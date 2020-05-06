В Україні впроваджують систему супутникового моніторингу злочинів проти довкілля, вона вже допомогла визначити осередки пожеж у зоні ЧАЕС, - НПУ
Використання систем зондування земної поверхні і супутникового моніторингу допомогло в розслідуванні злочинів проти довкілля та злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин.
Про це повідомив начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді і повітряної підтримки Сергій Науменко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НПУ.
За його словами, вперше у цьому році Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки разом з Державним космічним агентством України та Національним центром управління та випробування космічних засобів впроваджує використання новітніх систем дистанційного зондування земної поверхні та супутникового моніторингу.
"Наше управління виступає координаційним органом Національної поліції України із взаємодії з Державним космічним агентством. Ця співпраця допомагає нам у попередженні та розкритті злочинів проти довкілля, злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, контрабанди та інших видів правопорушень", - повідомив Сергій Науменко.
Так, за словами начальника підрозділу, використання цих технологій дозволило поліцейським в рамках кримінальних проваджень встановити осередки, час та збитки від пожеж на території Чорнобильської зони.
"Також завдяки використанню дистанційного зондування земної поверхні нам вдалося встановити території ймовірного вирощування наркотичних речовин на сході України, місце, час та судна, які причетні до забруднень виключної морської економічної зони держави", - повідомив Сергій Науменко, додавши, що зібрані матеріали виступають доказовою базою в розслідуванні вказаних злочинів.
Или это не преступления?
Принимать их к судовому производству, можно только будучи уверенным в их подлинности, а для этого нужно быть уверенным:
1. что к устройству, на которое производится запись, нет доступа для заливки обработанных данных. Т.е. устройство должно не иметь портов ввода и быть опломбированным органом к которому есть доверие.
2. что данные сняты непосредственно с устройства, на которое и производилась запись и не подверглось обработке. Т.е. опять нужен орган с абсолютным доверием.
3. что результаты экспертизы этой записи не были сфальсифицированы
Т.е. для использования "цифровых доказательств" в судопроизводстве, нужен какой то орган с абсолютным доверием (с сотрудниками кристальной честности и неподкупности). Вы такой знаете в Украине?! Я - нет!!!!
(суть цифровой записи такова, что вы в случае сомнения, не можете передать запись в независимую экспертизу, поскольку разрывается цепочка и уже независимая экспертиза не может с уверенностью сказать подлинна ли запись и не подвергалась ли она обработке)
С чего мониторить собираетесь?! По снимкам предоставленным "западными партнерами" недельной давности?
Решили еще раз попилить бабло на уже купленой системе?