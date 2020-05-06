УКР
Для заробітчан буде організовано рейси в Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу, - МАУ

На роботу за кордон рейсами МАУ зможуть вирушити українці, у яких є трудова віза, офіційне працевлаштування на термін від 3 місяців і медична страховка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Продовження програми перевезення українських громадян за кордон за трудовими контрактами стало можливим завдяки тісній співпраці авіакомпанії з Міністерством закордонних справ та Офісом віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зазначили в компанії.

"Напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон", - йдеться в повідомленні.

Вирушити на роботу за кордон зможуть організовані групи заробітчан, у яких є трудова віза, контракт терміном від 3 місяців і медична страховка на випадок COVID-19.

"До перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком", - наголосили в МАУ.

Компанія вже виконала рейси в Гельсінкі, Лондон і Франкфурт. Також вона отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень у Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію, Польщу.

Топ коментарі
+13
Мяу трошки подзаработает и на ввозе, и на вывозе...
06.05.2020 11:07 Відповісти
+12
Коломойским воспринимает любые деньги в чужом кармане, не принадлежащие ему, как личное оскорбление)))
06.05.2020 11:10 Відповісти
+11
А інших перевізників нема, лише МАУ?
06.05.2020 11:09 Відповісти
туди-сюди кріпаків повозять а Дєрмаку зі Шмигою навар.
06.05.2020 11:29 Відповісти
Таки да Для заробітчан буде організовано рейси в Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу, - МАУ - Цензор.НЕТ 6559
06.05.2020 11:30 Відповісти
Украине оказывается рабочие руки не нужны. Мы превращаемся в банановую страну.
06.05.2020 11:08 Відповісти
За спасибо, для пиара ишака, дороги никто строить не будет...
06.05.2020 11:14 Відповісти
расскажи где они нужны, и сколько стоят
10.05.2020 15:46 Відповісти
ойц, гешефтєр намалювався..
Бо як же ж бородата бабуся "харчєватися буде"?
06.05.2020 11:08 Відповісти
МАУ поставит цену, какая им будет нужна, хочешь, плати и едь, хочешь нет, хитрож.опые.
06.05.2020 11:26 Відповісти
Заразили тут, вылечились, полетели работать, заразились, вернулись, вылечились - полетели работать.......
06.05.2020 11:09 Відповісти
А почему эти перевозки отданы компании Коломойского - МАУ?
06.05.2020 11:10 Відповісти
не..... ну вы интересные вопросы задаете...... )
06.05.2020 11:11 Відповісти
Порохобот, наверное.
06.05.2020 11:51 Відповісти
10.05.2020 15:47 Відповісти
То ваші кац.заробітчани - нероби в хліву живуть, а не українці.
06.05.2020 11:24 Відповісти
Прям как в 1942 году?
06.05.2020 11:11 Відповісти
А почему МАУ а не лоукостами по выбору самих заробитчан? А,ну да-без бени никуда.
06.05.2020 11:11 Відповісти
Людей будут вывозить, а ЗЕ будет в пустой Украине майнить криптовалюту. Зашибись
06.05.2020 11:12 Відповісти
Майнить налоги с заробитчан.
Кстати, в греческих полисах было популярно отправлять раба жить и работать самостоятельно, но с обязанностью выплачивать часть дохода хозяину.
06.05.2020 11:54 Відповісти
Ага, и отвезёт вас коломойская МАУ , за ваши деньги по самым дорогим расценкам
06.05.2020 11:12 Відповісти
Беня и тут решил заработать на своих самолетиках.
Понятное дело, билеты будут не из дешёвых, они же бабки едут заколачивать )
06.05.2020 11:12 Відповісти
действительно - почему Лоукостеров под эти программы -перевозки не пускают....- что, бЭня поиздержался....
06.05.2020 11:18 Відповісти
это только при "барыге" дешевые лоукостеры были
10.05.2020 15:48 Відповісти
Наши Люди на Работу на самолетах не Летают
А если серьезно - то где были ВСЕ "спасители" хреновы когда вынудили Людей уезжать в поисках Достойной оплаты и Жизни ....- на это ни одна сволота околокорытная не хочет отвечать....
Для заробитчан будут организованы рейсы в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию и Польшу, - МАУ - Цензор.НЕТ 3991
06.05.2020 11:16 Відповісти
Лоукості готові хоть сегодня возобновить полеті в Украину, но надо дать заработать бене.
06.05.2020 11:17 Відповісти
монополія під виглядом благодійництва. цю країну спасуть тільки масові розстріли.
06.05.2020 11:23 Відповісти
Для заробітчан буде організовано рейси в Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу, - МАУ - Цензор.НЕТ 5208
06.05.2020 11:30 Відповісти
В 2019-ому Порошенка Зеля звинувачував у виїзді громадян на заробітки. Зараз це подається як досягнення
06.05.2020 11:30 Відповісти
Собі зароблять гроші, а нас чим здивують.
06.05.2020 11:33 Відповісти
Немає ні одного конкурента. Тільки МАУ і ціни маленькі? Ви цього хотіли зебіли? Вам з Беней комфортно? Беня ж не олігарх.
06.05.2020 11:36 Відповісти
по какой цене билеты?
06.05.2020 11:37 Відповісти
У Бени еще со стольки нулями калькулятора нету.
06.05.2020 12:37 Відповісти
Теперь власти заробитчан задокументируют. Вскоре и налоговые инспекторы подтянутся.
06.05.2020 12:01 Відповісти
МАУ і далі буде за рахунок українського бюджету збагачуватися? Чи тепер їм вже непотрібні фінансові дотації від держави? Всетаки МАУ коломойського і в умовах пандемії постійно літає...
06.05.2020 12:03 Відповісти
А простимулировать организацию рабочих мест в Украине - не важное дело..
06.05.2020 12:12 Відповісти
И если Визэйром можно было в Англию,Германию и т.д улететь за 30 евро, то с МАУ это будет возможно евро за 500.
06.05.2020 12:36 Відповісти
А на каком основании наше государство сует в это (На работу за границу рейсами МАУ смогут отправиться украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка. Источник: https://censor.net/n3193669) - свой нос !
Их сабачье дело - обеспечить трансфер через границу И НЕ БОЛЕЕ !!!
07.05.2020 00:43 Відповісти
Европе буд легче и правильней выдавать заробитчанам Вид на жительство и положить дружный болт на наше государство с их хотелками и ограничениями !
Так Европе во всех отношениях ВЫГОДНЕЙ !
07.05.2020 00:58 Відповісти
 
 