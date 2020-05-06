За добу на Львівщині зафіксували 39 нових випадків COVID-19, що є рекордом за весь час карантину, - Садовий
У Львівській області за добу заразилися коронавірусом 39 осіб, що є найбільшою кількістю за весь час карантину
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Львова Андрій Садовий написав у своєму Telegram-каналі.
"+39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину. Ми уважно відстежуємо динаміку захворювання", - написав Садовий.
Водночас мер Львова зазначив, що рішення про послаблення карантину ухвалюватимуть лише за умови, що динаміка буде йти на спад.
За словами Галини Слічної, заступниці міського голови Львова та керівниці міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 8 ранку у Львові та Львівській області підтверджено 553 випадки інфікування коронавірусом, з них 16 - летальні.
"Загалом за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 2446 осіб, госпіталізовано - 427, на амбулаторному лікуванні - 2019 осіб, виписано - 297 осіб. Зараз у лікарні перебуває 131 особа, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 553 осіб, 16 осіб померли. 116 пацієнтів одужали", - йдеться на сайті Львівської міськради.
Також повідомляється, що за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 224 ПЛР-тести, з яких 39 - позитивні.
Нагадаємо, в Україні на ранок 5 травня зафіксовано 366 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали.
