Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, фільм представив російський монастир "Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь" разом з Києво-Печерською лаврою.

Окрім українців, у фільмі знялися два російські спортсмени, а саме боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров. Також у зйомках взяв участь митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та інші священнослужителі.

"Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні!", — йдеться в описі до фільму.

Читайте також: Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами

У стрічці Василь Ломаченко зокрема каже, що у нього багато друзів в Росії і він не може з ними припинити спілкуватися, бо "сказали, що це країна, яка воює з нашою країною … Це не вкладається у моїй голові. По суті, ми є одним народом".

Олександр Усик у фільмі каже, що він не припинить дружити з кимось із Росії, бо хтось "ділить портфелі".

Нагадаємо, у січні український боксер Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram відео про російський спецназ та "православний дух". За зйомки відео дякують "Вежливым людям".

Також дивіться: "Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО