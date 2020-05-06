УКР
Freedom House: Демократичний рейтинг України зріс попри коронавірус і структурні реформи

Freedom House: Демократичний рейтинг України зріс попри коронавірус і структурні реформи

Правозахисна організація зі США Freedom House заявила, що в 2020 році в Європі та Євразії помітно ослабли демократичні інститути і скоротилася чисельність демократичних режимів. Проте демократичний рейтинг України дещо зріс.

Про це йдеться у звіті Freedom House, передає Цензор.НЕТ.

"COVID-19 створює переломну точку, яка могла б прискорити тенденції до зниження або посилити демократію. Чисельність демократій перебуває зараз на найнижчому рівні за 25-річну історію звітів (Freedom House. - Ред.): із 29 оцінених країн 10 були визнані демократичними, 10 - гібридними, а 9 - авторитарними. Протягом останнього десятиліття кількість гібридних режимів зросла більш ніж утричі. Водночас кількість демократичних режимів скоротилася на третину", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед лідерів країн Центральної і Східної Європи за останні роки "зменшилася навіть видимість того, що вони грають за демократичними правилами". Зокрема, Угорщина, Сербія і Чорногорія в 2020 році опинилися в групі перехідних/гібридних режимів, а не демократичних. Погіршила свій показник демократичності й Польща - тепер вона вважається країною "напівконсолідованої демократії".

Щодо України у звіті зазначається:

"Нова влада в Україні стикається зі значними викликами, пов'язаними зі структурними реформами і COVID-19 у 2020 році. Проте вибори президента Володимира Зеленського і мирна передача влади від переможеного президента в 2019 році принесли країні невелике поліпшення показника її національного демократичного врядування".

У звіті наголошується, що виклики, спровоковані коронавірусною кризою, можуть суттєво загострити і прискорити наявні тривожні тенденції у сфері демократії в усьому світі.

+5
И тут благодаря Пороху! Зелень ни на что не способна-
"Тем не менее, выборы президента Владимира Зеленского и мирная передача власти от побежденного президента в 2019 году принесли стране небольшое улучшение показателя ее национального демократического управления"Источник: https://censor.net/n3193654
показати весь коментар
06.05.2020 10:49 Відповісти
+3
Какой подлый удар под свинячи ребра Придется перекидывать купку 8%-ной ылиты на митинг протеста под посольство США
показати весь коментар
06.05.2020 10:48 Відповісти
+3
Поверь, там знак вопроса лишний.
показати весь коментар
06.05.2020 13:11 Відповісти
а також не дивлячись на політичні репресії та наїзди на опозиційні змі
показати весь коментар
06.05.2020 10:34 Відповісти
Гибридная демократия..актуальненьтко...
показати весь коментар
06.05.2020 10:35 Відповісти
И ещё о гибридной(советской) демократии Запрет граждан выезжать за границу противоречит утверждениям о европейском курсе Украины, - правозащитник Захаров"Вообще, можно образно сказать, что, к сожалению, государство в данной истории показало, что оно как будто относится к нам, как к животным в зоопарке,
показати весь коментар
06.05.2020 10:40 Відповісти
Какой подлый удар под свинячи ребра Придется перекидывать купку 8%-ной ылиты на митинг протеста под посольство США
показати весь коментар
06.05.2020 10:48 Відповісти
В своєму кацапстані будеш і будеш мітингувати.
показати весь коментар
06.05.2020 10:56 Відповісти
И тут благодаря Пороху! Зелень ни на что не способна-
"Тем не менее, выборы президента Владимира Зеленского и мирная передача власти от побежденного президента в 2019 году принесли стране небольшое улучшение показателя ее национального демократического управления"Источник: https://censor.net/n3193654
показати весь коментар
06.05.2020 10:49 Відповісти
Другими словами - подсрачник Петру на выборах пошел на пользу демократическому рейтингу Украины.
показати весь коментар
06.05.2020 10:57 Відповісти
Ты дурак?
показати весь коментар
06.05.2020 11:21 Відповісти
Поверь, там знак вопроса лишний.
показати весь коментар
06.05.2020 13:11 Відповісти
Мабуть рейтинг покращився за рахунок того що в інших країнах типу Зімбабве і Конго і Снігерії гірше з демократією стало.
показати весь коментар
06.05.2020 10:58 Відповісти
Саме так. Раніше тут була інформація про це.
показати весь коментар
06.05.2020 13:13 Відповісти
"Freedom House: Демократичний рейтинг України зріс попри коронавірус і структурні реформи" Позаконституційна узурпація влади зебілами і масове порушення конституційних прав громадян- це справді "підняло" "рейтинг"?
Таке враження що їм доктор геббельс такі дебільні тексти пише!
показати весь коментар
06.05.2020 10:59 Відповісти
Ето они про какую Украину говорят? Они хоть здесь были что такую х***ню пишут? В Украине есть демократия?
показати весь коментар
06.05.2020 10:59 Відповісти
"Как много делают для нас разные учреждения, а мы все не там. Ведь модернезировали, подхватили, перестроили, внедрили новый коэффициент. А включаешь - не работает." М.М,Жванецкий - Паровоз для машиниста.
показати весь коментар
06.05.2020 11:21 Відповісти
Ужос. Freedom House - зебилы, зрадныкы и капитулянты.
показати весь коментар
06.05.2020 13:54 Відповісти
 
 