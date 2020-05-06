УКР
Сьогодні очікується указ Зеленського про призначення Саакашвілі секретарем Нацради реформ, - Бутусов

Президент розширить повноваження Саакашвілі - він отримає право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Тобто Зеленський дає Саакашвілі державний статус, майданчик для озвучування ініціатив або критики, який Саакашвілі зможе модерувати, ну і необмежені тепер можливості коментувати будь-які державні питання на телеканалах. Так, статус віцепрем'єра, який Саакашвілі відмовилися давати депутати, більш значущий, але доступ до інформаційного простору забезпечено чудовий", - зазначає Бутусов.

За його словами, Зеленський ухвалив рішення про призначення попри потужну інформаційну атаку проросійських ЗМІ в Україні та всю міць російської пропаганди.

"Це важливий сигнал - призначити на посаду, нехай і символічну, особистого ворога Путіна. З погляду дипломатії це знаковий хід. Водночас Зеленський визнав, що вироки судів Грузії щодо Саакашвілі Україна вважає недійсними. Демарші грузинського керівництва Зеленський залишив без відповіді", - наголосив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захід розуміє, що Зеленський не бере на себе відповідальність за своїх депутатів, і парламент може завдати удару по НАБУ, - Бутусов щодо листа МВФ

За даними джерел Цензор.НЕТ, близьких до Міхеіла Саакашвілі, він не планує на початку будь-яких різких політичних рухів, конфліктів. Його завдання - визначити свій порядок денний. Глобально це будуть теми, пов'язані з дерегуляцією. Зеленський не визначив якоїсь чіткої стратегії для Саакашвілі, тому руки в експрезидента Грузії розв'язані.

Нагадаємо, про плани призначити Саакашвілі віцепрем'єром раніше розповіла заступниця глави фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук.

Пізніше інформацію підтвердив і сам Саакашвілі. Він заявив, що готовий працювати і незабаром представить план.

Повідомлялося, що Рада може голосувати за призначення експрезидента Грузії і колишнього голову Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра з питань реформ у вівторок або середу, 28-29 квітня.

Посол Грузії в Україні Теймураз Шарашенідзе заявив, що можливе призначення колишнього президента Грузії (2004-2013 рр.), ексголови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі на посаду віцепрем'єр-міністра України з реформ з великою ймовірністю буде сприйнято в Тбілісі як недружній і неприйнятний з боку стратегічного партнера крок. Прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахар підтвердив, що посла Грузії можуть відкликати з України в разі призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єром українського уряду.

28 квітня стало відомо, що Кабмін відкликав з Верховної Ради подання на призначення Міхеіла Саакашвілі віцепрем'єр-міністром з реформ. Призначення Міхеіла Саакашвілі у фракції "Слуга народу" заблоковано.

Також читайте: Зеленський оголосить про моє призначення на нову посаду найближчими днями, - Саакашвілі

Топ коментарі
+44
Будет весело, но недолго

Сегодня ожидается указ Зеленского о назначении Саакашвили секретарем Нацсовета реформ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4609
06.05.2020 09:15
06.05.2020 09:15 Відповісти
+36
По крышам лазить, голубей гонять:
Сегодня ожидается указ Зеленского о назначении Саакашвили секретарем Нацсовета реформ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6056
06.05.2020 09:15
06.05.2020 09:15 Відповісти
+35
Це пздц, панове!
06.05.2020 09:13
06.05.2020 09:13 Відповісти
Коментувати
Должность свадебного генерала.) Хотя и вице-премьером имел бы не намного больше полномочий. Суть в другом. Никогда настоящие реформы не проходят тихо. Они всегда сопровождаются громкими скандалами, резонансными делами, воплями о репрессиях и упразднении демократии, посадками одиозных личностей (даже с электоральной поддержкой в 15%) и прочей политической и общественной турбулентностью. В Украине относительный штиль. Это говорит о том, что ничего по-настоящему не реформировалось в стране ни при Пете, ни при Вове. Мелкие склоки и скандалы это лишь следствие мышиной подковёрной возни.
06.05.2020 10:26
06.05.2020 10:26 Відповісти
При Пете вой стоял из каждого утюга, про зраду, мифическое "зубажиння", "барыгу", "торгивлю на крови" и пр. Значит, по твоей логике, реформы при Пете шли полным ходом.
06.05.2020 10:54
06.05.2020 10:54 Відповісти
а по твоей логике, реформ, значит, не было?
06.05.2020 10:57
06.05.2020 10:57 Відповісти
по моей - были. Петро самый большой реформатор за историю независимой Украины. А оппонент доказывает что реформ не было, но входит в противоречие с собственными заключениями. Я потому и спрашиваю что хочу выяснить как 2 противоречащих утверждения могут уживаться в одной голове
06.05.2020 11:02
06.05.2020 11:02 Відповісти
а, пардон, это я невнимательно прочитал.
Одна реформа банковского сектора чего стоит, вопли до сих пор стоят.
06.05.2020 11:08
06.05.2020 11:08 Відповісти
Вывести планово ВСУ из Дебальцево, чтобы отдать город рашистам - это да, "самый большой реформатор за историю независимой Украины".
06.05.2020 11:24
06.05.2020 11:24 Відповісти
Совсем уж ничего не делать Петя просто физически не мог. Слишком специфически и очень дорогой ценой для страны он пришел к власти. Из под палки МВФ и Запада, плюс пендель Майдана, безусловно что-то делалось. Но большей частью имитировалось. По сути результат своей пятилетней деятельности Петро сам со своими пиарщиками очень красноречиво подытожил. Приплёл армию, которую из руин подняли исключительно его Свинарчуки. И две эфемерные субстанции мова и вера. Это безусловно фантастический результат пятилетней титанической работы.)
06.05.2020 11:26
06.05.2020 11:26 Відповісти
чето на ветке полно ольгинского дерьма...у вас ключевые слова совпали?
06.05.2020 11:29
06.05.2020 11:29 Відповісти
"В каждой непонятной ситуации вопи про ольгинских и кремль"- первый пункт в методичке начинающего порохобота.))
06.05.2020 11:38
06.05.2020 11:38 Відповісти
де тут ты видишь "непонятную ситуацию", ольгинский иплан?)) все кристально ясно. Кстати, приписывание методичек всем другим, еще один пунктик ольгинского палева
06.05.2020 11:46
06.05.2020 11:46 Відповісти
Ладно спалил! Кстати, у нас тут в ольгино все знают, что иплан твой папа. Но не сцы! Мы никому не скажем. Пусть это остаётся вашей семейной тайной.)
06.05.2020 11:54
06.05.2020 11:54 Відповісти
ну вы в Ольгино все ипланы, как и зебилы, кстати...поэтому другого вы и не видите, не удивительно. Иди лизни балды
06.05.2020 12:15
06.05.2020 12:15 Відповісти
для вас, зебилов, все эфемерное, кроме колбасы по 2,20.
06.05.2020 11:51
06.05.2020 11:51 Відповісти
Я ольгинских тролль! Меня уже спалил один местный чудик.((
06.05.2020 11:57
06.05.2020 11:57 Відповісти
то есть как я и предполагал, обынковенная кормушка за гос. счет, главный по болтовне. ни планов, ни обязанностей ни контроля
06.05.2020 10:26
06.05.2020 10:26 Відповісти
Крутой у нас Президент!!!! Не Порох , конечно НО!!!!!!!!! Значит так надо!!!!!
Ох уж Петр Алексеевич !!!! Придумал!!!!! Уважуха!!!!
06.05.2020 10:28
06.05.2020 10:28 Відповісти
согласно Конституции государство
Украина является парламентско-президентской республикой .

Соответственно законодательным органом в Украине является Верховная Рада .

любые рехворматорские действия
ОБЯЗАНЫ БЫТЬ проголосованы В ВЕРХОВНОЙ РАДЕ .
Национальный совет реформ может выполнять лишь техническую часть «реформ»
предлагать к рассмотрению
проводить информационное сопровождение в сми
проводить модерацию
контролировать и в установленном порядке привлекать к ответственности

никакой михуй НЕ-МО-ЖЕТ ИМЕТЬ ПОЛНОМОЧИЙ ВЫШЕ , чем ВЕРХОВНАЯ РАДА

на данный момент это очередное покушение на узурпацию власти .

саака стал подельником зельки

и частью пострадянського паханата
06.05.2020 10:31
06.05.2020 10:31 Відповісти
уверен, что зелюки тебя не поймут. Они за сцарька голосовали, для них зеля - это эдакий фюрер, который единолично страной правит, без судов, без слуг урода и без поддержки четвертой власти.
06.05.2020 10:55
06.05.2020 10:55 Відповісти
зеля уже даже лапшу вешать про светлое будущее ленится, теперь за него это будет делать карлсон
06.05.2020 10:34
06.05.2020 10:34 Відповісти
А ну Миша-всех зелёных барыг к ответу.)
06.05.2020 10:35
06.05.2020 10:35 Відповісти
ЭТО опасное назначение будет, МНОГИЕ лопнут от злости.
06.05.2020 10:37
06.05.2020 10:37 Відповісти
Шутки шутками, но складывается впечатление, что дело швах. Бедный Зеля хватается за всё, что под руку попадётся....
Я не его фанат, что будет с государством, если он не сможет выплыть ХОТЬ КУДА на твёрдую землю?
Если капитан - идиот, то нужно ли для того, чтоб его опрокинуть, разрушить корабль, на котором мы плывём?
06.05.2020 10:37
06.05.2020 10:37 Відповісти
А ну как Пороха и самом деле посадят? Страшно подумать...
06.05.2020 10:42
06.05.2020 10:42 Відповісти
Даааа, смачный щелчок по потрохнявому носу.
Скорее всего это назначение Михо как испытательный срок...каким он себя покажет,а там и вице-премьерство.
06.05.2020 10:46
06.05.2020 10:46 Відповісти
Важнее как Зеленский себя покажет при Мише. Чтобы не получилось как с Порохом , который использовал Саакашвили для отвода глаз.
06.05.2020 10:48
06.05.2020 10:48 Відповісти
Михо нет дела до Пороха . это разные калибры людей , так что будьте спокойны. Барыга свое откупил уже уже Ермака . А вот Мише не дадут полномочий ,как и барыга не дал когда-то . Просто картинка для МВФ .Мнение пророссийской Грузии , вообще до сраки .
06.05.2020 10:47
06.05.2020 10:47 Відповісти
Цілодобово буде мудрий нарід слухати бла бла бла , бе бе бе карлсона і потихеньку прозрівати 🤣
06.05.2020 10:48
06.05.2020 10:48 Відповісти
я говорил лично с грузинами в Грузии, у них отношение к Саакашвили очень двоякое, великий реформатор очень одиозная и неоднозначная фигура. Особенно пугает то, что он собирается "вручную" управлять экономикой. Всякий раз, когда в формулу лезут вручную, хрупкий баланс рушится, и кто-то пролетает в копеечку. Кто-то на сбережениях в нацвалюте, кто-то на недвиге, кто-то еще на чем-то, неважно на чем. Забыли уже, как Юля вручную рулила экономикой?
А Зеленскому просто нужен козел отпущения, он сам не хочет марать ручки, чтобы свой рейтинг солнцеликого поддерживать. Тактика, которую он у вовы путина в москве подсмотрел - типа царь хороший, бояре лажают.
06.05.2020 10:48
06.05.2020 10:48 Відповісти
Говорить люди могут что угодно. Но есть обьективные показатели. На постсоветском пространстве по этим показателям рядом с Мишей и поставить некого (исключая прибалтов).
06.05.2020 10:52
06.05.2020 10:52 Відповісти
миху преследуют на его собственной родине пророссийские силы точно так же, как на пороха катят бочку пророссийские зеленые власти украины.
06.05.2020 11:11
06.05.2020 11:11 Відповісти
Грузия щас очень богатая, да, зебил?))
06.05.2020 11:30
06.05.2020 11:30 Відповісти
экономика Грузии была ниже плинтуса - проворовавшаяся Грузия, воры в законе,
жила за счет всех республик СССР. когда все рассыпалось, в новых странах свои желающие воровать появились, вот Грузия и обнищала. и уровень экономики был ниже плинтуса. сейчас чуть поднялись за 15 лет до уровня середины голени или колен за счет инвестиций.
06.05.2020 19:45
06.05.2020 19:45 Відповісти
___Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина.___

За символическую должность должна быть и символическая зарплата. Клоунада какая-то в стране происходит.
06.05.2020 10:51
06.05.2020 10:51 Відповісти
из нашего бюджета.
06.05.2020 19:46
06.05.2020 19:46 Відповісти
В чем радость господина Бутусова? Сам же пишет - должность символическая. Т.е. никакого влияния Михо ни на что не окажет, на разваливающуюся экономику и страну никак не повлияет. Чему радоваться?
06.05.2020 10:57
06.05.2020 10:57 Відповісти
може тому, що цей міхо не буде мати змоги розвалити країну остаточно ?))
06.05.2020 11:08
06.05.2020 11:08 Відповісти
Видимо, Бутусов разбирается в перспективе больше вас.
06.05.2020 13:49
06.05.2020 13:49 Відповісти
да-да, особенно хорошо это видно по тому какие радужные перспективы Бутусов описывал перед выборами, когда топил за Зелю
06.05.2020 14:23
06.05.2020 14:23 Відповісти
все топили - и Хмара, и Бутусов, Гриценко, Жулька, Скрыпин.
06.05.2020 19:47
06.05.2020 19:47 Відповісти
пристроїли нарешті таварісча саахова )))))
06.05.2020 11:07
06.05.2020 11:07 Відповісти
это для пущей радости зебобиков
Сьогодні очікується указ Зеленського про призначення Саакашвілі секретарем Нацради реформ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9305
06.05.2020 11:08
06.05.2020 11:08 Відповісти
Саакашвілі буде ходити по всім телеканалам і розповідати який Порошенко поганий.
06.05.2020 11:08
06.05.2020 11:08 Відповісти
саме за це йому і платитимуть )))
06.05.2020 11:09
06.05.2020 11:09 Відповісти
Та він не бідний, взагалі-то. Подейкують що з Грузії він прихопив 12 мільярдів євро, коли тікав.
06.05.2020 11:17
06.05.2020 11:17 Відповісти
але ж жаліється, що він бідний як церковна миша. Живе на подання від олігархів. В Грузії віджимав гроші, в Україні клянчить. Паскудна людина, по всіх параметрах - паскудна.
06.05.2020 11:24
06.05.2020 11:24 Відповісти
Саакашвілі окрім кокаїну підсів ще й на владу.
06.05.2020 11:26
06.05.2020 11:26 Відповісти
це беззаперечно. Він іноді мені юлю нагадує стилем поведінки: хай хоч погано, але щоб говорили.
А взагалі то, з президента та (хай там хоч якого) реформатора перетворитись на якогось злиденного попрошайку, то не в кожної людини вистачить такої самоНЕповаги.
06.05.2020 11:30
06.05.2020 11:30 Відповісти
паскуда до паскуды...
06.05.2020 19:49
06.05.2020 19:49 Відповісти
Хочу напомнить - Экспертиза подтвердила, что опубликованная в декабре 2017 года Генпрокуратурой запись разговора Михаила Саакашвили и олигарха Сергея Курченко является аутентичной.
Но потом Зеоманский будет говорить , что он не при чем , какая разница , имею право на ошибку .... 😀
06.05.2020 11:19
06.05.2020 11:19 Відповісти
https://censor.net/news/3098491/*******************************************************************************
06.05.2020 11:21
06.05.2020 11:21 Відповісти
віслюк відверто підлизується до *****, привіти йому та вітання, та побажання зі святами передає. Але віслюків зебобів це аж ніяк не хвилює.
Та і до речі, до чого тут Порошенко? Хіба про нього стаття? Чи аби пукнути про Пороха?
06.05.2020 11:26
06.05.2020 11:26 Відповісти
Главное,что вы в это верите.
06.05.2020 20:10
06.05.2020 20:10 Відповісти
Чому панамський породистий мародер на волі?
06.05.2020 11:24
06.05.2020 11:24 Відповісти
про кого йдеться в статті? Чи в тролів персональні завдання? ))
06.05.2020 11:27
06.05.2020 11:27 Відповісти
Лови 11-80.
06.05.2020 11:28
06.05.2020 11:28 Відповісти
Саакашвілі заявляє що в Грузії проросійська влада, в той час як Грузія отримала безвіз з ЄС і проводить спільні військові навчання з НАТО.
Саакашвілі заявляє про ганебність і недопустимість зв'язків з окупованими територіями- але і досі Грузія закуповує електроенергію в ;Абхазії;
Саакашвілі заявляє про необхідність візового режиму з РФ і припинення торгівельних зв'язків- але вів активну торгівлю і навіть в 2013 підписав ганебний односторонній режим з кацапами.

Саакашвілі заявляє що не вкрав ні копійки- але гастролює по світу з шиком. Так само як і сім'я його не бідує.
Саакашвілі заявляє що створив у Грузії абсолютно чесні, непідкупні суди та прокуратору. І боїться повернутися в Грузію.
Саакашвілі заявляє що він репресований в Грузії- і в той же час його син та дружина користуються державною охороною Грузії.
Саакашвілі заявляє що надав громадянство України цінним діячам грузинського мистецтва- але натомість дав громадянство своїм особистим охоронцям, частина з яких мають проблеми з криміналом.

Саакашвілі заявляє що паспорт у нього вкрали- і наступного дня, проходячи на стадіон, показує поліції паспорт.

Саакашвілі заявляє що пересаджав грузинських крадіїв в законі- але ось перші ж кілька результатів на пошук в Гуглі за словами ;ВОР, ДЕПОРТИРОВАЛИ;:

Из Украины депортировали грузинского "вора в законе"
"Тенго Гальский" прибыл в октябре, чтобы установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах Украины
https://ubr.ua/ukraine-and-world/incidents/iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone-456002

Из Украины депортировали "вора в законе"
В Одессе силовики задержали "вора в законе", известного в криминальной среде под прозвищем "Хуту".
https://korrespondent.net/city/odessa/3727414-yz-ukrayny-deportyrovaly-vora-v-zakone

Из Украины депортировали грузинского "вора в законе"
Из Украины полиция выдворила 35-летнего "криминального авторитета" из Грузии Папуна Угрехелидзе, который руководил крупной организованной преступной группировкой.
http://podrobnosti.ua/2142331-iz-ukrainy-deportirovali-gruzinskogo-vora-v-zakone.html

В Киеве задержали и депортировали из Украины грузинского "вора в законе"
Сотрудники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины на территории столицы задержали грузинского "вора в законе" Левана Цинцадзе по кличке "Коста", сообщает пресс-служба ведомства
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html

К оперативникам столичного главка полиции поступила информация о нахождении в городе «вора в законе» с криминальным прозвищем «Джонни Кутаисский».
https://nv.ua/ukraine/events/v-kieve-zaderzhali-i-deportirovali-iz-ukrainy-gruzinskogo-vora-v-zakone-foto-video-1124643.html

Я вже мовчу про напрочуд багату бабусю, про ляпи із зарплатнею медиків в Грузії, про походи в СБУ, коли він героїчно ішов на камери, давав у вестибюлі інтерв'ю і прикриваючись народом тікав. Про те що основну підтримку він отримав серед радянських пенсіонерів і людей з комуністичними поглядами та єдиною метою ;всьо отнять і подєліть;- Проходили в 1917, дякую, не треба.
06.05.2020 11:27
06.05.2020 11:27 Відповісти
в прихильників саакашвілі дивна логіка. Тут вони волають що зеленський при владі лише тому, "люди галасавали протів порошенка", а коли люди в Грузії проголосували проти саакашвілі, називають це проросійским правітєльством. Тобто, якщо не в нас, то там "врагі захватілі власть", а якщо в нас, то "зубожілий народ висказал своє мнєніе". Не дивуюсь що такі амеби проголосували за таку ж саму амебу як і вони.
06.05.2020 11:56
06.05.2020 11:56 Відповісти
Опять Бутусов начал отмазывать зебобиков...а восхищение и дифирамбы генерирующей шум пустышке вызывают удивление. Через полгода ждем от Юрия статей с поливанием никчемного гастролера
06.05.2020 11:33
06.05.2020 11:33 Відповісти
Бутусов понял, что рейтниг Зели растет, а Петин падает.
06.05.2020 11:37
06.05.2020 11:37 Відповісти
))))))))))) гомеричний регіт
06.05.2020 11:56
06.05.2020 11:56 Відповісти
Таки буква ,,Д,, в твой фамилии это ДЕ*ИЛ,,
06.05.2020 12:08
06.05.2020 12:08 Відповісти
в мене враження, що Бутусов радіє не самому призначенню, а тому, що ТАКЕ призначення не нанесе Україні збитків. Весільний генерал, ну то хай собі ходить по ефірах (не даремно ж акцет був саме на цьому в Бутусова), хай собі щось там підказує. Рішення приймати все одно в нього немає повноважень, тому, це призначення найбезпечніше для України з усіх, які могли б статися.
06.05.2020 11:59
06.05.2020 11:59 Відповісти
не говоря уже о том, что нет никакого положения и статуса этого "совета реформ"...зато "неограниченный доступ" к комментированию всего подряд...смешно
06.05.2020 11:36
06.05.2020 11:36 Відповісти
Ну теперь реформы "пойдут" со всей силой. Народ, если есть возможность бегите из этой страны и подальше, пропал а страна.
06.05.2020 11:36
06.05.2020 11:36 Відповісти
Ну теперь реформы "пойдут" со всей силой. Народ, если есть возможность бегите из этой страны и подальше, пропал а страна.
06.05.2020 11:38
06.05.2020 11:38 Відповісти
Дріжджі вкинуто..... початок бродіння ...справа часу, об"єкт бродіння свіже зелене лайно? чи може щось із застарілого? Лед тронулся, господа, присяжные заседатели......
06.05.2020 11:40
06.05.2020 11:40 Відповісти
Я хочу услышать комментарий Танечка Лайф ,о том как Михо защищал Зеленского после Омана ,ну и про дружбу с Ермаком😁 Ну про отношения с Грузией ,я вообще молчу. В чем проявляется гениальность Михо
06.05.2020 11:42
06.05.2020 11:42 Відповісти
секретарем?...та не смішіть...деза за дезою...
06.05.2020 12:06
06.05.2020 12:06 Відповісти
В політичній системі влади в Україні нема групи людей з лідером, які б намагалися вирішити якісь проблеми її існування. Ніякі прозорі кабінети, цифрові технології, нашіптування радників і консультантів нічого не дадуть поки не зміниться логіка і ідеологія державних процесів, які є сферою відповідальності ключових політичних фігур.
Україна на протязі десятиліть своєї новітньої історії номінально балансує на межі виживання в умовах прихованої і відкритої агресії, внутрішніх політичних, економічних, культурних і логістичних диверсій. За таких умов вся державна політика перетворилася в фарс і популістичний балаган з акторами маніпульованими зовнішніми і внутрішніми силами з антиукраїнськими цілями і орієнтацією.
06.05.2020 12:24
06.05.2020 12:24 Відповісти
Україна на протязі десятиліть своєї новітньої історії номінально балансує на межі виживання в

Украинской элите оказалась не нужна независимость, она руками Пороха её обменяла на безвиз и Ассоциацию. Остальное - следствие отсутствия госэлиты на Украине, те нет властного слоя, реально действующего в интересах благополучия страны. Теперь - туземная территория, управляемая туземной властью, ест в интересах метрополий.
06.05.2020 21:16
06.05.2020 21:16 Відповісти
Зелебобик поскаржився на сторінці у Facebook

https://www.facebook.com/ze2019poltava/?hc_ref=ARSY-XyCS8WA4ys6u9Y-s4IRNcwFksP5cR6_-Geal183jWNo9MEbh31aFdT6CKZpD5I&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCYffnP1yb-gBLG47fTNLUMKvOzvPmmnoOTcoIWRixFhqxf_Qx3uCNdh4OLsvw8K7Ydrd89gpAT-HR49gL2abZLcNj-PS_oXVZyFTdRS_WPkdhp2XASJ6QKQnk57jgcmzLcwazbv_wtpZG0ZESerwPvjShz8yFGozygx2m0rjojre0warPnSYcC7hiIYfH6cLzHGB7Ik82qSHog_Y083MkNvq3AswzhiaaFoehMe-w5M3zKpNm8FRtnAT-Bhi_Y0laPM47hc0pCbsI0N2vkMBwcxd-CbmoDrBtrwMMTCSYmtnjamDrgvXdfz377SIIy1x9G17qQg_2XRhTxR2U&__tn__=kC-R Команда Зеленського Полтава
Здравствуйте, уважаемые участники группы! Я, администратор этой группы, столкнулся с такой проблемой, что во время карантина почти не осталось денег. У меня на 5 человек семьи осталось 50 грн. Скажите мне, пожалуйста, как можно продлевать карантин все дальше и дальше, но при этом не выплачивать зарплаты людям, не выплачивать социальную помощь как в европейских странах, как в США? Зачем наш великий глава страны, за которого мы же и голосовали, и другие персоны из слуги народы, морят нас голодом? Почему не принимается моментальное решение выплачивать помощь безработным, выплачивать пенсионерам, мамам одиночкам, студентам? За что платить учебу студентам? За что оплачивать коммунальные услуги? За что кушать в конце концов? Как можно так обращаться к своему народу, к своим гражданам? Я прошу всех, распространить эту информацию! Сами, пожалуйста трубите на всех соц сетях, на всех сайтах, что денег нет, люди голодают, а эти деятели никак не хотят помогать, только и делают, что продлевают карантин, а денег у народа уже просто нет. Пожалуйста, прошу Вас, пусть дойдет это до главы страны, до остальных деятелей страны, в конце концов пусть из своих карманов достают деньги, которые награбили за столько лет! Потому что социальной выплаты нет, пенсий нет, стипендий нет, деньги закончились, а люди начинают голодать.
https://www.facebook.com/398177864058625/posts/695531880989887/
Коментарі:
... это у вас она без мозгов дятлы зелёные......у вас без мозгов а нам теперь посмеяться не надо ни телика ни театра....вас зелепней 95квартальных на каждом углу и смейся не пересмейся....а самое смешное что вы жить хуже скота будете будете семейно с детьми родителями долго теперь....очень долго....помните пословицу хорошо смеётся тот кто смеётся последним так что се ля ви)))) овации бурные и аплодисменты вашему президенту который сделал вас лохов так быстро и так красиво))))
*****
Чувак... А ты не пробовал посмотреть на бигборд «Кінець єпохи бідності»? Поможет, обязательно! Нужно только правильно смотреть! Трижды в день. Утром до рассвета, в обед, и вечером после заката солнца! При этом нашептывая заклинание «Хуже не будет... Хуже не будет... Хуже не будет!»

Пробуй! Должно получиться!
****

https://www.facebook.com/people/%D0%A1%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D0%9B%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA/100000930615293?comment_id=Y29tbWVudDo2OTU1MzE4ODA5ODk4ODdfMTY5MDAyMDA0NDQwODI0 Сашко Лірник А нафіга вам гроші? Ви ж «зробили нас разом».
Вам має цього вистачити.
Вмикайте телеканал Г+Г - там дуже смішний квартал показують і лігосмєшніків. Подивитесь і посмійтесь. Весело ж! От і забудеться ваше горе.
А як захочеться їсти, то можна ще й жеку лисого подивитися.)))
Отак всією родиною сідайте перед тєліком і ржіть як коні.
Замість котлєтки можна в телевізорі жопку зеленої бубочки полизати.
А ще відосіки харашо ідуть замість борщика.
А на закусочку подивіться як малада прогресивна команда зе шаурму ******. Вкусно!
Олександр Крачковський Ви, головне, не переживайте. Ваш ясноокий коханий президент відчуває себе дуже добре. Нещодавно черговий рекорд побив - 43 автомобіля у кортежі. Це удвічі більше того, що дозволяв собі Янукович, і вдесятеро більше ніж у Бариги. Ага. Але грошей немає, тримайтеся там, хорошого вам настрою
***

А це ще "хуже не будєт" чи вже настало "хоть паржом"?
Ви зробили це разом! Жрі Тє
06.05.2020 13:14
06.05.2020 13:14 Відповісти
Вся ця історія закінчиться тим, що Саакашвілі стане лісничим.
І це буде знаковою подією не тільки в його особистому житті, а й в історії держави, якій він намагався прислужитися.
Не може бути в царя двох фаворитів з однаковою вагою і антагоністичними цілями.
06.05.2020 13:32
06.05.2020 13:32 Відповісти
Не може бути в царя двох фаворитів з однаковою вагою і антагоністичними цілями.
У умного - должно быть и больше двух.
06.05.2020 21:18
06.05.2020 21:18 Відповісти
Ну вот, теперь и с Грузией испортили отношения...
Эта зеленая тварь за год во внешней политике просрала все, что можно! Сколько лет уйдет на исправление зеленой дурости и некомпетентности???

С гринпоцем каждый его год ---это три-пять потерянных лет! В итоге мы окажемся в 90х!
06.05.2020 17:19
06.05.2020 17:19 Відповісти
Грузия с иванишвильской президентшей ничего не значит!
Научитесь вы, наконец, строить страну, не оглядываясь! Как делают Европейские страны - каждый отстаивает только себя!
06.05.2020 17:39
06.05.2020 17:39 Відповісти
Грузия с иванишвильской президентшей ничего не значит!
Частное лицо подобные заявления - ""Грузия ..... ничего не значит!" - может делать. А вот государство - не может, потому что и через пару поколений такими заявлениями будут тыкать при желании Украине.
06.05.2020 21:30
06.05.2020 21:30 Відповісти
Ну, если тетку выросшую во Франции, представительницу Франции в НАТО, ненавидящую с детства совок называть иванишвиливской ---то вам к врачу или на кацапский форум ---там любят с лозунгами и отсутствием логики)))
06.05.2020 22:48
06.05.2020 22:48 Відповісти
Кругом враги *******, правда?
А сама хранцуженка ле пэн, лучщая подружка *****, за кусок сухарика разложилась перед плешивым. И тот же немчура штангенциркуль, что недавно заявлял о снятии санкций с рю, тоже вырос в Германии, но это не помешало ему впаяться в грязьпром.
06.05.2020 22:58
06.05.2020 22:58 Відповісти
У тебя каша в голове! при чем здесь Ли Пен??? Она была ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ Франции в НАТО?Именно на это был мой акцент, а не на ее гражданстве.
07.05.2020 01:18
07.05.2020 01:18 Відповісти
Эта зеленая тварь за год во внешней политике просрала все, что можно!

Не преувеличивайте - при Порохе успели испортить отношения практ со всеми, в тч и с Грузией. Саак работал в Одессе в 15-16 годах при Порохе, хотя он был осужден заочно в Грузии.
06.05.2020 21:26
06.05.2020 21:26 Відповісти
мойша сявкошвили был осужден в 17 году и по второму делу в 18 г. В 19 году проиграл апелляцию, т.е. ПОСЛЕ увольнения )))
А с какой страной , кроме засрашки и ее шестерок, Порох испортил отношения? Именно он , а не твари, которые чернили его и Украину перед Западом.
06.05.2020 22:43
06.05.2020 22:43 Відповісти
Зеленский не определил какой-то четкой стратегии для Саакашвили,Источник: https://censor.net/n3193633

- потому что Зе их сам не знает.

Компетентное мнение о новом назначенце здесь :
https://www.obozrevatel.com/politics/zelenskij-nakonets-ponyal-v-kakuyu-bedu-popal-eks-diplomat.htm
06.05.2020 22:47
06.05.2020 22:47 Відповісти
Зеленский очередной раз превышает свои полномочия.
Состав Кабинета министров определяет Верховная Рада, а у Президента Украины четко очерченный Конституцией перечень должностей, на которые он предлагает кандидатуры.
На каком основании зеленский дает команду Премьер-министру о предоставлении права Саакашвили присутствовать на всех заседаниях Кабмина?
06.05.2020 22:50
06.05.2020 22:50 Відповісти
Москалі в коментах бісяться разом з порохоботами.
06.05.2020 23:03
06.05.2020 23:03 Відповісти
Сьогодні очікується указ Зеленського про призначення Саакашвілі секретарем Нацради реформ, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4980
07.05.2020 01:20
07.05.2020 01:20 Відповісти
Бутусов, прокиньтесь. Саакашвілі давно вже не ворог путіна. Він за ''прочную дружбу с Россией''. І проти швілі витупають як раз проукраїнські люди, які добре пам'ятають, що цей злочинець виробляв в Україні. Бутусов розкрився.
07.05.2020 06:40
07.05.2020 06:40 Відповісти
Я сподіваюся, що автор не видалить свій пост: текст явно продубльований на його фб.
А тоді вернемося до цієї історії ...

Тільки ж адміни знову тертимуть мої нагадування головреду.
Це як з блазнем. І от не вчить же життя ЮБ нічому, ну, капець.

Мало тепер "відкриттів" з уклоністом ? і рештою "нових ліц" ?
Причому, так щиро дивується-обурюється !

Цей "шедевр" я збережу окремо:

По его словам, Зеленский принял решение о назначении несмотря на мощную информационную атаку пророссийских СМИ в Украине и на всю мощь российской пропаганды.
"Это важный сигнал - назначить на должность, пусть и символическую, личного врага Путина. С точки зрения дипломатии это знаковый ход. Одновременно Зеленский признал, что приговоры судов Грузии по Саакашвили Украина считает недействительными. Демарши грузинского руководства Зеленский оставил без ответа", - подчеркнул Бутусов.

Ураган !!!
07.05.2020 06:47
07.05.2020 06:47 Відповісти
Саакашвили уже был губернатором и кроме как облажаться у него ничего там не получилось. Зебилье назначило его для того чтоб он их сраный рейтинг спасал в глазах другого зебилья.
08.05.2020 10:57
08.05.2020 10:57 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 