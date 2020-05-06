Сьогодні очікується указ Зеленського про призначення Саакашвілі секретарем Нацради реформ, - Бутусов

Президент розширить повноваження Саакашвілі - він отримає право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тобто Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, який Саакашвілі зможе модерувати, ну і необмежені тепер можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах. Так, статус віцепрем'єра, який Саакашвілі відмовилися давати депутати, більш значущий, але доступ до інформаційного простору забезпечено чудовий", - зазначає Бутусов.

За його словами, Зеленський ухвалив рішення про призначення попри потужну інформаційну атаку проросійських ЗМІ в Україні та всю міць російської пропаганди.

"Це важливий сигнал - призначити на посаду, нехай і символічну, особистого ворога Путіна. З погляду дипломатії це знаковий хід. Водночас Зеленський визнав, що вироки судів Грузії щодо Саакашвілі Україна вважає недійсними. Демарші грузинського керівництва Зеленський залишив без відповіді", - наголосив Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Міхеіла Саакашвілі, він не планує на початку будь-яких різких політичних рухів, конфліктів. Його завдання - визначити свій порядок денний. Глобально це будуть теми, пов'язані з дерегуляцією. Зеленський не визначив якоїсь чіткої стратегії для Саакашвілі, тому руки в експрезидента Грузії розв'язані.

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

