УКР
Новини Пожежі в Україні
В Україні впроваджують систему супутникового моніторингу злочинів проти довкілля, вона вже допомогла визначити осередки пожеж у зоні ЧАЕС, - НПУ

В Україні впроваджують систему супутникового моніторингу злочинів проти довкілля, вона вже допомогла визначити осередки пожеж у зоні ЧАЕС, - НПУ

Використання систем зондування земної поверхні і супутникового моніторингу допомогло в розслідуванні злочинів проти довкілля та злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.

Про це повідомив начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки Сергій Науменко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.

За його словами, вперше у цьому році Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки разом з Державним космічним агентством України та Національним центром управління та випробування космічних засобів впроваджує використання новітніх систем дистанційного зондування земної поверхні та супутникового моніторингу.

"Наше управління виступає координаційним органом Національної поліції України із взаємодії з Державним космічним агентством. Ця співпраця допомагає нам у попередженні та розкритті злочинів проти довкілля, злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, контрабанди та інших видів правопорушень", - повідомив Сергій Науменко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лісову пожежу в Поліському заповіднику Житомирської області ліквідовано - ДСНС

Так, за словами начальника підрозділу, використання цих технологій дозволило поліцейським в рамках кримінальних проваджень встановити осередки, час та збитки від пожеж на території Чорнобильської зони.

"Також завдяки використанню дистанційного зондування земної поверхні нам вдалося встановити території ймовірного вирощування наркотичних речовин на сході України, місце, час та судна, які причетні до забруднень виключної морської економічної зони держави", - повідомив Сергій Науменко, додавши, що зібрані матеріали виступають доказовою базою в розслідуванні вказаних злочинів.

моніторинг (204) пожежа (4426) Нацполіція (15512) супутник (315)
+2
А вырубки с янтарными пустынями?
Или это не преступления?
06.05.2020 03:09 Відповісти
+1
Отакої. Тепер в лісі навіть сексом не потрахатися, щоб з космосу не підглядав якийсь орбітальний вуайєрист... В Украине внедряют систему спутникового мониторинга преступлений против окружающей среды, она уже помогла определить очаги пожаров в зоне ЧАЭС, - НПУ - Цензор.НЕТ 2109
06.05.2020 01:59 Відповісти
+1
Кожного оточує щось своє. Мене оточують київські вулиці з автівками на тротуарах та роми, які торгують наркотиками. Чи потрібні НПУ супутники, щоб це побачити?
06.05.2020 02:01 Відповісти
Я Вас понимаю,у меня в подъезде две наркоточки, и ничего не сделаешь - мусора крышуют и даже не отрицают.
06.05.2020 04:14 Відповісти
Уже как-то неактуально... Лучше давайте про спутниковый мониторинг домашнего насилия.
06.05.2020 02:02 Відповісти
Что самое интерестное,хотя эта замануха скорее всего зеленое разводилово,будут ловить тех,кто посцать не там стал или любителей секс-экстрима.
06.05.2020 04:11 Відповісти
Посколько с даных граждан мусора будут лавэ стричь,а поджигатели и диверсанты работают нп зебила и его шефа *****.
06.05.2020 04:12 Відповісти
Сколько баблища выжрано! Куча контор. Сколько у Украины своих спутников слежения за поверхностью и самолётов аэроразведки? Ноль! Мы что, покупаем информацию? У кого? Для наблюдения это бесконечное количество денег. Или через смартфон?
06.05.2020 06:57 Відповісти
Лыбидь для начала запустите!
06.05.2020 07:35 Відповісти
Ну, слава богу! Теперь все будут иметь возможность мониторить онлайн как пилят лес в Карпатах.
06.05.2020 08:13 Відповісти
Дані електронних систем спостереження за всіми подіями, що відбуваються, мають отримати статус незаперечних доказів в українському законодавстві. Якби це було зроблено 10 років тому, мали б іншу країну.
06.05.2020 08:19 Відповісти
Цифровые снимки, адио-видеозаписи, по определению не могут быть "незаперечними" - такова уж суть цифровой записи.
Принимать их к судовому производству, можно только будучи уверенным в их подлинности, а для этого нужно быть уверенным:
1. что к устройству, на которое производится запись, нет доступа для заливки обработанных данных. Т.е. устройство должно не иметь портов ввода и быть опломбированным органом к которому есть доверие.

2. что данные сняты непосредственно с устройства, на которое и производилась запись и не подверглось обработке. Т.е. опять нужен орган с абсолютным доверием.
3. что результаты экспертизы этой записи не были сфальсифицированы

Т.е. для использования "цифровых доказательств" в судопроизводстве, нужен какой то орган с абсолютным доверием (с сотрудниками кристальной честности и неподкупности). Вы такой знаете в Украине?! Я - нет!!!!
(суть цифровой записи такова, что вы в случае сомнения, не можете передать запись в независимую экспертизу, поскольку разрывается цепочка и уже независимая экспертиза не может с уверенностью сказать подлинна ли запись и не подвергалась ли она обработке)
06.05.2020 09:24 Відповісти
Отак и знофальсификатары тумали пака я их не трахнул.
06.05.2020 10:38 Відповісти
А у нас, что уже спутник какой запущен?!
С чего мониторить собираетесь?! По снимкам предоставленным "западными партнерами" недельной давности?
06.05.2020 09:10 Відповісти
Так уже при Яныке это внедрили.
Решили еще раз попилить бабло на уже купленой системе?
06.05.2020 10:56 Відповісти
 
 