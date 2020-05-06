Усім закладам, що відкриються після пом'якшення карантину, дозволять працювати лише за дотримання протиепідемічних заходів, - Степанов

Усім закладам, які відкриються після 11 травня, буде дозволено працювати за дотримання протиепідемічних заходів.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми кажемо, що починаючи з 11 травня, ми змінюємо умови карантину, дещо послаблено їх. Зокрема, буде дозволено гуляти в зонах відпочинку, почнуть роботу заклади торгівлі непродовольчими товарами, заклади громадського харчування на винос та літні майданчики кафе, ресторанів, можна буде відновити тренування спортивних команд на базах, дозволено працювати аудиторам, стоматологам, юристам, відкриють салони краси. Усе це дозволено лише за дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дистанції та маскового режиму", - сказав міністр.

