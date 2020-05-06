Сьогодні під стінами Кабміну відбудеться акція бізнесу "Карантин вбиває". Правоохоронці посилили заходи безпеки та обмежили рух транспорту

УКР
Новини
Сьогодні під стінами Кабміну відбудеться акція підприємців "Карантин вбиває". Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі столиці та обмежили рух транспорту окремими вулицями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначили у відомстві, сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема під будівлею Кабінету Міністрів України.

"Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. Задля безпеки дорожнього руху правоохоронці обмежили дорожній рух окремими вулицями в центрі столиці. У зв’язку з цим просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Майдані Незалежності представники малого бізнесу в одиночних пікетах вимагали зняття карантинних обмежень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Водночас поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.

Зазначимо, що сьогодні, 6 травня, об 11:00 у Києві на вулиці Грушевського під стінами Кабміну відбудеться Всеукраїнська акція "Карантин вбиває".

Як повідомили організатори, метою акції є звернути увагу влади на ситуацію, у якій опинився малий та середній бізнес через введення жорстких непродуманих карантинних заходів, а також на неконституційність низки запроваджених обмежень.

Очікується, що в Урядовий квартал прибудуть колони автомобілів з різних міст України, де до них приєднаються підприємці міста Києва.

За словами організаторів, в акції візьмуть участь бізнес асоціації малого та мікробізнесу, члени Національної бізнес коаліції, зокрема Українська федерація індустрії безпеки, Всеукраїнська професійна асоціація підприємців, Асоціація приватних роботодавців, Асоціація франчайзингу України, Асоціація власників малого та середнього бізнесу, Комітет стандартів салонів краси, Українська Міжнародна Бізнес Асоціація, а також представники бізнесу з усіх регіонів України – бізнес-асоціації коаліції регіональних об’єднань "Рара Міст" Захисти ФОП" та інші всеукраїнські бізнес-об’єднання та профільні асоціації сектору безпеки, транспортної сфери, індустрії краси, громадського харчування, готельного бізнесу тощо.

акція (1488) Кабмін (14390) Київ (20199) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518)
чё? зелёных уже бьют? заслужили!
06.05.2020 09:26 Відповісти
Зебарани які чекали бліноф на лапатє.
Правоохранители усилили меры безопасности из-за массовых акций в центре Киева и ограничили движение транспорта по отдельным улицам - Цензор.НЕТ 3942
06.05.2020 09:33 Відповісти
Скучив вже за Порошенком? І не дивно.
06.05.2020 09:28 Відповісти
чё? зелёных уже бьют? заслужили!
06.05.2020 09:26 Відповісти
При Порошенко такого не было!!!Правоохранители усилили меры безопасности из-за массовых акций в центре Киева и ограничили движение транспорта по отдельным улицам - Цензор.НЕТ 4653
06.05.2020 09:26 Відповісти
Скучив вже за Порошенком? І не дивно.
06.05.2020 09:28 Відповісти
Конечно. Хочется хоть один день без обсера власти.
06.05.2020 09:40 Відповісти
і це правда, новий день і новий обсер влади.
06.05.2020 09:41 Відповісти
обсервація...
06.05.2020 09:49 Відповісти
От мені якось при воєнному стані від Пєті жилося вільніше, ніж при карантині (навіть не надзвичайному стані!) від Зе...
06.05.2020 09:43 Відповісти
Точно! При Петрі карантину не було б!
06.05.2020 09:44 Відповісти
Не знаю, що там було б, але мене б цілком влаштував карантин як в 2009 - коли всі маски носили і обмеження певні були, але і метро працювало, і поїзди ходили...
Це при тому, що за епідсезон тієї зими тяжким грипом H1N1 перехворіли 5,6 млн. українців, з них 345 тис. потрапили до лікарні і 1125 померли! Зараз хворих 13 тис., у лікарнях - всього пару тисяч...

І медична система при Ющі загалом справилася, а нам розповідають, що вона не витримає!
06.05.2020 09:49 Відповісти
Кто входит в группы риска при короновирусе?
06.05.2020 10:20 Відповісти
Сколько раз на цензоре печатали, что Порошенко предлагал Монике организационную помощь в течении всего карантина?
Что Арахамия сказал насчёт законопроекта от ЕС о защите медиков, когда Слуги нарояль разродились?
06.05.2020 10:18 Відповісти
власть переживает что народ ей хочет вручить "билет на Ростов"...
06.05.2020 09:27 Відповісти
Та что-то вручает и вручает со времен "декабрьского путча", а как приходили одни и те же порохоботы с плакатиками - так и приходят.
06.05.2020 09:28 Відповісти
тебе с твоим флажком от туда наверно виднее))
06.05.2020 09:34 Відповісти
Кто бунтует сегодня?
06.05.2020 09:28 Відповісти
Профессиональные активисты. Те, что и полгода, год, два тому назад бунтовали там.
06.05.2020 09:32 Відповісти
А от цікаво, чому ж Зе з 73% підтримки ні разу не зібрав навіть 5000 на мітинг?
06.05.2020 09:44 Відповісти
Зебарани які чекали бліноф на лапатє.
Правоохранители усилили меры безопасности из-за массовых акций в центре Киева и ограничили движение транспорта по отдельным улицам - Цензор.НЕТ 3942
06.05.2020 09:33 Відповісти
А от баба Юля всіх би спасла та накормила! Власною цицькою!Правоохоронці посилили заходи безпеки через масові акції в центрі Києва та обмежили рух транспорту окремими вулицями - Цензор.НЕТ 8931
06.05.2020 09:47 Відповісти
Не хотіли смоктати Юліну сісю, смокчіть тепер Вовину пісю.
06.05.2020 09:56 Відповісти
Яка бурна в тебе хвантазія!Правоохоронці посилили заходи безпеки через масові акції в центрі Києва та обмежили рух транспорту окремими вулицями - Цензор.НЕТ 5232
06.05.2020 09:59 Відповісти
Який прівєт, такий і атвєт.Сьогодні під стінами Кабміну відбудеться акція бізнесу "Карантин вбиває". Правоохоронці посилили заходи безпеки та обмежили рух транспорту - Цензор.НЕТ 2612
06.05.2020 10:03 Відповісти
Ну тоді прівєт!
06.05.2020 10:04 Відповісти
Говорила ЮВТ или нет, что у неё есть мечта, чтобы вся украинская армия разместилась на стадионе?
06.05.2020 10:22 Відповісти
Надеюсь акции в поддержку лучшего преЗЕдента кланаклоунов?
показати весь коментар
06.05.2020 09:34 Відповісти
06.05.2020 10:06 Відповісти
Сосикосу ,любитель вставить свой нос в чужие сраки
06.05.2020 10:20 Відповісти
Аваківськи шакали перекрили вулиці тобто зелена шмаркля вже починає ссати..Все найгірше попереду, імпичмент буде подарунком для зеленої банди.
06.05.2020 09:38 Відповісти
после первого митинга на банковой пообещали что ослабят с 11мая после 4 мая возле кмда митинг за разрешения кофе на вынос всем и продажа фастфуда Кличко вышел пообещал что уже на следующий день откроются с 5 мая так и было Порошенко сказал что власть пошла на уступки из за митинга предпренимателей что на это раз откроют метро через пару дней?
06.05.2020 09:38 Відповісти
Это на той Банковой, что была наглухо закрыта при рыгах Януковиче и Порошенко?
06.05.2020 09:53 Відповісти
Для обеспечения общественной безопасности

Акции недовольства населением Киева?
Если недовольство властью - это не общественная безопасность!
06.05.2020 09:41 Відповісти
а один годований сивочолий чолов'яга на тракторці з мегафоном буде..?
06.05.2020 09:46 Відповісти
Чтоб потом накатать заяву в мелицию как он сделал 1 декабря 2013 года? Неа. На порохоботов он стучать не будет - это ж не на майдановцев
06.05.2020 09:52 Відповісти
Правоохоронці посилили заходи безпеки через масові акції в центрі Києва та обмежили рух транспорту окремими вулицями - Цензор.НЕТ 6887
06.05.2020 09:54 Відповісти
Правоохоронці посилили заходи безпеки через масові акції в центрі Києва та обмежили рух транспорту окремими вулицями - Цензор.НЕТ 6982
06.05.2020 09:59 Відповісти
Свыня в таких случаях потужно заставлял весь Майдан шезлонгами. Шоб Будку не шатали
Правоохоронці посилили заходи безпеки через масові акції в центрі Києва та обмежили рух транспорту окремими вулицями - Цензор.НЕТ 826
06.05.2020 10:01 Відповісти
Сьогодні під стінами Кабміну відбудеться акція бізнесу "Карантин вбиває". Правоохоронці посилили заходи безпеки та обмежили рух транспорту - Цензор.НЕТ 6627
06.05.2020 10:01 Відповісти
Нидерланды намного больше заражений и смертей на меньшее притом население (17млн) зараженных 41087 умерло 5168 общее ,за последние сутки только +86, у нас в сутки от 7-15 а вообще 327 умерло уже как месяц скажете тестов мало соглашусь но по смерти цифры как тоже не правильно? или скажете скрывают и умирают сотнями? в тоже время не закрывали транспорт самолеты между странами летают люди гуляют https://www.youtube.com/watch?v=KGEekP1102g движущая веб камера Амтердама Live
06.05.2020 10:12 Відповісти
"Шутка" из байнета:
- Как на беларуском называется короновирус?
- Пневмония...
06.05.2020 10:26 Відповісти
Е маё. Чего вышли-то? Карантин смягчается с 11 мая. Лучше б готовили свои рабочие места к открытию. Или у вас их нет?
06.05.2020 10:15 Відповісти
ну ну таня тебе в велюр там ваш штабий зе тима
06.05.2020 10:17 Відповісти
Та да. Велюр ваше все! Который даже не работал. Больше ж не за что вцепиться.
06.05.2020 10:29 Відповісти
А что он делал? Именно работал,из за чего и скандал.Вот почему,как не зебилбот,так обязательно лживый?
07.05.2020 08:13 Відповісти
Благодаря вашей тупости их у половыны украинцев не будет. Но ты то без барского х... не останешся.
06.05.2020 10:22 Відповісти
Пропускаю мимо традиционное хамство ылиты
06.05.2020 10:30 Відповісти
Очень хочется увидеть сдешних форумчан зе с плакатами в поддержку своего бубочки на митинге об одобрении политики кланаклоунв.
06.05.2020 10:38 Відповісти
Не карантин убивает, посмотрите в других странах где нет клоунов.
06.05.2020 11:03 Відповісти
правильно. Хотим как в Испании с Италией.
06.05.2020 13:31 Відповісти
Молодцы. Цаки нам одевают, дорогие Украинцы. Цаки. Дальше - хуже. Золотой миллиард - начало.
06.05.2020 18:19 Відповісти
Будуть павуків з сідниць збивати палками з гаслами ПРИНЕСИ В ЛОМБАРД ОСТАННЮ ЗОЛОТУ ПРИКРАСУ І ПРОЖЕНИ З ДУПИ ЦЮ ПОТВОРУ.
06.05.2020 21:40 Відповісти
 
 