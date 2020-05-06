Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 257 тис. осіб, інфіковано понад 3,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 травня у світі зареєстрували 3 663 824 (3 584 118 вчора) випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 257 277 (251 562 вчора) смертей від коронавірусу.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 71 070, хворих - 1 204 479.

Іспанія повідомляє про 219 329 випадків COVID-19, 25 613 осіб померли.

В Італії зафіксовано 213 013 випадків інфікування коронавірусної інфекції, з них - 29 315 летальні.

Найбільшу кількість летальних випадків зареєстрували в США, Великій Британії, Італії, Іспанії та Франції.

У Великій Британії померли 29 501 особа, у Франції - 25 537, в Німеччині - 6 993, в Ірані - 6 340, в Туреччині - 3 520, в Бельгії - 8 016, в Нідерландах - 5 185, Канаді - 4 190.

У РФ кількість заражених досягла 155 370 осіб, у тому числі 1 451 помер, в Білорусі - 18 350, померли - 107; в Польщі - 14 431, померли - 716; в Молдові - 4 363, померли - 136; в Угорщині - 3 065, померли - 363; в Румунії - 13 837, померли - 841; в Словаччині - 1 421, померли - 25.

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 травня зафіксовано 366 нових випадків COVID-19, всього заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали.