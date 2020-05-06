УКР
Новини Коронавірус і карантин
Усім закладам, що відкриються після пом'якшення карантину, дозволять працювати лише за дотримання протиепідемічних заходів, - Степанов

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві у середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми кажемо, що починаючи з 11 травня, ми змінюємо умови карантину, дещо послаблено їх. Зокрема, буде дозволено гуляти в зонах відпочинку, почнуть роботу заклади торгівлі непродовольчими товарами, заклади громадського харчування на винос та літні майданчики кафе, ресторанів, можна буде відновити тренування спортивних команд на базах, дозволено працювати аудиторам, стоматологам, юристам, відкриють салони краси. Усе це дозволено лише за дотримання протиепідемічних заходів, зокрема дистанції та маскового режиму", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 6 травня зафіксовано 487 нових випадків COVID-19 в Україні: всього - 13 184, летальних - 327, одужали 2 097 осіб, - МОЗ

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
интересно, это только мне кажется что дурантинщики "заработали" на "высшую меру социально защиты" (с)
Это уже не смешно.А эпицентр.Там происходит основное заражение.
Наконец-то пойду постригусь. А то уже на Джона Ленона похож
і в "Сільпо" )
Вернее будет- "всем оставшимся или выжившим"...😪
Було б сказано.
Тоесть, можно будет всем и всё...
Степанов забув згадати про противозаплідні засоби!
Для того что бы все "контролировать" людей просто не хватит Поэтому не стоит выдавать желаемое за действительное. Это типа закона запрещающего курить в общественных местах ( Лестничных клетках и лифтах).. Закон есть, требования есть, а толку. Точно так и с соблюдением. Хотя можно нанять в период безработицы миллион проверяющих, но как то не верится в такой вариант. поэтому дальше деклараций пожеланий дело не пойдет.
Вещевые рынки Харькова и Одессы будут работать после 11 мая?
пора вже зуб полікувати
На работу пешком будем ходить ? Или на такси ?
из заявлений степанова следует понимать , ели бы не он - нам всем хана ,
и дайте ему денег ( много ) на борьбу
