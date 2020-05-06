На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА
Міністерство фінансів проводить постійний моніторинг бюджетних витрат на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів з боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.
За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1349 млн грн коштів місцевих бюджетів.
Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID 19 становить 2398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1886 млн грн – місцеві бюджети).
В индийском Мумбаи с агломерацией проживает почти 29 млн. человек.
Плотность населения составляет 21 665 чел./км² (по плотности город занимает второе место в мiре после Манилы. В Мумбаи есть знаменитый район трущоб Дхарави, где на площади в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Дхарави - самое густонасёленное место на планете Земля.
Средняя заработная плата здесь составляет от $1 до $2 в день.
В Дхарави 1 унитаз приходится примерно на 1450 человек.
Средняя продолжительность жизни жителя Дхарави меньше 60 лет. [ну, т.е. нормальная - как и у нас…]
В Дхарави люди сидят друг у друга буквально на головах, в обстановке полной антисанитарии, без какой-либо возможности самоизолироваться. Здесь на 10 кв. метрах может проживать семья из 10 человек, а за стенкой из коробки из-под холодильника, живёт другая такая же семья.
За 4 месяца разгула пандемии COVID-19 по миру общее число случаев заражения коронавирусом в густонаселенных трущобах Дхарави в Мумбаи - составило всего 43 человека, включая четыре случая смерти. https://www.channelnewsasia.com/?fbclid=IwAR3BCUSpEGVdGFbRXPiXWxVgyeRyY1rCWRJM_3eJuHkfNQQxesyDtjCY8R8 https://www.channelnewsasia.com/ …/covid-19-cases-deaths-ris…
43 человека, Карл, на 2,5 кв. км с 1 млн жителей, сидящих друг у друга на головах, с одним унитазом на 1450 человек. Никаких масок, никаких антисептиков, никакой социальной дистанции - где, бл*дь, рост числа заболевших в геометрической прогрессии, где горы трупов, почему ваш коронавирус в трущобах Мумбая не работает?
Я знаю ответ - там нет CNN, Fox News и прочего,прочего,прочего.
т.е. еще меньшая площадь(!) чем вы написал. я х.з., стоит ли искать видео оттуда.... сортир далековато от меня просто)