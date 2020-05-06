Від початку карантину найманці РФ понад 40 разів не пропустили спостерігачів ОБСЄ в ОРДЛО, - Держприкордонслужба

На Донбасі окупанти за час карантину, з 22 березня, коли були припинені пропускні операції по всьому регіону, понад 40 разів не пустили патрулі ОБСЄ на окуповану територію.

Про це 5 травня на пресбрифінгу заявив начальник Краматорського прикордонного загону, полковник Анатолій Федорчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За період карантину з боку окупаційної влади були навіть випадки відмови у пропуску спостерігачам ОБСЄ. По Донецькій області таких випадків був 41, коли патрулі ОБСЄ не пропускалися на окуповану територію", - сказав Федорчук.

Він нагадав, що зараз в контрольних пунктах в'їзду-виїзду пропускні операції не здійснюються, і дозвіл на здійснення пропускних операцій гуманітарного та соціального характеру надає тільки Командувач об'єднаних сил.

Так, за період карантину з 22 березня, коли були припинені пропускні операції у всій Донецькій області, здійснено пропуск приблизно 100 осіб - 55 осіб в'їхали на контрольовану територію і 47 осіб виїхали на тимчасово окуповану територію. Більшість випадків пропуску було здійснено 24-25 березня.

"Після цього по Донецькій області було близько 25-30 випадків, коли українські прикордонники пропускали громадян України на тимчасово окуповану територію, але окупаційна влада знову повертала їх назад", - додав Федорчук.

Разом з тим, в СММ ОБСЄ констатують збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях, йдеться в щоденному звіті № 106/2020, опублікованому СММ ОБСЄ в Україні 5 травня 2020 року.

"У Донецькій і Луганській областях СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували пошкодження житлового будинку внаслідок вогню зі стрілецької зброї в Ясинуватій та отримали повідомлення про поранення цивільних осіб у результаті обстрілу в Олександрівці.

Зазначається, що члени незаконних збройних формувань і далі не пропускали спостерігачів, які здійснювали перетин офіційними дорожніми коридорами на блокпостах у Донецькій та Луганській областях.

Також уточнюється, що місія продовжувала здійснювати моніторинг на ділянках розведення сил і засобів у районах Станиці Луганської, Золотого і Петрівського.