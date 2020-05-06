Пожежі в Зоні відчуження і на Житомирщині локалізовано, продовжується гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

Пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони і двох районах Житомирської області локалізовано, триває гасіння окремих осередків тління торфовищ, трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежі в лісових масивах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані.

"Станом на 7 годину ранку 6 травня силами лісових господарств ДАЗВ тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 53 людини і 31 одиниця техніки лісових господарств", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в Житомирській області локалізовані пожежі в лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів.

"5 травня ліквідовано загоряння лісової підстилки на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району. Станом на 7 ранку 6 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 94 людини і 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 54 людини особового складу і 21 одиниця техніки.