Сьогодні очікується указ Зеленського про призначення Саакашвілі секретарем Нацради реформ, - Бутусов
Президент розширить повноваження Саакашвілі - він отримає право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Тобто Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, який Саакашвілі зможе модерувати, ну і необмежені тепер можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах. Так, статус віцепрем'єра, який Саакашвілі відмовилися давати депутати, більш значущий, але доступ до інформаційного простору забезпечено чудовий", - зазначає Бутусов.
За його словами, Зеленський ухвалив рішення про призначення попри потужну інформаційну атаку проросійських ЗМІ в Україні та всю міць російської пропаганди.
"Це важливий сигнал - призначити на посаду, нехай і символічну, особистого ворога Путіна. З погляду дипломатії це знаковий хід. Водночас Зеленський визнав, що вироки судів Грузії щодо Саакашвілі Україна вважає недійсними. Демарші грузинського керівництва Зеленський залишив без відповіді", - наголосив Бутусов.
За даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Міхеіла Саакашвілі, він не планує на початку будь-яких різких політичних рухів, конфліктів. Його завдання - визначити свій порядок денний. Глобально це будуть теми, пов'язані з дерегуляцією. Зеленський не визначив якоїсь чіткої стратегії для Саакашвілі, тому руки в експрезидента Грузії розв'язані.
Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.
Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.
Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.
Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.
28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.
Одна реформа банковского сектора чего стоит, вопли до сих пор стоят.
Ох уж Петр Алексеевич !!!! Придумал!!!!! Уважуха!!!!
Украина является парламентско-президентской республикой .
Соответственно законодательным органом в Украине является Верховная Рада .
любые рехворматорские действия
ОБЯЗАНЫ БЫТЬ проголосованы В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ .
Национальный совет реформ может выполнять лишь техническую часть «реформ»
предлагать к рассмотрению
проводить информационное сопровождение в сми
проводить модерацию
контролировать и в установленном порядке привлекать к ответственности
никакой михуй НЕ-МО-ЖЕТ ИМЕТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫШЕ , чем ВЕРХОВНАЯ РАДА
на данный момент это очередное покушение на узурпацию власти .
саака стал подельником зельки
и частью пострадянського паханата
Я не его фанат, что будет с государством, если он не сможет выплыть ХОТЬ КУДА на твёрдую землю?
Если капитан - идиот, то нужно ли для того, чтоб его опрокинуть, разрушить корабль, на котором мы плывём?
Скорее всего это назначение Михо как испытательный срок...каким он себя покажет,а там и вице-премьерство.
А Зеленскому просто нужен козел отпущения, он сам не хочет марать ручки, чтобы свой рейтинг солнцеликого поддерживать. Тактика, которую он у вовы путина в москве подсмотрел - типа царь хороший, бояре лажают.
жила за счет всех республик СССР. когда все рассыпалось, в новых странах свои желающие воровать появились, вот Грузия и обнищала. и уровень экономики был ниже плинтуса. сейчас чуть поднялись за 15 лет до уровня середины голени или колен за счет инвестиций.
За символическую должность должна быть и символическая зарплата. Клоунада какая-то в стране происходит.
А взагалі то, з президента та (хай там хоч якого) реформатора перетворитись на якогось злиденного попрошайку, то не в кожної людини вистачить такої самоНЕповаги.
Но потом Зеоманский будет говорить , что он не при чем , какая разница , имею право на ошибку .... 😀
Та і до речі, до чого тут Порошенко? Хіба про нього стаття? Чи аби пукнути про Пороха?
Саакашвілі заявляє про ганебність і недопустимість зв'язків з окупованими територіями- але і досі Грузія закуповує електроенергію в ;Абхазії;
Саакашвілі заявляє про необхідність візового режиму з РФ і припинення торгівельних зв'язків- але вів активну торгівлю і навіть в 2013 підписав ганебний односторонній режим з кацапами.
Саакашвілі заявляє що не вкрав ні копійки- але гастролює по світу з шиком. Так само як і сім'я його не бідує.
Саакашвілі заявляє що створив у Грузії абсолютно чесні, непідкупні суди та прокуратору. І боїться повернутися в Грузію.
Саакашвілі заявляє що він репресований в Грузії- і в той же час його син та дружина користуються державною охороною Грузії.
Саакашвілі заявляє що надав громадянство України цінним діячам грузинського мистецтва- але натомість дав громадянство своїм особистим охоронцям, частина з яких мають проблеми з криміналом.
Саакашвілі заявляє що паспорт у нього вкрали- і наступного дня, проходячи на стадіон, показує поліції паспорт.
Саакашвілі заявляє що пересаджав грузинських крадіїв в законі- але ось перші ж кілька результатів на пошук в Гуглі за словами ;ВОР, ДЕПОРТИРОВАЛИ;:
Из Украины депортировали грузинского "вора в законе"
"Тенго Гальский" прибыл в октябре, чтобы установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах Украины
https://ubr.ua/ukraine-and-world/incidents/iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone-456002
Из Украины депортировали "вора в законе"
В Одессе силовики задержали "вора в законе", известного в криминальной среде под прозвищем "Хуту".
https://korrespondent.net/city/odessa/3727414-yz-ukrayny-deportyrovaly-vora-v-zakone
Из Украины депортировали грузинского "вора в законе"
Из Украины полиция выдворила 35-летнего "криминального авторитета" из Грузии Папуна Угрехелидзе, который руководил крупной организованной преступной группировкой.
http://podrobnosti.ua/2142331-iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone.html
В Киеве задержали и депортировали из Украины грузинского "вора в законе"
Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на территории столицы задержали грузинского "вора в законе" Левана Цинцадзе по кличке "Коста", сообщает пресс-служба ведомства
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html
К оперативникам столичного главка полиции поступила информация о нахождении в городе «вора в законе» с криминальным прозвищем «Джонни Кутаисский».
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html
Я вже мовчу про напрочуд багату бабусю, про ляпи із зарплатнею медиків в Грузії, про походи в СБУ, коли він героїчно ішов на камери, давав у вестибюлі інтерв'ю і прикриваючись народом тікав. Про те що основну підтримку він отримав серед радянських пенсіонерів і людей з комуністичними поглядами та єдиною метою ;всьо отнять і подєліть;- Проходили в 1917, дякую, не треба.
Україна на протязі десятиліть своєї новітньої історії номінально балансує на межі виживання в умовах прихованої і відкритої агресії, внутрішніх політичних, економічних, культурних і логістичних диверсій. За таких умов вся державна політика перетворилася в фарс і популістичний балаган з акторами маніпульованими зовнішніми і внутрішніми силами з антиукраїнськими цілями і орієнтацією.
Украинской элите оказалась не нужна независимость, она руками Пороха её обменяла на безвиз и Ассоциацию. Остальное - следствие отсутствия госэлиты на Украине, те нет властного слоя, реально действующего в интересах благополучия страны. Теперь - туземная территория, управляемая туземной властью, ест в интересах метрополий.
https://www.facebook.com/ze2019poltava/?hc_ref=ARSY-XyCS8WA4ys6u9Y-s4IRNcwFksP5cR6_-Geal183jWNo9MEbh31aFdT6CKZpD5I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYffnP1yb-gBLG47fTNLUMKvOzvPmmnoOTcoIWRixFhqxf_Qx3uCNdh4OLsvw8K7Ydrd89gpAT-HR49gL2abZLcNj-PS_oXVZyFTdRS_WPkdhp2XASJ6QKQnk57jgcmzLcwazbv_wtpZG0ZESerwPvjShz8yFGozygx2m0rjojre0warPnSYcC7hiIYfH6cLzHGB7Ik82qSHog_Y083MkNvq3AswzhiaaFoehMe-w5M3zKpNm8FRtnAT-Bhi_Y0laPM47hc0pCbsI0N2vkMBwcxd-CbmoDrBtrwMMTCSYmtnjamDrgvXdfz377SIIy1x9G17qQg_2XRhTxR2U&__tn__=kC-R Команда Зеленського Полтава
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать.
https://www.facebook.com/398177864058625/posts/695531880989887/
Коментарі:
... это у вас она без мозгов дятлы зелёные......у вас без мозгов а нам теперь посмеяться не надо ни телика ни театра....вас зелепней 95квартальных на каждом углу и смейся не пересмейся....а самое смешное что вы жить хуже скота будете будете семейно с детьми родителями долго теперь....очень долго....помните пословицу хорошо смеётся тот кто смеётся последним так что се ля ви)))) овации бурные и аплодисменты вашему президенту который сделал вас лохов так быстро и так красиво))))
*****
Чувак... А ты не пробовал посмотреть на бигборд «Кінець єпохи бідності»? Поможет, обязательно! Нужно только правильно смотреть! Трижды в день. Утром до рассвета, в обед, и вечером после заката солнца! При этом нашептывая заклинание «Хуже не будет... Хуже не будет... Хуже не будет!»
Пробуй! Должно получиться!
****
https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/100000930615293?comment_id=Y29tbWVudDo2OTU1MzE4ODA5ODk4ODdfMTY5MDAyMDA0NDQwODI0 Сашко Лірник А нафіга вам гроші? Ви ж «зробили нас разом».
Вам має цього вистачити.
Вмикайте телеканал Г+Г - там дуже смішний квартал показують і лігосмєшніків. Подивитесь і посмійтесь. Весело ж! От і забудеться ваше горе.
А як захочеться їсти, то можна ще й жеку лисого подивитися.)))
Отак всією родиною сідайте перед тєліком і ржіть як коні.
Замість котлєтки можна в телевізорі жопку зеленої бубочки полизати.
А ще відосіки харашо ідуть замість борщика.
А на закусочку подивіться як малада прогресивна команда зе шаурму ******. Вкусно!
Олександр Крачковський Ви, головне, не переживайте. Ваш ясноокий коханий президент відчуває себе дуже добре. Нещодавно черговий рекорд побив - 43 автомобіля у кортежі. Це удвічі більше того, що дозволяв собі Янукович, і вдесятеро більше ніж у Бариги. Ага. Але грошей немає, тримайтеся там, хорошого вам настрою
***
А це ще "хуже не будєт" чи вже настало "хоть паржом"?
Ви зробили це разом! Жрі Тє
І це буде знаковою подією не тільки в його особистому житті, а й в історії держави, якій він намагався прислужитися.
Не може бути в царя двох фаворитів з однаковою вагою і антагоністичними цілями.
У умного - должно быть и больше двух.
Эта зеленая тварь за год во внешней политике просрала все, что можно! Сколько лет уйдет на исправление зеленой дурости и некомпетентности???
С гринпоцем каждый его год ---это три-пять потерянных лет! В итоге мы окажемся в 90х!
Научитесь вы, наконец, строить страну, не оглядываясь! Как делают Европейские страны - каждый отстаивает только себя!
Частное лицо подобные заявления - ""Грузия ..... ничего не значит!" - может делать. А вот государство - не может, потому что и через пару поколений такими заявлениями будут тыкать при желании Украине.
А сама хранцуженка ле пэн, лучщая подружка *****, за кусок сухарика разложилась перед плешивым. И тот же немчура штангенциркуль, что недавно заявлял о снятии санкций с рю, тоже вырос в Германии, но это не помешало ему впаяться в грязьпром.
Не преувеличивайте - при Порохе успели испортить отношения практ со всеми, в тч и с Грузией. Саак работал в Одессе в 15-16 годах при Порохе, хотя он был осужден заочно в Грузии.
А с какой страной , кроме засрашки и ее шестерок, Порох испортил отношения? Именно он , а не твари, которые чернили его и Украину перед Западом.
- потому что Зе их сам не знает.
Компетентное мнение о новом назначенце здесь :
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
Состав Кабинета министров определяет Верховная Рада, а у Президента Украины четко очерченный Конституцией перечень должностей, на которые он предлагает кандидатуры.
На каком основании зеленский дает команду Премьер-министру о предоставлении права Саакашвили присутствовать на всех заседаниях Кабмина?
А тоді вернемося до цієї історії ...
Тільки ж адміни знову тертимуть мої нагадування головреду.
Це як з блазнем. І от не вчить же життя ЮБ нічому, ну, капець.
Мало тепер "відкриттів" з уклоністом ? і рештою "нових ліц" ?
Причому, так щиро дивується-обурюється !
Цей "шедевр" я збережу окремо:
По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.
"Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа", - подчеркнул Бутусов.
Ураган !!!