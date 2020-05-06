2 385 21
Понад 10,5 тис. нових випадків COVID-19 зафіксували в РФ, загальна кількість інфікованих перевищила 165 тис.
У Росії за останню добу виявлено ще 10 559 хворих COVID-19. Це добовий приріст в 6,8% порівняно з вівторком.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Загальна кількість інфікованих в країні зросла до 165 929, і країна впритул наблизилася до Німеччини і Франції: в Німеччині 167 тис. випадків COVID-19, у Франції - 169,6 тис.
Нові хворі зареєстровані в 82 регіонах, найбільше в Москві - 5858. Загальна кількість діагнозів в столиці зросла до 85 973 (+ 7,3%).
Кількість жертв вірусу досягла 1537, з них 86 пацієнтів померли за останні 24 години, 50 з них - в Москві.
Одужали і виписані після перенесеного захворювання вже 21 327 осіб, в тому числі 1462 людини - за останню добу.
Топ коментарі
+9 злой крот
показати весь коментар06.05.2020 10:51 Відповісти Посилання
+5 Zemer
показати весь коментар06.05.2020 10:54 Відповісти Посилання
+2 Иван Иванов #308543
показати весь коментар06.05.2020 10:52 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Собянин уже присвоил себе полномочия диктатора.
Но в конечном итоге думаю больше всего заболевших будет в Индии.
У нас примерно на 10 миллионов населения 82 трупа, в рашке - 110. Разница 34%.
У нас примерно на 10 миллионов населения 3296 инфицированных, в рашке - 11852. 360%!!!
Отчего такое несоответствие между инфицированными и трупами?
Может дело в количестве тестов? Мы приближаемся к 150 тысячам, они перевалили за 4,5 миллиона. Или нет?
А "трупы" - в подавляющем большинстве глубокие старики из домов престарелых, которым и так осталось жить несколько месяцев.