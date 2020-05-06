90 нових випадків COVID-19 виявили на Дніпропетровщині. Це найбільший приріст за добу з початку епідемії, - облрада
У Дніпропетровській області станом на вечір 5 травня зафіксовано 90 нових випадків інфікування COVID-19. За даними облради, це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Дніпропетровської обласної ради, опублікованому в Facebook.
"Найбільша кількість захворілих COVID-19 за добу в нашій області. Всього 90", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що географія нових випадків захворювання по області така:
- м.Дніпро – 35,
- м.Кривий Ріг – 40
- м.Нікополь – 3,
- м.Кам’янське –1,
- м.Новомосковськ–1
- Дніпровський район – 1,
- Криничанський -1
- Новомосковський район – 1,
- Софіївський район – 6
- Солонянський район -1.
"Станом на 05.05.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по області складає 568 випадків", - повідомили в облраді.
Нагадаємо, в Україні на ранок 5 травня зафіксовано 366 нових випадків COVID-19, всього заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали.
Или просто деньги на маски лучше на пиво потратить?
Дальше пойдут поминальщики и любители первомайских майских шашлыков.
А дальше еще забавнее получилось ЕЖЕДНЕВНО по тысячи и больше трупов. И это РАЗВИТАЯ страна, в которой есть медицина. А теперь оцени свои шансы при заболевании в Украине. Хорошо, если просто немного покашляешь, а если нет, ты что думаешь тебя повезут в Александровскую больницу? Да хрен, там лечат "достойных" а не быдло.
Вчера читал что на Москвобаде платят по 5 тыс. долларов, чтобы попасть в больницу.
И да, эпидемия будет длиться теперь постоянно,она будет как сезонный ОРВИ, грипп. Только вопрос стоит в ЛЕКАРСТВЕ, для лечения, для производства которого нужно время около года. А со временем выработается иммунитет.
А на короновирусе можно будет заработать разово. Ну переболел, не умер, значит будет жить без постоянного приема лекарств.