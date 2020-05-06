Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер

У багатьох європейських країнах епідемія коронавірусу пішла на спад. Але поки рано радіти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку думку глава берлінського Інституту вірусології імені Роберта Коха Лотар Вілер.

На думку Вілера, навіть після того, як людство впораєтьсяя з пандемією, потрібно бути готовим до другої і навіть третьої хвиль COVID-19. "Я виходжу з того - і це підтверджують спеціалісти, що будуть друга і третя хвилі поширення інфекції", - зазначив експерт, повідомляє medikforum.

Вірусолог підкреслив, що німецька система охорони здоров'я готова до нових викликів. Також він додав, що влада має намір збільшити кількість проведених тестувань на COVID-19.

Також читайте: Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології

Як повідомлялося, у Німеччині станом на 1:00 6 травня діагностовано 166 706 випадків хвороби, 135 100 пацієнтів вже одужали, 6993 померли. Перший випадок захворювання COVID-19 в Німеччині виявили 27 січня.





