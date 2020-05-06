Сьогодні під стінами Кабміну відбудеться акція бізнесу "Карантин вбиває". Правоохоронці посилили заходи безпеки та обмежили рух транспорту

Сьогодні під стінами Кабміну відбудеться акція підприємців "Карантин вбиває". Правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі столиці та обмежили рух транспорту окремими вулицями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Як зазначили у відомстві, сьогодні в центральній частині Києва анонсовано проведення масових акцій, зокрема під будівлею Кабінету Міністрів України.

"Для забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на чергування. Організатори заходів анонсували залучення автотранспорту до проведення акції. Задля безпеки дорожнього руху правоохоронці обмежили дорожній рух окремими вулицями в центрі столиці. У зв’язку з цим просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахування вищезазначеної інформації", - йдеться в повідомленні.

Водночас поліція закликає організаторів і учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантину і не порушувати громадський порядок.

Зазначимо, що сьогодні, 6 травня, об 11:00 у Києві на вулиці Грушевського під стінами Кабміну відбудеться Всеукраїнська акція "Карантин вбиває".

Як повідомили організатори, метою акції є звернути увагу влади на ситуацію, у якій опинився малий та середній бізнес через введення жорстких непродуманих карантинних заходів, а також на неконституційність низки запроваджених обмежень.

Очікується, що в Урядовий квартал прибудуть колони автомобілів з різних міст України, де до них приєднаються підприємці міста Києва.

За словами організаторів, в акції візьмуть участь бізнес асоціації малого та мікробізнесу, члени Національної бізнес коаліції, зокрема Українська федерація індустрії безпеки, Всеукраїнська професійна асоціація підприємців, Асоціація приватних роботодавців, Асоціація франчайзингу України, Асоціація власників малого та середнього бізнесу, Комітет стандартів салонів краси, Українська Міжнародна Бізнес Асоціація, а також представники бізнесу з усіх регіонів України – бізнес-асоціації коаліції регіональних об’єднань "Рара Міст" Захисти ФОП" та інші всеукраїнські бізнес-об’єднання та профільні асоціації сектору безпеки, транспортної сфери, індустрії краси, громадського харчування, готельного бізнесу тощо.