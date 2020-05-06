УКР
Коронавірус і карантин
Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зафіксували в РФ, загальна кількість інфікованих перевищила 165 тис.

У Росії за останню добу виявлено ще 10 559 хворих COVID-19. Це добовий приріст в 6,8% порівняно з вівторком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 165 929, і країна впритул наблизилася до Німеччини і Франції: в Німеччині 167 тис. випадків COVID-19, у Франції - 169,6 тис.

Нові хворі зареєстровані в 82 регіонах, найбільше в Москві - 5858. Загальна кількість діагнозів в столиці зросла до 85 973 (+ 7,3%).

Кількість жертв вірусу досягла 1537, з них 86 пацієнтів померли за останні 24 години, 50 з них - в Москві.

Російські хакери намагаються вкрасти інформацію про вакцину від коронавірусу, - британські спецслужби

Одужали і виписані після перенесеного захворювання вже 21 327 осіб, в тому числі 1462 людини - за останню добу.

Автор: 

карантин (18172) росія (68027) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+9
Шоб вони всі здохли.
показати весь коментар
06.05.2020 10:51 Відповісти
+5
заболевших много, а лаптисклеевших мало
показати весь коментар
06.05.2020 10:54 Відповісти
+2
Как же им догнать Омерику Розлучницу???!!
показати весь коментар
06.05.2020 10:52 Відповісти
Не радуйся раньше времени. Если сатанисты во главе с Собяниным закрепятся, они будут гораздо опаснее чем правившие до сих пор жадные нефтяные придурки.
показати весь коментар
06.05.2020 10:59 Відповісти
Усё нормально, то манси долги выбивают из мардвы за спижжыные нефть и газ.
показати весь коментар
06.05.2020 11:21 Відповісти
И что можно выбить из нищего населения Москвы и Подмосковья ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:32 Відповісти
Как усе вымрет на аргана пайдеть для кампинссации.
показати весь коментар
06.05.2020 11:34 Відповісти
Oй, як смiшно.
показати весь коментар
06.05.2020 11:36 Відповісти
Россияне на всех и вся чхать хотели. Вот так и догонят.
показати весь коментар
06.05.2020 11:51 Відповісти
Сатанинский переворот набирает силу.
Собянин уже присвоил себе полномочия диктатора.
показати весь коментар
06.05.2020 10:58 Відповісти
да это просто праздник какой то
показати весь коментар
06.05.2020 10:58 Відповісти
Молодцы. Немцев догнали. Может даже америку удастся "победить".
Но в конечном итоге думаю больше всего заболевших будет в Индии.
показати весь коментар
06.05.2020 11:05 Відповісти
а хде фофка,ПиЛЯть,изолируется,***** со своим двойником-покйником.
показати весь коментар
06.05.2020 11:08 Відповісти
Нихрена из - за вирусняка двайники уже заканчуюцца.
показати весь коментар
06.05.2020 11:23 Відповісти
Хочу каждый день такие новости!
показати весь коментар
06.05.2020 11:13 Відповісти
Смотрим статистику, много думаем.
У нас примерно на 10 миллионов населения 82 трупа, в рашке - 110. Разница 34%.
У нас примерно на 10 миллионов населения 3296 инфицированных, в рашке - 11852. 360%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? Мы приближаемся к 150 тысячам, они перевалили за 4,5 миллиона. Или нет?
показати весь коментар
06.05.2020 11:14 Відповісти
В том что "инфицированные" - это липовые цифры, потому что даже надёжных тестов не существует.
А "трупы" - в подавляющем большинстве глубокие старики из домов престарелых, которым и так осталось жить несколько месяцев.
показати весь коментар
06.05.2020 11:30 Відповісти
Как же они вначале карантина в Украине радовались! Падежь скота и ТД!Америка им покоя не давала )( А сейчас падежь свинорусов! ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:38 Відповісти
Мало. Якщо 65 мільйонів, то і то не дуже добре. Бо ця зараза гадить всьому світу.
показати весь коментар
06.05.2020 11:39 Відповісти
ИМ это радует! Чем большо подохнет русских тварей, тем чище и лучше будет в мире и в Украине.
показати весь коментар
06.05.2020 14:20 Відповісти
 
 