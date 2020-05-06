УКР
Новини
Костюми біозахисту для лікарів, закуплені МОЗ у Китаї, пошиті та готові до відправлення, - Степанов

Закуплені в Китаї Міністерством охорони здоров'я костюми біологічного захисту медиків незабаром будуть поставлені в Україну.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив під час брифінгу в середу, інформує Цензор.НЕТ.

За словами міністра, затримка з поставкою сталася через те, що Китай запровадив додаткові обмеження на експорт засобів індивідуального захисту.

"25 квітня митною службою КНР ухвалено рішення про запровадження додаткового контролю, необхідності надання додаткових документів для всіх експортерів засобів індивідуального захисту із сертифікатами якості не китайського походження. У нашому випадку костюми мають сертифікати європейських лабораторій. Згідно з цим документом можливе продовження терміну отримання дозволів упродовж 10 календарних днів", - сказав Степанов.

Також читайте: МОЗ планує міжнародні закупівлі ліків на вигідніших для України умовах, - Степанов

Нагадаємо, 29 квітня стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я звинуватило ДП "Медичні закупівлі України" в спробі купити неякісні костюми біозахисту для лікарів. МОЗ направило до правоохоронних органів заяву про вчинення злочину.

Замість костюмів, які збиралося закупити ДП "Медичні закупівлі", МОЗ закупило костюми біозахисту в Китаї. Кожен костюм коштує 488,6 грн при тому, що ДП "Медичні закупівлі України" збиралося придбати костюми за 245 грн за штуку.

Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов заявив про безпрецедентний тиск з боку МОЗ і повернення старих схем у закупівлях. Його підтримала колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, яка заявляє, що МОЗ блокує закупівлі, а українці можуть залишитися без ліків.

держзакупівлі (384) МОЗ (5425) закупівлі (3574) Степанов Максим (2198)
Топ коментарі
+8
Зелена влада забезпечує роботою китайців.
показати весь коментар
06.05.2020 10:56 Відповісти
+5
Почему не в Украине закупили? В Украине дешевле и была бы польза нашим бизнесменам и государству.Зачем купили почти в 2 раза дороже в Китае? Коррупция? Кто ответит?
показати весь коментар
06.05.2020 11:01 Відповісти
+5
А почему нашим швейным фабрикам не дали заработать на хлебушек? Мало того, что от китайцев та хня сюда приперлась, так и бабки только китайцам.Может, это такая форма благодарности за прибыльный вирус ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:05 Відповісти
Готовы к отправке в "Эпицентр".
показати весь коментар
06.05.2020 10:53 Відповісти
Почему не в Украине закупили? В Украине дешевле и была бы польза нашим бизнесменам и государству.Зачем купили почти в 2 раза дороже в Китае? Коррупция? Кто ответит?
показати весь коментар
06.05.2020 11:01 Відповісти
Наверное потому что в Украине вот такие костюмы https://www.youtube.com/watch?v=voRT1qafwmg&t=15s
показати весь коментар
06.05.2020 11:26 Відповісти
Эпицентр мог бы спокойно закупать эти товары в Украине- дешевле. А таким образом доставленные в страну и пошитые неизвестно кем и в каких условиях лучше? Наверное, значительно бОльшие откаты при таком способе закупки. Чему все удивляются?
показати весь коментар
06.05.2020 11:43 Відповісти
вот это мне уже непонятно... китайская рабсила дороже украинской (дешевая - уже миф), плюс транспорт, плюс процедуры, включая таможню, банковские издержки и пр. Здесь пошить, шо, спермы не хватило?
показати весь коментар
06.05.2020 10:55 Відповісти
Зелена влада забезпечує роботою китайців.
показати весь коментар
06.05.2020 10:56 Відповісти
А почему нашим швейным фабрикам не дали заработать на хлебушек? Мало того, что от китайцев та хня сюда приперлась, так и бабки только китайцам.Может, это такая форма благодарности за прибыльный вирус ?
показати весь коментар
06.05.2020 11:05 Відповісти
А у себя, в Украине, нельзя пошить? Суки продажные
показати весь коментар
06.05.2020 11:12 Відповісти
там більші відкати
показати весь коментар
06.05.2020 11:23 Відповісти
А в Украине не умеют шить? Или вы брезгуете отечественными товарами?
показати весь коментар
06.05.2020 11:40 Відповісти
Основные проблемы которые беспокоят Зеленского и К во втором этапе медицинской реформы - отсутствие административной возможности влиять на распределение денег выделяемых на нужды лечебных учреждений и невозможность перераспределения этих денег. Кроме того, второй этап реформы делает невозможным использование возможностей медучреждений государственного финансирования для коммерческих нужд, что фактически рушит бизнес в отдельных сферах операционной медицины, приносящий колоссальный доход при убытках государства..

Зарплаты медиков вырастут уже в этом году. Повышение - до 50%, - Степанов

Главрач Глуховской больницы объявила голодовку в знак протеста против невыплат заработной платы.
показати весь коментар
06.05.2020 11:46 Відповісти
Украинские предприяти за времья карантина могли наштамповать этих костюмов еще и для Китая, эт нет гындель превыше всего...
показати весь коментар
06.05.2020 12:01 Відповісти
Вы вообще читать умеете? Зачем КНР вдруг понадобилась сертификация в Европе? Сертификат заказывает производитель по требованию покупателя. Какие инопланетяне побудили китайцев удорожать продукцию, башляя неким лабораториям? Причём лекарства признает только сам минздрав, а костюмы дядя? В общем, я считаю он все объяснил, просто не все поняли.
показати весь коментар
06.05.2020 13:31 Відповісти
почему Зеленский так любит приводить во власть дебилов,типа етого Степанова?
похоже что президент Украины выполняет указания *****: чем хуже для Украины-тем лучше
показати весь коментар
06.05.2020 13:40 Відповісти
зрада антимармеладная.
показати весь коментар
06.05.2020 13:58 Відповісти
 
 