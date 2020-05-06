УКР
14 902 153

На ранок 6 травня зафіксовано 487 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 184, летальних - 327, одужали 2 097 осіб, - МОЗ

В Україні за добу зафіксували 487 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених перевищило 13,1 тис. осіб.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 487 осіб, з них 24 дитини і 72 медпрацівники. Було госпіталізовано 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків", - зазначив він.

За словами Степанова, в більшості летальних випадків за минулу добу мали місце супутні захворювання.

При цьому 118 пацієнтів одужали за минулу добу.

"За весь час пандемії захворіли 13 184 особи, серед них 905 дітей, а також 2251 медпрацівник. Всього одужали 2097 осіб, а летальних випадків - 327", - додав Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 472 випадки;
Волинська область — 359 випадків;
Дніпропетровська область — 568 випадків;
Донецька область — 85 випадків;
Житомирська область — 456 випадків;
Закарпатська область — 572 випадки;
Запорізька область — 298 випадків;
Івано-Франківська область — 1037 випадків;
Кіровоградська область — 402 випадки;
м. Київ — 1651 випадок;
Київська область — 891 випадок;
Львівська область — 553 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 165 випадків;
Одеська область — 505 випадків;
Полтавська область — 232 випадки;
Рівненська область — 787 випадків;
Сумська область — 130 випадків;
Тернопільська область — 935 випадків;
Харківська область — 403 випадки;
Херсонська область — 143 випадки;
Хмельницька область — 134 випадки;
Чернівецька область — 1985 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.

Пошли первомайские шашлычники. Итого уже 2 месяца карантина, а спада заболеваемости нет.
06.05.2020 09:23 Відповісти
06.05.2020 09:31 Відповісти
Ага,потом троицу,день независимости и до нового года,уже не смешно
06.05.2020 11:21 Відповісти
щось небагато гуляє в центрі Амстера, у мене в києвському дворі вночі більше можна зустріти
06.05.2020 11:06 Відповісти
А ви на час дивитися мiнус година в 10 ранку на майданi людно теж у нас? Подивiтся в годин так 7 вечера
показати весь коментар
06.05.2020 11:17 Відповісти
Смертность в Италии от всех причин.
https://nplus1.ru/blog/2020/04/16/italy-death-toll

06.05.2020 16:33 Відповісти
Статистика смертности в Италии по годам:
2014 - 598 364
2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 647 000
Видно, что смертность в Италии из года в год меняется на несколько десятков тысяч. Например, умерших в 2015 году на 50 тысяч больше, чем в 2014 - и никакого национального психоза. Просто умерло на 50 тысяч человек больше и все. А, в Ломбардии в 2015-ом годовая смертность увеличилась на 10% по сравнению с 2014 без коронавируса и национального психоза. Если нынешняя динамика затухания заболевания коронавирусом сохранится, то к концу года итоговая статистика, скорее всего, не будет сильно отличаться от обычных среднестатистических колебаний в предыдущие годы. Подождем итоговой статистики по году.
06.05.2020 18:55 Відповісти
Одно дело, когда идут спонтанные колебания смертности, плавно распределенной на весь год, и совсем другое, когда смертность интенсивно возрастает в короткий период мрут от того, что отдельные люди чхать хотели на свих соседей. Потому что им маску надеть западло.
показати весь коментар
06.05.2020 20:36 Відповісти
«Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какую-либо потенциальную пользу. Фактически, есть даже некоторые свидетельства, свидетельствующие об обратном, когда люди неправильно используют маски», - исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
показати весь коментар
06.05.2020 20:39 Відповісти
Колебания по году не спонтанны и не плавно распределенны на весь год, а всегда имеют всплески в осенне-зимнем эпидсезоне.
показати весь коментар
06.05.2020 20:42 Відповісти
Приведите статистику, подтверждающую это.
показати весь коментар
06.05.2020 21:04 Відповісти
http://medical-diss.com/medicina/godichnye-i-nedelnye-ritmy-obschey-i-serdechno-sosudistoy-smertnosti

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-2698861478625135:3033704849&q=https://www.bsmu.by/files/420*****************************/&sa=U&ved=2ahUKEwigo8v07J_pAhVmmIsKHREWCbcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw30AFBkWAAvINpYLgvQvWL- https://www.bsmu.by/files/420*****************************/

https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-2698861478625135:3033704849&q=https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/h1n1flu/files/h1n1_usa.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwigo8v07J_pAhVmmIsKHREWCbcQFjAFegQIAhAB&usg=AOvVaw04C3Gvg7D48n8c-mlXbSBT https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/h1n1flu/files/h1n1_usa.pdf
06.05.2020 21:46 Відповісти
По Вашей первой ссылке

"Не вызывает сомнения факт того, что организм человека подвержен влиянию как эндогенных, так и экзогенных ритмов. В 1968 г. И. Ассенмахер и Д. Битоут высказали предположение о существовании годового эндогенного (индивидуального) цикла. Выдвинута гипотеза о том, что первый индивидуальный годичный цикл (ИГЦ) начинается от даты зачатия и завершается при рождении ребенка. Генетическая программа развития плода, включая критические периоды эмбриогенеза, повторяется в каждом последующем годовом эндогенном цикле на протяжении всей жизни. Доказано, что существует так называемая «зона риска», которая формируется в период, примыкающий ко дню рождения и характеризующийся наибольшей уязвимостью организма и всех его функций [Шапошникова В.И., 2000]."

Берите даты рождений умерших и рассчитывайте.
07.05.2020 10:18 Відповісти
Вы не выдергивайте отдельные цитаты, а прочитайте весь текст во всех ссылках, может тогда поймете суть.
показати весь коментар
07.05.2020 12:14 Відповісти
Всю диссертацию прочитать? Идите такие советы своей жене давайте.
07.05.2020 12:17 Відповісти
Если лень читать, то бездумно не выдергивайте из нее цитату не относящуюся к теме.
07.05.2020 12:54 Відповісти
В этом графике показано двукратное превышение смертности в 2020 над показателями 2019 года в ОДНОМ и ТОМ ЖЕ сезоне.
На ранок 6 травня зафіксовано 487 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 184, летальних - 327, одужали 2 097 осіб, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5407
06.05.2020 21:18 Відповісти
Итальянцы признали, что прозевали тотальное заражение и массовые смерти в домах престарелых.
06.05.2020 23:08 Відповісти
Прозевали, потому что поздно ввели карантин.
07.05.2020 10:19 Відповісти
Приведите ссылку, о том, что это главная причина. Мне ни одной такой, с официальным мнением, не попадалась. Согласно итальянским сообщениям, 90% умерших с положительным результатом в регионе Ломбардия умерли вне отделений интенсивной терапии, в основном на дому или в отделениях общего ухода. Их причина смерти и возможная роль карантинных мер в их смерти остаются неясными. Только 260 из 2168 человек с положительным тестом умерли в отделениях интенсивной терапии. https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-in-lombardia-9-morti-su-10-mai-giunti-in-terapia-intensiva_16362350-202002a.shtml#_blank
Ситуация со вспышкой в Италии была обусловлена только особенностями страны и ее менталитетом.
07.05.2020 12:26 Відповісти
Ну давайте по взрослому рассуждать: Эта статистика - это нахрен не нужная пыль и враньё. Естественно враньё! И цифры , я думаю с одной стороны занижены хорошо для показателей типа "борьбы" на ровном месте ( уже десяток пойманых чиновников на этом но не полицией а журналистами как обычно у нас по традиции) в пользу зелупеней для поддержания рейтинга вируса "кловун95" и вируса "хачрюкзак", а с другой стороны . в следствие разворовывания денег на тесты, - они покупаются в просто мизерном количестве и самые дешёвые и ****** какие можно себе представить а потом выдаются за нормальные. Разница цены калькулируется по карманам. Ну это же уже бородатая старая схема - неужели не понятно почему тесты нашего производства - зарубили? Они честные и они стоят вкладывания денег которые можно украсть. То есть нет тестирования- десятки тысяч в день тестами которые больного не показывают здоровым - нет правдивой инфы. Это же кроме нас творится и на оккупированной территории и в параше и в беларусской области ********. То есть - сплошной ******. Это же касается средств защиты особенно для медиков. Абсолютное враньё, какое то некачественное рваньё опасное для использования обечспечивается в супермизерных количествах . На этой же площадке разного рода барыжня и ворьё начинают президентские кампании - одели маски "меценатов" и усиленно под камеры и фанфары развозят по больницам образно по полторы упаковки которые стоят сотую часть от того что они у украинцев наворовали за прошлую бытность. Эти после зелупеня хотят обратно на схемы. Естественно этого тоже очень мало ( кто бы сомневался?) хотя ..если ( из области фантастики) подходить с человеческой точки зрения и несуществующей у них морали - эти же....могли бы обеспечить 100 % потребностей.. Могли бы...Для этого просто математика нужна..Поэтому - ну какие цыфры?? В жопу?! Их икто не знает реальных и не узнает я думаю. А сейчас они будут медленно расти. По мотивации того что "люди полезли на праздники бухать толпами" но не это главное..Главное - сейчас ростом цифр нужно напугать мятежных меров. Берем попкорн, у кого есть за что и где, садимся, смотрим..
06.05.2020 10:17 Відповісти
вышли на плато здоровья
06.05.2020 10:20 Відповісти
"Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют." - частично присутствуют - https://virustrack.org/location/LNR https://virustrack.org/location/LNR , https://virustrack.org/location/DNR https://virustrack.org/location/DNR .
06.05.2020 10:29 Відповісти
Чтобы карантин был недолгим, он должен строго соблюдаться. В Киеве половина прохожих без масок вообще, а у тех, кто в масках у 30-40% или нос серху, или маска под подбородком. Так ежедневная заболеваемость неделями держаться сможет на одном уровне.
06.05.2020 10:51 Відповісти
«В сообществе мы не рекомендуем использовать маски, если вы сами не больны. Носить маски мы рекомендуем только тем людям, которые больны и находятся дома, и тем, кто ухаживает за больными людьми дома». - эпидемиолог инфекционных заболеваний ВОЗ, доктор Мария Ван Керхове.
06.05.2020 12:13 Відповісти
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ea3df789a7947107d06f8c1 Самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, например хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей и почти не уступают в эффективности респираторам класса N95, рекомендованные для медперсонала в США, однако на степень защиты могут серьезно повлиять зазоры между маской и лицом. К такому выводу пришли американские физики. Результаты их работы опубликовал научный журнал ACS Nano.
06.05.2020 16:54 Відповісти
Для начала напомню, что это частное исследование тканей для масок, причем не натурное, а на искусственных аэрозолях. Но даже они отметили, что "... отверстия и промежутки (например, между краем маски и контурами лица) могут ухудшить характеристики. Наши результаты показывают, что утечки вокруг области маски могут снизить эффективность на ~ 50% и более, указывая на важность "подгонки".
А есть официальное мнение ВОЗ, которую Вы безмерно уважаете.

Так на сайте ВОЗ среди рекомендаций, касающихся ношения масок, нет ни одной, которая говорила бы о том, что маску нужно носить здоровому человеку.
Рекомендации ВОЗ для населения:
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
06.05.2020 19:18 Відповісти
Вы рекомендации ВОЗ безмерно уважаете?
06.05.2020 20:29 Відповісти
Нет, просто анализирую.
06.05.2020 20:37 Відповісти
Не зацикливайтесь в своей дремучести, анализируйте и независимые источники.
06.05.2020 21:02 Відповісти
Интересно, когда дремучий рассуждает о дремучести. Именно таким анализом постоянно и занимаюсь.
06.05.2020 21:31 Відповісти
Кому и для чего нужен был коронавирус? Смотрите до конца.
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
07.05.2020 05:04 Відповісти
Если создадут вакцину от ковид-19, Вы выполните рекомендации ВОЗ по вакцинированию?
06.05.2020 21:20 Відповісти
Для профилактики - нет. Но Ваш намек не катит. Поскольку именно Вы безкомпромиссно верите ВОЗ по всем вопросам - поэтому также преданно верьте их мнению о бесполезности маскок для здоровых.
06.05.2020 21:38 Відповісти
Вы отвечайте за себя, а уж я сам решу, какой информации я доверяю, а какой нет.
06.05.2020 22:07 Відповісти
Именно за себя я и ответил. А вот Вы прокололись, поэтому и слиняли от четкого ответа о своей позиции по ВОЗ.
06.05.2020 23:13 Відповісти
Приведите ссылку, где я агитирую безоговорочно верить ВОЗ. А я привожу как к ВОЗ относились Вы.
https://censor.net/user/23464

в ЮНИСЭФ засели "ахенты кремля"))))))))))))))
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-022b-7380-ac83-dc01977deafahttps://censor.net/user/231790

Нет, там, как и в ВОЗ, правят бал ставленники транснациональной фармы.
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-0234-700f-860d-8a5e4b8ec139
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-0234-700f-860d-8a5e4b8ec139
07.05.2020 10:38 Відповісти
Я от своего мнения не отрекаюсь, а вот Вы трухнули подтвердить или опровергнуть свою веру в ВОЗ.
07.05.2020 12:29 Відповісти
Я просто не подтвердил Вашу тупую выдумку обо мне. Не расстраивайтесь, их у Вас много.
09.05.2020 15:40 Відповісти
Погано Філатов перекопував підходи до церков РПЦвУ
Дніпро - +90 за добу
Це часом не рекорд?
06.05.2020 10:55 Відповісти
https://censor.net/covid

По данным МОЗ 497 случаев, а на диаграмме за вчера только 97 новых случаев . . . По ходу, опечатка.
06.05.2020 11:13 Відповісти
Каждый день стабильно пятихатка зараженных
Это все потому-что тупорлыое быдло ведется на вой проплаченных провокаторов, а также полезных идиотов и не относится к карантину со всей серьезностью.
Соответственно, чем больше тупорылое быдло будет отрицать карантин и недооценивать коронавирус, тем дольше мы будем выходить из карантина, который из-за них может продлится и год
06.05.2020 12:25 Відповісти
Относиться с "серьезностью" к нашему карантинному лохотрону может только зомбированный лох.
06.05.2020 15:41 Відповісти
Вся справа в тому що коронавірус він як отой суслик який наче є та його не видно. А от голодуха і нестача від карантину видно вже кожному. От вірусу здохнеш чи не здохнеш питання велике. Є дані що 80% людей переносить його в легкій формі або взагалі не помічає А голод не помітити неможливо, бо їсточки хочеться кожен день бажано три рази в день тому карантин не протримається ще більше тиждень-два.
06.05.2020 23:51 Відповісти
9400 на амбулаторному лыкуванны.тобто пандемії немає. карантин протизаконний.
07.05.2020 01:05 Відповісти
Кацапы, порохоботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны, соблюдайте карантин, носите Маску в общественных местах (!)
06.05.2020 16:58 Відповісти
«Нет конкретных доказательств того, что массовое ношение масок населением имеет какую-либо потенциальную пользу. Фактически, есть даже некоторые свидетельства, свидетельствующие об обратном, когда люди неправильно используют маски», - исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.
06.05.2020 19:21 Відповісти
Я наприклад чув виступ якогось інфекціоніста що категорично проти бездумного і тотального носіння масок здоровими людьми, а також масованого застосування дезинфікуючих засобів для рук.Достатньо мити руки і обличчя після приходу з вулиці. Аргументує він це тим що здорова шкіра людини має здатність знищувати мікроорганізми, а коли дуже часто застосовувати дезинфікуючі засоби це здатність губиться. Також коли капелька слини з вірусом потрапляє на шкіру обличчя то шкіра вірус знезаражує. А коли та сама капелька попадає на маску то через деякий час людина обов'язково той вірус затягне з повітрям в легені, бо маска ніякими способами не може затримати вірус.
07.05.2020 00:08 Відповісти
Именно так и есть. Физиологию пытаются обмануть только раздуватели коронапаники..
07.05.2020 12:58 Відповісти
https://lenta.ru/news/2020/04/06/mask/ Доказана необходимость ношения маски при пандемии коронавируса

https://mind.ua/news/20209326-vikoristannya-masok-v-chehiyi-dozvolilo-zmenshiti-tempi-poshirennya-koronavirusu Використання масок в Чехії дозволило зменшити темпи поширення коронавірусу

https://www.kommersant.ru/doc/4314696 В США советуют носить тканевые маски для защиты от коронавируса

https://iz.ru/996508/2020-04-07/uchenye-podtverdili-effektivnost-meditcinskikh-masok Ученые подтвердили эффективность медицинских масок
07.05.2020 10:45 Відповісти
1. Эта ссылка не доказательства, а предположение на одном не репрезентативном лабораторном эксперименте и бездоказательные рекомедации.
2. Рассуждения этого ученого не доказательство, а только предположение.
3. Рекомедация не есть доказательство. Трамп заявил, что сам маску носить не намерен -видимо знает ее бесполезность для здорового. "Президент США добавил, что медицинские маски следует использовать только врачам".
4. Эта ссылка только перепечатка ссылки 1.
Значит Вы утверждаете о профнепригодности специалистов ВОЗ и отрицаете ее официальную позицию?
07.05.2020 13:09 Відповісти
Я считаю, что Вы слишком однобоко воспринимаете рекомендации ВОЗ.
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
09.05.2020 15:54 Відповісти
+ чи то ще буде
+ от коли цифра сягне Україна Всього 1 000 000 COVID

От тоді згадаєте це
06.05.2020 17:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 