Коронавірус почав мігрувати континентами з кінця минулого року. Знайти "нульового пацієнта" неможливо, - вчені
Команда британських вчених вивчила зразки коронавірус SARS-CoV-2, підтвердивши його природне походження, і встановила, що він почав швидко поширюватися ще минулого року в Європі, Америці та на інших континентах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив американський телеканал CNN.
"Новий генетичний аналіз вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, взятий у понад 7,6 тисячі пацієнтів по всьому світу, показав, що він циркулює серед людей з кінця минулого року і надзвичайно швидко поширився після першої інфекції",- зазначається в повідомленні.
Дослідники з Британії переглянули зразки, взяті в різний час із різних місць, які зберігаються в глобальній базі наукових даних. Вони вивчили мутації вірусу та виявляли докази його швидкого поширення по всіх континентах до того, як там були зафіксовані захворювання на COVID-19.
Як пояснюють науковці, щоразу, коли віруси реплікують самі себе, вони роблять помилки, й ці мутації можна використовувати як "молекулярний годинник" для відстеження географії й видозмінення вірусів.
При цьому зауважується, що нове дослідження, як і багато інших наукових робіт підтвердили походження SARS-CoV-2 від кажана, який мав заразити іншу тварину перед тим, як уразити людину. І це, за висновками науковців, сталося наприкінці минулого року.
Вчені також виявили генетичні докази, які підтверджують підозри, що вірус заражав людей у Європі, США та інших країнах за тижні чи навіть місяці до того, як там були зареєстровані перші випадки й лютому.
Іншими словами, знайти "нульового пацієнта" в будь-якій країні буде неможливо, оскільки їх було багато.
Нагадаємо, станом на ранок середи, 6 травня, у світі зареєстровано понад 3,662 мільйона осіб, інфікованих коронавірусом. При цьому, понад 257,2 тисячі померли, понад 1,198 мільйона одужали.
