Першим в Україні донором плазми крові, який переніс COVID-19, стала мешканка Черкас
Першим в Україні донором плазми крові, який переніс COVID-19, стала мешканка Черкас Юлія.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляється в пресрелізі біофармацевтичної компанії Biopharma.
Як повідомляється, плазму цього донора використають для розробки препарату, який потенційно може бути ефективний у лікуванні коронавірусної інфекції.
Український виробник препаратів з донорської плазми Biopharma за системою державно-приватного партнерства є інвестором Черкаського обласного центру крові.
Крім того, "ковідну" плазму вже готові збирати центри Biopharma в Сумах, Шостці, Конотопі, Дніпрі та Харкові. Тут застосовують метод апаратного плазмаферезу - еритроцити, тромбоцити та інші клітини крові залишаються в донора, для виробництва ліків збирають тільки плазму. На відміну від донації крові ця процедура переноситься організмом легше.
"Ліки, створені з реконвалесцентної плазми, дозволять врятувати мільйони життів і повернути світ до нормального життя. Для початку досліджень ученим потрібно зібрати щонайменше 300 літрів плазми у майже 500 донорів. Ми запрошуємо вас ставати донорами і таким чином рятувати життя людей", - повідомила директорка зі стратегічного розвитку Biopharma Оксана Плотнікова.
Перший український донор "ковідної" плазми Юлія сподівається, що її приклад стане стимулом для багатьох людей по всій Україні. Вона пообіцяла повернутися в центр крові знову, а кошти, отримані за донацію, пожертвувала на ліки для онкохворих дітей Черкаської області.
Зібрану плазму витримають у карантині, після цього відправлять у R&D центр компанії Biopharma, де з неї мають розробити і виготовити потенційно ефективний препарат, після цього проведуть клінічні випробування в лікарнях.
Готовий препарат у компанії очікують вже восени.
На відміну від вакцин, які ініціюють створення антитіл до хвороби в організмі пацієнта, розроблений препарат вже буде містити в собі антитіла. Для більш ефективної роботи українські вчені планують співпрацювати з колегами зі США, Японії, Німеччини та Великої Британії.
Як повідомлялося, 4 травня Міністерство охорони здоров'я дозволило провести клінічні дослідження ефективності препарату Біовен, виробництва ТОВ "Біофарма Плазма" у комплексній терапії пацієнтів з пневмонією, викликаною коронавірусною інфекцією COVID-19/SARS-CoV-2.
Biopharma - українська біофармацевтична компанія, єдиний завод у Східній Європі, який має найсучасніші технології, виробляє і розробляє препарати з донорської плазми вже майже 50 років. Компанія зосереджена на забезпеченні ліками України та за контрактним принципом поставляє свою продукцію в більш ніж 30 країн світу.
Восени 2019 року Biopharma перенесла своє виробництво в новий науково-виробничий комплекс у Білій Церкві. Компанія розвиває мережу власних плазмацентрів, які нині працюють у Сумах, Шостці, Конотопі, Черкасах, Дніпрі та Харкові. Ці центри проводять 100% тестування всіх зібраних компонентів на роботизованих системах методом ПЛР.
це не імунітет, бо швидко минає
"льготами"..
