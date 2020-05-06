УКР
Ворог за добу 15 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ще один дістав бойову травму, - штаб

Ворог за добу 15 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ще один дістав бойову травму, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зранку з 82 мм мінометів та вночі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Невельського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного українського воїна поранено, один зазнав бойової травми внаслідок ворожих обстрілів біля Авдіївки й Оріхового, - пресцентр ОС

По околицях Богданівки противник вів вогонь двічі. Надвечір російські окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а з настанням темряви випустили по наших позиціях 14 мін 82-го калібру.

Біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На усі обстріли наших позицій підрозділи Об'єднаних сил дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність", - сказано в повідомленні.

Крім цього, як повідомили в штабі, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

"По наших військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї.

Також читайте: Найманці РФ з мінометів обстріляли ділянку розведення Богданівка-Петрівське, - пресцентр ОС

Оборонців Кримського ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По захисниках населеного пункту Південне противник двічі відкривав вогонь – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

За інформацією штабу, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність.

За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів", - сказано в повідомленні.

Разом з тим, від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Авдіївки. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися."За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.

обстріл поранення Донбас операція Об'єднаних сил
