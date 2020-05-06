У ЗСУ зафіксовано 1 новий випадок COVID-19 на Одещині, хворіє 30 військовослужбовців, - Командування Медсил
За період пандемії одужали 49 осіб, зафіксовано 2 летальні випадки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.
"Станом на 07:00 6 травня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 30 осіб. Також за період пандемії одужали 49 осіб та 2 летальні випадки. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) – 257 осіб. Кількість особового складу у якого закінчується ізоляція у найближчих 3 доби – 97 осіб", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець (Одеська область) лікується вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні.
