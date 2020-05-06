90 нових випадків COVID-19 виявили на Дніпропетровщині. Це найбільший приріст за добу з початку епідемії, - облрада

У Дніпропетровській області станом на вечір 5 травня зафіксовано 90 нових випадків інфікування COVID-19. За даними облради, це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби Дніпропетровської обласної ради, опублікованому в Facebook.

"Найбільша кількість захворілих COVID-19 за добу в нашій області. Всього 90", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що географія нових випадків захворювання по області така:

- м.Дніпро – 35,

- м.Кривий Ріг – 40

- м.Нікополь – 3,

- м.Кам’янське –1,

- м.Новомосковськ–1

- Дніпровський район – 1,

- Криничанський -1

- Новомосковський район – 1,

- Софіївський район – 6

- Солонянський район -1.

"Станом на 05.05.2020 загальна кiлькiсть лабораторно пiдтверджених випадкiв COVID-19 по області складає 568 випадків", - повідомили в облраді.

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 травня зафіксовано 366 нових випадків COVID-19, всього заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали.