Пожежі в Зоні відчуження і на Житомирщині локалізовано, продовжується гасіння окремих осередків тління, - ДСНС

Пожежі в лісових масивах Чорнобильської зони і двох районах Житомирської області локалізовано, триває гасіння окремих осередків тління торфовищ, трав'яного настилу, лісової підстилки, пеньків і деревини

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Пожежі в лісових масивах Зони відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення локалізовані.

"Станом на 7 годину ранку 6 травня силами лісових господарств ДАЗВ тривають заходи з ліквідації окремих осередків тління торфовищ. До гасіння залучено 53 людини і 31 одиниця техніки лісових господарств", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що в Житомирській області локалізовані пожежі в лісових масивах на території Лугинського та Олевського районів.

"5 травня ліквідовано загоряння лісової підстилки на території Поліського природного заповідника поблизу с. Рудня-Перганська Олевського району. Станом на 7 ранку 6 травня підрозділами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств у гасінні окремих осередків тління лісової підстилки, пеньків і деревини", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні впроваджують систему супутникового моніторингу злочинів проти довкілля, вона вже допомогла визначити осередки пожеж у зоні ЧАЕС, - НПУ

Зазначається, що всього до гасіння пожеж на території Житомирської області залучено 94 людини і 28 одиниць техніки, з них від ДСНС 54 людини особового складу і 21 одиниця техніки.

пожежа (4426) зона відчуження (327) ДСНС (5294) Житомирська область (1315)
"продолжается тушение отдельных очагов тления торфяников, травяного настила, лесной подстилки, пеньков и древесины".
всё, что нужно знать о причинах пожаров.
06.05.2020 08:06 Відповісти
Пожежі локалізовані. Як завжди, зусиллями самої природи. Як сніг. Те саме буде з коронавірусом. Висновок простий, бережіть природу! Вона наш єдиний захисник!
06.05.2020 08:15 Відповісти
эти пожары- кормушка для мчсников, до ноября так или иначе что-то будет вспыхивать....
06.05.2020 08:32 Відповісти
Дождь локализировал?
06.05.2020 09:25 Відповісти
Дежавю, каждый день одна и та же новость. Одна надежда на ливни.
