УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9828 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
780 14

На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів проводить постійний моніторинг бюджетних витрат на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів з боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1349 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID 19 становить 2398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1886 млн грн – місцеві бюджети).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держбюджет за 4 місяці поточного року зведений з дефіцитом 23,5 млрд грн, - Мінфін

На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін 01

Автор: 

карантин (18172) Мінфін (3705) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Коронавирус - так много вопросов и так мало ответов! [короче - пример этой вселенской брехни!]
В индийском Мумбаи с агломерацией проживает почти 29 млн. человек.
Плотность населения составляет 21 665 чел./км² (по плотности город занимает второе место в мiре после Манилы. В Мумбаи есть знаменитый район трущоб Дхарави, где на площади в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Дхарави - самое густонасёленное место на планете Земля.
Средняя заработная плата здесь составляет от $1 до $2 в день.
В Дхарави 1 унитаз приходится примерно на 1450 человек.
Средняя продолжительность жизни жителя Дхарави меньше 60 лет. [ну, т.е. нормальная - как и у нас…]
В Дхарави люди сидят друг у друга буквально на головах, в обстановке полной антисанитарии, без какой-либо возможности самоизолироваться. Здесь на 10 кв. метрах может проживать семья из 10 человек, а за стенкой из коробки из-под холодильника, живёт другая такая же семья.
За 4 месяца разгула пандемии COVID-19 по миру общее число случаев заражения коронавирусом в густонаселенных трущобах Дхарави в Мумбаи - составило всего 43 человека, включая четыре случая смерти. https://www.channelnewsasia.com/?fbclid=IwAR3BCUSpEGVdGFbRXPiXWxVgyeRyY1rCWRJM_3eJuHkfNQQxesyDtjCY8R8 https://www.channelnewsasia.com/ …/covid-19-cases-deaths-ris…
43 человека, Карл, на 2,5 кв. км с 1 млн жителей, сидящих друг у друга на головах, с одним унитазом на 1450 человек. Никаких масок, никаких антисептиков, никакой социальной дистанции - где, бл*дь, рост числа заболевших в геометрической прогрессии, где горы трупов, почему ваш коронавирус в трущобах Мумбая не работает?
Я знаю ответ - там нет CNN, Fox News и прочего,прочего,прочего.
показати весь коментар
06.05.2020 10:36 Відповісти
+4
Индусы от короновируса применяют йогу и антисанитарию. Вирус предпочитает чистоту, а не унитаз на 1450 чел.
показати весь коментар
06.05.2020 10:47 Відповісти
+2
да ужж.. неслабо по карманам распихали. и какие результаты? побороли?
показати весь коментар
06.05.2020 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Коронавирус - так много вопросов и так мало ответов! [короче - пример этой вселенской брехни!]
В индийском Мумбаи с агломерацией проживает почти 29 млн. человек.
Плотность населения составляет 21 665 чел./км² (по плотности город занимает второе место в мiре после Манилы. В Мумбаи есть знаменитый район трущоб Дхарави, где на площади в 2,5 квадратных километра живут около 1 миллиона человек. Дхарави - самое густонасёленное место на планете Земля.
Средняя заработная плата здесь составляет от $1 до $2 в день.
В Дхарави 1 унитаз приходится примерно на 1450 человек.
Средняя продолжительность жизни жителя Дхарави меньше 60 лет. [ну, т.е. нормальная - как и у нас…]
В Дхарави люди сидят друг у друга буквально на головах, в обстановке полной антисанитарии, без какой-либо возможности самоизолироваться. Здесь на 10 кв. метрах может проживать семья из 10 человек, а за стенкой из коробки из-под холодильника, живёт другая такая же семья.
За 4 месяца разгула пандемии COVID-19 по миру общее число случаев заражения коронавирусом в густонаселенных трущобах Дхарави в Мумбаи - составило всего 43 человека, включая четыре случая смерти. https://www.channelnewsasia.com/?fbclid=IwAR3BCUSpEGVdGFbRXPiXWxVgyeRyY1rCWRJM_3eJuHkfNQQxesyDtjCY8R8 https://www.channelnewsasia.com/ …/covid-19-cases-deaths-ris…
43 человека, Карл, на 2,5 кв. км с 1 млн жителей, сидящих друг у друга на головах, с одним унитазом на 1450 человек. Никаких масок, никаких антисептиков, никакой социальной дистанции - где, бл*дь, рост числа заболевших в геометрической прогрессии, где горы трупов, почему ваш коронавирус в трущобах Мумбая не работает?
Я знаю ответ - там нет CNN, Fox News и прочего,прочего,прочего.
показати весь коментар
06.05.2020 10:36 Відповісти
Индусы от короновируса применяют йогу и антисанитарию. Вирус предпочитает чистоту, а не унитаз на 1450 чел.
показати весь коментар
06.05.2020 10:47 Відповісти
О_О б*же, как же мне "повезло" шо угораздило родиться в т.н. "УССР", а не там где хоть свобода есть - хочешь идешь занимать очередь к унитазу, а не хочешь - накладываешь в Ганг
показати весь коментар
06.05.2020 10:51 Відповісти
Дхараві - одні з нетрів та адміністративний район міста Мумбаї, Індія. Район затиснений між масивами Махім з заходу та Сіон зі сходу, та займає площу 1,75 км². В 1986 році населення за оцінкою становило 530 225, але сьогодні воно становить від 600 000 до понад 1 мільйона людей. \\\\\\\\\\\\\

т.е. еще меньшая площадь(!) чем вы написал. я х.з., стоит ли искать видео оттуда.... сортир далековато от меня просто)
показати весь коментар
06.05.2020 10:53 Відповісти
да ужж.. неслабо по карманам распихали. и какие результаты? побороли?
показати весь коментар
06.05.2020 10:39 Відповісти
Это важно! А хде левак-отмыв?
показати весь коментар
06.05.2020 10:39 Відповісти
На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9304
показати весь коментар
06.05.2020 10:45 Відповісти
нарот
показати весь коментар
06.05.2020 10:56 Відповісти
где все это то что вы купили за счет госбюджета? почему в больницах только частные поставки?
показати весь коментар
06.05.2020 10:46 Відповісти
Ну как власть настолько глупая? Решение же есть, и оно предельно простое. Надо на эти деньги наложить фундаменты и начать строить 333 храма и тогда Хоспоть возьмет взад(вирус), Путин помрет, а мы станем передовой страной и можно будет ничего не делать, только покупать всякие феррари как шейхи в Дубае и прочих эмиратах. а так погибших от вируса будет много ибо от отсутствия веры вирус и был ниспослан на нас за грехи наши.
показати весь коментар
06.05.2020 10:47 Відповісти
львиная доля нагрузки на местные бюджеты из которых вы уроды забрали часть денег себе в Киев.
показати весь коментар
06.05.2020 10:47 Відповісти
ото правильно написано "потрачєно" із бюджета (наші податки), а комусь осіло отих два лярди
показати весь коментар
06.05.2020 10:59 Відповісти
Ну да а мндикам доплатили 86коп. А деньги где Зин?
показати весь коментар
06.05.2020 11:13 Відповісти
Ахренеть , сколько бабла отмыто. А населению на самоизоляции хоть по пол вареника дали ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:23 Відповісти
 
 