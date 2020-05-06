УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9696 відвідувачів онлайн
Новини
4 350 7

Понад 200 проваджень про злочини правоохоронців вела Нацполіція, а не ДБР, - глава підрозділу ОГПУ Бєлоусов

Понад 200 проваджень про злочини правоохоронців вела Нацполіція, а не ДБР, - глава підрозділу ОГПУ Бєлоусов

В Україні понад 200 кримінальних проваджень про катування та інші злочини, пов'язані із застосуванням насильства правоохоронцями, розслідували слідчі НПУ.

Про це у Facebook повідомив глава Спеціалізованого підрозділи Офісу Генерального прокурора з протидії катуванням та іншим порушенням прав людини з боку правоохоронців Юрій Бєлоусов, пише Цензор.НЕТ.

За його словами, такі дані Офіс Генпрокурора отримав після повного аудиту стану розслідування катувань та інших злочинів, пов'язаних із застосуванням насильства з боку правоохоронців. Було встановлено, що понад 200 кримінальних проваджень розслідувалися слідчими поліції, а не ДБР.

"За результатами проведеного аналізу Генеральним прокурором до регіональних прокуратур був направлений лист-завдання з метою недопущення порушень підслідності у цій категорії проваджень", - зазначив Бєлоусов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція викрила на Київщині злочинну групу, яка видавала себе за поліцейських і вчинила низку злочинів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він додав, що в Офісі Генпрокурора почали моніторити розслідування у кримінальних провадженнях, розпочатих на підставі встановлення Європейським судом з прав людини порушень Конвенції про захист прав людини і основних свобод, зокрема статей 3 (заборона катувань) і 5 (порушення права на свободу ) Конвенції та подібних.

Понад 200 проваджень про злочини правоохоронців вела Нацполіція, а не ДБР, - глава підрозділу ОГПУ Бєлоусов 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Трьох поліцейських судитимуть за тортури 18-річного хлопця на Донеччині, - ДБР. ФОТО

Нагадаємо, 5 травня в суд направлено обвинувальний акт щодо трьох оперуповноважених відділу кримінальної поліції Краматорського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області. Правоохоронців звинувачують у катуваннях, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України).

Автор: 

Нацполіція (15514) права людини (618) ДБР (3742) Офіс Генпрокурора (3450)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Для чого створили стільки різних силових відомств? Достатньо було би однієї НПУ, яка повинна нормально працювати.
показати весь коментар
06.05.2020 02:13 Відповісти
глава подразделения ОГПУ Белоусов...

Странно, что мне только сейчас резанула по ушам эта страшная аббревиатура - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%9D%D0%9A_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 ОГПУ . ермако-зеленские сволочи совместно с партнерами из ОПЗЖ и патронами из нарасии даже не скрывают, а еще и троллят граждан Украины.
Как бы не было поздно после отмены карантина выходить на Майдан...
показати весь коментар
06.05.2020 07:01 Відповісти
ОГПУ?!!!!! следующий этап НКВД?)))
показати весь коментар
06.05.2020 07:02 Відповісти
А скільки злили??? Черговий піар поліції..знаємо як вони реєструють справи..не брешіть.
показати весь коментар
06.05.2020 07:25 Відповісти
Поругайте их. Вы же детсадовские.
показати весь коментар
06.05.2020 07:39 Відповісти
Ненадо . ГБР всем составом ищет компромат на одного человека и средства на ГБР в полном обьеме уходят на Розыск компроматов.Пока все трубы Целы , - ждем пока Прорвет.
показати весь коментар
06.05.2020 09:10 Відповісти
 
 