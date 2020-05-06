Ворог за добу 15 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, поранено українського воїна, ще один дістав бойову травму, - штаб
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях противника подавили його збройну активність.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог зранку з 82 мм мінометів та вночі з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Невельського.
По околицях Богданівки противник вів вогонь двічі. Надвечір російські окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а з настанням темряви випустили по наших позиціях 14 мін 82-го калібру.
Біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки та двічі неподалік Авдіївки противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"На усі обстріли наших позицій підрозділи Об'єднаних сил дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність", - сказано в повідомленні.
Крім цього, як повідомили в штабі, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.
"По наших військовослужбовцях, які виконують завдання поблизу Оріхового в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї.
Оборонців Кримського ворог обстрілював з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
По захисниках населеного пункту Південне противник двічі відкривав вогонь – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.
За інформацією штабу, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення та один – бойове травмування.
"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність.
За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів", - сказано в повідомленні.
Разом з тим, від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв наші позиції біля Авдіївки. Військовослужбовці Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби у відповідь на порушення, внаслідок чого ворожі провокації припинилися."За поточну добу втрат серед українських захисників немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою", - додали в пресцентрі ОС.
Урод зеленый. окопчик выкопай хоть раз, потом водичку почерпай, ботиночки просуши.
Да еще на посту не засни, когда из взвода 12 вместо 28.
Вы зеленые, все равно не сбежите.
Все правила форума соблюдены.
Що б було менше втрат в ЗСУ треба більше вбивати російських свинособак.
ось дєйствєний рецепт! А развод токо усугубляйєт
5 мая в Днепре приземлился военный вертолет с тяжело раненным украинским защитником на борту. За считанные минуты, с сиренами и в сопровождении полиции, автомобиль скорой помощи доставил бойца в 16-ю больницу, где его ждала длинная и тяжелая ночь в операционной.
На аэродроме Днепра вертолет приземлился в 18:50. На борту - украинский защитник, который получил тяжелое ранение обеих кистей рук. Бойца направили в межрегиональный центр хирургии кисти, где сейчас он находится под присмотром медиков. Впереди его ждет не одна операция и манипуляция в больнице. После - длительная реабилитация.
Большое спасибо вертолетчикам за полет в сложных погодных условиях, за суперпрофессионализм. Большое спасибо всем, кто оказывал первую медицинскую помощь,!