Костюми біозахисту для лікарів, закуплені МОЗ у Китаї, пошиті та готові до відправлення, - Степанов

Закуплені в Китаї Міністерством охорони здоров'я костюми біологічного захисту медиків незабаром будуть поставлені в Україну.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, затримка з поставкою сталася через те, що Китай запровадив додаткові обмеження на експорт засобів індивідуального захисту.

"25 квітня митною службою КНР ухвалено рішення про запровадження додаткового контролю, необхідності надання додаткових документів для всіх експортерів засобів індивідуального захисту із сертифікатами якості не китайського походження. У нашому випадку костюми мають сертифікати європейських лабораторій. Згідно з цим документом можливе продовження терміну отримання дозволів упродовж 10 календарних днів", - сказав Степанов.

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я звинуватило ДП "Медичні закупівлі України" в спробі купити неякісні костюми біозахисту для лікарів. МОЗ направило до правоохоронних органів заяву про вчинення злочину.

Замість костюмів, які збиралося закупити ДП "Медичні закупівлі", МОЗ закупило костюми біозахисту в Китаї. Кожен костюм коштує 488,6 грн при тому, що ДП "Медичні закупівлі України" збиралося придбати костюми за 245 грн за штуку.

Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив про безпрецедентний тиск з боку МОЗ і повернення старих схем у закупівлях. Його підтримала колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка заявляє, що МОЗ блокує закупівлі, а українці можуть залишитися без ліків.