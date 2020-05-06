До кінця року в кожній області мають створити спортивний об'єкт, присвячений досягненням місцевих чемпіонів, - Єрмак

Державний проєкт з робочою назвою "Україна - чемпіон!" передбачає створення в кожній області об'єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену або спортсменам з цього регіону.

Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Це буде культова споруда, поруч з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд", – сказав керівник Офісу Президента.

Він додав, що цей проєкт необхідно реалізувати протягом року.

"Дуже важливо – і я хочу це підкреслити, – щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу та пошану від суспільства й держави", – зазначив керівник ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гутцайт не проти, щоб мільйонери очолювали спортивні федерації України: "Я з радістю піду на цей крок"

Він уточнив, що такі споруди повинні стати "магнітами", які вплинуть на розвиток у регіоні не лише спорту, а й таких сфер, як туризм.

Єрмак ініціював створення робочої групи, яка займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об'єктів, які включать в проєкт, і імен спортсменів для їхнього вшанування.

Участь у зустрічі також взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, призер Олімпійських ігор і народний депутат Жан Беленюк, радник керівника ОП з питань спорту Олена Говорова та член парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ольга Саладуха.

Також читайте: Кабмін на 41% скоротив витрати Мінкульту, а скорочення бюджету МВС дорівнює нулю, апарату ВР і Офісу Генпрокурора лише 2%, - Бородянский