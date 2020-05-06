УКР
90 нових випадків COVID-19 виявили на Дніпропетровщині. Це найбільший приріст за добу з початку епідемії, - облрада

У Дніпропетровській області станом на вечір 5 травня зафіксовано 90 нових випадків інфікування COVID-19. За даними облради, це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Дніпропетровської обласної ради, опублікованому в Facebook.

"Найбільша кількість захворілих COVID-19 за добу в нашій області. Всього 90", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що географія нових випадків захворювання по області така:

- м.Дніпро – 35,
- м.Кривий Ріг – 40
- м.Нікополь – 3,
- м.Кам’янське –1,
- м.Новомосковськ–1
- Дніпровський район – 1,
- Криничанський -1
- Новомосковський район – 1,
- Софіївський район – 6
- Солонянський район -1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 41 випадок COVID-19 виявили на Дніпропетровщині, 35 із них - у Кривому Розі, - голова ОДА Бондаренко

"Станом на 05.05.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по області складає 568 випадків", - повідомили в облраді.

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 травня зафіксовано 366 нових випадків COVID-19, всього заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали.

+3
Надо было более тщательно иконы на Пасху вылизывать!
06.05.2020 08:44 Відповісти
+2
Сейчас погодка сделает так, что все будут вылазить и нарушать все правила карантина и получим мы еще настоящий ад. Такое предчувствие есть!
06.05.2020 09:17 Відповісти
+2
Китайцы и корейцы - дураки? Они не помогают (простые) от проникновения, но все помогают от распространения. Если ВСЕ друг друга не заражают, то и зараза тухнет! Но для наших идиотов - это кандалы, оказывается. Хотите, страдальцы, как в Нью Йорке - фуры с трупами?
Или просто деньги на маски лучше на пиво потратить?
06.05.2020 10:21 Відповісти
90 для одной области это много, как бы рекорда сегодня не было, а там и о отмене послабления начнут говорить.
06.05.2020 08:42 Відповісти
Ну да , кивай на Пасху, на Пасху иконам только кланялись. И Богослужение было на открытом воздухе, с соблюдением всех правил , предписанных Минздравом..А вот до следующей Пасхи еще год, и сколько тебя будут держать на карантине с намордником, без права на труд, без права на передвижение, без нормальной человеческой жизни, пока идет бурная торговля в Эпицентре, и пока будут летать Мрии с товаром из Китая? Как тебе такая жизнь , короноверующий?А тебе Пасха в глазу колет.
06.05.2020 09:30 Відповісти
А все таки красивую партию разыграли большие торговые сети с этим самым "короновирусом" и "карантином", убрав с рынка, хоть и на время, мелких конкурентов.
06.05.2020 09:33 Відповісти
Та при чем тут иконы, храмы закрыты были. Все в Днепре резко перестали все соблюдать. Зато пиво/водка - рекой, а сигаретный дым везде (даже рядом с собственными младенцами) - столбом. Будет только хуже, к сожалению по дисциплине мы не китайцы или корейцы. Все пофигисты, особенно мачо в пластиковых шортах и бейсболках из сэконд-хенда...
06.05.2020 10:17 Відповісти
Суми. Вчора ходив до магазину. В масках практично ніхто не ходить. Бабці, котрі були більш-менш дисципліновані, наплювали на карантин разом з своїми дітьми, та онуками. Можна спробувати їх зрозуміти, все одно не діти, та онуки вірус принесуть. Хоч надівай ту маску, хоч ні. А те, що ти, бабо, заразиш чужих дітей?
06.05.2020 08:45 Відповісти
Так маски не помогают, сам Радуцкий сказал. А легкие в летнюю жару пострадают. Некоторые упоротые и в квартирах маски не снимают. Сам на себя кандалы надели.
06.05.2020 09:32 Відповісти
Некоторые идиоты и резиновые перчатки не снимают и постоянно руки дезрастворами обрабатывают. Знаю одного - у того уже экземы по рукам пошли, т.к. как всю природную микрофлору на руках убил. Но перчатки продолжает носить!
06.05.2020 09:35 Відповісти
Китайцы и корейцы - дураки? Они не помогают (простые) от проникновения, но все помогают от распространения. Если ВСЕ друг друга не заражают, то и зараза тухнет! Но для наших идиотов - это кандалы, оказывается. Хотите, страдальцы, как в Нью Йорке - фуры с трупами?
Или просто деньги на маски лучше на пиво потратить?
06.05.2020 10:21 Відповісти
На маски деньги нужно еще где - то взять. А взять негде. Все стоит. У клиентов денег нет. Не заходят. Пиво и любой другой алкоголь не употребляю. Если будут деньги, их сейчас нужно на питание тратить, а не на маски. А ты часом не в эпицентре работаешь, и тебе процент с проданных масок часом не капает? Тогда ты заинтересованное лицо и ты будешь ратовать за вечный карантин.
06.05.2020 10:46 Відповісти
Какой в хера эпицентр? У моих клиентов деньги есть (вроде, тьху, тьху..) и общаюсь в основном дистанционно. Та и запасы вообще-то надо делать, а не проедать и брать кредиты. И если вообще нет на маски этих копеек (не знаю, даже бабушки старые находят), то можно самому сделать - в Сети полно советов. Дешевые отмазки...
06.05.2020 11:08 Відповісти
На Львовщине рекордное количество больных COVID-19: самое большое за весь карантин о Львовской области за минувшие сутки зафиксировали 39 новых случаев заболевания коронавирусом, что является наибольшим количеством за все время карантина.
06.05.2020 08:48 Відповісти
А сколько других заболеваний выявлено? Почему такой перекос в статистике ? Потому что то заболевание самое выгодное для нашего здравоохранения ?
06.05.2020 09:34 Відповісти
Сейчас погодка сделает так, что все будут вылазить и нарушать все правила карантина и получим мы еще настоящий ад. Такое предчувствие есть!
Тебя запугали. Ты в квартире, в кругу своей семьи маску еще не носишь ?
06.05.2020 09:35 Відповісти
300 000 от коронавируса в мире уже сдохло. у нас на войне за 6 лет только 14к погибло, а тут за несколько месяцев в мире 300к жмуров. и зараженных почти 4 миллиона в мире и это только подтвержденных. А вакцины нету от этой херни. И прикол в том, что люди повторно могут заразится. А коронавирус не только в легких бронхи сжигает, а еще и проблемы с корой головного мозга делает - энцефалит! переболевшие в любом случае будут уже не такими, как до того и будут поврежденными! То бишь легкие будут уже не те, и мозг. Еще эпилепсии признаки у людей были. Потом потери рецепторов, то бишь люди не чувствовали не запаха, не вкуса. Так что, да, я мать его напуган! и я переживаю и за себя и за родных и особенно пожилых родных! Да и за страну тоже переживаю и за наш народ. Лучше перебздеть, чем недобздеть. Народная мудрость!
06.05.2020 09:59 Відповісти
https://censor.net/user/463014, а ты не задумывался, почему Армию не закрыли на карантин? Закрыли бы в блиндажах, на самоизоляции, и порядок. Почему Армия на карантин на паузу не поставлена ?
06.05.2020 10:50 Відповісти
https://censor.net/user/463014, сколько тебе лет ? Какое у тебя образование? Какая профессия. Это не праздные вопросы. Я на китайских сайтах с февраля с переводчиком сижу. И понял, что особо бояться нечего. Оставь номер эл.почты, если я отважусь, напишу , что я принимаю для профилактики короновируса. Я свое отбоялся. Почту оставь не сейчас, позже, когда еще пересечемся на Цензоре. Сейчас я ухожу на работу.Страх- то разрушительная эмоция. Убей в себе страх, коронавирус умрет сам. Посмотри на нашу Армию. АРМИЯ НЕ НА КАРАНТИНЕ. Ей эпидемия не грозит. Мы в большей опасности, потому что нас запугали, а страх подавляет иммунитет.
06.05.2020 11:00 Відповісти
Обласна рада чётко топит против Филатова. Благо это можно делать, регулируя количество тестов. И ничего более.
06.05.2020 09:25 Відповісти
Ну вот подвезли "любителей" святить пасочки.
Дальше пойдут поминальщики и любители первомайских майских шашлыков.
06.05.2020 09:35 Відповісти
Да целый год будут подвозить любителей, чтобы ты на карантине сидел.
06.05.2020 09:37 Відповісти
Читал про Италию, как там начиналась эпидемия. Там тоже такие НЕТОВАРИЩИ считали все это бредом, мэр Милана не отменял массовые мероприятия, выступал с призывами "Италию не остановить", пока сам с болезней не свалился.
А дальше еще забавнее получилось ЕЖЕДНЕВНО по тысячи и больше трупов. И это РАЗВИТАЯ страна, в которой есть медицина. А теперь оцени свои шансы при заболевании в Украине. Хорошо, если просто немного покашляешь, а если нет, ты что думаешь тебя повезут в Александровскую больницу? Да хрен, там лечат "достойных" а не быдло.
Вчера читал что на Москвобаде платят по 5 тыс. долларов, чтобы попасть в больницу.
06.05.2020 09:44 Відповісти
У нас не будет как в Италии, если не будет намеренного населения. Возможности и биоматериалы для того есть. Если эпидемия будет длиться три - четыре года, ты сможешь протянуть без транспорта, без зарплаты, без медицинской помощи, потому что она только для ковидников? Вот я человек в возрасте, но мне интересно, Как в условиях карантина люди знакомятся, встречаются, целуются через маску, не снимая масок делают детей. Кстати, ЗАГСы у нас на карантине, или нет ?
06.05.2020 09:56 Відповісти
Если посмотреть на другие страны, то можно увидеть, что противоэпидемиологические мероприятия длились три месяца, а не три года (это конечно если их соблюдать).

И да, эпидемия будет длиться теперь постоянно,она будет как сезонный ОРВИ, грипп. Только вопрос стоит в ЛЕКАРСТВЕ, для лечения, для производства которого нужно время около года. А со временем выработается иммунитет.
06.05.2020 10:04 Відповісти
https://censor.net/user/403837, ты представляешь какой раскрученный рынок медицинских услуг создали на пустом месте? Как медицина озолотится ? 5000 баксов даже еще не за лечение.
06.05.2020 09:59 Відповісти
Представляю, только походу им и без короновируса им было что лечить. У нас сейчас все больные переводятся в хронически заболевших, которые требуют ПОСТОЯННОГО лечения это онкология, сердечники, легочные и т.д.
А на короновирусе можно будет заработать разово. Ну переболел, не умер, значит будет жить без постоянного приема лекарств.
06.05.2020 10:09 Відповісти
Какое-то тупое сообщение - сначала говорят об выявленных инфицированных (а это результат тестов), а далее пишут об этом, как о приросте заболевших. Мухи отдельно, котлеты отдельно.
06.05.2020 11:24 Відповісти
 
 