УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9814 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
8 425 33

Коронавірус почав мігрувати континентами з кінця минулого року. Знайти "нульового пацієнта" неможливо, - вчені

Коронавірус почав мігрувати континентами з кінця минулого року. Знайти "нульового пацієнта" неможливо, - вчені

Команда британських вчених вивчила зразки коронавірус SARS-CoV-2, підтвердивши його природне походження, і встановила, що він почав швидко поширюватися ще минулого року в Європі, Америці та на інших континентах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомив американський телеканал CNN.

"Новий генетичний аналіз вірусу SARS-CoV-2, який спричиняє COVID-19, взятий у понад 7,6 тисячі пацієнтів по всьому світу, показав, що він циркулює серед людей з кінця минулого року і надзвичайно швидко поширився після першої інфекції",- зазначається в повідомленні.

Дослідники з Британії переглянули зразки, взяті в різний час із різних місць, які зберігаються в глобальній базі наукових даних. Вони вивчили мутації вірусу та виявляли докази його швидкого поширення по всіх континентах до того, як там були зафіксовані захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 може затягнутися на 2 роки, - американські вчені

Як пояснюють науковці, щоразу, коли віруси реплікують самі себе, вони роблять помилки, й ці мутації можна використовувати як "молекулярний годинник" для відстеження географії й видозмінення вірусів.

При цьому зауважується, що нове дослідження, як і багато інших наукових робіт підтвердили походження SARS-CoV-2 від кажана, який мав заразити іншу тварину перед тим, як уразити людину. І це, за висновками науковців, сталося наприкінці минулого року.

Вчені також виявили генетичні докази, які підтверджують підозри, що вірус заражав людей у Європі, США та інших країнах за тижні чи навіть місяці до того, як там були зареєстровані перші випадки й лютому.

Іншими словами, знайти "нульового пацієнта" в будь-якій країні буде неможливо, оскільки їх було багато.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Листопад 2020 року: в Китаї назвали терміни другої хвилі коронавірусу у світі

Нагадаємо, станом на ранок середи, 6 травня, у світі зареєстровано понад 3,662 мільйона осіб, інфікованих коронавірусом. При цьому, понад 257,2 тисячі померли, понад 1,198 мільйона одужали.

Автор: 

карантин (18172) учені (180) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
симптомы коронавируса:

Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 4300
показати весь коментар
06.05.2020 07:37 Відповісти
+12
вже зовсім скоро очікуємо послаблення карантину, з 11 травня відкриваються бібліотеки, перукарні, парки і т.д.

Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 7670
показати весь коментар
06.05.2020 07:40 Відповісти
+11
А вот найти откуда ноги растут -> легко. 16 или 17 сентября 2019 в новосибирской лаборатории произошел взрыв и был пожар. Обратите внимание на то, что потом в новосибирске, оренбурге, челябинске и др. городах была вспышка пневмонии!!!! Плюс в ухане(октябрь 2019) были военные соревнования, где были и московиты, которые заняли 2-ое место. И были еще учения китайцев и московитов в раше...
показати весь коментар
06.05.2020 08:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
симптомы коронавируса:

Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 4300
показати весь коментар
06.05.2020 07:37 Відповісти
А "ножки Буша" - друзья.
показати весь коментар
06.05.2020 11:57 Відповісти
Короче всё шито-крыто. Что?Кто?Где? Населению планеты знать не надобно.
показати весь коментар
06.05.2020 07:39 Відповісти
вже зовсім скоро очікуємо послаблення карантину, з 11 травня відкриваються бібліотеки, перукарні, парки і т.д.

Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 7670
показати весь коментар
06.05.2020 07:40 Відповісти
У Гереги книжки можно будет брать почти бесплатно. А часть книг будут гуманитарными.
показати весь коментар
06.05.2020 07:45 Відповісти
на китайском?
показати весь коментар
06.05.2020 08:03 Відповісти
Сравните с поездками любителей шпилей из засРашки.
показати весь коментар
06.05.2020 07:42 Відповісти
Понятно, до Уханя был другой Ухань.
показати весь коментар
06.05.2020 07:42 Відповісти
Уханськ.
показати весь коментар
06.05.2020 10:46 Відповісти
Это и есть та инфа, которую скрывал Китай.
показати весь коментар
06.05.2020 07:43 Відповісти
в какой то азиатской стране (киргизия или туркменистан не помню) запретили слово "короновирус". как я их теперь понимаю....)))
показати весь коментар
06.05.2020 07:46 Відповісти
Китай начал переводить стрелки.
показати весь коментар
06.05.2020 07:49 Відповісти
Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 4482
показати весь коментар
06.05.2020 07:50 Відповісти
Из всей информации в СМИ я так понял, что на земле переболели COVID-19 сотни миллионов человек.
показати весь коментар
06.05.2020 07:54 Відповісти
Теперь ищут антитела и дохлые вирусы у здоровых или с першением в горле - суки.
показати весь коментар
06.05.2020 08:05 Відповісти
В Украине большинство переболело в январе 2020 г. Под видом воспаления лёгких, а сейчас это вторая волна из Европы.
показати весь коментар
06.05.2020 08:04 Відповісти
А раньше как болели? И разными вирусными пневмониями тоже.
показати весь коментар
06.05.2020 08:06 Відповісти
Как бы ещё не с весны 2019 эта болезнь поразила население Украины?
показати весь коментар
06.05.2020 12:04 Відповісти
Коронавирус начал мигрировать по континентам с конца прошлого года. Найти "нулевого пациента" невозможно, - ученые - Цензор.НЕТ 1462
показати весь коментар
06.05.2020 08:07 Відповісти
вот в этом и заключена их скрепа.
показати весь коментар
06.05.2020 08:41 Відповісти
Президент Танзании Джон Магуфули тайно заказал у Национальной лаборатории здравоохранения страны тестирование на коронавирус случайных образцов, не принадлежащих человеку. Об этом 4 мая сообщает https://www.bbc.com/news/live/world-africa-47639452?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=5***********************%26Tanzanian%20coronavirus%20laboratory%20boss%20suspended%262020-05-04T12%3A36%3A52.525Z&ns_fee=0&pinned_post_locator=urn:asset:416b68b2-e070-433c-a92f-88ab7ab0bc1d&pinned_post_asset_id=5***********************&pinned_post_type=share BBC .
Образцам присвоили имена и возраст якобы людей и отправили на анализ в лабораторию. Как рассказал Магуфули, среди них было автомобильное масло - в нем коронавирус не выявили, джекфрут - эти результаты были неоднозначными, и папайя, в которой работники лаборатории нашли коронавирус.
Также на исследование были отправлены образцы, взятые у птицы и козы, они тоже оказались положительными, добавил танзанийский президент.
По результатам этого эксперимента министерство здравоохранения Танзании сформировало комитет из десяти человек для расследования работы лаборатории, результаты должны быть предоставлены до 13 мая. На время расследования директора лаборатории и ее менеджера по качеству отстранили от должностей.
показати весь коментар
06.05.2020 08:07 Відповісти
Та не відсторонили їх від роботи, а направили працювати в ВОЗ.
показати весь коментар
07.05.2020 11:08 Відповісти
А вот найти откуда ноги растут -> легко. 16 или 17 сентября 2019 в новосибирской лаборатории произошел взрыв и был пожар. Обратите внимание на то, что потом в новосибирске, оренбурге, челябинске и др. городах была вспышка пневмонии!!!! Плюс в ухане(октябрь 2019) были военные соревнования, где были и московиты, которые заняли 2-ое место. И были еще учения китайцев и московитов в раше...
показати весь коментар
06.05.2020 08:18 Відповісти
а мне кажется, шо коронавирус уже гулял в октябре прошлого года, бо переболел странным гриппом тогда (его легкой формой) симптомы которого не похожи на предыдущие случаи , которые у меня ранее случались. Эх, провериться бы на антитела. тем более , шо с того времени не болел. А самое главное знаю свой перевоисточник, тобто того, кто меня заразил...
показати весь коментар
06.05.2020 08:37 Відповісти
В Украине уже выпущены ифа-тесты. Только непонятно кому их дадут.
показати весь коментар
06.05.2020 08:57 Відповісти
гарненький істочник? )
показати весь коментар
06.05.2020 09:05 Відповісти
одне бла-бла відмазки!!
показати весь коментар
06.05.2020 08:40 Відповісти
"Найти "нулевого пациента" невозможно - ученые". В Новосибирске пробовали искать?
показати весь коментар
06.05.2020 08:55 Відповісти
Його ноги ростуть з московії. Тільки ці недолюди могли таке витворити. Я думаю, що наука колись це докаже.
показати весь коментар
06.05.2020 09:18 Відповісти
И скока лярдав стоила эта лабуда.
показати весь коментар
06.05.2020 10:45 Відповісти
Коронавірус почав мігрувати континентами з кінця минулого року. Знайти "нульового пацієнта" неможливо, - вчені - Цензор.НЕТ 1174
показати весь коментар
06.05.2020 12:05 Відповісти
Коротше, в Ухань він потрапив з "Вектору". За часом сходитья.
показати весь коментар
07.05.2020 11:05 Відповісти
 
 