Freedom House: Демократичний рейтинг України зріс попри коронавірус і структурні реформи
Правозахисна організація зі США Freedom House заявила, що в 2020 році в Європі та Євразії помітно ослабли демократичні інститути і скоротилася чисельність демократичних режимів. Проте демократичний рейтинг України дещо зріс.
Про це йдеться у звіті Freedom House, передає Цензор.НЕТ.
"COVID-19 створює переломну точку, яка могла б прискорити тенденції до зниження або посилити демократію. Чисельність демократій перебуває зараз на найнижчому рівні за 25-річну історію звітів (Freedom House. - Ред.): із 29 оцінених країн 10 були визнані демократичними, 10 - гібридними, а 9 - авторитарними. Протягом останнього десятиліття кількість гібридних режимів зросла більш ніж утричі. Водночас кількість демократичних режимів скоротилася на третину", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що серед лідерів країн Центральної і Східної Європи за останні роки "зменшилася навіть видимість того, що вони грають за демократичними правилами". Зокрема, Угорщина, Сербія і Чорногорія в 2020 році опинилися в групі перехідних/гібридних режимів, а не демократичних. Погіршила свій показник демократичності й Польща - тепер вона вважається країною "напівконсолідованої демократії".
Щодо України у звіті зазначається:
"Нова влада в Україні стикається зі значними викликами, пов'язаними зі структурними реформами і COVID-19 у 2020 році. Проте вибори президента Володимира Зеленського і мирна передача влади від переможеного президента в 2019 році принесли країні невелике поліпшення показника її національного демократичного врядування".
У звіті наголошується, що виклики, спровоковані коронавірусною кризою, можуть суттєво загострити і прискорити наявні тривожні тенденції у сфері демократії в усьому світі.
