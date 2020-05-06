УКР
У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію"

У Мінекоенерго заявили, що за наявності профіциту атомної генерації один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют.

Про це йдеться в роз'ясненні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на сьогодні в Україні - профіцит виробництва електроенергії: він, в тому числі, обумовлений і впливом пандемії COVID-19 на національні економіки.

"Для української енергетики це означає більш серйозні виклики, на які держава, влада і суспільство мають реагувати оперативно, застосовувати нові підходи, адже йдеться про майбутнє України як модернової держави. Наразі для бізнесу вкрай важливо швидко зреагувати на виклики, а завдання держави – створити зрозумілі правила та комфортні умови, аби бізнес міг діяти як драйвер суспільного та економічного розвитку. Президент Володимир Зеленський чітко і однозначно визначив курс новітньої України на діджиталізацію", - йдеться в повідомленні.

"Можна залишитись у радянській моделі, тобто витрачати ресурси на підтримку того, що є. Але при цьому маємо усвідомити, що це створює ідеальні умови для корупційних зловживань, і заплатять за це громадяни України зі своїх кишень. Проте є інший шлях до успішного майбутнього. Можемо реально трансформувати "пасив" у "актив". Маючи профіцит атомної генерації, один із сучасних інструментів використання надлишкової електроенергії – спрямування її на майнінг криптовалют. Це не лише дозволяє зберегти гарантоване навантаження на АЕС, але й дасть можливість підприємствам залучити додаткові кошти. Тобто відкриває шлях до принципово нової економіки, нових підходів, нової системи ринку", - підкреслили в Мінекоенерго.

У відомстві зазначили, що розглядають можливість створення центрів обробки даних (ЦОД) поряд з АЕС.

"В "Енергоатомі" було розроблено пілотний проект з приєднання споживачів ЦОД потужністю до 1000 МВт до електричних мереж, з виділенням першої черги 30 МВт, у місті-супутнику Запорізької АЕС Енергодарі. Проектом передбачено створення нової інфраструктури видачі потужності ВРП-750 кВ ЗАЕС для довгострокового постачання електроенергії для забезпечення потреб ЦОД. У перспективі такі дата-центри можуть бути самоокупними і слугувати вирішенню завдань, визначених Президентом України Володимиром Зеленським", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що уряд пропонує зробити Енергоатом світовим центром криптовалют. Так, в.о. міністра енергетики Ольга Буславець дала доручення НАЕК "Енергоатом" розробити пропозиції щодо майнінгу криптовалют.

Топ коментарі
+21
Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"

Не, ну если владимир зеленских определил, то да эта канешна, это уважительная причина
06.05.2020 10:35
+16
Значит в гривну не верит даже государство ?
Теперь атомные электростанции будут работать на кого-то, кому принадлежит больше половины всех биткойнов ?

А зачем нам государство тогда, если оно не может гарантировать функции гривны.
06.05.2020 10:36
+15
Воно вирішило.
У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію" - Цензор.НЕТ 8938
06.05.2020 10:45
Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"

Не, ну если владимир зеленских определил, то да эта канешна, это уважительная причина
06.05.2020 10:35
Зеленский - голова! Я б ему палец в рот не положил... в моей армии про таких говорили "бааальшой фесты козырек"...
06.05.2020 10:41
і как ета я сам про склад нє догадался?!?! (С)
06.05.2020 10:45
У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію" - Цензор.НЕТ 1168
06.05.2020 10:49
Никто и не сомневался в Зеленском и его курсе на всеобщую чипизацию. Разве только умалишенные могли бы в этом сомневаться.)
06.05.2020 10:50
Ошейник все равно что портфель...
06.05.2020 11:05
кто-то у этих "Слуг" стоит на страже .....и мало-мальски здравомыслящих людей к ним не подпускает....
06.05.2020 10:54
Значит в гривну не верит даже государство ?
Теперь атомные электростанции будут работать на кого-то, кому принадлежит больше половины всех биткойнов ?

А зачем нам государство тогда, если оно не может гарантировать функции гривны.
06.05.2020 10:36
Радиоактивные отходы пусть ЗЕлённский потребляет, плять!
06.05.2020 15:23
ДУРЕНЬ/ЇШАК ДУМКОЮ БАГАТІЄ
.............................
06.05.2020 10:37
что ни дєлаєт ишак
всє он дєлаєт нє так (с)
06.05.2020 10:42
Точнше курс на дебілізацію.
06.05.2020 10:37
Такой фигни при Порошенко точно не было, диджытализаторы хреновы.
Знаете как диджотализация в моем городе выглядит. Просто замызганый кюар код, поторый можна сфоткать и перейти по ссылке
06.05.2020 10:39
палить энергию это идиотизм, зеленые неспособны придумать как правильно использовать даже то что им досталось нахаляву
06.05.2020 10:39
Ночью электричество от аэс и так пропадает зря. Реактор не возможно "прикрутить на минимум".
Но есть вопросы: стоимость проекта, реализация, доход, срок окупаемости, гарантии и т.д.
06.05.2020 11:04
зебіли, ну до вас вже дійшло, що зехерня працювати не збирається?
06.05.2020 10:39
Точно, лучшее что было при Пете это гиперлуп от Омеляна.
показати весь коментар
06.05.2020 10:42
я не зрозумів, до чого Петя, коли йдеться про неробство зедресні, але те, що навіть ти розумієш, що зедрисня - лайно, радує
06.05.2020 10:44
Кстати где он делся гиперлуп?
Детали: Предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки.
По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна "уважает и не обижает". Но никто из них при этом "не вспоминает о Гиперлупе".
06.05.2020 11:07
Усе ******* за гипер за луп.
06.05.2020 11:08
Отдайте эту электроэнергию датацентрам лучше. Что Янык, что Потрох их давили все эти годы. В итоге они неконкурентноспособны теперь. Но если у них будут льготы, они могут стать конкурентноспособными.

Быткойны это анархия.

Быткойны это анархия.
06.05.2020 10:39
Хаос .
06.05.2020 15:16
МММ для Зелєбоби))
06.05.2020 10:40
Мавродій Олександрович Зеленський
06.05.2020 10:42
У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію" - Цензор.НЕТ 7861
06.05.2020 11:37
до речі, ось вам і платформа для переговорів із Лугандоном: Чепушилін теж ******** МММ
06.05.2020 10:47
по усіх ознаках - курс на G2лізацію
06.05.2020 10:41
одна зелемразь хочет "льготный" тариф до 100 квт*ч отменить, вторая зелемразь хочет криптовалюту на атомных электростанциях майнить... Зато не барыги, плять.
06.05.2020 10:41
Про державу у смартфоні ми вже чули... Тепер нова серія від "95 Ква"...
Кріптобанк у смартфоні...
діджидуралізатори мля...
06.05.2020 10:41
сволочі, дешеву атомну електрику народу не дають, шоп бува не розперло. Хай майнять із непотрібних сонячних станцій - вони генерують свєт, коли сонце світить
06.05.2020 10:42
"поставьте здесь шлагбаум, или толкового майора".......
06.05.2020 10:42
Зеленский это конченный идиот. ОП заявило, как будет побеждать на международной арене клоун, с помощью юмора. Это что теперь он будет стучать по пиано и роялям по всем посольствам в Киеве? Нет украинцы это самая дебильная нация в мире, избрать скомороха президентом. Такого позора ещё не было в мире.
06.05.2020 10:43
майнинга криптовалют .......диджитализацию/ "До купы.Мое поведение не должно вызывать буллинг и харассмент, - Мендель /Мадмуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм.
06.05.2020 10:44
Действительно, зачем тратить электроэнергию на производство автомобилей, компьютеров, сеялок или самолетов.Это все в прошлом. Сейчас надо превратить материальное в эфемерное. Этого требует диджитализация по Зеленскому. Жрать ты что будешь, Додик зеленый?
06.05.2020 10:44
Коины жрать буду, а ты ******* сасать рашен.
06.05.2020 11:12
ПНХ. зеленый у е бан.
06.05.2020 11:41
Не сцы, он-то голодать не будет, а вот мы: я, ты, он, она и тд вполне возможно.
06.05.2020 12:32
Воно вирішило.
У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію" - Цензор.НЕТ 8938
06.05.2020 10:45
Поставь ПиЛЯть драйвер себе на мхувушку .зел.co.poz
06.05.2020 10:45
Вот непонятно. Это начало конца или конца начало, всей клоунады.
06.05.2020 10:46
Ага. И жрать вы тоже будете криптовалюту? Людям атомную ен
06.05.2020 10:48 Відповісти
Деньхи с бумахи нада панимать имеють ссынасц.
06.05.2020 11:13 Відповісти
У Мінекоенерго пояснили, чому вивчають можливість майнінгу криптовалют на базі "Енергоатому": "Зеленський визначив курс України на діджиталізацію" - Цензор.НЕТ 8392
06.05.2020 10:50 Відповісти
дожились. майнинг на государственном уровне. писец
06.05.2020 10:51 Відповісти
тут цікавіше. Нічого поганого в майнінгу на державному рівні не має, якщо б за це взялись адекватні професіонали, але нам його пропонують замість вирішення проблем наявних у атомній енергетиці. Ось що страшно!
06.05.2020 10:59 Відповісти
Адекватные профессионалы скажут, что сегодня начинать майнинг (даже при бесплатной электроэнергии) - это идиотизм. Прибыльность майнинга уже на грани ноля, но сначала нужно миллионы баксов вложить... Полгода минимум нужно отбивать вложения.. А за это время электричество подорожает.. Бинго! Если найдется кретин-частник -пускай свои деньги вкладывает, не жалко. Но на государственном уровне - это преступление.
06.05.2020 11:11 Відповісти
Для майнінгу в обсягах потужності АЕС, потрбіно буде вкласти не мільйони доларів, а мільярди! Не факт, що це обладнання не потягне на вартість реактору
Ви не розумієте, Зебіли не можуть заробляти на приватнику, їм обов'язково потрібно узяти мільярди бюджетних коштів, які тільки вони знають як витратити
06.05.2020 12:51 Відповісти
Профицит электроэнергии а тарифы предлагают увеличить. Это вам не нефть и газ-это чудеса экономики от зелени.
06.05.2020 10:51 Відповісти
Вот это тело говорит в открытую, я вас с шоблой буду грабить беспощадно..
Почему му он так говорит? Да просто знает, что если на предприятиях государственных начнут заниматься майнингом, журналисты пронюхают и будет скандал...
Так вот..
Это тело говорит в открытую, я буду майнить биткоины, на государственном предприятии, и мне не чего не будет..
А для майнинга крипты, нужно сумасшедший поток электричества...
Вот вам и петушинная власть...
06.05.2020 10:51 Відповісти
Вдуматься только, в Украине ПРОФИЦИТ електроенергии, но власть решила повысить на нее еще цену и запретить людям отапливать дома електроенергией. Ето не маразм? Ето Рашка, все равно что ***** давит тракторами продукты и сжигает нефть чтобы не дать росиянам, у нас сжигают електроенергию. И с кого мы еще смеемся?
06.05.2020 10:52 Відповісти
Зеленський дебіл, яка різниця що він визначив?
Купіть йому Конституцію, нехай читає, що входить до його повноважень.
До чого ми дійшли? Це ж у розумі не вкладається. Людина, яка не є спеціалістом ні в чому, окрім шоу і піару, освіта якої дозволяє йому максимум лампочку замінити, вирішує глобальні питання атомної енергетики?
Майнінг, передбачає великі капіталовкладення, це не дармове благо, яке у нас є і яке ми неефективно використовуємо. У нас більшість реакторів працюють на межі продовжених (в останнє) строків гарантійної експлуатації. Через 10 років, нам їх закривати доведеться, а чим зайняті ці дебіли? Вони взагалі розуміють різницю між реальним життям і грою-стратегією у їхніх смартфонах?
Одна справа, коли ви змінити порядок утворення тарифу на електроенергію у бік збільшення вартості виробленої АЕС і тим самим зменшити прибутки Ахметова, у АЕС з'являться зайві кошти (хоча звідки вони там з'являться, якщо їх десятиліттями грабували в угоду Ахметову?) і самі АЕС, за наявний надлишок почнуть шукати альтернативні джерела збуту (можливо і майнінг), а інша, коли за це беруться Зелені дебіли. Зараз навезуть із Китаю по завищеній вартості на мільярди обладнання, а потім виявиться, що воно виробить ресурс, що до моменту повернення вартості... Ми що самі його виробляємо? Ми завантажимо власні заводи і стимульнемо економіку?
Як ці дебіли задовбали...
06.05.2020 10:55 Відповісти
Майнинг это алхимия в ее современной интерпретации.
06.05.2020 10:58 Відповісти
******** фінансовий ринок увесь алхімія. Процес гроші роблять гроші, це не реальна економіка.
06.05.2020 11:00 Відповісти
Так. Але завжди виграє той у кого замісць флешки з намайненої цифри лани з буряками, працюючі заводи, автомагістралі, будівлі тощо.
06.05.2020 11:04 Відповісти
Ну ми не самі. Якщо довколишній світ дозволяє таким шляхом на собі заробити, то чому б і ні.
Тут проблема не в ідеї, в в дебілах, від яких вона виходить. Це Шарікови, які радять проф.Преображенському, як краще оперувати.
06.05.2020 11:07 Відповісти
Але ж гроші це тільки посередник між товарами. Так, вони можуть бути матеріальніми або віртуальними. Але самі по собі вартості не мають зовсім. Уявляєте, якщо хтось виробляє чоботи, а хтось хліб то можна провести чи прямий обмін чи через гроші. Але якщо один чоботи, а другий малює пальцем у повітрі, то цей майстер живопису останеться і босий, і голодний.
06.05.2020 11:15 Відповісти
так, але є факти. На віртуальних коштах можно заробити стільки. що ні на яких чоботах не заробиш
06.05.2020 12:49 Відповісти
че ? пенсии биткойнами выдавать будут ? лучше бы изучили возможность выращивания упиумного мака, коки и канабиса, и завалили дурью кацапстан, как мексика штаты.
06.05.2020 11:01 Відповісти
Касылёк, касылёк, а чей касылек майнить будем.
06.05.2020 11:05 Відповісти
На другой же день он узнал, что республика начала строить электрическую станцию. Узнал он также, что денег постоянно не хватает и постройка, от которой зависит будущность республики, может остановиться. И здоровый частник решил помочь республике. Он снова погрузился в оранжевые сапоги, надел тюбетейку и, захватив пузатый портфель, двинулся в управление строительством. Его встретили не особенно ласково; но он вел себя весьма достойно, ничего не просил для себя и напирал главным образом на то, что идея электрификации отсталых окраин чрезвычайно близка его сердцу.
- Вашему строительству, - говорил он, - не хватает денег. Я их достану.
И он предложил организовать при строительстве электростанции доходное подсобное предприятие.
- Что может быть проще! Мы будем продавать открытки с видами строительства, и это принесет те средства, в которых так нуждается постройка. Запомните: вы ничего не будете давать, вы будете только получать.
Александр Иванович решительно рубил воздух ладонью, слова его казались убедительными, проект был верный и выгодный. Заручившись договором, по которому он получал четвертую часть всех барышей с открыточного предприятия, Корейко начал работать.
Сперва понадобились оборотные средства. Их пришлось взять из денег, ассигнованных на постройку станции. Других денег в республике не было.
- Ничего, - утешал он строителей, - запомните: с этой минуты вы будете только получать.
Александр Иванович верхом на лошади проинспектировал ущелье, где уже возвышались бетонные параллелепипеды -будущей станции, и одним взглядом оценил живописность порфировых скал. За ним на линейке прикатили в ущелье -фотографы.
Они окружили строительство суставчатыми, голенастыми штативами, спрятались под черные шали и долго щелкали затворами. Когда все было заснято, один из фотографов спустил шаль на плечи и рассудительно сказал:
- Лучше, конечно, было бы строить эту станцию левее, на фоне монастырских руин, там гораздо живописнее.
Для печатания открыток решено было как можно скорее выстроить собственную типографию. Деньги, как и в первый раз, были взяты из строительных средств. Поэтому на электрической станции пришлось свернуть некоторые работы. Но все утешались тем, что барыши от нового предприятия позволят нагнать упущенное время.
Типографию строили в том же ущелье, напротив станции. И вскоре неподалеку от бетонных параллелепипедов станции появились бетонные параллелепипеды типографии. Постепенно бочки с цементом, железные прутья, кирпич и гравий перекочевали из одного конца ущелья в другой. Затем легкий переход через ущелье совершили и рабочие - на новой постройке больше платили.

(с) "Золотой Теленок" (И.Ильф, Е.Петров)
06.05.2020 11:10 Відповісти
Он шо , всю мощность атомных электростанций перенаправит на майнинг криптовалют ? Ахренеть, это вам не жалкая Липецкая фабрика. Вот то размах. Снимаю шляпу.
06.05.2020 11:21 Відповісти
Ще такою фігнею атомні станції не займались...
А як рване ???
Зеля це ДНО.
06.05.2020 11:22 Відповісти
Т.е. Коломой будет покупать для Украины электроэнергию на Роисе, а украинские АЭС будут майнить криптовалюту.

Шикарный ход.
06.05.2020 11:23 Відповісти
Що там якась війна, політика, економіка? Нарід, з його проблемами. Епідемія.
Головне- "майнинга криптовалют на базе "Энергоатома": "Зеленский определил курс Украины на диджитализацию"
06.05.2020 11:24 Відповісти
А может эту ненужную электроэнергию пропустить через электрический стул на который посадить ахметку,а ему на коленки его шестерку шмургалика,хуже стране не станет.
06.05.2020 11:28 Відповісти
Идея хороша. Но следует расширить до 73 процентов.
06.05.2020 11:43 Відповісти
Только один вопрос "что %лять? Атомная станция будет майнить" МММ"??? Можно ещё цыган позвать погадать.
06.05.2020 11:46 Відповісти
АПОФЕОЗ президента Зеленського як покінчити з епохою бідності і перейти до діджилітизованої намайненої епохи зеленого процвітання .ДЕБІЛИ ***
06.05.2020 11:54 Відповісти
Намайним себе еще пару - тройку Чернобылей . И наши страдания от карантина закончатся.
06.05.2020 12:01 Відповісти
профіцит . як у всьому світі. віддайте дешевше промисловості і товари людям підуть не по шкурним цінам
06.05.2020 12:09 Відповісти
Пусть Ринат Ахметов майнит на своих ТЭЦ и зелёной энергетике по 3-5 грн за киловат.
Сам себе определил.

Героям Слава !!! Слава Украине!!!
06.05.2020 12:17 Відповісти
Это лютый пиз@дец, люди!
Вместо того чтобы отдать дешёвую энергию на предприятия и дать толчок экономике, зелёный дебил собирается майнить криптовалюту, которая сейчас никому не нужна.
Получается что Ахметов блокирует развитие экономики, блокируя работу АЭС с дешёвой энергией.
06.05.2020 13:12 Відповісти
это какой то сюр. интересно, где берут дебилов в слуге сброда? ))))))
что не день, то очередной зашквар )))))
пора гнать сцаной тряпкой эту больную на голову зеленую шоблу пока окончательно не угробили страну!!!!!
06.05.2020 14:05 Відповісти
Если майнить выгодней, чем обеспечивать эл.чеством население - почему этим Ахметка не занимается ?!
07.05.2020 00:50 Відповісти
 
 