На ранок 6 травня зафіксовано 487 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 184, летальних - 327, одужали 2 097 осіб, - МОЗ
В Україні за добу зафіксували 487 нових випадків інфікування вірусом COVID-19, а загальна кількість заражених перевищило 13,1 тис. осіб.
Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 487 осіб, з них 24 дитини і 72 медпрацівники. Було госпіталізовано 118 осіб. Зафіксовано 11 летальних випадків", - зазначив він.
За словами Степанова, в більшості летальних випадків за минулу добу мали місце супутні захворювання.
При цьому 118 пацієнтів одужали за минулу добу.
"За весь час пандемії захворіли 13 184 особи, серед них 905 дітей, а також 2251 медпрацівник. Всього одужали 2097 осіб, а летальних випадків - 327", - додав Степанов.
За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 472 випадки;
Волинська область — 359 випадків;
Дніпропетровська область — 568 випадків;
Донецька область — 85 випадків;
Житомирська область — 456 випадків;
Закарпатська область — 572 випадки;
Запорізька область — 298 випадків;
Івано-Франківська область — 1037 випадків;
Кіровоградська область — 402 випадки;
м. Київ — 1651 випадок;
Київська область — 891 випадок;
Львівська область — 553 випадки;
Луганська область — 42 випадки;
Миколаївська область — 165 випадків;
Одеська область — 505 випадків;
Полтавська область — 232 випадки;
Рівненська область — 787 випадків;
Сумська область — 130 випадків;
Тернопільська область — 935 випадків;
Харківська область — 403 випадки;
Херсонська область — 143 випадки;
Хмельницька область — 134 випадки;
Чернівецька область — 1985 випадків;
Черкаська область — 314 випадків;
Чернігівська область — 65 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 травня 2020 року до Центру надійшло 1411 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 34722 повідомлення про підозру на COVID-19.
https://nplus1.ru/blog/2020/04/16/italy-death-toll
2014 - 598 364
2015 - 647 571
2016 - 615 261
2017 - 649 061
2018 - 633 133
2019 - 647 000
Видно, что смертность в Италии из года в год меняется на несколько десятков тысяч. Например, умерших в 2015 году на 50 тысяч больше, чем в 2014 - и никакого национального психоза. Просто умерло на 50 тысяч человек больше и все. А, в Ломбардии в 2015-ом годовая смертность увеличилась на 10% по сравнению с 2014 без коронавируса и национального психоза. Если нынешняя динамика затухания заболевания коронавирусом сохранится, то к концу года итоговая статистика, скорее всего, не будет сильно отличаться от обычных среднестатистических колебаний в предыдущие годы. Подождем итоговой статистики по году.
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-2698861478625135:3033704849&q=https://www.bsmu.by/files/420*****************************/&sa=U&ved=2ahUKEwigo8v07J_pAhVmmIsKHREWCbcQFjAAegQIBBAB&usg=AOvVaw30AFBkWAAvINpYLgvQvWL- https://www.bsmu.by/files/420*****************************/
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=partner-pub-2698861478625135:3033704849&q=https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/h1n1flu/files/h1n1_usa.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwigo8v07J_pAhVmmIsKHREWCbcQFjAFegQIAhAB&usg=AOvVaw04C3Gvg7D48n8c-mlXbSBT https://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/news/h1n1flu/files/h1n1_usa.pdf
"Не вызывает сомнения факт того, что организм человека подвержен влиянию как эндогенных, так и экзогенных ритмов. В 1968 г. И. Ассенмахер и Д. Битоут высказали предположение о существовании годового эндогенного (индивидуального) цикла. Выдвинута гипотеза о том, что первый индивидуальный годичный цикл (ИГЦ) начинается от даты зачатия и завершается при рождении ребенка. Генетическая программа развития плода, включая критические периоды эмбриогенеза, повторяется в каждом последующем годовом эндогенном цикле на протяжении всей жизни. Доказано, что существует так называемая «зона риска», которая формируется в период, примыкающий ко дню рождения и характеризующийся наибольшей уязвимостью организма и всех его функций [Шапошникова В.И., 2000]."
Берите даты рождений умерших и рассчитывайте.
Ситуация со вспышкой в Италии была обусловлена только особенностями страны и ее менталитетом.
А есть официальное мнение ВОЗ, которую Вы безмерно уважаете.
Так на сайте ВОЗ среди рекомендаций, касающихся ношения масок, нет ни одной, которая говорила бы о том, что маску нужно носить здоровому человеку.
Рекомендации ВОЗ для населения:
- Здоровым людям носить маску следует, только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
- Если вы кашляете или чихаете, носите маску.
https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.youtube.com/watch?v=ZPbtnQAqa8A
https://censor.net/user/23464
в ЮНИСЭФ засели "ахенты кремля"))))))))))))))
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-022b-7380-ac83-dc01977deafahttps://censor.net/user/231790
Нет, там, как и в ВОЗ, правят бал ставленники транснациональной фармы.
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-0234-700f-860d-8a5e4b8ec139
https://censor.net/comments/locate/3114410/019215bb-0234-700f-860d-8a5e4b8ec139
Дніпро - +90 за добу
Це часом не рекорд?
По данным МОЗ 497 случаев, а на диаграмме за вчера только 97 новых случаев . . . По ходу, опечатка.
Это все потому-что тупорлыое быдло ведется на вой проплаченных провокаторов, а также полезных идиотов и не относится к карантину со всей серьезностью.
Соответственно, чем больше тупорылое быдло будет отрицать карантин и недооценивать коронавирус, тем дольше мы будем выходить из карантина, который из-за них может продлится и год
https://mind.ua/news/20209326-vikoristannya-masok-v-chehiyi-dozvolilo-zmenshiti-tempi-poshirennya-koronavirusu Використання масок в Чехії дозволило зменшити темпи поширення коронавірусу
https://www.kommersant.ru/doc/4314696 В США советуют носить тканевые маски для защиты от коронавируса
https://iz.ru/996508/2020-04-07/uchenye-podtverdili-effektivnost-meditcinskikh-masok Ученые подтвердили эффективность медицинских масок
2. Рассуждения этого ученого не доказательство, а только предположение.
3. Рекомедация не есть доказательство. Трамп заявил, что сам маску носить не намерен -видимо знает ее бесполезность для здорового. "Президент США добавил, что медицинские маски следует использовать только врачам".
4. Эта ссылка только перепечатка ссылки 1.
Значит Вы утверждаете о профнепригодности специалистов ВОЗ и отрицаете ее официальную позицию?
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-on-covid-19-and-masks
+ от коли цифра сягне Україна Всього 1 000 000 COVID
От тоді згадаєте це