Уже 4 комітети ВР відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду: шанси Кабміну Шмигаля отримати імунітет на рік наближаються до нуля, - нардеп "Голосу" Железняк

Ще кілька комітетів Верховної Ради своїм рішенням відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.

Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

"А тим часом реферат Уряду на 9 сторінок (офіційно – Програма діяльності) продовжує встановлювати антирекорди у Комітетах ВРУ. Цей папір вже розглянули:

- Комітет з питань екологічної політики

- Комітет з питань організації державної влади

- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики

- Комітет з питань економічного розвитку (головний по цьому питанню)

Звичайно всі Комітети рекомендували відправити на доопрацювання цей "політ фантазії". Отже шанси отримати від Парламенту імунітет від звільнення на рік стрімко наближаються до нуля.", - розповів Железняк.

Нагадаємо, що за умови прийняття Радою Програми діяльності уряду Кабмін отримує імунітет від звільнення на рік.