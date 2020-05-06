УКР
Розслідування вибухів на арсеналі в Балаклії проводиться за трьома статтями: підозри нікому не оголошували, - СБУ

Служба безпеки продовжує розслідувати вибух військового арсеналу в Балаклії.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що досудове розслідування продовжує здійснювати слідчий підрозділ Харківського управління СБУ за ст. 113 (диверсія), ч. 1 ст. 115 (вбивство), ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення до військової служби) Кримінального кодексу України..

"Повідомлення про підозру у цьому кримінальному провадженні станом на сьогодні, 5 травня, - ред.) не здійснювалось. Слідство триває", - сказано в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада продовжила роботу ТСК щодо вибухів на арсеналах ще на 6 місяців

При цьому СБУ, посилаючись на таємницю слідства, відмовилася відповісти на питання щодо звинувачень ТСК, яка заявила про фальсифікацію матеріалів справи на користь версії про російський безпілотник.

В СБУ також підкреслили, що зміну підслідності кримінального провадження, на чому наполягає ТСК, може здійснити тільки прокуратура.

Раніше в звіті ТСК вказала, що ніякого безпілотника не було, вибухи в Балаклії почалися з підриву закопаного снаряда.

Нагадаємо, 15 листопада 2019-го приблизно о 14:30 пролунало понад 10 вибухів на 65-му арсеналі Збройних сил України в Балаклії Харківської області. Унаслідок вибухів двоє саперів загинули на місці, ще п'ятеро зазнали поранень та опіків. Згодом один із поранених від зазнаних поранень помер у лікарні. Нагадаємо, вночі 23 березня 2017 року на території військового складу Міноборони поблизу м Балаклія Харківської області виникла надзвичайна ситуація, пов'язана з вибухом боєприпасів. На кількох майданчиках зберігання ракетно-артилерійського озброєння (танкові і артилерійські снаряди 125 і 152-мм) стався вибух, виникла пожежа, яка спричинила детонацію боєприпасів. З міста були евакуйовані понад 16 тисяч осіб.

За даними тодішнього головного військового прокурора Анатолія Матіоса, на військовому складі в Балаклії сталася диверсія. Пізніше було опубліковано відео вибуху на військовому складі Міноборони в Балаклії. За даними Міноборони, вибухи на складі в Балаклії не завдали значної шкоди обороноздатності країни. Разом з тим, за даними тодішнього глави парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського, в результаті пожежі на військових складах в Балаклії Україна втратила боєприпасів на мільярд доларів.

вибух (4629) ТСК (377) розслідування (2305) СБУ (13399) Балаклія (288)
Ну естественно подозрений нет никому. Все само взорвалось на 6 складах и по очереди. Все природно и виновных нет. Десятки миллиардов долларов на ветер и все шито крыто.
06.05.2020 10:58 Відповісти
При пете такого не было. Это не он и не свинарчуки. Те все - на благо родине. Ничего личного - дворцы - растут - арсеналы - взрываются. Петя - луччий пятый с конца **********.
06.05.2020 11:31 Відповісти
А как же квадратные воронки Арахамии? К делу подшили?
06.05.2020 10:59 Відповісти
Нас хотят обмануть: Арахамия состряпал фальшивый отчет по взрывам в Балаклее - Бутусов, https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BD%D0%B0%D1%81-%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D0%B0.html#more-102169 https://www.economics-prorok.com/2020/04/нас-хотят-обмануть-арахамия-состряпа.html#more-102169
06.05.2020 10:59 Відповісти
Та ні, напрям лише один - потрібно довести, що рашка до вибухів ніякого відношення не має. Це головна ціль.
06.05.2020 11:02 Відповісти
Це шоб не вийти на себе,та на Петра Ляксєїча))
