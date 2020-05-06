За добу на Львівщині зафіксували 39 нових випадків COVID-19, що є рекордом за весь час карантину, - Садовий

У Львівській області за добу заразилися коронавірусом 39 осіб, що є найбільшою кількістю за весь час карантину

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Львова Андрій Садовий написав у своєму Telegram-каналі.

"+39 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це рекордна цифра за весь час карантину. Ми уважно відстежуємо динаміку захворювання", - написав Садовий.

Водночас мер Львова зазначив, що рішення про послаблення карантину ухвалюватимуть лише за умови, що динаміка буде йти на спад.

Також читайте: За добу на Львівщині виявили 8 нових випадків COVID-19, всього в області - 514, - міськрада. ІНФОГРАФІКА

За словами Галини Слічної, заступниці міського голови Львова та керівниці міського штабу з протидії коронавірусу, станом на 8 ранку у Львові та Львівській області підтверджено 553 випадки інфікування коронавірусом, з них 16 - летальні.

"Загалом за весь період карантину у Львівську обласну інфекційну лікарню звернулися 2446 осіб, госпіталізовано - 427, на амбулаторному лікуванні - 2019 осіб, виписано - 297 осіб. Зараз у лікарні перебуває 131 особа, з них у реанімації - 5 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи. Загалом коронавірусну інфекцію виявлено ​​у 553 осіб, 16 осіб померли. 116 пацієнтів одужали", - йдеться на сайті Львівської міськради.

Також повідомляється, що за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 224 ПЛР-тести, з яких 39 - позитивні.

Нагадаємо, в Україні на ранок 5 травня зафіксовано 366 нових випадків COVID-19, загалом заражених - 12 697, померли 316 осіб, 1875 пацієнтів одужали.