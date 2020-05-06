УКР
Першим в Україні донором плазми крові, який переніс COVID-19, стала мешканка Черкас

Першим в Україні донором плазми крові, який переніс COVID-19, стала мешканка Черкас Юлія.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється в пресрелізі біофармацевтичної компанії Biopharma.

Як повідомляється, плазму цього донора використають для розробки препарату, який потенційно може бути ефективний у лікуванні коронавірусної інфекції.

Український виробник препаратів з донорської плазми Biopharma за системою державно-приватного партнерства є інвестором Черкаського обласного центру крові.

Крім того, "ковідну" плазму вже готові збирати центри Biopharma в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі та Харкові. Тут застосовують метод апаратного плазмаферезу - еритроцити, тромбоцити та інші клітини крові залишаються в донора, для виробництва ліків збирають тільки плазму. На відміну від донації крові ця процедура переноситься організмом легше.

"Ліки, створені з реконвалесцентної плазми, дозволять врятувати мільйони життів і повернути світ до нормального життя. Для початку досліджень ученим потрібно зібрати щонайменше 300 літрів плазми у майже 500 донорів. Ми запрошуємо вас ставати донорами і таким чином рятувати життя людей", - повідомила директорка зі стратегічного розвитку Biopharma Оксана Плотнікова.

Перший український донор "ковідної" плазми Юлія сподівається, що її приклад стане стимулом для багатьох людей по всій Україні. Вона пообіцяла повернутися в центр крові знову, а кошти, отримані за донацію, пожертвувала на ліки для онкохворих дітей Черкаської області.

Зібрану плазму витримають у карантині, після цього відправлять у R&D центр компанії Biopharma, де з неї мають розробити і виготовити потенційно ефективний препарат, після цього проведуть клінічні випробування в лікарнях.

Готовий препарат у компанії очікують вже восени.

На боротьбу з поширенням COVID-19 уже витрачено понад 1,8 млрд грн, - Мінфін. ІНФОГРАФІКА

На відміну від вакцин, які ініціюють створення антитіл до хвороби в організмі пацієнта, розроблений препарат вже буде містити в собі антитіла. Для більш ефективної роботи українські вчені планують співпрацювати з колегами зі США, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Як повідомлялося, 4 травня Міністерство охорони здоров'я дозволило провести клінічні дослідження ефективності препарату Біовен, виробництва ТОВ "Біофарма Плазма" у комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, викликаною коронавірусною інфекцією COVID-19/SARS-CoV-2.

Biopharma - українська біофармацевтична компанія, єдиний завод у Східній Європі, який має найсучасніші технології, виробляє і розробляє препарати з донорської плазми вже майже 50 років. Компанія зосереджена на забезпеченні ліками України та за контрактним принципом поставляє свою продукцію в більш ніж 30 країн світу.

Восени 2019 року Biopharma перенесла своє виробництво в новий науково-виробничий комплекс у Білій Церкві. Компанія розвиває мережу власних плазмацентрів, які нині працюють у Сумах, Шостці, Конотопі, Черкасах, Дніпрі та Харкові. Ці центри проводять 100% тестування всіх зібраних компонентів на роботизованих системах методом ПЛР.

донор (73) карантин (18172) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
+2
А якшо ковід проходив взагалі безсимтомно, то виходить, що організм навіть не боровся з вірусом, тіпа зажило как на собакє. Просто страшно представить, шо з людини у якою була важка двухстороння пневмонія зараз почнуть щей кров висмоктувать
06.05.2020 10:57 Відповісти
+1
антитела, що допомогли їй одужати, деякий недовгий час ще присутні у крові
це не імунітет, бо швидко минає
06.05.2020 10:51 Відповісти
+1
А чому не куршавеська курва Шахов?
06.05.2020 11:48 Відповісти
Так вродеж бы говорили, что от коронавилуса иммунитет не вырабатывается, а соответсвенно толку от этой крови как осла молока, лейкоциты там пасивные же
06.05.2020 10:48 Відповісти
антитела, що допомогли їй одужати, деякий недовгий час ще присутні у крові
це не імунітет, бо швидко минає
06.05.2020 10:51 Відповісти
А якшо ковід проходив взагалі безсимтомно, то виходить, що організм навіть не боровся з вірусом, тіпа зажило как на собакє. Просто страшно представить, шо з людини у якою була важка двухстороння пневмонія зараз почнуть щей кров висмоктувать
06.05.2020 10:57 Відповісти
Брешут, а мы всему верим.
06.05.2020 11:13 Відповісти
викачати з неї усю кров та терміново рятувати рідненьких попів з РПЦ!
06.05.2020 10:49 Відповісти
В мене жінка " Почесний Донор України" з пенсією по інваліднтсті 1638 грв та смішними
"льготами"..
06.05.2020 10:53 Відповісти
Ей нужно было мозги за свои годы приобрести ! На что она рассчитывала ? А если не расчитывала , чего ныть ?
показати весь коментар
07.05.2020 00:49 Відповісти
гаспада, почом рєклама?..

Власники на 23 квітня 2020
Товариство З Обмеженою Відповідальністю "Біофарма-Плазма-Інвест"
Засновник, 18000₴ (90%)
Публічне Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний Корпоративний Інвестиційний Фонд "Індент"
Засновник, 2000₴ (10%)
Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Засновника Юридичної Особи, Код Єдрп85 - Єфіменко Костянтин Олексійович, Київська Область, Місто Біла Церква, Вулиця Лугова 47
Кінцевий Бенефіціарний Власник (Контролер) Засновника Юридичної Особи, Код Єдрп85 - Хмельницький Василь Іванович, Місто Київ, Вулиця Вишгородська, 45А/5, Квартира 151
https://opendatabot.ua/c/41805628
06.05.2020 10:55 Відповісти
Странно, что взяли регионы, где небольшое количество переболевших.
06.05.2020 11:08 Відповісти
А чому не куршавеська курва Шахов?
06.05.2020 11:48 Відповісти
Скоко платят?
06.05.2020 12:58 Відповісти
""Лекарства, созданные из реконвалесцентной плазмы, позволят спасти миллионы жизней и вернуть мир к нормальной жизни. Источник: https://censor.net/n3193661" - ну не знаю, не знаю..., но то что кто то на этом заработает это 100 % И не факт , что это вообще будет "лекартсво" а не пустышка ...
07.05.2020 00:47 Відповісти
 
 