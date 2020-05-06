Ломаченко та Усик у фільмі Корсунської пустині РПЦ і Києво-Печерської лаври заявили про відданість друзям з РФ
Українські боксери Олександр Усик і Василь Ломаченко знялися в документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, фільм представив російський монастир "Корсунська Князь-Володимирська чоловіча пустинь" разом з Києво-Печерською лаврою.
Окрім українців, у фільмі знялися два російські спортсмени, а саме боксер Олександр Трубников і боєць рукопашного стилю Олексій Назаров. Також у зйомках взяв участь митрополит Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій та інші священнослужителі.
"Фільм розповідає про віру, дружбу, братів у Христі відомих українських боксерів чемпіонів світу Василя Ломаченка, Олександра Усика і російських спортсменів. У нелегкі часи для канонічної православної церкви України бійці залишаються відданими Богу, вірі, вітчизні!", — йдеться в описі до фільму.
У стрічці Василь Ломаченко зокрема каже, що у нього багато друзів в Росії і він не може з ними припинити спілкуватися, бо "сказали, що це країна, яка воює з нашою країною … Це не вкладається у моїй голові. По суті, ми є одним народом".
Олександр Усик у фільмі каже, що він не припинить дружити з кимось із Росії, бо хтось "ділить портфелі".
Нагадаємо, у січні український боксер Василь Ломаченко опублікував на своїй сторінці в Instagram відео про російський спецназ та "православний дух". За зйомки відео дякують "Вежливым людям".
Дочекатись, коли Усика перевернуть догори пупцем
буде не довго. Він не для важкого дивизіону.
З Ломаченко буде трохи довше.
Але і він лізе вгору по категоріях, так що це теж справа часу.
І коли це станеться, то це буде приємніше, ніж перший нокаукт Роя Джонса.
Цей теж любив познущатись з опонентів.
Вы уверены, что в Украине они двое такие?
В Украине ваты 50% - (Крым + ОРДЛО)
И ЧТО с ними делать?
Если их расстрелять или хотя бы посадить - Украина лишится поддержки Запада и быстро сольёт Расии...
Дебилы, пошли к чертям гуйндяевским, рекламировать свои секс услуги! Кстати, Янелох что эти гуйндёныши делают в Киевской православной церкви? Нет времени? Занят - "мир, валянок, балаляйка"? После 10 см. дорожки, созерцать "мир" в беньках моржовой ...?
Пшли на копростан, нищие потому дешёвые проститутки...
Ні один з них не є панчером, їхні козирі - швидкість. Після 35 років у боксі на найвищому рівні виживають тільки ті, у котрих окрім швидкості наявна робоча "нокаутілка". Як розумієте це все не про наших вертких Ватаманів.
Так от, передбачаючи близький кінець своїм карєрам, вони вже почали придивлятися де їхнім сракам буде тепліше. Разом з цим, маючи мізки, які відбиті на рингу до стану категоричного православя, зрозуміло що серед когорти альтернатив свинюки виберуть собі найглибшу й найчорнішу багнюку. Всім відомо, що більшої багнюки ніж рпц мп і "руськемір" в світі не існує. Про це здогадувались навіть в самій рашці ще з часів Салтикова-Щедріна, Герцена, Костомарова і аж до нинішніх днів. Щоправда станом на сьогодні, думаючих там вже майже не залишилося. Дається взнаки "вдалий" "поштучний" генетичний відбір, який проводиться там століттями і з особливою ретельністю в наш час.
Так от подібне притягує подібне. От і потягнулись наші боксерчики до теплого болітця.
Але ця історія має й очевидні позитивні моменти - добре що оці вібдиті хлопчики сотворили цей груповий камінг-аут й не приховали істинних прагнень своїх глибокоправославних душ. Було б набагато гірше, якщо б воно одне з другим огорталося українським прапором, а в кишені дулю тримало. А так все чітко й ясно.
Одне не перестає дивувати - щось вони зачастили з демонстрацією своїх збочень.
Світ розваг переповнений людьми, які за гроші зіграють будь-яку роль.
Мабуть, люди "накидали" їм по самі вуха.
Шо цікаво: московські сатаністи-безтомосники пишуть, шо зараз у них складні часи (підкреслив на фото). Мабуть, сподіваються врятуватися з Усиком і Ломаченком.
З Усіком мабуть теж Порох попрацював
У совкодрочерів Батьківщини немає, це факт
настоящие Христопродавцы!! Открыто продавшие свою страну.
"В ленте Василий Ломаченко в частности говорит, что у него много друзей в России и он не может с ними прекратить общаться, потому что "сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной… это не укладывается в моей голове Источник: https://censor.net/n3193613"- если её нет, в неё ничего и не положишь!!! Выкинуть этих совкодрочеров в 3,14деацию!!
Кацапи також їх своїми не вважають. Вони тварини)))
Меняйте гражданство и не позорте Украину малоросы!
Вы не украинцы!
ЗАСЛУЖЕНІ МАЛОРОСИ Кремля
Треба їм нагадувати частіше про 30 ********* і що сталося з Їудою Іскаріотом