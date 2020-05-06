Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зафіксували в РФ, загальна кількість інфікованих перевищила 165 тис.

У Росії за останню добу виявлено ще 10 559 хворих COVID-19. Це добовий приріст в 6,8% порівняно з вівторком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 165 929, і країна впритул наблизилася до Німеччини і Франції: в Німеччині 167 тис. випадків COVID-19, у Франції - 169,6 тис.

Нові хворі зареєстровані в 82 регіонах, найбільше в Москві - 5858. Загальна кількість діагнозів в столиці зросла до 85 973 (+ 7,3%).

Кількість жертв вірусу досягла 1537, з них 86 пацієнтів померли за останні 24 години, 50 з них - в Москві.

Одужали і виписані після перенесеного захворювання вже 21 327 осіб, в тому числі 1462 людини - за останню добу.