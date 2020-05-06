УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9625 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 846 55

Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер

Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер

У багатьох європейських країнах епідемія коронавірусу пішла на спад. Але поки рано радіти.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, таку думку глава берлінського Інституту вірусології імені Роберта Коха Лотар Вілер.

На думку Вілера, навіть після того, як людство впораєтьсяя з пандемією, потрібно бути готовим до другої і навіть третьої хвиль COVID-19. "Я виходжу з того - і це підтверджують спеціалісти, що будуть друга і третя хвилі поширення інфекції", - зазначив експерт, повідомляє medikforum.

Вірусолог підкреслив, що німецька система охорони здоров'я готова до нових викликів. Також він додав, що влада має намір збільшити кількість проведених тестувань на COVID-19.

Також читайте: Рівень науки не дозволяє створити такий коронавірус, - директор Уханьського інституту вірусології

Як повідомлялося, у Німеччині станом на 1:00 6 травня діагностовано 166 706 випадків хвороби, 135 100 пацієнтів вже одужали, 6993 померли. Перший випадок захворювання COVID-19 в Німеччині виявили 27 січня.


Автор: 

вірус (820) Німеччина (7742) дослідження (625) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
та ти, я бачу, ціни собі не складеш
вже Гейтс у нього дебіл
ким ти себе мариш, нещастя?
показати весь коментар
06.05.2020 10:27 Відповісти
+7
блохою на члені Гейтса
показати весь коментар
06.05.2020 10:28 Відповісти
+5
Если у вас рядом лежит смартфон - значит вас уже давно чипировали. Советую утопить его в унитазе и надеть шапочку из фольги.
показати весь коментар
06.05.2020 10:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это из того института Коха, который на прикорме у дебила гейтса?
показати весь коментар
06.05.2020 10:20 Відповісти
та ти, я бачу, ціни собі не складеш
вже Гейтс у нього дебіл
ким ти себе мариш, нещастя?
показати весь коментар
06.05.2020 10:27 Відповісти
блохою на члені Гейтса
показати весь коментар
06.05.2020 10:28 Відповісти
Оно мертворожденное, а о мертвых или хорошо, или ни как.
показати весь коментар
06.05.2020 10:36 Відповісти
всё не можешь забыть как я тебя макнул? это хорошо. помни, что твоё место у...
показати весь коментар
06.05.2020 13:53 Відповісти
Будут еще много лет добивать этой "пандемией" всех, пока не наступит полная разруха и голод, а потом всех чипируют. Не дают сатанисты человеку нормально спокойно жить.
показати весь коментар
06.05.2020 10:30 Відповісти
Если у вас рядом лежит смартфон - значит вас уже давно чипировали. Советую утопить его в унитазе и надеть шапочку из фольги.
показати весь коментар
06.05.2020 10:31 Відповісти
Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку
показати весь коментар
06.05.2020 10:36 Відповісти
Не неси бред. Тебя когда чипируют по настоящему вакциной, будешь как робот говорить, что скажут делать ,что скажут и если не захочешь убьют как муху. Нашелся тут умняк. Своим детям расскажи про шапочки из фольги и посмейся, если они у тебя есть, а если нет, то навряд ли будут, на детей тебе лицензию еще надо будет получить.
показати весь коментар
06.05.2020 10:37 Відповісти
Лариса, денег не хватит на дачу в секонд хенд? Биопаспорт - чип на лбу? 666?
показати весь коментар
06.05.2020 10:38 Відповісти
И это жертва аборта говорит о лицензии на детей.
показати весь коментар
06.05.2020 10:44 Відповісти
Гейтс - это Гейтс... а чего добился ты? Смайлики в каждой фразе?
показати весь коментар
06.05.2020 10:31 Відповісти
Ну дааааа, Гейтс великий, хочет "отсеять" 6 млрд населения Земли и оставить 1 млрд рабов. Великий фашист.
показати весь коментар
06.05.2020 10:33 Відповісти
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
показати весь коментар
06.05.2020 10:34 Відповісти
Кому ты нужно, умалишенное, и раб с тебя никакой.
показати весь коментар
06.05.2020 10:42 Відповісти
О как боты Гейтса возбудились... ну, ну.)
показати весь коментар
06.05.2020 10:47 Відповісти
Ларка, не бузи!
показати весь коментар
06.05.2020 10:49 Відповісти
Читай читай, кто тебе еще правду напишет о твоем скором будущем.)
показати весь коментар
06.05.2020 10:53 Відповісти
Танюха жисть, кто ж еще... напару с медель...
показати весь коментар
06.05.2020 11:00 Відповісти
Умалишенное, на сектантку ты никак не тянешь, как кстати и на блондинку (они и то умнее).
показати весь коментар
06.05.2020 11:18 Відповісти
тебе я тоже надрал? напомни!
показати весь коментар
06.05.2020 14:42 Відповісти
Дралка не выросла, питарок...
показати весь коментар
06.05.2020 15:21 Відповісти
значит надрал и забыл. а у тебя до сих пор подгорает, обмылок. это хорошо. почитай труды дебиа гейтса.
показати весь коментар
06.05.2020 15:24 Відповісти
И с 10й. И вообще теперь будете всю жизнь в масках ходить и с дозиметрами
показати весь коментар
06.05.2020 10:21 Відповісти
Есть альтернатива - ускоренно избавиться от "обузы": родителей (за 50), бабушек и дедушек, больных сахарным диабетом, заболеванием лёгких, сердечных заболеваний, сосудистых заболеваний...
показати весь коментар
06.05.2020 10:36 Відповісти
Так перспективненько же: можно разгрузить пенсионный фонд. Всякие группы риска типа спидоносцев, туберкулезников, зеков в тюрьмах, кароче у кого нету нормального иммунитета- всех в утиль. Какой от них толк кроме анализов? Пусть молодые и здоровые процветают
показати весь коментар
06.05.2020 10:41 Відповісти
Жизнь вообще опасная штука. Ее ведь может прекратить даже сосулька с крыши.
показати весь коментар
06.05.2020 10:24 Відповісти
ну или как-то так
Світ ще зіткнеться і з другою, і з третьою хвилями COVID-19, - глава берлінського Інституту вірусології ім. Коха Вілер - Цензор.НЕТ 252
показати весь коментар
06.05.2020 10:42 Відповісти
пандемия крышесосулек и очнулсягипсов.
показати весь коментар
06.05.2020 10:54 Відповісти
Ясный хрен что будут! Пока не переболеет 2/3 населения вспышки будут продолжаться.
А если резюмировать, то в карантине сидели зря - только убили экономику
показати весь коментар
06.05.2020 10:25 Відповісти
В Германии теперь смертоносность - 5%, в Украине тоже так будет при отмене карантина а-ля 95 квартал?
показати весь коментар
06.05.2020 10:31 Відповісти
Смертность, как в карантине, так и без него ОДИНАКОВАЯ! просто в карантине она растянута во времени, чтобы уменьшить нагрузку на больницы!!! А поскольку смертность в основном среди людей 80+, то логичней было бы вводить карантин среди этих групп населения
показати весь коментар
06.05.2020 10:58 Відповісти
Откуда данные, что смертность в карантине и без него одинаковая для 80+, если тут же предлагаешь вводить для них карантин?
Откуда эта цифра, если говорят о 50+?
показати весь коментар
06.05.2020 11:02 Відповісти
Есть статистика накопленная по другим странам. Смертность от вируса рассчитывается в ПРОЦЕНТАХ от отношению к заразившимся в той же возрастной группе. Меньше заразилось - меньше умерло, больше заразилось - больше умерло, но в процентном отношении эта цифра постоянная и не меняется. Сама смерть обусловлена наличием хронических заболеваний, изношенностью организма..! Карантин уменьшает количество контактов и как следствие снижается скорость распространения (с прогрессии может поменяться на линейный рост), но сам факт того что ты заразился сидя на карантине не влияет на то умрешь или выживешь! Поэтому процент НЕ МЕНЯЕТСЯ!!!!
То что "говорят о 50+" это уже искажение статистики Италией и связана с другой методикой подсчета (они в смерти от короновируса записывают даже умерших от инфаркта, если у них был обнаружен короновирус), до этого, высокий уровень смертности был только у 80+, для 70+ был относительно приемлемым, для 60- вообще был не страшнее гриппа
показати весь коментар
06.05.2020 12:38 Відповісти
Все кто должен умереть от этого вируса - умрет, вне зависимости от наличия карантина. Просто без карантина они бы умерли условно за полгода, то с карантином за 5 месяцев
показати весь коментар
06.05.2020 12:40 Відповісти
В розвинених країнах смертність буде вище серед 80+ хоча б тому що, там таких людей більше. Яка там тривалість життя серед українців, 64,1 рік? Та у нас порівнянно з Італією чи Іспанією нема кому вже помирати. Українці будуть втрачати роботу на Заході бо, небуде кого доглядати, ось проблема.
показати весь коментар
07.05.2020 09:25 Відповісти
И они, до 64.1 года, все здоровые, чтобы переболеть ради идеи - "коллективный иммунитет"?
показати весь коментар
07.05.2020 09:32 Відповісти
А карантин для того и ввели, чтобы убить экономику. Логической цепочки не видешь? Вирус - карантин - убийство экономики- обнищание и устрашение населения - мировое спасительное правительство - вакцинирование (чипирование) и все - 666. Цель достигнута, ура.
показати весь коментар
06.05.2020 10:44 Відповісти
пристидав скептиків, які гадали, що епідемія йде на спад
показати весь коментар
06.05.2020 10:25 Відповісти
хосподи помоги, возьми вирус взад, мы все станем православными(из обращения атеистов Гвианы к Яхве). а не то поп.росим шоб Путин ввел.
показати весь коментар
06.05.2020 10:29 Відповісти
Усем термометры в анал и в метротрамвай на работуНАЙУХ!
показати весь коментар
06.05.2020 10:30 Відповісти
В Германии хватает немцев имеющих любое мнение на будущее.
показати весь коментар
06.05.2020 10:33 Відповісти
Прогнозы медиков сводятся к опыту пандемии 1918-1919 г. "испанки". Когда первая волна, это были цветочки ( типа того что происходит сейчас), потом было небольшой затухание и пришла новая волна с ужасными последствиями, потом опять затухание и третья волна тоже очень убийственная в разы сильнее чем первая но немного слабее чем вторая. И уже позже была четвертая волна уже с отдельными не столь значительными очагами. В результате переболело около 550 миллионов людей ( тогда это 30% населения Земли) Погибло по разным подсчетам от 50 до 100 миллионов, смертность от 3 до 20%. Вот опираясь на тот негативный "опыт" развития пандемии, специалисты и делают неутешительные выводы. Тем более что многие ученые утверждают что вирус пришел к нам надолго , а может вообще навсегда. Тогда это длилось два года, сейчас вероятно следует быть готовым к не меньшему сроку. Вакцину обещают через год-полтора. и то если получится. На многие заболевания так и не удалось создать вакцину. будем надеяться на лучшее, что на этот раз популяции людей повезет больше.
показати весь коментар
06.05.2020 10:35 Відповісти
ага, особенно сравнивая уровень медицины сейчас и 100 лет назад, вы бы еще чуму вспомнили
показати весь коментар
06.05.2020 10:37 Відповісти
А ещё можно вспомнить, что после первой волны - расслабились и даже после второй...
показати весь коментар
06.05.2020 10:39 Відповісти
Не понял вашего оптимизма по отношению к современной медицине.. Про то что на изготовление вакцины уйдет даже до двух лет, говорят практически все ученые. Пробования и тестирование это еще совершенно ни чего не означает. Сколько уже существует ВИЧ, а вакцины так и нет. Хотя практически все страны ищут панацею. Удалось только изобрести лекарства которые поддерживают заразившихся. Кстати вы плохо отзываетесь от медицины прошлого, знаю по мнению специалистов в этой области что в 60-70 г. в СССР была большая готовность к подобному развитию событий.
показати весь коментар
06.05.2020 10:44 Відповісти
В США уже тестируют 8 вакцин и кандидатов на вакцину более 140...
показати весь коментар
06.05.2020 10:37 Відповісти
Ужас без конца. А у бацьки что там с имунитетом? Бред, Что русскому хорошо то немцу смерть. В 1942 году будучи на окпированной Украине один бноза писал Гебельсу о трудностях колонизации из-за неистребимого здоровья туземцев.В частности о здоровых розовощеких детях играющих на холоде и в антисанитарных услвиях. Пьющих такую воду от
котрой если ее не обеззараживать то солдаы ротами ложатся в госпиталь.Имунитет спасает а не карантин. А он у нас есть.
показати весь коментар
06.05.2020 10:50 Відповісти
Батька все правильно делает.переболеют все.но мы к тому же еще и обнищаем
показати весь коментар
06.05.2020 10:50 Відповісти
Ну если батька ваш Лукашенко - то какого хера тут третесь? чемодан вокзал ....да и на пидаросии надо не ограничивать себя, и переносить парады - а с дедами на палках, да как полагается с одного стакана всем двором на лавке до и после парада накатить!
показати весь коментар
06.05.2020 11:32 Відповісти
Я живу в себе на батьківщині трешся ти об зелений йух щей знатного його відсмоктуеш
показати весь коментар
06.05.2020 12:43 Відповісти
Дан нам поух те все тесты-поусты,все уже,кто мог,уже переболели,мы живее всех живыых !
показати весь коментар
06.05.2020 10:57 Відповісти
овец по осени считают - результат всеобщей иммунизации посмотрим на примере россии и беларусии - а так - парад и деды на палках, да стакан один на всех - чтоб быстренько так все пройти - а то ведь растянется во времени.... чем быстрее - тем лучше - есть шанс хоть в чем-то пидаросиии догнать и перегнать "пиндосов"
показати весь коментар
06.05.2020 11:35 Відповісти
Хвилі будуть продовжуватися доки ковід не візьме своє, а громада не набуде "стадного імунітету".Це, елеменарні речі.
показати весь коментар
07.05.2020 09:14 Відповісти
До речі, на скільки зменшилося поголів'я бомжів та алкашів? Це, люди, які ніколи не дотримувалися санітарних норм і згідно теорії вже мали перехворіти і вимерти. Та, я й досі зустрічаю їх кожного вечора з однією засмальцьованою маскою на трьох вечорами біля магазину. Маска їм треба аби витерти губи і заслати гінця за черговою дозою в магазин.
показати весь коментар
07.05.2020 09:20 Відповісти
 
 