Понад 200 проваджень про злочини правоохоронців вела Нацполіція, а не ДБР, - глава підрозділу ОГПУ Бєлоусов

В Україні понад 200 кримінальних проваджень про катування та інші злочини, пов'язані із застосуванням насильства правоохоронцями, розслідували слідчі НПУ.

Про це у Facebook повідомив глава Спеціалізованого підрозділи Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням та іншим порушенням прав людини з боку правоохоронців Юрій Бєлоусов, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, такі дані Офіс Генпрокурора отримав після повного аудиту стану розслідування катувань та інших злочинів, пов'язаних із застосуванням насильства з боку правоохоронців. Було встановлено, що понад 200 кримінальних проваджень розслідувалися слідчими поліції, а не ДБР.

"За результатами проведеного аналізу Генеральним прокурором до регіональних прокуратур був направлений лист-завдання з метою недопущення порушень підслідності у цій категорії проваджень", - зазначив Бєлоусов.

Він додав, що в Офісі Генпрокурора почали моніторити розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих на підставі встановлення Європейським судом з прав людини порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, зокрема статей 3 (заборона катувань) і 5 (порушення права на свободу ) Конвенції та подібних.

