На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

Міністерство фінансів проводить постійний моніторинг бюджетних витрат на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів з боротьби з коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів.

За даними Держказначейства, з 1 березня до 29 квітня 2020 року включно за рахунок бюджетів усіх рівнів здійснено платежів на суму 1,8 млрд грн, в тому числі 455 млн грн коштів держбюджету та 1349 млн грн коштів місцевих бюджетів.

Загальна сума зареєстрованих бюджетних зобов’язань за всіма закупівлями товарів і послуг для боротьби з COVID 19 становить 2398 млн грн (512 млн грн - державний бюджет, 1886 млн грн – місцеві бюджети).

