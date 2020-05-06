У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію"
У Мінекоенерго заявили, що за наявності профіциту атомної генерації один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют.
Про це йдеться в роз'ясненні міністерства, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на сьогодні в Україні - профіцит виробництва електроенергії: він, в тому числі, обумовлений і впливом пандемії COVID-19 на національні економіки.
"Для української енергетики це означає більш серйозні виклики, на які держава, влада і суспільство мають реагувати оперативно, застосовувати нові підходи, адже йдеться про майбутнє України як модернової держави. Наразі для бізнесу вкрай важливо швидко зреагувати на виклики, а завдання держави – створити зрозумілі правила та комфортні умови, аби бізнес міг діяти як драйвер суспільного та економічного розвитку. Президент Володимир Зеленський чітко і однозначно визначив курс новітньої України на діджиталізацію", - йдеться в повідомленні.
"Можна залишитись у радянській моделі, тобто витрачати ресурси на підтримку того, що є. Але при цьому маємо усвідомити, що це створює ідеальні умови для корупційних зловживань, і заплатять за це громадяни України зі своїх кишень. Проте є інший шлях до успішного майбутнього. Можемо реально трансформувати "пасив" у "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку", - підкреслили в Мінекоенерго.
У відомстві зазначили, що розглядають можливість створення центрів обробки даних (ЦОД) поряд з АЕС.
"В "Енергоатомі" було розроблено пілотний проект з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі. Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД. У перспективі такі дата-центри можуть бути самоокупними і слугувати вирішенню завдань, визначених Президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уряд пропонує зробити Енергоатом світовим центром криптовалют. Так, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець дала доручення НАЕК "Енергоатом" розробити пропозиції щодо майнінгу криптовалют.
Не, ну если владимир зеленских определил, то да эта канешна, это уважительная причина
Теперь атомные электростанции будут работать на кого-то, кому принадлежит больше половины всех биткойнов ?
А зачем нам государство тогда, если оно не может гарантировать функции гривны.
.............................
всє он дєлаєт нє так (с)
Знаете как диджотализация в моем городе выглядит. Просто замызганый кюар код, поторый можна сфоткать и перейти по ссылке
Но есть вопросы: стоимость проекта, реализация, доход, срок окупаемости, гарантии и т.д.
Детали: Предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки.
По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна "уважает и не обижает". Но никто из них при этом "не вспоминает о Гиперлупе".
Быткойны это анархия.
Кріптобанк у смартфоні...
діджидуралізатори мля...
Ви не розумієте, Зебіли не можуть заробляти на приватнику, їм обов'язково потрібно узяти мільярди бюджетних коштів, які тільки вони знають як витратити
Почему му он так говорит? Да просто знает, что если на предприятиях государственных начнут заниматься майнингом, журналисты пронюхают и будет скандал...
Так вот..
Это тело говорит в открытую, я буду майнить биткоины, на государственном предприятии, и мне не чего не будет..
А для майнинга крипты, нужно сумасшедший поток электричества...
Вот вам и петушинная власть...
Купіть йому Конституцію, нехай читає, що входить до його повноважень.
До чого ми дійшли? Це ж у розумі не вкладається. Людина, яка не є спеціалістом ні в чому, окрім шоу і піару, освіта якої дозволяє йому максимум лампочку замінити, вирішує глобальні питання атомної енергетики?
Майнінг, передбачає великі капіталовкладення, це не дармове благо, яке у нас є і яке ми неефективно використовуємо. У нас більшість реакторів працюють на межі продовжених (в останнє) строків гарантійної експлуатації. Через 10 років, нам їх закривати доведеться, а чим зайняті ці дебіли? Вони взагалі розуміють різницю між реальним життям і грою-стратегією у їхніх смартфонах?
Одна справа, коли ви змінити порядок утворення тарифу на електроенергію у бік збільшення вартості виробленої АЕС і тим самим зменшити прибутки Ахметова, у АЕС з'являться зайві кошти (хоча звідки вони там з'являться, якщо їх десятиліттями грабували в угоду Ахметову?) і самі АЕС, за наявний надлишок почнуть шукати альтернативні джерела збуту (можливо і майнінг), а інша, коли за це беруться Зелені дебіли. Зараз навезуть із Китаю по завищеній вартості на мільярди обладнання, а потім виявиться, що воно виробить ресурс, що до моменту повернення вартості... Ми що самі його виробляємо? Ми завантажимо власні заводи і стимульнемо економіку?
Як ці дебіли задовбали...
Тут проблема не в ідеї, в в дебілах, від яких вона виходить. Це Шарікови, які радять проф.Преображенському, як краще оперувати.
- Вашему строительству, - говорил он, - не хватает денег. Я их достану.
И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие.
- Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.
Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.
- Ничего, - утешал он строителей, - запомните: с этой минуты вы будете только получать.
Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды -будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатили в ущелье -фотографы.
Они окружили строительство суставчатыми, голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль на плечи и рассудительно сказал:
- Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин, там гораздо живописнее.
Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.
Типографию строили в том же ущелье, напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие - на новой постройке больше платили.
(с) "Золотой Теленок" (И.Ильф, Е.Петров)
А як рване ???
Зеля це ДНО.
Шикарный ход.
Головне- "майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"
Сам себе определил.
Героям Слава !!! Слава Украине!!!
Вместо того чтобы отдать дешёвую энергию на предприятия и дать толчок экономике, зелёный дебил собирается майнить криптовалюту, которая сейчас никому не нужна.
Получается что Ахметов блокирует развитие экономики, блокируя работу АЭС с дешёвой энергией.
что не день, то очередной зашквар )))))
пора гнать сцаной тряпкой эту больную на голову зеленую шоблу пока окончательно не угробили страну!!!!!