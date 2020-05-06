Уже 4 комітети ВР відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду: шанси Кабміну Шмигаля отримати імунітет на рік наближаються до нуля, - нардеп "Голосу" Железняк
Ще кілька комітетів Верховної Ради своїм рішенням відправили на доопрацювання Програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.
Про це повідомив перший заступник голови фінансового комітету, нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
"А тим часом реферат Уряду на 9 сторінок (офіційно – Програма діяльності) продовжує встановлювати антирекорди у Комітетах ВРУ. Цей папір вже розглянули:
- Комітет з питань екологічної політики
- Комітет з питань організації державної влади
- Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики
- Комітет з питань економічного розвитку (головний по цьому питанню)
Звичайно всі Комітети рекомендували відправити на доопрацювання цей "політ фантазії". Отже шанси отримати від Парламенту імунітет від звільнення на рік стрімко наближаються до нуля.", - розповів Железняк.
Нагадаємо, що за умови прийняття Радою Програми діяльності уряду Кабмін отримує імунітет від звільнення на рік.
в ВР за него не наберется голосов НИКОГДА....
кто же ему даст распустить....?
хлопцы с Трусковца уже освоились - сели на потоки....- быстро организуют Клоуну импичмент..
КИМ ?
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3262763
А знаете украинцы кто на первом месте счастливых стран мира ?
Финляндия!
А почему Финляндия самая счастлива в мире ?
Потому что финны не знают русского языка и русские им не братья . Вот и все
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/555648842021491?__cft__[0]=AZWhRw_gL2jqQ-hhP7oNVddffmsN30EYQSySy_0P72ovI06KkPB1azf-BNzzXDA0a42umPpFLv6gq8s2htvbAphIr2PWw_DS2znZ-AWZxFq8-FX11BPKsMg2-tSCbfuhtY8&__tn__=%2CO%2CP-R 15 мин. ·
ЧТО ТАКОЕ современная работорговля и как это работает...
Как закрепостить граждан и потом заработать на каждом заробитчанине путем его продажи в рабство? Очень просто.
1. Отменяете все перевозки и полеты.
2. Берете под контроль госавиаслужбу.
3. Сообщаете потенциальным покупателям, что отправка крепостных только после переговоров с вами ибо иначе они физически не улетят.
4. Устанавливаете таксу за голову и требуете ее с нанимателя.
5. Включаете таксу в тариф на чартер, вами утвержденный и только ему госавиаслужба даст добро на взлет.
6. Делите с владельцем чартера прибыль...
7. Танцуют все! Торговля людьми в чистом виде. И ручки то вот они - типо чистые.
И только я написал этот текст, как на глаза попалась новость.
Международные авиалинии Украины готовятся совершить сегодня третий спецрейс для доставки заробитчан в Европу. На этот раз украинцев отвезут во Франкфурт, аэропорт "Хан".
"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - указано в сообщении.
Специальные пассажирские рейсы по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам организовали Министерство иностранных дел и Офис Вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.
Я не его фанат, что будет с государством, если он не сможет выплыть ХОТЬ КУДА на твёрдую землю?
Если капитан - идиот, то нужно ли для того, чтоб его опрокинуть, разрушить корабль, на котором мы плывём?