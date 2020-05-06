На ранок 6 травня зафіксовано 487 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 184, летальних - 327, одужали 2 097 осіб, - МОЗ

В Україні за добу зафіксували 487 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених перевищило 13,1 тис. осіб.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 487 осіб, з них 24 дитини і 72 медпрацівники. Було госпіталізовано 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків", - зазначив він.

За словами Степанова, в більшості летальних випадків за минулу добу мали місце супутні захворювання.

При цьому 118 пацієнтів одужали за минулу добу.

"За весь час пандемії захворіли 13 184 особи, серед них 905 дітей, а також 2251 медпрацівник. Всього одужали 2097 осіб, а летальних випадків - 327", - додав Степанов.

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 472 випадки;

Волинська область — 359 випадків;

Дніпропетровська область — 568 випадків;

Донецька область — 85 випадків;

Житомирська область — 456 випадків;

Закарпатська область — 572 випадки;

Запорізька область — 298 випадків;

Івано-Франківська область — 1037 випадків;

Кіровоградська область — 402 випадки;

м. Київ — 1651 випадок;

Київська область — 891 випадок;

Львівська область — 553 випадки;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 165 випадків;

Одеська область — 505 випадків;

Полтавська область — 232 випадки;

Рівненська область — 787 випадків;

Сумська область — 130 випадків;

Тернопільська область — 935 випадків;

Харківська область — 403 випадки;

Херсонська область — 143 випадки;

Хмельницька область — 134 випадки;

Чернівецька область — 1985 випадків;

Черкаська область — 314 випадків;

Чернігівська область — 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.