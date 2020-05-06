УКР
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 травня у світі зареєстрували 3 663 824 (3 584 118 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 257 277 (251 562 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 71 070, хворих - 1 204 479.

Іспанія повідомляє про 219 329 випадків COVID-19, 25 613 осіб померли.

В Італії зафіксовано 213 013 випадків інфікування коронавірусної інфекції, з них - 29 315 летальні.

Також читайте: Велика Британія вийшла на перше місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 29 501 особа, у Франції - 25 537, в Німеччині - 6 993, в Ірані - 6 340, в Туреччині - 3 520, в Бельгії - 8 016, в Нідерландах - 5 185, Канаді - 4 190.

У РФ кількість заражених досягла 155 370 осіб, у тому числі 1 451 помер, в Білорусі - 18 350, померли - 107; в Польщі - 14 431, померли - 716; в Молдові - 4 363, померли - 136; в Угорщині - 3 065, померли - 363; в Румунії - 13 837, померли - 841; в Словаччині - 1 421, померли - 25.

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 травня зафіксовано 366 нових випадків COVID-19, всього заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали.

Топ коментарі
+2
Та ладно, у нас від інших болячок більше померло чим від корони, тупа статистика і тупа ситуація, зробили з мухи слона. Суїцидів в день більше чим помирає від короновіруса......
А найближчим часом померлих від голода буде більше чим від віруса
показати весь коментар
06.05.2020 08:02 Відповісти
+2
Пора бы уже иски начинать готовить.
показати весь коментар
06.05.2020 08:03 Відповісти
+2
щяс тебе напишут, шо не хохокай тут, ведь это можит каснуца кажного
показати весь коментар
06.05.2020 08:05 Відповісти
а сколько "заработали" фарм. компании и прочая сволочь? сколько было суицидов из-за вирусобесия? сколько людей умрёт от голода, пока полмира дурнёй мается?
показати весь коментар
06.05.2020 07:55 Відповісти
Пора бы уже иски начинать готовить.
показати весь коментар
06.05.2020 08:03 Відповісти
Предлагаю начать с кетайозов, бо с зебилов не допросишся, с них как с козла молока
показати весь коментар
06.05.2020 08:09 Відповісти
Нифига.
показати весь коментар
06.05.2020 08:10 Відповісти
С кетайозов мы как раз ничего не поимеем, они на рашку все свалят. А этих в клетках с коронами на головах можно будет повозить по улицам.
показати весь коментар
06.05.2020 08:13 Відповісти
пора. в Германии создали анитвирусобесную полит. партию. Wiederstand2020 называется. хотят посадить меркельшу и Ко за издевательства над народом. количество членов растёт фантастически быстро. пару дней назад была то ли пятая то ли четвёртая по численности в Германии. сегодня может уже и третья.
показати весь коментар
06.05.2020 08:13 Відповісти
Так...для справки: Ежегодно в мире умирает около 56 миллионов человек...
показати весь коментар
06.05.2020 07:56 Відповісти
Население Земли 7 000 000 000 человек. Заболело по отношению к населению Земли примерно 0,05% .
показати весь коментар
06.05.2020 07:58 Відповісти
Умерло от осложнений вызванных короновирусом, по отношению к заболевшим - 0,0036%.
показати весь коментар
06.05.2020 08:01 Відповісти
щяс тебе напишут, шо не хохокай тут, ведь это можит каснуца кажного
показати весь коментар
06.05.2020 08:05 Відповісти
Я ознакомил общество с фактами. Дальше хоть усритесь.
показати весь коментар
06.05.2020 08:07 Відповісти
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 6499
показати весь коментар
06.05.2020 08:11 Відповісти
что-то напомнило.
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 3220
показати весь коментар
06.05.2020 08:09 Відповісти
по отношению к заболевшим - 0,0036%.\\\\\\\\\\\\\

лжец.
по отношению к населению, нет?
че орешь то? иди и сделай как мусульмане - лизни что-либо, а потом обосри докторов, которые бросятся спасать тя через две недели.
православный шоле?
показати весь коментар
06.05.2020 08:08 Відповісти
Ахахахаха, опять 2 недели?
показати весь коментар
06.05.2020 08:18 Відповісти
ну б-ство клин. случаев доказало шо поциент от заражения, еще 2 недели был бодр, крепок и заражал других хомо сапиенсов)
показати весь коментар
06.05.2020 10:56 Відповісти
Как страшно жить...
показати весь коментар
06.05.2020 13:04 Відповісти
Так б*же, ты по-сути чет сказать то имеешь?
я никогда не базарю о том чего не знаю.
в данном случае - врачи высрали шо от заражения как правило 2 недели проходит чтобы поциент подустал и попросил анальгин, или причастие(если он православный)
показати весь коментар
06.05.2020 13:42 Відповісти
Бегом в школу, может узнаешь сколько будет 257 тыс от 3,6 млн в процентах.
показати весь коментар
06.05.2020 08:39 Відповісти
Та ладно, у нас від інших болячок більше померло чим від корони, тупа статистика і тупа ситуація, зробили з мухи слона. Суїцидів в день більше чим помирає від короновіруса......
А найближчим часом померлих від голода буде більше чим від віруса
показати весь коментар
06.05.2020 08:02 Відповісти
Сегодня умерло от ишемической болезни сердца - 8685 человек, от инсульта 6000.
показати весь коментар
06.05.2020 08:04 Відповісти
Г*споди, помоги, возьми этот вирус, милостью твоеЙ насланных на нас грешных, взад, а то мне в Турцию нужно - жрать коктуйли, ссать в бассейны(из молитвы православного ватника-коммуниста)
показати весь коментар
06.05.2020 08:05 Відповісти
и выжрать весь алкоголь по олл-инклюзиву
показати весь коментар
06.05.2020 08:08 Відповісти
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 1458
показати весь коментар
06.05.2020 08:09 Відповісти
Интересно на интере уже была передача ро коронавирус, где гости в студии будут сидеть с коронай?
Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн - Цензор.НЕТ 5479
показати весь коментар
06.05.2020 08:10 Відповісти
от алко и табака больше померло.
показати весь коментар
06.05.2020 13:39 Відповісти
 
 