстати и все предыдущие дибилы типа пристайки, яременко и всякие шмыгали пытались отмыться от заванивания.
показати весь коментар
06.05.2020 03:42 Відповісти
Замечательный вымер Марко Поло-поВосточному
показати весь коментар
06.05.2020 04:01 Відповісти
Неспелые Овощи наносят ответный удар
показати весь коментар
06.05.2020 04:02 Відповісти
Совком завоняло сильно. А ещё большое поле для распила бюджетных денег на никому ненужную сейчас фигню.
показати весь коментар
06.05.2020 04:09 Відповісти
С федерации спорта по биатлону, как и с многих других, сняли почти всё госфинансирование. Барыги на крови, а теперь ещё и на спорте. Скоро наши спортсмены все разбредутся по хлебным странам. Уроды люди выбравшие этих тварюк.
показати весь коментар
06.05.2020 05:34 Відповісти
Так, Оруэлл нервно закуривает сигарету..
Все похоже на дурдом "Веселка"
Экономикой займитесь идиоты.
показати весь коментар
06.05.2020 05:45 Відповісти
Вам это не напоминает СССР ?
показати весь коментар
06.05.2020 06:19 Відповісти
Это напоминает интернат для умственно- отсталых с дирекром из бывших выпускников.
показати весь коментар
06.05.2020 06:51 Відповісти
Плохо, что пока в данном интернате уже год приходится жить.....
показати весь коментар
06.05.2020 07:52 Відповісти
не нагадує, це саме він і є.
показати весь коментар
06.05.2020 08:47 Відповісти
Первая в мире страна 73 % имбецилов и правительство идиотов возглавившиш ее.
показати весь коментар
06.05.2020 06:50 Відповісти
Уж лучше памятник пиару СН ввиде золотой рыбки,где будет перечень их обещаний крупными буквами в назидание народу ,чтобы не верили в руССкую сказку про золотую рыбку.
показати весь коментар
06.05.2020 07:03 Відповісти
А може ліпше ці кошти виділити на розвиток спорту по областях?!
показати весь коментар
06.05.2020 07:08 Відповісти
До конца года, ты буд не шь болтается на рее
показати весь коментар
06.05.2020 07:11 Відповісти
Кому должны? Сам Ермак выбрал себе хороший вид спорта, в котором уже выполнил "мастера спорта". Другу президента все можно.
показати весь коментар
06.05.2020 07:38 Відповісти
Чемпионов по продаже госдолжностей? Скромнее надо быть, нетоварисч Ермак.
показати весь коментар
06.05.2020 07:40 Відповісти
Ослепительные перспективы развернулись перед васюкинскими любителями. Пределы комнаты расширились. Гнилые стены коннозаводского гнезда рухнули, и вместо них в голубое небо ушел стеклянный тридцатитрехэтажный дворец шахматной мысли. В каждом его зале, в каждой комнате и даже в проносящихся пулей лифтах сидели вдумчивые люди и играли в шахматы на инкрустированных малахитом досках…

Мраморные лестницы ниспадали в синюю Волгу. На реке стояли океанские пароходы. По фуникулерам подымались в город мордатые иностранцы, шахматные леди, австралийские поклонники индийской защиты, индусы в белых тюрбанах, приверженцы испанской партии, немцы, французы, новозеландцы, жители бассейна реки Амазонки и завидующие васюкинцам - москвичи, ленинградцы, киевляне, сибиряки и одесситы
©."
показати весь коментар
06.05.2020 07:42 Відповісти
Правильно, надо поддержать отечественную фитнес индустрию, уничтоженную во время карантина- открыть бесплатные спорткомплексы!
показати весь коментар
06.05.2020 07:44 Відповісти
"Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет.

Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Это - раз.

Два - это гостиницы и небоскребы для размещения гостей.

Три - поднятие сельского хозяйства в радиусе на тысячу километров: гостей нужно снабжать - овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты.

Дворец, в котором будет происходить турнир,- четыре.

Пять - постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это - в-шестых.

Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевезти в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт "Большие Васюки" - регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая ЛосАнжелос и Мельбурн.
©
показати весь коментар
06.05.2020 07:59 Відповісти
Вроде бы по возрасту еще не старый, но признаки маразма налицо..
показати весь коментар
06.05.2020 08:39 Відповісти
Це не маразм, це совок.
показати весь коментар
06.05.2020 10:42 Відповісти
А хто їх має будувати, за які кошти ?
Не буде так- сказав Єрмак слово і створив стадіони
показати весь коментар
06.05.2020 08:53 Відповісти
А взагалі таким має Шмигаль займатись, а не ця карнелярка.
показати весь коментар
06.05.2020 08:54 Відповісти
Совок рідкісний. Як в Білорусі чи придністровьї
показати весь коментар
06.05.2020 08:55 Відповісти
Імітація в усьому. Імітація роботи, турботи, благополуччя. "Счастливоймирнойжизни".
Ми всі статисти, масовка, в тематичному шоу "Советскийсоюз 2", яке фуйло замовило і проплатило в Омані дермаку з капітулянтом
показати весь коментар
06.05.2020 09:13 Відповісти
Все буде, може, будуть... А що вже зробили, а то годуєте нарід обіцянками?
показати весь коментар
06.05.2020 09:19 Відповісти
Барани, створіть всюди виставки конкурентних товарів - основи благодаті України!!!
показати весь коментар
06.05.2020 09:38 Відповісти
Що куриш, малоросе?
показати весь коментар
06.05.2020 10:03 Відповісти
Мене подібні Єрмаки при владі не дивують, я від зелені іншого не чекала, мене дивує те , з якою мовчазною згодою це сприймається.Таке враження що не тільки в Донбасі в1991 році життя поставлене на паузу, а і по всій Україні підсвідома непереборна ностальгія за совком.
показати весь коментар
06.05.2020 10:48 Відповісти
Хотя бы до конца года не было б невыплат зарплат и пенсий.
показати весь коментар
06.05.2020 12:13 Відповісти
