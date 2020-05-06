УКР
Уже 4 комітети ВР відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду: шанси Кабміну Шмигаля отримати імунітет на рік наближаються до нуля, - нардеп "Голосу" Железняк

Ще кілька комітетів Верховної Ради своїм рішенням відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.

Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"А тим часом реферат Уряду на 9 сторінок (офіційно – Програма діяльності) продовжує встановлювати антирекорди у Комітетах ВРУ. Цей папір вже розглянули:
- Комітет з питань екологічної політики
- Комітет з питань організації державної влади
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
- Комітет з питань економічного розвитку (головний по цьому питанню)

Звичайно всі Комітети рекомендували відправити на доопрацювання цей "політ фантазії". Отже шанси отримати від Парламенту імунітет від звільнення на рік стрімко наближаються до нуля.", - розповів Железняк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" вимагають роз'яснень від Кабміну - чи не пов'язані зупинки атомних станцій з інтересами Ахметова

Нагадаємо, що за умови прийняття Радою Програми діяльності уряду Кабмін отримує імунітет від звільнення на рік.

Шмыгаль не дурак, он просто снимает с себя ответственность, задание своего хозяина Ахметова он уже выполнил, повышение цен на электричество скоро будет, украинские АЭС останавливаются, он может спокойно вернутся к Ринату и получить огромную премию!
готується грунт для Саакашвіла.
хм...?
в ВР за него не наберется голосов НИКОГДА....
значить Президент розпустить ВР,
распустит, во время своей агонии.....

кто же ему даст распустить....?
хлопцы с Трусковца уже освоились - сели на потоки....- быстро организуют Клоуну импичмент..
показати весь коментар
06.05.2020 10:50 Відповісти
поки пічмент закрутиться- Указ Президента зробиться за 5 хвилин.
Серйозно ?
КИМ ?
этой власти уже самой кажется что они куда то не туда поперлы..как я люблю вопрошать а нафигаче корове уже баян если она и так выперлась на середину минного поля
та батьком ж нашого народу! - Президентом України В.О. Зеленським.
Херовенький у твоего народца-инородца батько.
нічьо-о..сойдьот
А чего ж у них,таких счастливых, процент самоубийств выше среднего по Европе на 30%?
Ой,нелохи имитируют бурную деятельность перед лохторатом.Зачем,если не дали ни одной копейки людям,сидящим на карантине.Этот поступок расноречивее всех слов.
при шуте развели бардельеро в стране и во власти и гордятся этим, называя это поиском эффективных кадров...
Шмыгаль не дурак, он просто снимает с себя ответственность, задание своего хозяина Ахметова он уже выполнил, повышение цен на электричество скоро будет, украинские АЭС останавливаются, он может спокойно вернутся к Ринату и получить огромную премию!
верните хоть гройсмана - пороха выберем сами))))
Собравший сливки с Сениных реформ жлоб директор рынка.. уж лучше Саакашвили на грантах США или Вакарчук, хотя не думаю что проголосуют за тех у кого нет руки олигархов в жопе.
Проблема не в урядах, а в тому хто їх призначає.
Проблема не в урядах, а в тому хто їх призначає.
Задача премьером почти выполнена - зарезать Энергоатом!
Я бы больше доверял хаотичному но проукраинскому Саакашвили чем Ахметовскому премьеру шнырю остановившему АЭС чьё имя я не могу вспомнить.
Шмигаль, "імунітет на рік" - ржу, не могу.
Достал уже этот клоун! Когда то наступит хоть подобие порядка? Такого хаоса, как при клоуне, в мире никто не видовал
Шутки шутками, но складывается впечатление, что дело швах. Бедный Зеля хватается за всё, что под руку попадётся....
Я не его фанат, что будет с государством, если он не сможет выплыть ХОТЬ КУДА на твёрдую землю?
Если капитан - идиот, то нужно ли для того, чтоб его опрокинуть, разрушить корабль, на котором мы плывём?
Який Кабмін? Після карантину він піде у відставку. Вже й у Зеленського немає імунітету на рік.
