УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9842 відвідувача онлайн
Новини
47 069 382

Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ

Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ

Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, фільм представив російський монастир "Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь" разом з Києво-Печерською лаврою.

Окрім українців, у фільмі знялися два російські спортсмени, а саме боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров. Також у зйомках взяв участь митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та інші священнослужителі.

"Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні!", — йдеться в описі до фільму.

Читайте також: Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком. У МОН заміну пояснили технічними причинами

У стрічці Василь Ломаченко зокрема каже, що у нього багато друзів в Росії і він не може з ними припинити спілкуватися, бо "сказали, що це країна, яка воює з нашою країною … Це не вкладається у моїй голові. По суті, ми є одним народом".

Олександр Усик у фільмі каже, що він не припинить дружити з кимось із Росії, бо хтось "ділить портфелі".

Нагадаємо, у січні український боксер Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram відео про російський спецназ та "православний дух". За зйомки відео дякують "Вежливым людям".

Також дивіться: "Ходіть у храм причащатися, сповідатися і тоді буде все добре", - боксер Усик дав рекомендації щодо боротьби з коронавірусом. ВIДЕО

Автор: 

Лавра (294) пропаганда (2867) РПЦ (526) УПЦ МП (1230) Усик Олександр (81) Ломаченко Василь (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+114
Просто тварюки.
показати весь коментар
06.05.2020 01:38 Відповісти
+91
Мозги отбили напрочь.
показати весь коментар
06.05.2020 01:38 Відповісти
+79
мрази.
показати весь коментар
06.05.2020 01:40 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Твоя повага лайна не варта.
показати весь коментар
06.05.2020 09:17 Відповісти
як би тут без заднєпривідного мордовця обійшлося, НеГра з Латвії?
показати весь коментар
06.05.2020 09:24 Відповісти
Кананическая праваславная Украинская церкавь,кто эти самозванцы???
показати весь коментар
06.05.2020 09:04 Відповісти
Господи! Коли вони нарешті зрозуміють , що "браття" не стріляють один в одного, а тільки вороги!
показати весь коментар
06.05.2020 09:06 Відповісти
Эти боевые п.дарасы не понимают, что их будут презирать украинцы в Украине за предательство и пресмыкание перед агрессором, и ржать над ними в ********* за врожденный дебилизм. Потому что даже рашисты понимают что в их примитивную пропагандонскую риторику про "братушек" могут поверить только полные дауны и дегенераты. Это беспроигрышный вариант как стать хохлочмом для своих и для чужих.
показати весь коментар
06.05.2020 09:06 Відповісти
гірше - їх мають забути
показати весь коментар
06.05.2020 09:24 Відповісти
Если прочитать изречения Пророков , - То все говорят , что Бог Един. А если так , то Это фанатизм до тех которые освящают оружие которое убивает человека , - Которого Сотворил Бог. Бог им судья и время рассудит.
показати весь коментар
06.05.2020 09:14 Відповісти
Это последствие того, когда тебе всю жизнь бьют по голове чем то тяжелым.
показати весь коментар
06.05.2020 09:17 Відповісти
Це наслідки відсутності державотворчої політики України останніх 30 років і нездатність боротися з підступною пропагандою "рузькаго міра". Подивіться на нашого преЗЕдента і його друзів- малороси і хахли, яким в кращому випадку все одно, а насправді - глибоко плювати на українців.
показати весь коментар
06.05.2020 20:01 Відповісти
Ну так и я вырос в этой стране,но могу отличить чёрное от белого.
показати весь коментар
06.05.2020 21:01 Відповісти
Да что вы с ними нянчитесь? Пойдите и избейте всех четверых. Или карантин мешает? Ну да, то пасмурно, то трамваи не ходят.
показати весь коментар
06.05.2020 09:18 Відповісти
Ватні покидьки
показати весь коментар
06.05.2020 09:20 Відповісти
Да ладно про политику и мозги! Просто ужасно жалко, что теперь буду болеть за их противников в ринге, как раньше болел за них...
показати весь коментар
06.05.2020 09:22 Відповісти
Обикновені малороси і відверті вороги. Не давайте їм більше в ринг прапори України. Хай із США ідуть тренуватися у московію. Немає в нас цих боксерів. А піп московський не хотів зняти еіно, як вбивали Рибака, як відрізали руку із гербом України?
показати весь коментар
06.05.2020 09:22 Відповісти
Надеюсь в ближайшем бою Ваньке Усику выбьют весь дух православный, все скрепы разлетятся по рингу. Вроде был человеков, но ватное нутро не вывести....
показати весь коментар
06.05.2020 09:26 Відповісти
Му.аки.
показати весь коментар
06.05.2020 09:26 Відповісти
Коли Сталін до Криму,замість кримських татар, направив для постійного мешкання на заміну сотні тисяч громодян РФ - військових та НКВДшних пенсіонерів, бувших зеків з Сибіру та Казахстану з сімьями та родичами - генофонд Криму змінився дуже сильно, що продовжується Путіним і зараз...Їхав би Усик до своїх родичів до Криму, які,безумовно фанати Расєї та такимиж виховали своїх дітей...Стрибав Усик з оселедцем та загортався у прапор України під марші козацьки - тіки,щоб зробити карьєру та заробити грошей...Невеликого,беззаперечно, ума людина, яка бачить себе Великим спортсменом та інтелектуалом, хоча дійсно гарний боксер - лакомий шмат для расєйської церкви та ФСБ..., просто знахідка для пропогандистів Кремля. У купі з Зе та його поглядами на Україну та РФ Усік може наробити...та вже наробив багато поганого для іміджу України. Дійсно, треба нашім бонзам від спорту та відповідним службам якось визначитися з цими "православними" Усіками та Ломаченковими, а також з їх "тренерами" та "духовниками". Бо наступного разу у нас Президентом буде боксер, і гарно буде ще, як Кличко...
показати весь коментар
06.05.2020 09:28 Відповісти
Спортсмени з адекватною громадянською позицією не то щоб рідкість але їх таки є. Щодо боксерів, заради того ж Бога, не чіпайте бо точно запишуться в партію ригоублюдків. Правда це вже буде зовсім інша розмова.
показати весь коментар
06.05.2020 09:29 Відповісти
Интересный факт получается. А слабо ветеранам в лицо сказать эти слова
показати весь коментар
06.05.2020 09:31 Відповісти
і після цього цих виродків ми маємо терпіти в Україні?!
показати весь коментар
06.05.2020 09:35 Відповісти
Все спортсмены ватники, ну разве что кроме того патриота, который обещал душить за русский язык.
показати весь коментар
06.05.2020 09:56 Відповісти
это который потом извинялся и женился на гражданке России? Стаховский?
показати весь коментар
06.05.2020 17:37 Відповісти
Проблема русского мира существует.Чемпион Цензора по лайкам пропагандист , перепечатывающий "ржачные" картинки из сайтов ДНР и РФ. После блокирования флажков РФ главными разжигателями гражданской войны в Украине стали флажки страны военного союзника РФ.Московский украинофоб Вассерман в 2014 г. израильтянам поставил задачу: Гражданская война на Украине - лучший из выходов . 20.05.2014.И флажки израильские эту задачу выполнять тут же сбежались: пару сот виселец на Крещатики. / «А во вторник( украинцев) уже снимут со столбов?»/ «необходимо мочить!»/ устроить в Украине бессрочную общенациональную забастовку/ Только огонь судов Линча . Они там на верху другого языка , кроме языка насилия не понимают ./Разжигатели войны -сбежавшие из Украины колбасные мигранты и сейчас под своими комментами собирают лайки.
показати весь коментар
06.05.2020 09:57 Відповісти
Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ - Цензор.НЕТ 8881
показати весь коментар
06.05.2020 10:00 Відповісти
ой...
показати весь коментар
06.05.2020 17:40 Відповісти
Чи реально а цих двох придурків забрати державні нагороди, видані державою Україна?
показати весь коментар
06.05.2020 10:03 Відповісти
два дебила это сила!
показати весь коментар
06.05.2020 10:09 Відповісти
Пи**овали бы вы ватаны на свою любимую россию. Для нормальных украинцев вы сдохли. А на россии любят предателей,первое время,даже наградят железячкой какой под камеры.
показати весь коментар
06.05.2020 10:09 Відповісти
Ще хай Цвяха і Богуцьку заберуть. Можуть покласти в рюкзак і нацсук, їх не багато. Вони також вже тут не потрібні. Свою справу зробили.
показати весь коментар
06.05.2020 11:12 Відповісти
Ох у рогулей пуканы рвёт )))))))))
показати весь коментар
06.05.2020 10:11 Відповісти
я і бачу, як в тебе з-під дупи димить...
показати весь коментар
06.05.2020 10:57 Відповісти
вы что там, за соседними местами на троллевой ферме что ли?
показати весь коментар
06.05.2020 23:33 Відповісти
Тепер бокс стане цікавішим.
Дочекатись, коли Усика перевернуть догори пупцем

буде не довго. Він не для важкого дивизіону.
З Ломаченко буде трохи довше.
Але і він лізе вгору по категоріях, так що це теж справа часу.
І коли це станеться, то це буде приємніше, ніж перший нокаукт Роя Джонса.
Цей теж любив познущатись з опонентів.
показати весь коментар
06.05.2020 10:13 Відповісти
Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ - Цензор.НЕТ 6009
показати весь коментар
06.05.2020 10:20 Відповісти
Пятьбаллов👍
показати весь коментар
06.05.2020 12:19 Відповісти
Пора запретить Усику представлять Украину в боксерских боях. Пускай боксирует под любым ему угодным. Не хочу что бы в мире судили об украинском патриотизме по высерам Усика. PS.Когда то, не спал ждал трансляций если ночью была. Сейчас не смотрю совсем и не интересуюсь результатами. Для меня этот бывший украинский боксер умер.
показати весь коментар
06.05.2020 10:20 Відповісти
Аналогічно. Я вже втомився переконувати своїх друзів, що Усик огортаючись прапором України, а опісля цілуючи ручки московським попам це набагато більше зло ніж якби він поміняв громадянство на російське чи ******** головою до рингу й закінчив карєру а відтак закінчив "прославляти" Україну.
показати весь коментар
06.05.2020 11:55 Відповісти
Коли людина думає не головою, а грушою, то і дивуватись нічому.
показати весь коментар
06.05.2020 10:32 Відповісти
Очень жду боев Усика с Чисорой и Ломы с Лопесом . Это будет закат понтов и карьеры этих двух ватников . Украина еще родит своих героев и в боксе . Тут не при чем .что их били по голове , они просто так воспитаны и интеллектуально не далеки . Думаю кроме Мурзилки ничего не читали .Гвоздь( тоже ватник ) уже получил свое и не вернется в топы .
показати весь коментар
06.05.2020 10:33 Відповісти
Прекрасный пример!
Вы уверены, что в Украине они двое такие?
В Украине ваты 50% - (Крым + ОРДЛО)
И ЧТО с ними делать?
Если их расстрелять или хотя бы посадить - Украина лишится поддержки Запада и быстро сольёт Расии...
показати весь коментар
06.05.2020 10:33 Відповісти
Путь берёт усатый ломаченко онуфрия под потны ручки и едет на передовую. А дальше вдоль позиции боевиков с рассказами про бога, про веру, про вату про "братьев" … И тогда будет вторая серия фильма " про портфели и не укладку в голове " ...
показати весь коментар
06.05.2020 10:54 Відповісти
Мозги, мозги - оказались самыми слабыми...
показати весь коментар
06.05.2020 11:01 Відповісти
ватные упыри
показати весь коментар
06.05.2020 11:09 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=m0FO-johahM Лізуть і лізуть зі всіх боків, як намазано їм у нас. Українці !!! І скільки ще будемо терпіти знущання?https://www.youtube.com/watch?v=m0FO-johahM
показати весь коментар
06.05.2020 11:10 Відповісти
А де наші військомати? А ну перевірте цих малоросів на лояльність. Направте цим "героям" повістки на Донбас і подивимося підуть захищати Україну, чи заховаються в московії.
показати весь коментар
06.05.2020 11:14 Відповісти
У ОРДЛО на підвал, до "російських друзів", щоб вибили зуби та згвалували!
показати весь коментар
06.05.2020 11:30 Відповісти
Цих не перевиховати. А шкоду і небезпеку несуть велику. Знач-валити.
показати весь коментар
06.05.2020 11:37 Відповісти
Ролевые девочки, ржублики не пахнут? Кстати, друзья или клиенты? На деньгах за секс, не заметили пятен крови украинцев, и других наций?
Дебилы, пошли к чертям гуйндяевским, рекламировать свои секс услуги! Кстати, Янелох что эти гуйндёныши делают в Киевской православной церкви? Нет времени? Занят - "мир, валянок, балаляйка"? После 10 см. дорожки, созерцать "мир" в беньках моржовой ...?
Пшли на копростан, нищие потому дешёвые проститутки...
показати весь коментар
06.05.2020 11:37 Відповісти
Хлопці просто зрять в майбутнє - їм уже 33 роки, а значить рік/два карєри в боксі і тю-тю.
Ні один з них не є панчером, їхні козирі - швидкість. Після 35 років у боксі на найвищому рівні виживають тільки ті, у котрих окрім швидкості наявна робоча "нокаутілка". Як розумієте це все не про наших вертких Ватаманів.

Так от, передбачаючи близький кінець своїм карєрам, вони вже почали придивлятися де їхнім сракам буде тепліше. Разом з цим, маючи мізки, які відбиті на рингу до стану категоричного православя, зрозуміло що серед когорти альтернатив свинюки виберуть собі найглибшу й найчорнішу багнюку. Всім відомо, що більшої багнюки ніж рпц мп і "руськемір" в світі не існує. Про це здогадувались навіть в самій рашці ще з часів Салтикова-Щедріна, Герцена, Костомарова і аж до нинішніх днів. Щоправда станом на сьогодні, думаючих там вже майже не залишилося. Дається взнаки "вдалий" "поштучний" генетичний відбір, який проводиться там століттями і з особливою ретельністю в наш час.
Так от подібне притягує подібне. От і потягнулись наші боксерчики до теплого болітця.
Але ця історія має й очевидні позитивні моменти - добре що оці вібдиті хлопчики сотворили цей груповий камінг-аут й не приховали істинних прагнень своїх глибокоправославних душ. Було б набагато гірше, якщо б воно одне з другим огорталося українським прапором, а в кишені дулю тримало. А так все чітко й ясно.
Одне не перестає дивувати - щось вони зачастили з демонстрацією своїх збочень.
показати весь коментар
06.05.2020 11:50 Відповісти
chercher de l'argent
Світ розваг переповнений людьми, які за гроші зіграють будь-яку роль.
показати весь коментар
06.05.2020 11:57 Відповісти
Залишаються вірними богу ,вірі ,ВІТЧИЗНІ . Якій вітчизні СССР,УРСР,Рашці федерашці,Російській імперії з її імператорами та царями чи УКРАЇНІ. Цікаво вони настільки дебіли чи безнадійні ватники.
показати весь коментар
06.05.2020 12:20 Відповісти
твари
показати весь коментар
06.05.2020 12:27 Відповісти
сссеровские *****
показати весь коментар
06.05.2020 12:37 Відповісти
Що ти візьмеш з дебіла у якого відбитий мозок?
показати весь коментар
06.05.2020 12:49 Відповісти
Який же правий був Ярош, коли ось так охарактеризував Усика:

Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ - Цензор.НЕТ 504
показати весь коментар
06.05.2020 12:59 Відповісти
Зайшов з Громадського https://youtu.be/URGDmfubwEQ за посиланням , яке вони виклали, на Ютьюб, аби поставити свій дизлайк. Виявляється, московські попи вирішили приховати кількість лайків та дизлайків (фото).
Мабуть, люди "накидали" їм по самі вуха.
Шо цікаво: московські сатаністи-безтомосники пишуть, шо зараз у них складні часи (підкреслив на фото). Мабуть, сподіваються врятуватися з Усиком і Ломаченком.

Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ - Цензор.НЕТ 842
показати весь коментар
06.05.2020 13:45 Відповісти
Зе Реванш русского мира./После выступления в Юрмале соцсети оскорбились шуткой Зеленского об Украине, которую он сравнил с немецкой актрисой из фильма для взрослых, готовой "принять любое количество из любой страны". / Это не война а " Внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", - Коломойский. /Дайте 5-10 лет и кровь(украинцев) забудут(в РФ и в Израиле). Россия все равно сильнее, Коломойский. Россия с радостью примет нас в новый Варшавский договор. Мы( кодлан Коломойского) возьмем 100 млрд долларов у россиян, - Коломойский./ Путин умный человек, можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется.
показати весь коментар
06.05.2020 14:03 Відповісти
Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ - Цензор.НЕТ 4136
показати весь коментар
06.05.2020 17:44 Відповісти
Уе..ища каких пол країни,петицію щоб прийняли раісянське громадянство.
показати весь коментар
06.05.2020 14:40 Відповісти
Этит ребята, безусловно, сильнейшие боксеры. Ну а что-бы они стали патриотами, надо их привести на ноль, и посадить в траншею, пусть посидят под кацапскими минами. и расскажут, какие кацапы им друзья. Уверен, после первого-же обстрела они с перепугу обосрутся с ног до головы.
показати весь коментар
06.05.2020 17:10 Відповісти
Наш Василий Ломанченко носит белы трусики , на пи де три волосины , как у зайца Усики .
показати весь коментар
06.05.2020 17:12 Відповісти
собрались два пророссийских ******** и предатели.! украине и на хрен не нужны такие двуличные патриоты! Пусть ****...уют в свою россию. там им путин и КГБ бысто мозги на место поставят.
показати весь коментар
06.05.2020 17:31 Відповісти
Один крымчанин, другой из Одесской области. Что вы хотите. К тому же в 2017 в Одессе был убит друг Ломаченко - Сергей Лащенко. Я не знаю, за что его убили, но убили его неблагородно, уже в больнице, куда он попал после драки. Такое чувство, что очень хотели его убить. Ломаченко тогда опубликовал открытое письмо к Порошенко и просил разобраться. Почему к Порошенко? Что-то мешало следствию? Не знаю, ответил ли ему Порошенко и принял ли меры, но результат перед вами.
показати весь коментар
06.05.2020 17:50 Відповісти
Так ось хто винен у сепарських поглядах Ломаченко, це знову Порох. І коли він встигає?

З Усіком мабуть теж Порох попрацював

У совкодрочерів Батьківщини немає, це факт
показати весь коментар
06.05.2020 23:42 Відповісти
Усик спешить заработать денег любыми способами, даже обсиранием своей Родины, содействуя этим агрессору. Он понимает, что его ждёт в ближайшем будущем - очередные травмы, рак мозга, долгое безрезультатное лечение, уход жены, полное забвение "друзей" и фанов...Предатель должен получить своё... Аминь!
показати весь коментар
06.05.2020 19:26 Відповісти
хотят посидеть на двух стульях!!! такого не бывает
настоящие Христопродавцы!! Открыто продавшие свою страну.
"В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… это не укладывается в моей голове Источник: https://censor.net/n3193613"- если её нет, в неё ничего и не положишь!!! Выкинуть этих совкодрочеров в 3,14деацию!!
показати весь коментар
06.05.2020 19:26 Відповісти
Хтось з українцівв вважає їх українськими?! Я ні!
показати весь коментар
06.05.2020 20:33 Відповісти
Ні українцями ні українськими .
Кацапи також їх своїми не вважають. Вони тварини)))
показати весь коментар
06.05.2020 20:50 Відповісти
Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ - Цензор.НЕТ 7050
показати весь коментар
06.05.2020 21:48 Відповісти
Этим,с отбитыми мозгами,все равно в какой стране жить. А я их бои больше не смотрю.
показати весь коментар
06.05.2020 22:29 Відповісти
Идите на ххх!
Меняйте гражданство и не позорте Украину малоросы!
Вы не украинцы!
показати весь коментар
06.05.2020 22:43 Відповісти
Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко

Источник: https://censor.net/n3193613

ЗАСЛУЖЕНІ МАЛОРОСИ Кремля
Треба їм нагадувати частіше про 30 ********* і що сталося з Їудою Іскаріотом
показати весь коментар
06.05.2020 23:39 Відповісти
Ну ось і все зрадники перестали прикриватись і стали просто зрадники,а москпархат,це не церква,а філіал кегебе. Бажаю зрадникам,та пересічним рузьгємірцям здохнути.
показати весь коментар
06.05.2020 23:42 Відповісти
эти выфтрахаши тут не живут им насрать мразям триперным
показати весь коментар
07.05.2020 00:05 Відповісти
Спеклись васёк и санёк, хлебанули гундяевского "опиума" - козлятами стали.
показати весь коментар
07.05.2020 00:10 Відповісти
Тупорылая прокацапская шантрапа. Поражение в гражданских правах и нах в ПаРашу. Не хер с этим говнищем цацкаться.
показати весь коментар
07.05.2020 00:17 Відповісти
Срочно освободить их от представления Украины в чемпионатах. Они не украинцы. Пусть валят к друзьям в рашу. Окончательно и безповоротно.
показати весь коментар
07.05.2020 00:52 Відповісти
Якщо хватило розуму лизати сраку ворогу, то може хватить розуму відмовитися від громадянства УКРАЇНИ, відмовитися від нагород здобутих під прапором не рідної держави. Де реакція мінспорту !!!
показати весь коментар
07.05.2020 08:15 Відповісти
Усик і Лома справжні патріоти України. Вони її прославляють ділами, своїми вчинками. Завдяки таким, як вони, Україну знають і поважають в усьому світі. А надіти вишиванку і крикнути гасло може кожен. Нажаль, багато нечесних людей прикриваються любов'ю до України для своїх корисних цілей.
показати весь коментар
07.05.2020 10:10 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 