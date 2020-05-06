До кінця року в кожній області мають створити спортивний об'єкт, присвячений досягненням місцевих чемпіонів, - Єрмак
Державний проєкт з робочою назвою "Україна - чемпіон!" передбачає створення в кожній області об'єкта спортивної інфраструктури, присвяченого видатному сучасному спортсмену або спортсменам з цього регіону.
Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак на селекторній нараді з головами обласних державних адміністрацій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Це буде культова споруда, поруч з якою буде музей. Ми хочемо створити сучасну історію наших спортивних героїв, спортивних легенд", – сказав керівник Офісу Президента.
Він додав, що цей проєкт необхідно реалізувати протягом року.
"Дуже важливо – і я хочу це підкреслити, – щоб ми вшанували людей, які ще живі, які сьогодні ще мають можливість отримати увагу та пошану від суспільства й держави", – зазначив керівник ОП.
Він уточнив, що такі споруди повинні стати "магнітами", які вплинуть на розвиток у регіоні не лише спорту, а й таких сфер, як туризм.
Єрмак ініціював створення робочої групи, яка займатиметься збором пропозицій від керівництва областей щодо об'єктів, які включать в проєкт, і імен спортсменів для їхнього вшанування.
Участь у зустрічі також взяли участь міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, призер Олімпійських ігор і народний депутат Жан Беленюк, радник керівника ОП з питань спорту Олена Говорова та член парламентського Комітету з питань молоді та спорту Ольга Саладуха.
Чому ж 0,5% ВВП? Бо промислове виробництво в 4 кварталі ОБВАЛИЛОСЯ - мінус 7,7% в листопаді і мінус 7,5% у грудні! Це не застій, це вже рецесія!
До речі, інвестиції у 2018 і 2019 теж фактично однакові - 2,4 млрд баксів. Ось вам і стагнація...
І так, працювали не в чорну, а в сіру - єдиний податок, СПД і тд...
Откуда этот шкет вообще взялся ?
Отправить деньги не на развитие экономики и реформирование государства а на создание какой то спорт инфраструктуры которая, подчеркиваю в каждом городе и населенном пункте есть...
Забыли в каком состоянии страна?... Вообразили Украину богатейшей страной мира?! Вам больше нечем заняться во время кризиса?!
Очередной наглый навязываемый пиар, а потом и распил. Расплачиваться за кредит МВФ придется снова повышением тарифов на ком услуги. Хотите больше спорта? Тратьте свои деньги, не кредит МВФ.
Многие спортивные обьекты возможно отремонтировать. Но необходимо ли такое их большое количество? Что несет спорт? Только одно "быстрее выше сильнее", или "сила есть ума не надо" Первой задачей является неуклонное повышение уровня жизни граждан Украины, а не какие то утопические популистские "рекорды".... Заниматься спортом или другими занятиями выбор граждан.
Все похоже на дурдом "Веселка"
Экономикой займитесь идиоты.
Не буде так- сказав Єрмак слово і створив стадіони
