Для заробітчан буде організовано рейси в Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію та Польщу, - МАУ

На роботу за кордон рейсами МАУ зможуть вирушити українці, у яких є трудова віза, офіційне працевлаштування на термін від 3 місяців і медична страховка.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Продовження програми перевезення українських громадян за кордон за трудовими контрактами стало можливим завдяки тісній співпраці авіакомпанії з Міністерством закордонних справ та Офісом віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зазначили в компанії.

"Напрацьовано чіткий і прозорий механізм перевезення громадян України за кордон", - йдеться в повідомленні.

Вирушити на роботу за кордон зможуть організовані групи заробітчан, у яких є трудова віза, контракт терміном від 3 місяців і медична страховка на випадок COVID-19.

"До перевезення приймаються тільки офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком", - наголосили в МАУ.

Компанія вже виконала рейси в Гельсінкі, Лондон і Франкфурт. Також вона отримала замовлення на здійснення чартерних перевезень у Німеччину, Велику Британію, Фінляндію, Швецію, Польщу.